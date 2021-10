Sport

Hockey sur glace

La NHL revient: qu'attendre des 10 Suisses au départ?



Image: Keystone/design watson

La NHL revient: qu'attendre des 10 Suisses au départ?

La Ligue nord-américaine de hockey reprend ses droits dès ce mardi soir avec 82 matches au programme. 10 mercenaires suisses peuvent espérer y briller. Revue d'effectif.

Roman Josi

La délégation helvétique est emmenée par un des meilleurs défenseurs du monde. Le Bernois de 31 ans, capitaine des Nashville Predators, va commencer sa 11e saison outre-Atlantique. Du haut de ses 680 matches et 446 points, Roman Josi n'a plus rien à prouver. Il veut soulever la Stanley, mais le vétéran sait que le contingent des Preds est limité. Sous contrat jusqu'en 2028 avec un salaire de plus de 9 millions de dollars, il reste la pierre angulaire de sa franchise.

Nico Hischier

Après les gardiens, puis les défenseurs, ce sont aujourd'hui les attaquants helvétiques qui sont devenus «à la mode». Dont Nico Hischier. Comme Josi, le Haut-Valaisan arbore le C sur son maillot, une preuve de l'impact sur et en dehors de la glace au sein des New Jersey Devils pour celui qui fut le premier Suisse choisi en numéro un de la draft NHL en 2017.

Image: FR67404 AP

Seulement après une première saison complète, le centre de 22 ans a eu de la peine à rester en santé. Lors du dernier exercice, il n'a disputé que 21 parties pour 11 points. Avec son salaire de 7,25 millions et la lettre sur son chandail, il se sait attendu au tournant. La signature de Dougie Hamilton en défense et l'émergence de Jack Hughes devraient permettre aux Devils d'être plus compétitifs.

Jonas Siegenthaler

Acquis par les Devils, Jonas Siegenthaler va devoir travailler dur pour s'imposer dans la banlieue new-yorkaise. S'il sait améliorer ses qualités, le Zurichois peut devenir un excellent défenseur défensif. Il devrait figurer au minimum dans la troisième paire de l'arrière-garde des Devils. Mais il sera sous pression constante: avec des espoirs talentueux comme Ty Smith, Kevin Bahl ou Shakir Mukhamadullin, la concurrence sera féroce.

Nino Niederreiter

Sans faire trop de bruit, Nino Niederreiter a réussi une saison de 34 points et 20 buts en 56 matches l'an dernier. C'est la 5e fois que le Grison atteint cette marque, ce qui démontre la constance du grand gaillard de Coire. «El Nino» n'est pas le fer de lance de l'attaque des Carolina Hurricanes, laissant cet honneur à Sebastian Aho et Andrei Svechnikov, mais le vétéran de 29 ans est une valeur sûre de la ligue. En fin de contrat, il sait que cette saison sera importante dans la perspective de son prochain bail.

Timo Meier

L'Appenzellois des San Jose Sharks aimerait bien franchir à nouveau le plateau des 20 buts. Brillant de 2017 à 2020, Timo Meier a connu un championnat difficile lors de la «saison Covid» avec 31 points et seulement 12 buts en 54 parties. Mais avec ses 184 centimètres et ses 98 kilos, le taureau de Herisau possède tous les atouts pour rebondir.

Image: AP

Kevin Fiala

Comme Timo Meier, Kevin Fiala vient de fêter ses 25 ans. Mais contrairement au joueur des Sharks, l'ailier du Wild sort d'une sacrée saison avec 40 points dont 20 goals en 50 matches. Et alors que Kirill Kaprizov a été récompensé par un contrat de longue durée lui rapportant 9 millions à l'année, le St-Gallois a signé une entente d'une saison pour 5,1 millions. Une façon de montrer sa valeur et, pourquoi pas, de faire sauter la banque en juillet prochain.

Pius Suter

Débarqué sur la pointe des lames à Chicago l'an dernier, Pius Suter a impressionné avec 27 points en 55 matches. Des performances qui ont attiré l'oeil des Detroit Red Wings. Ces derniers ont offert un contrat de deux ans au Zurichois valant 6,5 millions de dollars. Suter sera probablement au centre du 2e trio. Il devrait par ailleurs obtenir du temps de glace en avantage numérique.

Image: Keystone

Attention toutefois au «Sophomore Slumps», le danger bien connu d'une deuxième année faible après une bonne saison en tant que rookie, surtout que Détroit est l'une des équipes les plus faibles de la Ligue.

Philipp Kurashev

Désormais orphelin de Suter, Philipp Kurashev doit lui poursuivre son apprentissage. Plutôt bon avec les Blackhawks en 20/21 (16 pts en 54 matches), le Davosien doit se battre pour se tailler une place fixe dans l'effectif à l'aube d'une saison normale de 82 matches.

Grégory Hofmann

Même combat pour Grégory Hofmann, qui arrive en NHL à 29 ans. Suivant les traces de Gaëtan Haas, le Jurassien bernois va devoir se signaler auprès de son coach Brad Larsen chez les Colombus Blue Jackets. Ultra-dominant en Suisse, Hofmann aura davantage de peine à martyriser les défenses de NHL.

Dean Kukan

Mais avec Dean Kukan, Hofmann aura une personne de confiance dans le vestiaire. Le Zurichois de 28 ans est solide et fiable. Il devrait être considéré comme défenseur numéro 5 ou 6 chez les Blue Jackets, où il ne s'est toutefois pas fait que des amis durant la préparation: en amical face aux St. Louis Blues, il a assommé son coéquipier Josh Dunne d'une frappe puissante. Le pauvre américain a dû être accompagné au vestiaire pour y recevoir des points de suture.

Ils peuvent aussi rêver de NHL :

Janis Moser : Capitaine et meilleur buteur de Bienne la saison dernière, voici le défenseur de 21 ans avec les Arizona Coyotes. Mais il débutera sans doute sa saison en AHL avec les Tucson Roadrunners.

: Capitaine et meilleur buteur de Bienne la saison dernière, voici le défenseur de 21 ans avec les Arizona Coyotes. Mais il débutera sans doute sa saison en AHL avec les Tucson Roadrunners. Sven Bärtschi : l'attaquant de 29 ans a reçu un contrat de la part des Golden Knights, mais avant de pouvoir retrouver la NHL à Las Vegas, il devra convaincre en AHL avec l'équipe réserve des Henderson Silver Knights.

: l'attaquant de 29 ans a reçu un contrat de la part des Golden Knights, mais avant de pouvoir retrouver la NHL à Las Vegas, il devra convaincre en AHL avec l'équipe réserve des Henderson Silver Knights. Tim Berni : le défenseur zurichois (21 ans) a été retiré de l'équipe des Columbus Blue Jackets lors de la dernière sélection. Il défendra les couleurs des Cleveland Monsters, en espérant avoir sa chance à l'échelon supérieur.

: le défenseur zurichois (21 ans) a été retiré de l'équipe des Columbus Blue Jackets lors de la dernière sélection. Il défendra les couleurs des Cleveland Monsters, en espérant avoir sa chance à l'échelon supérieur. Akira Schmid : le gardien bernois (21 ans) a participé au camp d'entraînement des New Jersey Devils. Mais c'est avec les Utica Comets, l'équipe AHL des Devils, qu'il devra d'abord gagner ses galons de titulaire.

: le gardien bernois (21 ans) a participé au camp d'entraînement des New Jersey Devils. Mais c'est avec les Utica Comets, l'équipe AHL des Devils, qu'il devra d'abord gagner ses galons de titulaire. Tobias Geisser : le défenseur de 22 ans, prêté à Zoug la saison dernière, a beaucoup progressé. Le natif de Stans essaie désormais de percer avec les Hershey Bears (AHL), l'équipe partenaire des Washington Capitals.

: le défenseur de 22 ans, prêté à Zoug la saison dernière, a beaucoup progressé. Le natif de Stans essaie désormais de percer avec les Hershey Bears (AHL), l'équipe partenaire des Washington Capitals. Mason McTavis h : né à Zurich et passé par Olten en 2020-2021 (17 matches en Swiss League), l'attaquant canado-suisse de 18 ans a été retenu par les Anaheim Ducks. Il avait été le 3e choix du repêchage lors de la draft 2021.

: né à Zurich et passé par Olten en 2020-2021 (17 matches en Swiss League), l'attaquant canado-suisse de 18 ans a été retenu par les Anaheim Ducks. Il avait été le 3e choix du repêchage lors de la draft 2021. Luca Sbisa: le défenseur de 31 ans n'ayant pas trouvé de club (il n'a disputé qu'un match avec Nashville la saison dernière), il sera difficile pour lui de griffer la glace de NHL cette saison.

(abr/jcz/ats)