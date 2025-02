Voici les 100 meilleurs skieurs de l'Histoire

Odermatt a actuellement 163,6 points. Un sacre au classement général de la Coupe du monde donne 15 points, celui dans un classement par discipline 5 points. Une victoire en Coupe du monde ramène 1 point. Aux Championnats du monde, les médailles (or, argent et bronze) donnent respectivement droit à 8, 3 et 1,5 points. Les rangs 4 à 10 offrent 0,2 point.

L'affaire du «baiser forcé» refait surface en Espagne

L'image avait fait le tour du monde et indigné: l'ex-patron du football espagnol Luis Rubiales comparaît à partir de lundi pour avoir embrassé Jenni Hermoso sans son consentement en août 2023 puis fait pression sur la joueuse pour étouffer le scandale.

Le parquet, qui présente en Espagne ses réquisitions avant le début du procès, a réclamé deux ans et demi de prison à l'encontre de l'ex-président de la Fédération espagnole de football (RFEF): un an pour agression sexuelle et un an et demi pour coercition.