La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare

L'équipe de Suisse de football s'est imposée en Scandinavie (2-0), vendredi soir, et a fait un grand pas vers le Mondial 2026. Grâce à une rareté qui concerne son capitaine, Granit Xhaka.

L'équipe de Suisse de football a fait un très grand pas vers la Coupe du monde 2026, qui aura lieu l'été prochain en Amérique du Nord. Vendredi soir, elle a remporté un match crucial en Suède (2-0).

Conséquences? Après trois matchs et autant de victoires, la Nati est largement en tête de son groupe de qualifs: son dauphin, le Kosovo, a déjà cinq points de retard. C'est simple: si la Suisse gagne lundi en Slovénie et que les Kosovars ne remportent pas les trois points en Suède, les Helvètes décrocheront déjà leur billet pour le Mondial.



Résultats et classement du groupe image: txt

Vendredi dans la banlieue de Stockholm, le capitaine Granit Xhaka a ouvert la voie vers le succès en même temps qu'il a pris ses responsabilités: c'est lui qui a marqué le 1-0 à la 65e minute, en transformant un penalty. Un plat du pied (gauche) puissant, plein centre de la cage et mi-hauteur, qui n'a laissé aucune chance au gardien suédois Viktor Johansson, qui a plongé à gauche.

Le but de Xhaka, en vidéo Vidéo: twitter

Voir Granit Xhaka tirer un penalty avec la Nati, c'est quelque chose de très rare. Depuis le 25 juin 2016, et son échec mortifiant lors de la séance de tirs au but perdue en 8e de finale de l'Euro contre la Pologne, le Bâlois n'avait tenté qu'une seule fois sa chance dans le jeu (tirs au but exclus). C'était en mars 2018, en match amical contre le Panama (victoire 6-0), et il avait transformé son essai.

Avant son penalty vendredi en Suède, c'était donc la seule tentative de Xhaka en plus de 9 ans (et même l'unique depuis ses débuts sous le maillot national, en 2011). C'est très peu, sachant que la Nati, entre l'Euro 2016 et ce duel contre les Suédois, avait bénéficié de 18 penalties, comme le recense le site Transfermarkt. D'autant plus quand on sait que le capitaine suisse a le pied très habile.

Il a expliqué que son penalty face aux Scandinaves n'était pas forcément prévu:

«Il y a eu un accord avec Breel (Embolo). Au début, il voulait tirer, puis on a décidé que je devais m'en charger»

Une bonne décision donc, puisque Xhaka a transformé son essai. C'est le milieu Johan Manzambi – entré à la 84e minute – qui a ensuite scellé le score dans les arrêts de jeu.

En incluant la victoire de vendredi, la Suisse a donc obtenu 19 penalties – dans le jeu, on exclut les tirs au but – après l'Euro 2016 (matchs amicaux y compris). Avec un bilan satisfaisant: elle en a réussi 13 contre 6 ratés, soit 68% de réussite.

Tous les tireurs de penalties de la Nati depuis 2016 2025

Suède - Suisse (0-2): Granit Xhaka ✅

Suisse - Luxembourg (3-1): Breel Embolo ✅



2024

Espagne - Suisse (3-2): Andi Zeqiri ✅

Suisse - Danemark (2-2): Zeki Amdouni ✅

Serbie - Suisse (2-0): Breel Embolo ❌

Suisse - Estonie (4-0): Xherdan Shaqiri ✅



2023

Suisse - Andorre (3-0): Xherdan Shaqiri ✅



2022

Aucun penalty pour la Nati



2021

Irlande du Nord - Suisse (0-0): Haris Seferovic ❌

France - Suisse (3-4 après tab): Ricardo Rodriguez ❌

Suisse - Etats-Unis (2-1): Ricardo Rodriguez ❌



2020

Aucun penalty pour la Nati



2019

Suisse - Irlande (2-0): Ricardo Rodriguez ❌

Portugal - Suisse (3-1): Ricardo Rodriguez ✅



2018

Suisse - Belgique (5-2): Ricardo Rodriguez ✅

Suisse - Japon (2-0): Ricardo Rodriguez ✅

Suisse - Panama (6-0): Granit Xhaka ✅



2017

Irlande du Nord - Suisse (0-1): Ricardo Rodriguez ✅

Lettonie - Suisse (0-3): Ricardo Rodriguez ✅

Lettonie - Suisse (0-3): Blerim Dzemaili ❌



2016

Andorre - Suisse (1-2): Fabian Schär ✅





Le joueur qui a le plus tenté sa chance? Ricardo Rodriguez, avec 8 essais (5 transformés et 3 échecs, soit 62,5% de réussite). Mais le latéral gauche n'a plus tiré depuis son échec contre la France, à l'Euro 2021.

Voici les statistiques de tous les tireurs suisses (neuf au total) ces neuf dernières années:

Ricardo Rodriguez: 8 essais; 5 réussis et 3 ratés (62,5% de réussite)

8 essais; 5 réussis et 3 ratés (62,5% de réussite) Granit Xhaka: 2 essais; 2 réussis (100% de réussite)

2 essais; 2 réussis (100% de réussite) Xherdan Shaqiri: 2 essais; 2 réussis (100% de réussite)

2 essais; 2 réussis (100% de réussite) Breel Embolo : 2 essais; 1 réussi et 1 raté (50% de réussite)

: 2 essais; 1 réussi et 1 raté (50% de réussite) Fabian Schär: 1 essai; 1 réussi (100% de réussite)

1 essai; 1 réussi (100% de réussite) Andi Zeqiri: 1 essai; 1 réussi (100% de réussite)

1 essai; 1 réussi (100% de réussite) Zeki Amdouni: 1 essai; 1 réussi (100% de réussite)

1 essai; 1 réussi (100% de réussite) Haris Seferovic: 1 essai; 1 raté (0% de réussite)



1 essai; 1 raté (0% de réussite) Blerim Dzemaili: 1 essai; 1 raté (0% de réussite)

Reste donc à savoir si Granit Xhaka reprendra ses responsabilités lors des prochains penalties que la Nati obtiendra. Dès lundi en Slovénie, pour un but décisif pour la qualification au Mondial 2026? Tous les fans suisses l'espèrent.