Le nouveau calendrier du ski alpin pose problème

Seules sept descentes sont au programme de la Coupe du monde la saison prochaine. Une situation qui préoccupe plusieurs skieurs, dont Marco Odermatt.

Le calendrier de la saison de ski alpin 2025/2026 est sorti il y a deux semaines. A première vue, pas de grande surprise: les étapes suisses ont été confirmées (Saint-Moritz, Adelboden, Wengen et Crans-Montana) et la saison s'ouvrira comme d'habitude à Sölden fin octobre. Mais en y regardant de plus près, on constate que le nombre de descentes est très faible.

Sur les 37 épreuves programmées chez les messieurs, on trouve 11 slaloms, 9 géants, 10 super-G mais seulement 7 descentes. Ce dernier chiffre n'avait jamais été aussi bas depuis l'hiver 1979/80.

De quoi préoccuper les athlètes. Selon le Tages-Anzeiger, plusieurs skieurs insatisfaits ont contacté le directeur des courses à la FIS (Markus Waldner) pour «poser des questions». Marco Odermatt en personne aurait demandé à ce que des descentes soient ajoutées à l'agenda. Waldner a écouté les doléances, mais il a aussi rappelé la réalité à laquelle il est confronté:

«Nous devons respecter les directives en vigueur, qui ont d’ailleurs été établies sous la pression des athlètes eux-mêmes»

Le media zurichois rappelle que «pour des raisons de charge physique, il est interdit de programmer trois week-ends consécutifs avec des descentes» et que «l’idée de faire deux descentes au même endroit a également été abandonnée». Pour ne rien arranger, les courses prévues en fin d'année à Bormio ont été annulées puisque des épreuves olympiques s'y dérouleront quelques semaines plus tard lors des JO 2026.



Les descentes prévues en 2025/2026 1️⃣ Beaver Creek (USA)

2️⃣ Val Gardena (ITA)

3️⃣ Wengen (SUI)

4️⃣ Kitzbühel (AUT)

5️⃣ Garmisch-Partenkirchen (GER)

6️⃣ Courchevel (FRA)

7️⃣ Kvitfjell-Hafjell (NOR)



Crans-Montana pourrait bien remplacer le super-G prévu par une descente, mais on aurait ainsi trois week-ends consécutifs avec l'épreuve reine du ski alpin, ce qui ne serait pas idéal.

Les dirigeants du ski alpin vont devoir se creuser la tête pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Le calendrier définitif de la Coupe du monde devrait être publié lors du Conseil de la FIS à la mi-juin.



