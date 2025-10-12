bien ensoleillé12°
Football: le match de Coupe Aarau-Sion est compromis

Benjamin Kololli et Sion ne sont pas sûrs de pouvoir jouer leur 8e de finale de Coupe de Suisse à Aarau.
Benjamin Kololli et Sion ne sont pas sûrs de pouvoir jouer leur 8e de finale de Coupe de Suisse à Aarau. Image: keystone

Un match crucial du FC Sion est compromis à cause d'une décision curieuse

Les Sédunois ne sont pas sûrs de pouvoir jouer leur 8e de finale de Coupe de Suisse à Aarau, le 4 décembre. Voici pourquoi.
12.10.2025, 18:5912.10.2025, 18:59
Sebastian Wendel / ch media

L’Association suisse de football (ASF) a fixé le calendrier des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Le FC Aarau accueillera, le jeudi 4 décembre 2025 (20h30), le FC Sion dans son stade du Brügglifeld.

Toutefois, la tenue effective du match demeure incertaine. En effet, l’autorisation nécessaire des autorités de sécurité fait toujours défaut. Celle-ci est pourtant exigée par le concordat sur les hooligans pour toute rencontre impliquant une équipe de Super League, comme c'est le cas du FC Sion. Le FC Aarau indique que le permis requis n’a pas encore été accordé. Par conséquent, aucune information sur la vente des billets ne peut être communiquée pour le moment.

Traumatisme après le passage des fans d'YB

Jusqu’ici, les autorisations pour les matchs disputés au Brügglifeld relevaient pratiquement d’une formalité. Mais après les graves débordements des supporters de Young Boys à la suite de la défaite des Bernois en Coupe au Brügglifeld, le 20 septembre en 16e de finale, la police et le département cantonal de la sécurité semblent désormais hésiter. A la lumière des déclarations faites par les autorités après cette rencontre, cela n’a rien de surprenant.

Des supporters d'YB ont brisé les vitres de la gare d'Aarau, le 20 septembre après le match de Coupe.
Des supporters d'YB ont brisé les vitres de la gare d'Aarau, le 20 septembre après le match de Coupe. image: ch media

S’adressant alors à CH Media, le groupe auquel appartient watson, le conseiller d’Etat argovien et directeur de la police Dieter Egli avait déclaré que de tels excès de violence ne seraient plus tolérés dans le canton d’Argovie. La police cantonale, par la voix de son porte-parole Pascal Wenzel, avait précisé:

«Avec ces agressions injustifiées contre les forces de l’ordre et les importantes dégradations à la gare d’Aarau, une ligne rouge a été franchie»

Et d’ajouter: «Nous ne voulons pas interdire les matchs de football, mais il est clair que des mesures doivent être prises.»

Bien que seuls les supporters d'YB se soient mal comportés à l’extérieur de l’enceinte du Brügglifeld, les déclarations de la police et des autorités laissaient déjà entendre que le FC Aarau pourrait durablement pâtir de ces violences. Car l’autorisation pour le prochain match de Coupe à domicile contre Sion n’est désormais plus une formalité. Pire encore: la décision des autorités de sécurité pourrait même avoir des conséquences sur les ambitions de montée en Super League du FC Aarau.

Ambitions en péril

Le scénario le plus défavorable pour le club argovien de Challenge League serait, évidemment, le refus pur et simple de l'autorisation de la tenue du match contre les Valaisans. Par voie de conséquence, les autorités de sécurité pourraient estimer qu’à l’avenir, le FCA ne recevra pas non plus d’autorisation pour accueillir des matchs de Super League.

FC Sion, SIO, jubeln nach dem Sieg (2-0) beim Schweizer Cup 1/16 Finalspiel zwischen dem FC Prishtina Bern und dem FC Sion, auf dem Sportplatz Bodenweid, am Samstag, 20. September 2025 in Bern. (KEYST ...
En 16e de finale, les Sédunois – dont le sacre en Coupe de Suisse est chaque année un objectif – ont éliminé le FC Prishtina Berne.Image: KEYSTONE

A condition, bien sûr, qu’une promotion sportive soit obtenue au printemps prochain. Cela impliquerait en effet qu’une fois toutes les deux semaines, les supporters des clubs visiteurs de Bâle, Zurich, Saint-Gall ou Lucerne se déplaceraient à Aarau. Détail d’importance: les clubs candidats à une licence de Super League doivent disposer d’une attestation des autorités de sécurité confirmant que, de leur point de vue, les matchs peuvent avoir lieu.

Contactée par l’Aargauer Zeitung, la police cantonale d’Argovie refuse pour l’instant de se prononcer sur une éventuelle autorisation pour le match contre Sion – ni sur sa forme. Autrement dit, il n’est pas exclu qu’aucun supporter visiteur ne soit admis.

Fans von FC Sion mit Pyro beim Schweizer Cup 1/16 Finalspiel zwischen dem FC Prishtina Bern und dem FC Sion, auf dem Sportplatz Bodenweid, am Samstag, 20. September 2025 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Ane ...
Les fans du FC Sion pourraient ne pas avoir le droit de faire le déplacement à Aarau. Image: KEYSTONE

La police cantonale indique seulement que la demande déposée par le FC Aarau fait l’objet d’un examen approfondi. Une décision devrait être rendue la semaine prochaine. Un fait demeure: les autorités de sécurité ont parfaitement conscience de la portée de cette décision aux implications déterminantes pour l’avenir du club argovien.

Adaptation en français: Yoann Graber

