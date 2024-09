Didier Roustan en 1989. Image: getty

Décès d'un célèbre journaliste sportif

Didier Roustan est décédé à l'âge de 66 ans a annoncé L'Equipe.

Plus de «Sport»

C'est une figure du football français qui s'en est allée. Didier Roustan, journaliste, commentateur et chroniqueur sportif, «est décédé brutalement dans la nuit de mardi à mercredi après plusieurs semaines de lutte contre la maladie», a écrit L'Equipe sur son site internet. Il était âgé de 66 ans.

Né à Brazzaville (Congo), Roustan avait commencé sa carrière à l'âge de 19 ans sur TF1, devenant très rapidement un pilier de l'émission-culte Téléfoot dont il avait été le présentateur entre 1986 et 1989. Il a ensuite travaillé pour Canal+, effectuant des reportages grand format sur tous les sports.

Didier Roustan avait rejoint Antenne 2 (ancêtre de France 2) en 1992, commentant notamment le Mondial 94 aux Etats-Unis avec son grand ami Eric Cantona avant de débarquer sur L'Equipe TV en 1999. Il intervenait encore régulièrement en tant que «président d'honneur» dans l'émission L'Equipe du Soir d'Olivier Ménard. Amateur de beau jeu et de football sud-américain, il était devenu célèbre par son style haut en couleurs et ses envolées lyriques. Avec ses chemises bariolées et ses maillots vintage, Didier Roustan ne passait jamais inaperçu sur les plateaux de télévision.

C'était aussi un homme engagé, puisqu'il a créé en 1995 avec Eric Cantona et Diego Maradona le premier syndicat mondial des footballeurs: l’Association internationale des joueurs professionnels (AIFP). Il a également monté l'association Foot Citoyen en compagnie d'Arsene Wenger afin de lutter contre le racisme et les violences dans le football. Le foot tricolore salue sa mémoire depuis l'annonce de sa mort et s'émeut de sa disparition.

«Cannois passionné, attaché aux Rouge et Blanc (réd: l'AS Cannes), il aimait le football, par-dessus tout le beau jeu et les belles histoires. Il avait inventé un nouveau langage télévisuel autour du ballon rond, empli d’esprit positif et de poésie», a pour sa part réagi le maire de Cannes David Lisnard sur le réseau social X.

(roc/ats)