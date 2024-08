Vidéo: twitter

Cette championne olympique est moquée à cause de sa voix

La Néerlandaise Femke Bol, médaillée d'or du relais 4x400 mètres samedi, est la cible de railleries sur les réseaux sociaux au sujet de sa voix, comparée à celle d'un célèbre personnage de dessin animé.

Plus de «Sport»

On le sait, les réseaux sociaux sont parfois cruels. Pour une raison X ou Y, ils peuvent jeter en pâture les gens et les internautes se délectent en lâchant leur venin. L'athlète néerlandaise Femke Bol en a fait l'amère expérience aux JO. Et pourtant, elle a réalisé un exploit sur la piste du Stade de France, samedi.

La jeune femme de 24 ans, dernière relayeuse du 4x400 mètres mixte, a effectué une folle remontada pour offrir une improbable médaille d'or aux Pays-Bas. Elle avait reçu le témoin en quatrième position mais, grâce à sa foulée aérienne et sa puissance, la Batave a coiffé au poteau ses concurrentes, notamment l'Américaine Kaylyn Brown (2e).

La remontada de Femke Bol 📺 Vidéo: twitter

Cette prouesse a été largement applaudie sur les réseaux sociaux, mais une autre vidéo liée à Femke Bol, qui a soudainement ressurgi, a tout autant créé le buzz: celle d'une interview donnée par l'athlète à la BBC en mars dernier, juste après son record du monde du 400 mètres en salle aux Mondiaux de Glasgow. La cible des internautes? La voix particulièrement aiguë de la Néerlandaise, qui rappelle, à certains, un célèbre personnage de dessin animé. Florilège:

«On rappelle que Femke Bol, en plus de courir vite, peut aussi bosser chez Disney comme doublure de Mickey Mouse»

«Les États-Unis détruits par Mickey Mouse»

«Mort de rire! C'est pas vrai, elle a pris un ballon d'hélium pour courir plus vite ou quelque chose comme ça?»

L'interview en question 📺 Vidéo: twitter

Certains internautes se sont offusqués des moqueries à l'encontre de la toute fraîche championne olympique.

Cette affaire rappelle que les sportifs sont particulièrement exposés aux critiques sur les réseaux sociaux. De plus en plus de fédérations et clubs mettent en place de la sensibilisation ou un accompagnement pour permettre aux athlètes de gérer ces outils informatiques et ne pas, par exemple, se laisser atteindre par les attaques (de toutes sortes). Ce qui aurait, on l'imagine facilement, un impact négatif sur les performances, tant le succès est lié au mental dans le sport de haut niveau.

On espère en tout cas pour Femke Bol que ces railleries ne l'auront pas touchée, elle qui vise au moins encore une médaille à Paris: ce dimanche sur le 400 mètres haies, sa discipline de prédilection, où elle détient le record d'Europe. (yog)