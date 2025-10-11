beau temps13°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

ATP Shanghai: finale entre les cousins Rinderknech et Vacherot

Vidéo: twitter

Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis

Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot se sont longuement enlacés samedi, sur le court central de Shanghai. Ce moment cache une histoire complètement dingue.
11.10.2025, 18:5511.10.2025, 18:56
Yoann Graber
Yoann Graber

Des accolades chaleureuses, on en voit souvent sur les terrains de tennis. C'est ainsi que se saluent des joueurs qui s'apprécient à la fin de leur match. Mais celle entre Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, particulièrement intense, ce samedi à Shanghai, restera dans les annales. C'est simple: c'est l'un des moments les plus fous de l'histoire du tennis. Pour plusieurs raisons.

Déjà, parce que cette accolade a eu lieu... un jour avant que les deux tennismen s'affrontent, dimanche en finale, sur ce même court central. Quelques secondes après la victoire surprise de Rinderknech contre Daniil Medvedev (en trois manches), Vacherot – déjà qualifié pour la finale après sa victoire un peu plus tôt contre Novak Djokovic, et qui a suivi ce match depuis les gradins – a bondi en survêtement sur le court, larmes aux yeux, pour venir enlacer longuement le Français.

L'accolade pleine d'émotions entre Vacherot et Rinderknech 📺

Vidéo: twitter

S'il y a autant d'affection entre les deux futurs adversaires, c'est parce qu'ils sont cousins germains (leurs mères sont sœurs). C'est la première raison qui rend cette finale du Masters 1000 de Shanghai, dimanche, insolite. Les duels entre membres d'une même famille sont très rares sur le circuit pro, encore plus en finale d'un tournoi si important (la deuxième catégorie, juste en dessous des Grand Chelem).

Une affiche complètement improbable

Mais si cette finale à venir et le moment de forte émotion entre Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot samedi sont spéciaux, c'est aussi – et surtout – parce que c'est complètement improbable de retrouver ces deux joueurs à ce stade de la compétition.

Le parcours de Vacherot à Shanghai est hallucinant: le Monégasque est issu des qualifications et a notamment battu Bublik, Rune et donc Djokovic en demi-finale (trois membres du top 20). Tout ça alors que Vacherot (26 ans) est actuellement classé au... 204e rang mondial. Il est devenu le premier tennisman de l'Histoire classé hors du top 200 à se qualifier pour une finale de Masters 1000.

Valentin Vacherot of Monaco reacts after defeating Novak Djokovic of Serbia in the men&#039;s singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Cen ...
Valentin Vacherot n'arrivait pas à réaliser la portée de son exploit, juste après sa victoire en demi-finale contre Djokovic. image: Keystone

Peu importe le résultat contre son cousin dimanche, il est assuré de faire un bond gigantesque dans le ranking en figurant parmi les 60 meilleurs joueurs de la planète dès lundi, précise Le Monde. Avant son épopée à Shanghai, son meilleur résultat en carrière était un premier tour à Roland-Garros et Wimbledon. C'est dire son exploit en Chine!

Son cousin, Arthur Rinderknech (30 ans), est plus connu. Il a atteint les 8e de finale du dernier US Open (défaite contre Alcaraz) et est établi depuis plusieurs années dans le top 100 (actuellement 54e). Mais c'est aussi une immense surprise de le retrouver en finale à Shanghai. Il traverse un exercice 2025 plutôt compliqué (20 victoires contre 25 défaites sur le circuit ATP) et a dû éliminer des joueurs nettement mieux classés que lui dans la mégapole chinoise (Zverev, Auger-Aliassime et donc Medvedev dans le dernier carré).

Le côté improbable de l'affiche rend donc cette finale entre cousins encore plus belle. C'est ce que laissait entendre Rinderknech après sa victoire samedi:

«Même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais songé à ça»
Les deux cousins Rinderknech (à gauche) et Vacherot se retrouveront en finale à Shanghai.
Les deux cousins Rinderknech (à gauche) et Vacherot se retrouveront en finale à Shanghai. image: capture d'écran x

Le natif du sud de la France a ajouté, dans des propos relayés par l'AFP:

«Ce match (la finale) n'a pas d'importance. On s'est entraînés ensemble des milliers de fois: quand on avait 10 ans, 12 ans, 14 ans, puis à (l'université) Texas A&M... De toute façon, demain (dimanche), il y aura deux vainqueurs. Bien sûr, on jouera un match, mais on a déjà tout gagné aujourd'hui (samedi).»

Le vainqueur de ce duel familial s'adjugera son premier titre ATP. La seule rencontre officielle entre les deux cousins a eu lieu en 2018, en tournoi ITF (la troisième division mondiale): Rinderknech s'était imposé en deux sets.

Beaucoup de joueurs ont souffert en Chine cette semaine👇

Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème

Dimanche, c'est donc dans un tout autre contexte qu'aura lieu leur deuxième confrontation. Elle amènera assurément de nouvelles fortes émotions et de longues discussions lors des prochains repas de famille.

Plus d'articles sur le sport
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
de Matthias Hafen
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
de Yoann Graber
La NHL change les règles du jeu en play-offs
La NHL change les règles du jeu en play-offs
de Adrian Bürgler
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
de Rainer Sommerhalder
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
de Sven Papaux
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Xhaka a failli jouer pour la Suède
Xhaka a failli jouer pour la Suède
de Etienne Wuillemin
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
de Timo Rizzi
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
de Yoann Graber
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
de Céline Feller
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
de Irene Lustenberger
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
de Klaus Zaugg
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
de Julien Caloz
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
de Yoann Graber
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
de Rainer Sommerhalder
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
2
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
3
L'abolition de la valeur locative va doper les prix des logements
Ces femmes qui font la F1
Ingénieure, mécano, stratège: jamais autant de femmes n'ont été employées permanentes en Formule 1.
En 75 ans, seules deux d'entre elles ont pris le départ d'un Grand Prix de Formule 1, Maria Teresa de Filippis (1958) et Lella Lombardi (1974 à 1976): les femmes représentaient pourtant la saison denrière 38% des employés permanents en F1, un niveau historiquement élevé.
L’article