Une célébrité du hockey romand vit un drame

«Quand j'étais petit et que je me réveillais le dimanche matin, mon père était déjà assis devant la télévision et étudiait en vidéo le match de Gottéron du samedi soir. Il avait un bloc et un stylo, et quand il remarquait une mauvaise scène, il notait quelque chose. Je suis resté assis à côté de lui pendant deux ou trois heures et j'ai regardé, fasciné.»

Jan Cadieux dans la «SonntagsZeitung».