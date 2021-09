Sport

Robin Godel a reçu des menaces de mort après l'euthanasie de Jet Set



«J'ai reçu des menaces de mort après l'euthanasie de Jet Set»

Un mois après le décès de son cheval aux Jeux de Tokyo, le cavalier fribourgeois Robin Godel revient, à froid, sur ce triste épisode et sur les violentes attaques qu'il a subies.

AbdOulaye PENDA Ndiaye

Le jeune cavalier romand Robin Godel (22 ans) a réalisé un rêve de gosse en participant aux JO de Tokyo. Mais le rêve s’est transformé en cauchemar: son cheval Jet Set, un hongre de 14 ans, a dû être euthanasié après une mauvaise réception sur un saut. C’est au moment où il avait le plus besoin de soutien que le jeune homme a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, par messages téléphoniques et par courrier à son domicile. Emmuré dans le silence depuis le drame, il se livre à watson.

Robin Godel, comment avez-vous vécu la fin des JO?

Je dois dire que j’ai reçu le soutien de l’ensemble de l’équipe olympique et de l’encadrement. J’ai également bénéficié de l’appui du coach mental de la délégation suisse aux JO. Mais c’est encore dur d’accepter que Jet Set ne sera plus jamais là. Il n’y a pas eu de chute. Il s’est blessé après une mauvaise réception et a été victime d’une déchirure des ligaments de l’antérieur droit. Ce cheval adorait le cross et le concours complet. Perdre son partenaire de cette manière en pleine compétition, c’est le cauchemar que redoute tout cavalier.

Sur les réseaux sociaux, vous n’avez pas bénéficié du même degré de compréhension…

Oui, certaines réactions ont été très virulentes et inacceptables. Des gens qui ne me connaissent pas, qui ignorent tout du lien que j’ai avec mon cheval, qui est l’être vivant avec lequel je passais le plus de temps au quotidien, se permettent d’insulter et de juger. Cela ajoute de la peine à ma peine. Mais c’est comme ça…

Est-il vrai que vous avez reçu des menaces de mort?

Absolument ! J’en ai reçu sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Egalement par messages sur mon téléphone ainsi que par courrier à mon domicile. Je ne sais pas comment ils ont fait pour retrouver mon adresse privée. C’est assez effrayant et désolant. Il y avait des menaces implicites. D’autres étaient carrément explicites.

Vous avez porté plainte ou envisagez-vous de le faire?

Non. Je n’ai pas envie de perdre ni du temps ni de l’énergie dans une procédure pénale. Là, je suis en pleine préparation pour le championnat d’Europe de concours complet (ndlr: 23-26 septembre à Avenches) avec mon autre cheval Grandeur de Lully. Mais c’est clair que Jet Set restera toujours dans mon cœur.

