Naomi Girma n'est toutefois pas une défenseure comme les autres. L'année dernière, sa sélectionneure américaine, Emma Hayes, l'a qualifiée de «meilleure défenseure que j'ai jamais vue». Pour ESPN, elle a été la joueuse la plus importante de l'équipe lors de la conquête de la médaille d'or olympique, rien que ça. «Elle a tout: le calme et la sérénité nécessaires, elle anticipe, mène les débats», a loué Hayes.

Mais alors que Kundananji, originaire de Zambie, est une attaquante, la Californienne Girma joue en tant que défenseur central. Cela rend ce transfert d'autant plus remarquable que les transactions les plus élevées sont généralement réservées aux buteurs.

Naomi Girma est devenue la nouvelle footballeuse la plus chère du monde. L'Américaine a signé pour quatre ans et demi avec Chelsea dimanche.

Le volley teste deux nouvelles règles ce week-end

Le Final Four de la prestigieuse Coupe d'Italie se dispute samedi et dimanche avec deux nouveautés. Deux experts du volley expliquent à quoi s'attendre.

On s'apprête à vivre un grand week-end de sport avec la descente de Kitzbühel, les finales de l'Open d'Australie femmes et hommes ou encore la poursuite du très serré championnat suisse de football. Mais il y a aussi le Final Four de la Coppa Italia, trois matchs qui promettent du grand spectacle entre samedi (les demi-finales Pérouse-Verone et Trento-Civitanova) et dimanche, jour de finale.