Course à pied

Strava accuse Garmin d'avoir volé ses brevets

Strava attaque Garmin concernant des accusations de vol de brevet.
L'application Strava va-t-elle se faire manger par l'ogre Garmin? (Cette image a été générée par l'intelligence artificielle.)Image: Watson / Sora

Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté

Strava et Garmin ont entamé une empoignade juridique: les deux alliés et poids lourds du secteur sont en profond désaccord, s'accusant de violations de brevets et d'usage de données.
10.10.2025, 15:0310.10.2025, 15:13
Sven Papaux
Sven Papaux

C'est une guerre qui terrifie dans le milieu du running et du cyclisme, et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Strava, pionnière du suivi sportif connecté, demande l'interdiction des montres Garmin aux Etats-Unis.

Comme le révèle le blog spécialisé DC Rainmaker, cette bataille entre les deux mastodontes américains va sûrement toucher les utilisateurs au niveau mondial et bouleverser la communauté du sport connecté.

Ces riches paient pour que d'autres courent à leur place

Car la montre Garmin est fréquemment employée par les sportifs connectés. La synchronisation avec Strava et différents outils (comme le téléphone portable ou l'Apple Watch) est primordiale pour enregistrer le suivi des différentes sorties. A ce jour, la marque américaine de GPS est un partenaire indissociable de Strava depuis de longues années.

Quel est le problème?

Mais depuis le 1er juillet 2025, ça se corse. Strava reproche à Garmin d'intégrer certaines fonctionnalités brevetées (segments, cartes de chaleurs) et d'imposer de nouvelles conditions d'intégration; c'est-à-dire que le logo Garmin est obligatoire sur toutes les données partagées. Strava dénonce un marketing forcé.

Spoiler: les négociations ont échoué entre les deux parties. Et la date butoire est bloquée le 1er novembre.

«Plus c'est difficile, mieux c'est»: on a causé avec la reine de l'appli Strava

Le géant du GPS menace de couper l'accès à son API (Application Programming Interface) si Strava n'accède pas à la requête. Un gros problème pour les utilisateurs et utilisatrices. L'interface permet de transférer facilement et rapidement l'activité sur Strava, s'évitant de longues minutes à entrer les données manuellement.

L'application californienne a contre-attaqué dans la foulée, le 30 septembre, reprochant à Garmin de violer deux de ses brevets les plus emblématiques:

  • les segments, ces secteurs où les sportifs intègrent et comparent leurs performances. Garmin avait lancé également ses propres «Garmin Segment», avant de signer un accord avec Strava pour intégrer ce système qui a popularisé l'application;
  • et finalement il y a les cartes thermiques (heatmaps), qui révèlent les zones les plus fréquentées par les coureurs et les cyclistes. Un outil qui s'est révélé clé ces dernières années. Strava s'appuie sur des brevets déposés en 2014 et 2016. Or, Garmin avait déjà lancé un système similaire en 2013 - pas sûr que Strava l'emporte sur ce point.

Strava veut donc interdire au fabricant de montres de commercialiser ses produits intégrant ces fonctionnalités.

Team Strava ou team Garmin?

Malgré des discussions entre les deux sociétés pour trouver un terrain d'entente, l'empoignade pourrait surtout coûter cher à Strava (une perte de trafic), sachant qu'une majorité des traileurs ou cyclistes usent des montres et compteurs Garmin pour importer leurs activités sur l'application. Comme l'écrivait RMC, si Strava l'emporte sur le terrain juridique, la vente de tous les compteurs GPS et montres Garmin marchant avec les segments et la carte de chaleur serait suspendue et obligerait les utilisateurs à choisir entre les deux camps.

Avant tout, comme l'expliquent les spécialistes, c'est un gros coup dur pour les aficionados du sport connecté. Si Garmin coupait l'accès à Strava, c'est tout un écosystème qui vacillerait. Ce sont plus de 150 millions de personnes dans plus de 190 pays qui utilisent l'application fondée en 2009 par Michael Horvath et Mark Gainey, deux anciens rameurs de Harvard.

Un mauvais timing alors que Strava se prépare à son introduction en Bourse. L'application est valorisée à 2,2 milliards.

