Football: on pourrait passer de cinq à six changements

Les grands clubs évoquent un changement de règle majeur

Plusieurs grands clubs européens ont récemment évoqué une modification du nombre de remplacements. Une décision qui pourrait peser sur les matchs.
16.10.2025, 11:5516.10.2025, 11:55

Toujours plus. C’est le mot d’ordre du football moderne: plus d’argent, plus de matchs, plus de fans.

Une logique qui s’applique aussi aux remplacements de joueurs. Autrefois inexistants et introduits seulement dans les années 1960, les changements en cours de match ont d’abord été limités à deux, puis à trois à partir de 1995. Depuis la pandémie de Covid-19, les entraîneurs peuvent désormais effectuer cinq remplacements — voire un sixième en cas de commotion cérébrale.

Mais la limite pourrait de nouveau être repoussée. Selon la BBC, les grands clubs réunis au sein de l’European Football Clubs (EFC) — nouvelle appellation de l’ancienne European Club Association (ECA) — ont récemment évoqué la question lors d’une rencontre à Rome. De manière informelle, l’idée d’autoriser six changements par équipe a été discutée. L’objectif: alléger un calendrier toujours plus chargé et réduire la pression physique sur les joueurs.

Passer de cinq à six changements par match, vous êtes...
Au total, 51 personnes ont participé à ce sondage.

Selon l'agence de presse BETA, la saison dernière, Archie Gray (Tottenham Hotspur) a été sélectionné 80 fois en club et en sélection, y compris lors de matches amicaux, soit le plus grand nombre en Europe, avec Arda Guler (Real Madrid).

Une autre idée sur la table

Parmi les participants à la réunion de Rome figuraient plusieurs cadors de la Premier League, dont Liverpool, Arsenal, Manchester City et Manchester United.

Autre sujet sur la table: l’élargissement de l’effectif pour les jours de match, qui passerait de 25 à 28 joueurs. Concrètement, cela reviendrait à avoir onze titulaires sur le terrain et dix-sept remplaçants sur le banc.

(ram/jcz)

