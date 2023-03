Outrés par la température de l'eau, des Romands lancent une pétition

La piscine couverte du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Image: Red-Fish

L’eau perd deux degrés: des Romands outrés lancent une pétition

Plusieurs clubs neuchâtelois exigent de la Ville qu'elle remonte la température au Nid-du-Crô. Le bassin est passé de 27,5 degrés à 25,5 pour économiser de l’énergie.

«Nous, le Red-Fish Neuchâtel, la Fondation les Perces Neiges Neuchâtel et la Société de Sauvetage Neuchâtel, demandons à ce que la température de l’eau des piscines du Nid-du-Crô soit augmentée à un minimum de 26,5°C à 27,0°C.» C'est par ces mots que plusieurs associations ont interpellé la Ville, coupable selon elles d'avoir baissé l'eau du bassin à une température de 25.5 degrés pour des raisons d'économie d'énergie.

«Cette température crée le mécontentement de tous les utilisateurs (...) Les jeunes enfants grelottent et ne veulent plus se rendre à la piscine»

Dans son édition de vendredi, ArcInfo est justement allé à la rencontre des usagers. «Les avis sont divisés», écrit le journal, citant plusieurs personnes dans ses colonnes. Trois d'entre eux résument les différents points de vue:

«Le monde brûle et certains trouvent que l’eau de la piscine est trop froide... C’est un caprice d’enfants gâtés» Cécile, 45 ans

«Quand on entre, c’est frais. Mais après la deuxième traversée, on s’habitue» Lucia, 70 ans

«Mon petit-fils de 6 ans va dans l’eau dix minutes et il claque des dents...» Daniela, 61 ans

La piscine neuchâteloise est-elle vraiment froide? Plus froide que les autres? Nous avons pris la température de trois piscines romandes pour le savoir. À Delémont, le responsable de la Blancherie donne le ton: «Notre eau est à 27 et on est considéré comme une piscine froide dans la région, car les autres sont plus chaudes», renseigne Patrick Mathey.

Le Jurassien explique que les nageurs sont très sensibles au froid et qu'ils ressentent la moindre variation de température:

«On a eu un petit problème technique récemment et l'eau est passée de 27 à 26,3. On a tout de suite eu des remarques de clients»

M. Mathey rappelle que l'association suisse des piscines romandes et tessinoises recommandent une température à 27 degrés. C'est d'ailleurs celle qu'a adopté la Vaudoise Arena à Lausanne. Aux Vernets, à Genève, les responsables du bassin olympique ont fait le choix de s'arrêter à 26. «C'est la température minimale exigée pour les compétitions de natation», nous renseigne Sandra à l'accueil.

A-t-elle déjà eu des plaintes de clients trouvant l'eau trop froide? «Certains ont fait la remarque, s'inquiétant surtout pour les enfants, mais les critiques ne sont pas nombreuses», répond cette nageuse qui estime que 26, c'est «impeccable. La qualité de l'eau est parfaite.»

«J'ai déjà nagé dans une eau à 27 et je l'ai trouvée trop chaude» Sandra, employée des Vernets

Les Neuchâtelois du Red-Fish se contenteraient même d'un peu moins. Leur pétition, initiée mercredi, a déjà récolté plus de 1000 signatures.