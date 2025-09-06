beau temps20°
Football: peu de billets vendus pour Suisse-Slovénie

Breel Embolo et la Suisse espèrent que le Parc Saint-Jacques ne sonnera pas creux lundi contre la Slovénie.

Inquiétude autour du prochain match de l'équipe de Suisse

Même si la Suisse a battu le Kosovo 4-0 vendredi, son prochain match contre la Slovénie, ce lundi à Bâle, ne s'annonce pas sous les meilleures auspices. Voici pourquoi.
06.09.2025, 11:5106.09.2025, 11:51
Julien Caloz
Julien Caloz
L'équipe de Suisse a parfaitement réussi son entrée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. D'abord parce qu'elle a largement battu le Kosovo (4-0) grâce à des réussites d'Embolo (deux fois), Akanji et Widmer, ensuite parce que dans le même temps, la Slovénie a accroché la Suède sur son terrain (2-2). Résultat: la Nati est déjà aux commandes de son groupe de qualifications.

Une inquiétude, pourtant, grandit autour de cette équipe à mesure que le prochain match des qualifications, prévu ce lundi soir contre la Slovénie, avance. Et elle concerne les supporters: vont-ils se déplacer pour soutenir leur équipe? Ce n'est pas sûr du tout.

Peu de billets vendus

Vendredi soir, alors que la partie face au Kosovo touchait à sa fin, le consultant de la RTS a adressé un message au public.

«J'encourage vivement les gens à venir à Bâle lundi (...) Cette équipe mérite d'avoir un stade plein»

Léonard Thurre sait que le début de semaine, surtout à une heure aussi tardive (20h45), «n'est pas le meilleur soir pour emmener les enfants au stade, car il y a école le lendemain». Mais il sait aussi que pour se sortir de son groupe particulièrement difficile, la Nati devra compter sur ses fans.

Or seuls 9000 billets ont été vendus jusqu'à présent pour le match contre la Slovénie, dans un stade qui peut accueillir jusqu'à 34'000 fans. Est-ce la programmation qui décourage le public? Les fans du nord-est de la Suisse qui voulaient voir la Nati sont-ils déjà venus vendredi?

Un artiste et un mur

Ce qui est certain, c'est que le public aurait tort de bouder cette rencontre face à un adversaire qui pourrait poser de sérieux problèmes aux hommes de Murat Yakin. La Slovénie compte dans ses rangs Benjamin Sesko, l'un des transferts les plus chers de l'été avec son départ à Manchester United (environ 77 millions d'euros), et dispose d'une défense extrêmement solide.

Slovenia&#039;s Benjamin Sesko controls the ball during a round of sixteen match between Portugal and Slovenia at the Euro 2024 soccer tournament in Frankfurt, Germany, Monday, July 1, 2024. (AP Photo ...
Sesko devra être surveillé de près.Keystone

A l'Euro 2024, la Slovénie a obtenu trois nuls dans un groupe comprenant aussi le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. Elle n'a été éliminée qu'en 8es de finale et aux tirs au but contre le Portugal.

Le défi s'annonce excitant à jouer pour l'équipe de Suisse, et passionnant à regarder pour des supporters qui, pour l'heure, peinent pourtant à se mobiliser.

Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
Un docu diffusé par la RTS raconte «le défi inhumain» de ce coureur
Fraîchement disponible sur le Play RTS, un documentaire épique et inspirant revient sur la tentative d'Eliud Kipchoge, l'un des meilleurs coureurs de tous les temps, de passer sous la barrière symbolique des deux heures au marathon, en 2019, à Vienne.
Lorsqu'il vient au monde, le 5 novembre 1984 à Kapsisiywa, rien ne prédestine Eliud Kipchog à devenir l'un des plus grands marathoniens de l'histoire du sport. Rien... ou presque. Car le petit Eliud, orphelin de père, grandit sous le regard sévère d'une maman enseignante «très stricte» - et, surtout, dans le pays de la course à pied. Le Kenya. Terreau des plus grands champions, d’Et Keino à Bernard Lagat.
L’article