La déception de Fanny Smith après que les juges lui ont retiré sa médaille de bronze aux JO de Pékin. image: keystone

Jeux olympiques

L'ex-coach de Fanny Smith: «Les juges ont de bonnes raisons»

Nombreux sont ceux qui crient au scandale après l'élimination de Fanny Smith, privée de bronze aux JO de Pékin. Son ancien entraîneur, Guillaume Nantermod, tempère: les juges n'ont fait qu'appliquer le règlement à la lettre.

«C’est un scandale, c’est une honte! Je n'ai pas envie de dire de vilains mots ou de m’énerver. Mais là, je ne comprends pas!». Le journaliste de la RTS Matthieu Juttens était dépité, à l'antenne, juste après que les juges ont retiré à Fanny Smith sa médaille de bronze en ski cross.

Une consternation partagée par beaucoup, sur les réseaux sociaux et sur place, à Pékin. «Tout le monde est aussi déçu ici, c'est dommage pour notre sport», déplore Guillaume Nantermod, ex-coach de Fanny Smith et présent aux JO avec l'équipe de Grande-Bretagne. Le Valaisan, joint par watson juste après la course, fait lui aussi la grimace. Et pourtant, il comprend la décision des juges:

«Ils ont appliqué le règlement à la lettre. Ils ont estimé que Fanny avait écarté son pied et empêché, du coup, sa poursuivante de la doubler. Elle avait plus de vitesse que la Vaudoise, alors elle aurait réussi à le faire. Ces arguments suffisent à justifier le jugement.» Guillaume Nantermod, ancien entraîneur de Fanny Smith

Guillaume Nantermod et Fanny Smith en décembre 2013. Leur collaboration a pris fin en 2017. image: keystone

Réunion de crise

Le Chablaisien valide, mais n'applaudit pas. Il regrette le manque de psychologie des trois membres du jury. «Si j'étais juge, je n'aurais pas retiré sa médaille à Fanny», tranche-t-il. «Ils ont appliqué les règles trop à la lettre et ont oublié l'esprit du sport, la réalité de la course.» L'expert enchaîne:

«En plus, quand on connaît Fanny, on sait que c'est une athlète très correcte et qu'elle n'aurait jamais triché. Elle a expliqué qu'elle avait mis son pied comme ça pour ménager son genou blessé, mais les juges se fichent de ça» Guillaume Nantermod

Directement après la course, une réunion de crise a eu lieu: les trois juges ont été débriefés par quatre entraîneurs (d'athlètes qui ne participaient pas à la finale). «L'objectif est de les sensibiliser à l'esprit de la course, à son mouvement, parce qu'ils se focalisent parfois trop sur le moment litigieux en question», explique Guillaume Nantermod.

L'actuel coach des équipes de ski cross et boardercross britanniques s'étonne aussi de la durée qu'ont mis les juges à visionner les images, avant de retirer la médaille. «10 minutes aux JO, c'est extrêmement long!»

Cruel dénouement

L'observation est la même chez Fabio Burgener, avocat genevois et grand amateur de sport, particulièrement actif sur Twitter après la course. «L'un des principes fondamentaux du droit est que le doute profite à l'accusé», rappelle-t-il.

«Or, si les juges ont mis autant de temps à prendre leur décision, c'est qu'il y avait forcément des doutes sur l'intentionnalité du geste de Fanny Smith de ralentir sa poursuivante et sa culpabilité» Fabio Burgener, avocat

A en croire Fabio Burgener, la justice ne pourra rien faire pour que Fanny Smith puisse récupérer sa médaille. «Swiss Ski veut déposer un recours, mais ça ne changera rien», appuie Guillaume Nantermod.

Une fin de Jeux olympiques bien cruelle pour Fanny Smith, qui avait livré une véritable course contre-la-montre pour être présente à Pékin, après une blessure lors d'une chute en compétition il y a un mois.