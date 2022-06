People

Un footballeur suisse devient la risée du web à cause de son tatouage

Michael Frey a posté une photo de lui en vacances, arborant fièrement l'oeuvre peinte sur ses pectoraux saillants. Il n'aurait peut-être pas dû.

Team watson Suivez-moi

C'est un cliché de footballeur comme on en voit beaucoup en juin et juillet: un torse parfaitement dessiné, un bronzage impeccable et, en toile de fond, une mer turquoise. C'est l'image postée sur les réseaux sociaux par Michael Frey, joueur suisse d'Anvers. Sauf que cette image-ci a quelque chose de différent de toutes les autres.

Sur la poitrine du joueur de 27 ans, on aperçoit un immense tatouage. Ou plutôt trois: une licorne, ainsi qu'un prénom et un nom. Ceux de son enfant chéri? De sa femme adorée? De son affectueuse mère? Rien de tout cela: le Bernois a en fait immortalisé son identité: «Michi Frey».

Ce détail a fait marrer de nombreux internautes. A commencer par Sascha Török qui, sur Twitter, n'a pas loupé son tacle:

Ce qui est amusant, c'est qu'il y a deux ans, Michi Frey avait déjà publié une photo de son torse.

On y distinguait déjà son nom de famille ainsi que la licorne (qui est en fait le logo de la marque de chocolat Frey...).

En remontant encore le temps, on s'aperçoit que c'est par le logo que l'«oeuvre» a débuté puisqu'il y a quatre ans, celui qui portait les couleurs du FCZ n'avait encore aucune lettre gravée sur les pectoraux:

Après chacune de ces publications sur Instagram, Michi Frey a été félicité pour la qualité de sa musculature abdominale. C'est lorsque l'image a été partagée sur Twitter la semaine dernière, donc lorsqu'elle a été soumise à l'appréciation de personnes qui ne suivent pas la star sur les réseaux, que le footballeur en a pris pour son grade.

Beaucoup ont ironisé sur le côté pratique de la chose: «Eh bien, s'il est perdu en haute mer et qu'il se retrouve sur une île déserte, amnésique et sans carte d'identité...», s'est marré Karen. «Ce tatouage a du bon, a ajouté un internaute. L'oncle de ma femme s'est fait tatouer son nom sur l'avant-bras. C'est comme ça que je l'ai reconnu dans la rue l'autre jour, alors que je n'étais pas sûr de moi.»

Certains ont rapidement élargi le sujet aux délires mégalos des footballeurs. Un fan de foot a ainsi rappelé que Marco Reus, le milieu offensif du Borussia Dortmund, s'était lui aussi fait tatouer son prénom et sa date de naissance sur son avant-bras gauche.

Plutôt pratique pour les photographes de presse, qui n'ont plus besoin de légender les photos sur lesquelles apparaît l'international allemand (48 sélections).

L'ailier du Bayern de Munich Leroy Sané a, lui, choisi une oeuvre picturale: une fresque sur son dos le représente jubilant après un but.

Le point commun entre tous ces tatouages, c'est qu'ils font bien marrer tous ceux qui les découvrent pour la première fois. Au sujet de celui de Leroy Sané, un fan taquin n'a pas pu s'empêcher de souligner: