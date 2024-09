Sepp Blatter fait un retour timide dans le football

Le Haut-Valaisan de 88 ans a été nommé ambassadeur d'une association mondiale (mais ce n'est pas la FIFA).

L'Union suisse des entraîneurs de football (USEF) existe depuis plus de quarante ans. Il s'agit d'une association faîtière dont l'objectif est de permettre aux entraîneurs de se mettre en réseau, d'être accompagnés et conseillés sur le plan juridique et d'avoir un point de contact pour toutes sortes de demandes. Son président est l'ancien entraîneur professionnel et actuel entrepreneur Philip J. Müller. Celui-ci veut désormais partager les valeurs et la mission de l'USEF dans le monde entier: fin 2023, il a fondé avec d'autres collègues la World Soccer Coach Association (WSCA). Le pendant mondial de l'USEF.

Selon Müller, cette création rencontre un vif succès:

«Les réactions sont nombreuses, surtout en Europe et en Afrique. Il existe un besoin, pour les coachs et les associations d'entraîneurs du monde entier, de se mettre en réseau»

Des noms célèbres, comme l'ancien entraîneur de Schalke, Hanovre et Hambourg, Mirko Slomka, ont pu être engagés comme ambassadeurs. Et depuis cette année, la WSCA a son premier président d'honneur. Rien de moins que le président de longue date de la FIFA, Sepp Blatter.

Philip J. Müller et Sepp Blatter. Image: zvg

Le Haut-Valaisan, aujourd'hui âgé de 88 ans, a présidé la Fédération internationale de football de 1998 à 2016. «Avec lui, c'est l'une des personnalités les plus importantes du monde du sport qui a promis son soutien à notre association», se réjouit Müller.

Blatter fait ainsi son retour dans le monde du football, du moins de manière marginale, après son départ involontaire de la Fifa en 2016. «La formation et l'encouragement des jeunes joueurs sont essentiels pour le développement du football dans le monde entier», explique-t-il. Une philosophie qui coïncide avec sa façon de promouvoir le jeu. «Une union internationale d'entraîneurs est un signe de responsabilité et de force, insiste-t-il. La WSCA peut avoir une influence positive sur le développement du football sur tous les continents. Et si un Suisse la préside, nous pouvons en être fiers.» (wen/jcz)