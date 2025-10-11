Vidéo: twitter

Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis

Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot se sont longuement enlacés samedi, sur le court central de Shanghai. Ce moment cache une histoire complètement dingue.

Plus de «Sport»

Des accolades chaleureuses, on en voit souvent sur les terrains de tennis. C'est ainsi que se saluent des joueurs qui s'apprécient à la fin de leur match. Mais celle entre Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, particulièrement intense, ce samedi à Shanghai, restera dans les annales. C'est simple: c'est l'un des moments les plus fous de l'histoire du tennis. Pour plusieurs raisons.

Déjà, parce que cette accolade a eu lieu... un jour avant que les deux tennismen s'affrontent, dimanche en finale, sur ce même court central. Quelques secondes après la victoire surprise de Rinderknech contre Daniil Medvedev (en trois manches), Vacherot – déjà qualifié pour la finale après sa victoire un peu plus tôt contre Novak Djokovic, et qui a suivi ce match depuis les gradins – a bondi en survêtement sur le court, larmes aux yeux, pour venir enlacer longuement le Français.

L'accolade pleine d'émotions entre Vacherot et Rinderknech 📺 Vidéo: twitter

S'il y a autant d'affection entre les deux futurs adversaires, c'est parce qu'ils sont cousins germains (leurs mères sont sœurs). C'est la première raison qui rend cette finale du Masters 1000 de Shanghai, dimanche, insolite. Les duels entre membres d'une même famille sont très rares sur le circuit pro, encore plus en finale d'un tournoi si important (la deuxième catégorie, juste en dessous des Grand Chelem).

Une affiche complètement improbable

Mais si cette finale à venir et le moment de forte émotion entre Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot samedi sont spéciaux, c'est aussi – et surtout – parce que c'est complètement improbable de retrouver ces deux joueurs à ce stade de la compétition.

Le parcours de Vacherot à Shanghai est hallucinant: le Monégasque est issu des qualifications et a notamment battu Bublik, Rune et donc Djokovic en demi-finale (trois membres du top 20). Tout ça alors que Vacherot (26 ans) est actuellement classé au... 204e rang mondial. Il est devenu le premier tennisman de l'Histoire classé hors du top 200 à se qualifier pour une finale de Masters 1000.

Valentin Vacherot n'arrivait pas à réaliser la portée de son exploit, juste après sa victoire en demi-finale contre Djokovic. image: Keystone

Peu importe le résultat contre son cousin dimanche, il est assuré de faire un bond gigantesque dans le ranking en figurant parmi les 60 meilleurs joueurs de la planète dès lundi, précise Le Monde. Avant son épopée à Shanghai, son meilleur résultat en carrière était un premier tour à Roland-Garros et Wimbledon. C'est dire son exploit en Chine!

Son cousin, Arthur Rinderknech (30 ans), est plus connu. Il a atteint les 8e de finale du dernier US Open (défaite contre Alcaraz) et est établi depuis plusieurs années dans le top 100 (actuellement 54e). Mais c'est aussi une immense surprise de le retrouver en finale à Shanghai. Il traverse un exercice 2025 plutôt compliqué (20 victoires contre 25 défaites sur le circuit ATP) et a dû éliminer des joueurs nettement mieux classés que lui dans la mégapole chinoise (Zverev, Auger-Aliassime et donc Medvedev dans le dernier carré).

Le côté improbable de l'affiche rend donc cette finale entre cousins encore plus belle. C'est ce que laissait entendre Rinderknech après sa victoire samedi:

«Même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais songé à ça»

Les deux cousins Rinderknech (à gauche) et Vacherot se retrouveront en finale à Shanghai. image: capture d'écran x

Le natif du sud de la France a ajouté, dans des propos relayés par l'AFP:

«Ce match (la finale) n'a pas d'importance. On s'est entraînés ensemble des milliers de fois: quand on avait 10 ans, 12 ans, 14 ans, puis à (l'université) Texas A&M... De toute façon, demain (dimanche), il y aura deux vainqueurs. Bien sûr, on jouera un match, mais on a déjà tout gagné aujourd'hui (samedi).»

Le vainqueur de ce duel familial s'adjugera son premier titre ATP. La seule rencontre officielle entre les deux cousins a eu lieu en 2018, en tournoi ITF (la troisième division mondiale): Rinderknech s'était imposé en deux sets.

Beaucoup de joueurs ont souffert en Chine cette semaine👇 Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème

Dimanche, c'est donc dans un tout autre contexte qu'aura lieu leur deuxième confrontation. Elle amènera assurément de nouvelles fortes émotions et de longues discussions lors des prochains repas de famille.