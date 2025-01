Et si Loïc Meillard (à gauche) et Marco Odermatt s'emparaient de tous les globes cette saison? image: Getty

Le ski suisse peut réaliser un Grand Chelem historique

Les fers de lance de Swiss-Ski, Marco Odermatt et Loïc Meillard, sont en lice pour offrir à la Suisse les cinq globes de cristal attribués aux skieurs masculins cet hiver. Le point sur la situation à l'approche de la mi-saison.

Ralf Meile

Eliminé samedi lors du slalom d'Adelboden, Loïc Meillard était pourtant très régulier cette saison dans cette discipline si incertaine (quatre podiums, une cinquième place à Gurgl comme moins bon résultat). Il a lâché la tête du classement de la spécialité, désormais devancé par Henrik Kristoffersen et Clément Noël, mais il reste en embuscade et peut lorgner sur le petit globe en fin de saison, compte tenu de ses récentes performances.

Marco Odermatt étant aux avant-postes sur tous les autres tableaux, avec toujours une avance conséquente (sauf en super-G, où il est actuellement talonné par le Norvégien Fredrik Møller), il se pourrait que les Suisses raflent tout cet hiver, du moins chez les hommes.

Après avoir enfourché samedi, le skieur d'Hérémence n'a laissé aucune place au doute le lendemain, puisqu'il s'est classé 2e du géant d'Adelboden, derrière Marco Odermatt. image: Keystone

Un tel quintuplé serait un exploit sans précédent pour le ski suisse masculin, surtout quand on sait que le virage court résiste historiquement aux Helvètes. Un seul coureur local a en effet décroché le classement de la spécialité: Dumeng Giovanoli, à l'occasion de la deuxième édition de la Coupe du monde, disputée en 1968.

Le Grison avait alors bâti son succès en remportant les célèbres slaloms de Wengen et Kitzbühel.

C'est à cause de cette faiblesse face à la forêt de piquets que les Suisses n'ont jamais réussi à mettre la main sur tous les globes lors d'un même hiver – même à leur meilleur niveau. La saison 1986/1987 était certes exceptionnelle à bien des égards, Pirmin Zurbriggen ayant remporté le classement général ainsi que ceux de la descente, du super-G, du géant et du combiné. Mais c'est bien le Yougoslave Bojan Krizaj qui avait dicté sa loi en slalom, devant le Suédois Ingemar Stenmark et l'Allemand Armin Bittner.

1986/1987: peut-être la saison la plus aboutie de Pirmin Zurbriggen. Image: KEYSTONE

Cet hiver-là, le petit globe du slalom était le seul à résister aux Suisses, car les femmes, elles, avaient effectivement fait une razzia, dont voici le détail.

Maria Walliser (général, super-G, géant)

(général, super-G, géant) Michela Figini (descente)

(descente) Vreni Schneider (géant)

(géant) Corinne Schmidhauser (slalom)

(slalom) Brigitte Oertli (combiné)

En outre, l'équipe de Suisse avait remporté cette année-là huit des dix médailles d'or attribuées du côté de Crans-Montana.

Il est bien sûr extrêmement rare de voir une nation rafler tous les classements d'une même catégorie de sexe. Outre les Suissesses en 1986/1987, cet exploit a été réalisé à quatre reprises, deux fois par les Français et deux autres fois par les Autrichiens.

1967: France, hommes

Jean-Claude Killy (général, descente, géant, slalom)

Jean-Claude Killy (général, descente, géant, slalom) 1969/1970: France, femmes

Michèle Jacot (général, géant), Isabelle Mir (descente), Françoise Macchi (géant), Ingrid Lafforgue (slalom)

Michèle Jacot (général, géant), Isabelle Mir (descente), Françoise Macchi (géant), Ingrid Lafforgue (slalom) 1997/1998: Autriche, hommes

Hermann Maier (général, super-G, géant), Andreas Schifferer (descente), Thomas Sykora (slalom), Werner Franz (combiné)



Hermann Maier (général, super-G, géant), Andreas Schifferer (descente), Thomas Sykora (slalom), Werner Franz (combiné) 2006/2007: Autriche, femmes

Nicole Hosp (général, géant), Renate Götschl (descente, super-G), Marlies Schild (slalom, combiné)



En 97/98, «Herminator» est également devenu double champion olympique à Nagano, quelques jours après sa chute spectaculaire.

image: Getty

Nous saurons fin mars si nous pourrons inclure l'équipe de Suisse masculine dans cette liste. Un pronostic, peut-être? Cela n'aurait guère de sens, puisque nous franchirons à peine la mi-saison à l'occasion des épreuves de Wengen. Nous avons en revanche le droit de rêver, grâce aux bonnes formes affichées par Marco Odermatt et Loïc Meillard, à l'approche du Lauberhorn et de Kitzbühel.

L'Autriche, grande rivale de la Suisse, n'a quant à elle pas ce plaisir. Seul Vincent Kriechmayr, 10e du général de la Coupe du monde, tient encore un peu la baraque. Il faut ensuite descendre à la 29e place du classement pour voir apparaître un autre coureur de l'ÖSV: Patrick Feurstein. Ca va mal pour le ski autrichien.