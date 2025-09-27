Vidéo: youtube

Le champion du monde de moto s'est fait très mal (et très peur)

Jorge Martin a été victime d'une chute spectaculaire samedi, lors de la course sprint MotoGP du Grand Prix du Japon. Résultat: fracture de la clavicule. Ça aurait pu être encore plus grave.

La série noire continue pour Jorge Martin (Aprilia): le champion du monde en titre espagnol de MotoGP, qui a manqué presque toute la première moitié de la saison en raison de blessures, s'est fracturé une clavicule lors de la course sprint du GP du Japon samedi.

Parti en 17e position, le Madrilène a voulu plonger à la corde mais il a raté son freinage et a chuté avant de faucher violemment son coéquipier italien Marco Bezzecchi (Aprilia) et de finir dans le bac à graviers. Un accident très spectaculaire, surtout le fauchage de Bezzecchi, qui a littéralement giclé de sa moto avant de retomber lourdement sur le bitume.

La chute en vidéo Vidéo: youtube

Martin s'est levé rapidement mais en se tenant l'épaule droite, ce qui ne laissait présager rien de bon.

Une saison cauchemardesque

«Jorge a réalisé des radios au centre médical du circuit et elles ont révélé une fracture avec déplacement de la clavicule droite», a indiqué Aprilia, qui a précisé que le pilote serait transféré à l'hôpital par hélicoptère afin de subir un scanner pour mieux évaluer sa blessure.

L'écurie italienne a ensuite informé que le pilote espagnol rentrerait dimanche en Espagne et serait opéré lundi à l'Hôpital universitaire Dexeus de Barcelone pour «réduire et fixer la fracture de la clavicule droite».

Jorge Martin, champion du monde en titre, vit une année 2025 très compliquée. Image: keystone

Bezzecchi, l'homme en forme des dernières semaines et qui lutte avec Bagnaia pour la troisième place du championnat, souffre d'une grosse contusion à la jambe droite mais n'a pas subi de fracture, a précisé le constructeur italien.

Alors qu'il avait remporté son premier titre mondial fin 2024 au guidon d'une Ducati-Pramac, Jorge Martin a connu une saison cauchemardesque depuis son arrivée chez Aprilia.

Deux blessures à la main subies lors de la pré-saison l'avaient privé des trois premiers Grands Prix de la saison et lors de son retour au Qatar en avril, il avait chuté lourdement et avait été victime d'un hémopneumothorax, qui l'avait éloigné du paddock durant trois mois.

L'Espagnol, qui pointe à la 20e place du championnat, avait pris la septième place du Grand Prix de République tchèque lors de son retour mi-juillet, avant de terminer au pied du podium du GP de Hongrie fin août. (afp/yog)