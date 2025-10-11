bien ensoleillé15°
Hockey: le HC Thurgovie a banni l'alcool

Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool

Les joueurs du HC Thurgovie ont décidé de changer leurs habitudes sous l'impulsion de leur entraîneur Anders Olsson. Et ça marche.
11.10.2025, 16:0211.10.2025, 16:02
Matthias Hafen

Avec huit victoires en neuf matchs, le HC Thurgovie n’est pas seulement l’équipe la plus «en forme» du moment en Swiss League. Les «Lions» se battent, en ce début de saison, pour les toutes premières places du classement, et pourraient bien marquer les esprits s'ils s'imposent à domicile lors du choc au sommet de Swiss League, ce dimanche face au HC Sierre (16h).

Le classement actuel:

Image
Image: TXT

Mais ce ne sont pas les résultats qui ont poussé l’entraîneur Anders Olsson à prolonger son contrat en ce début de saison. Le technicien suédois de 50 ans constate au sein du HCT des changements qui le rendent confiant quant à la possibilité de réussir avec le club au-delà de la saison en cours – et peut-être même, un jour, de goûter à un très grand succès.

«On se sent tout simplement bien au HC Thurgau», confie Anders Olsson, actuellement dans sa deuxième saison à la tête de l’équipe et qui a prolongé son contrat jusqu’à la fin de l'exercice 2026/27. Bien sûr, chaque victoire de sa formation le réjouit. Mais, ajoute-t-il, certaines choses lui font encore plus plaisir. «Le fait que tous mes joueurs aillent spontanément en salle de musculation après un match, je trouve ça tout simplement fantastique.»

Anders Olsson se plaît en Thurgovie.
Anders Olsson se plaît en Thurgovie. Image: Judith Egloff/HC Thurgau

Cette séance post-match sert à la récupération active, à la prévention des blessures et à l’amélioration durable des performances. En renforçant muscles, tendons et ligaments, le corps devient plus résistant, ce qui réduit de manière prouvée le risque de blessure.

L'équipe fête à l'eau claire

Anders Olsson cultive le goût du détail – et il apprécie quand ceux qui l’entourent partagent cette exigence. «Au HC Thurgau, nous n’avons pas besoin de pousser les joueurs à tout faire», souligne le coach principal. Il se dit particulièrement fier que l’équipe ait décidé, d’elle-même, avant le début de la saison, d’interdire toute consommation d’alcool dans le bus. «Quand on boit une bière après une victoire, c’est désormais une bière sans alcool, sourit-il. Cela peut paraître anecdotique, mais ça en dit long sur notre éthique de travail.»

Olsson reste fidèle à son ambition élevée: faire du HC Thurgau une équipe de premier ordre. «Je veux construire quelque chose avec Thurgovie et j’ai le sentiment que, semaine après semaine, nous devenons plus professionnels», souligne-t-il, prévenant toutefois: «Ce ne sera ni facile, ni rapide.»

Scène inhabituelle chez les juniors du hockey suisse

Olsson sait aussi que le HC Thurgau s’apprête à vivre des changements décisifs. D’une part avec l’annonce d’un changement de présidence d’ici deux ans au plus tard, d’autre part avec les décisions à venir concernant l’avenir de plusieurs joueurs clés à la fin de cette saison.

Mais pour le moment, le staff et les joueurs sont tout entier tournés vers le match au sommet de ce dimanche, une rencontre qui pourrait marquer un tournant dans la saison régulière d'un club qui sait que la différence entre victoire et défaite se joue parfois sur des détails.

