Bronny James est prêt ++ Brésil-Uruguay en quart

Bronny James prêt à supporter la pression Bronny James (à gauche) se dit prêt à supporter la pression Image: KEYSTONE/AP/Damian Dovarganes Bronny James, le fils de la superstar LeBron James, se dit prêt à supporter la pression après avoir rejoint les Los Angeles Lakers. Il pourrait évoluer au côté de son père la saison prochaine. James Jr (19 ans), qui entamera à l'automne sa carrière NBA en provenance de l'Université de Californie du Sud (USC), devrait former avec LeBron James le tout premier duo père-fils de l'histoire de la ligue la saison prochaine. Il a été choisi en 55e position de la draft la semaine dernière. "C'est d'autant plus de pression c'est certain", a-t-il indiqué mardi au centre d'entraînement des Lakers à El Segundo à propos de l'opportunité de jouer avec son paternel, qui attaquera lui sa 22e saison professionnelle avant de fêter ses 40 ans en décembre. "J'ai vu sur les réseaux sociaux... des choses comme quoi je ne mériterais pas cette opportunité (...) Mais vous savez j'ai toujours fait face à ce genre de choses, donc c'est comme d'habitude. En un peu plus gros bien sûr. Mais je vais m'en sortir." "Tout a été irréel", a ajouté Bronny, dont le maillot no 9 sera floqué "James Jr." à propos des émotions ressenties depuis l'annonce de sa draft. Redick confiant "Bronny mérite ce qui lui arrive, après avoir travaillé dur", a assuré, également présent, le nouvel entraîneur de l'historique franchise NBA J.J. Redick, proche de LeBron James. "Sa compréhension du jeu, son physique, son habileté au tir, à la passe, il y a beaucoup de choses intéressantes dans son jeu. Il va avoir l'opportunité de devenir un très bon joueur NBA", a ajouté le technicien. Le jeune joueur et son entraîneur novice sont attendus lors de deux tournois estivaux (Summer League) du 6 au 10 juillet à San Francisco puis du 12 au 22 juillet à Las Vegas.

Yulimar Rojas, forfait mais néanmoins porte-drapeau Forfait sur blessure pour la compétition, la triple sauteuse Yulimar Rojas sera néanmoins la porte-drapeau de la délégation du Venezuela lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. La championne olympique en titre sera accompagnée de l'haltérophile Julio Mayora, médaillé d'argent à Tokyo et qui vise l'or à Paris. "Dieu a un très grand plan pour moi. Je suis destinée à guider d'autres athlètes à poursuivre leurs rêves, à ne jamais abandonner", a dit la septuple championne du monde (plein air et salle) lors d'une cérémonie à Caracas. Véritable star dans son pays, Yulimar Rojas était la plus grande chance de médaille du Venezuela, dont la délégation sera composée de 28 athlètes à Paris. Les principales chances reposent désormais sur les épaules de Mayora et des escrimeurs dont Ruben Limardo, champion olympique à Londres en 2012. A Tokyo, le Venezuela avait obtenu une médaille d'or (Rojas), et trois d'argent (2 en haltérophilie et 1 en BMX) avec 43 athlètes présents.

Le Brésil bute sur la Colombie et affrontera l'Uruguay en quart Toujours emprunté, le Brésil n'a pas réussi à se défaire de la Colombie (1-1) mardi à Santa Clara dans la dernière journée de la phase de poules de la Copa America. La Seleçao retrouvera donc l'Uruguay de Marcelo Bielsa dans un quart de finale qu'il devra disputer sans Vinicius Jr. Dans ce match au sommet du groupe D, le Brésil n'est pas parvenu à dominer la Colombie, désormais invaincue depuis 26 matches, se condamnant à la 2e place et à un choc en quart de finale samedi à Las Vegas contre l'Uruguay. Une Celeste qui sort d'une phase de poules parfaite (trois succès en trois rencontres). Le Brésil devra en plus jouer sans son leader Vinicius Jr., récent vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, averti mardi pour la deuxième fois du tournoi et donc suspendu pour le prochain match. Un petit coup au visage très exagéré par James Rodriguez a valu un carton jaune dès la 7e minute. Cinq minutes plus tard, Raphinha a pourtant trouvé la lucarne droite colombienne d'un coup-franc direct sublime (12e) pour lancer parfaitement le Brésil dans un match âpre (33 fautes). Idéalement lancé par Jhon Cordoba, Daniel Munoz a pu égaliser pour la Colombie en fin de première période (47e). Les Cafeteros ont su se contenter d'un match nul qui leur assure un quart de finale a priori plus favorable contre le Panama samedi à Glendale. Condamné pour sa part à un succès large combiné à une défaite du Brésil, le Costa Rica l'a emporté en vain dans l'autre match du groupe face au Paraguay (2-1).

Euro 2024: la Turquie sort l'Autriche après un duel intense Demiral (no 3) marque le deuxième but turc Image: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE La Turquie s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024. A Leipzig, elle a battu l'Autriche 2-1 grâce à Demiral (1re/59e). La réduction du score de Gregoritsch (66e) a été vaine. Les Turcs affronteront ainsi les Pays-Bas samedi pour une place dans le dernier carré. S'ils évoluent avec le même coeur et la même justesse tactique, ils ne partent pas battus d'avance. Demiral (26 ans), qui évolue à Al-Ahli, en Arabie saoudite, a été l'inattendu héros de cette rencontre intense et à suspense. Lui qui n'a dû sa titularisation que grâce à la suspension d'Akaydin a pleinement saisi sa chance en se transformant en attaquant efficace à deux reprises, mais aussi en effectuant plusieurs interventions salvatrices dans sa surface. Pied gauche magique Le jeune prodige Arda Güler (19 ans) a lui aussi eu un rôle déterminant. Le joueur du Real Madrid a en effet été à l'origine des deux buts, à chaque fois sur corner. Son pied gauche magique a fait merveille. Et dans le jeu aussi, il a convaincu en bonifiant nombre de ballons. Les Turcs, qui ont défendu leur camp avec une folle énergie, mais aussi avec intelligence. Ils ont aussi su souvent déjouer le pressing mis par leurs adversaires. L'absence du capitaine Calhanoglu, suspendu, n'a pas été trop ressentie. Parade miraculeuse Après le but de Gregoritsch, l'Autriche a poussé tant et plus sous une pluie diluvienne, mais elle n'a pas réussi à arracher les prolongations. Il s'en est fallu d'un rien à la 95e sur une tête de Baumgartner sur laquelle Mert a réalisé une parade miraculeuse. Ce duel, d'une folle intensité, a offert un spectacle bienvenu après les "purges" qui ont caractérisé les deux matches de la veille. Au final, on imagera en disant que le kebab a pris le meilleur sur le wiener schnitzel!

Dominic Stricker éliminé au premier tour par Arthur Fils Dominic Stricker était un peu trop court face au Français. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Dominic Stricker (ATP 149) a été battu par le Français Arthur Fils (ATP 34) au premier tour du tournoi de Wimbledon mardi. Le Bernois s'est incliné en quatre sets, 6-3 6-2 3-6 6-4. Tout a mal commencé pour le Suisse, mené deux manches à zéro après moins d'une heure en raison de breaks concédés très tôt. Peu en réussite sur sa mise en jeu durant ces des deux premiers sets (50% de première balle), Stricker a toutefois tenu bon à l'entame du troisième en sauvant deux balles de break qui auraient pu mettre le Français sur orbite. Retrouvant son jeu, Stricker est monté en puissance dans cette troisième manche, avant de faire le break au meilleur moment puis de conclure sur sa mise en jeu. Les deux hommes ont ensuite fait jeu égal dans le quatrième set, avant que Fils ne profite d'une double faute de Stricker pour s'offrir une balle de match qu'il n'a pas manqué de convertir. Le Français, 34e mondial, a finalement fait respecter la logique face à un Dominic Stricker qui a fait son retour sur le circuit il y a quelques semaines après de longs mois d'absence en raison de douleurs au dos. Son classement protégé devrait encore lui permettre d'intégrer le tableau principal de l'US Open, où il aura de nombreux points à défendre un an après avoir atteint les huitièmes de finale. Le match de Golubic repoussé Seule Suissesse en lice dans le tableau féminin, Viktorija Golubic (WTA 67) devra attendre mercredi pour faire son entrée sur le gazon du All England Club. La pluie ayant interrompu plusieurs fois les matches mardi, sa rencontre du premier tour contre l'Allemande Jule Niemeier (WTA 90) a été repoussée au lendemain.

Euro 2024: les Pays-Bas se sont bien repris Cody Gakpo ouvre le score Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Les Pays-Bas ont décroché leur billet pour les quarts de finale de l'Euro 2024. A Munich, ils ont battu la Roumanie 3-0 grâce à des buts de Gakpo (20e) et Malen (83e/93e). Cody Gakpo a été l'atout numéro un des Oranje mardi. Le joueur de Liverpool a ouvert le score de belle manière grâce à une frappe puissante au premier poteau, inscrivant ainsi son troisième but de la compétition. C'est aussi lui qui a offert sur un plateau le but de la sécurité à Malen. Le joueur du Borussia Dortmund a encore salé l'addition sur un contre dans les arrêts de jeu, sur un service du précieux Xavi Simons. Jeu collectif en place Assez décevants lors de leurs trois premières rencontres, les Néerlandais ont donc bien redressé le tir dans l'antre du Bayern Munich. Pour la première fois du tournoi, leur jeu collectif s'est bien mis en place et ils ont pu y ajouter de l'intensité et des idées. La statistique des tirs illustre bien la trame de cette rencontre, avec 24 essais à 5, et 6 cadrés à 1... Il leur a par contre manqué du réalisme pour se mettre à l'abri plus rapidement. Les hommes de Ronald Koeman ont en effet galvaudé de nombreuses occasions nettes d'augmenter leur avantage contre des Roumains qui ont été largement dominés, mais dont la défense a souvent été héroïque. Sur le plan offensif, par contre, la menace roumaine a été nulle: Verbruggen n'a pas eu le moindre vrai arrêt à effectuer!

Novak Djokovic se rassure pour son entrée en lice Novak Djokovic, de retour après une opération au genou droit, a réussi une entrée maîtrisée mardi à Wimbledon. Il a dominé sans trembler le Tchèque Vit Kopriva (ATP 123) en trois sets, 6-1 6-2 6-2. Même s'il avait assuré que tout allait bien, ce premier match de Djokovic depuis son opération du ménisque droit il y a trois semaines était important pour juger sur pièce de son état. Et même si Kopriva n'était pas sur le papier un adversaire à sa taille, la prestation du Serbe a pu le rassurer encore. A priori sans appréhension malgré une genouillère souple et même si son jeu de jambes conservait une certaine prudence sur le gazon glissant en ce début de tournoi, Djokovic s'est montré intouchable sur son service, sans aucune balle de break à défendre du match. Le Serbe, en quête à 37 ans d'un huitième titre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer et d'un 25e titre du Grand Chelem pour améliorer son propre record, affrontera au deuxième tour le Britannique Jacob Fearnley (ATP 277) ou l'Espagnol Alejandro Moro (ATP 188). Zverev facile, Rublev déjà dehors Alexander Zverev (ATP 4), finaliste battu à Roland-Garros, a lui aussi maîtrisé son sujet pour son premier match. L'Allemand a dominé en trois sets l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 64), 6-2 6-4 6-2. En revanche, Andrey Rublev (ATP 6) a pris la porte dès le premier tour, battu en quatre sets par l'Argentin Francisco Comesana, 122e mondial. Visiblement très frustré, le Russe s'est violemment frappé la jambe avec sa raquette après un point perdu. Une autre surprise est venue du tableau féminin avec l'élimination de la tenante du titre, Marketa Vondrousova (WTA 6). La Tchèque de 25 ans a subi la loi de l'Espagnole Jéssica Bouzas Maneiro (WTA 83).

4e étape du Tour de France: Pogacar gagne en solitaire Tadej Pogacar a frappé un grand coup Image: KEYSTONE/AP/Bernard Papon Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté en solitaire la 4e étape du Tour de France entre Pinerolo et Valloire (139,6 km). Le Slovène a fait coup double en endossant aussi le maillot jaune. Le premier affrontement entre Pogacar et le double vainqueur sortant, le Danois Jonas Vingegaard, a donc tourné en faveur du récent lauréat du Giro. Après un travail impressionnant de son équipe dans la montée du col du Galibier, le Slovène a attaqué à moins d'un kilomètre du sommet. Vingegaard a essayé de le suivre, mais il a dû laisser partir son grand rival, qui comptait une petite dizaine de secondes d'avance au sommet. Dans la descente, le Danois a dans un premier temps semblé en mesure de revenir, mais il a faibli ensuite. Il a même été rejoint par plusieurs coureurs. A Valloire, Pogacar a franchi la ligne avec 35 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel, son coéquipier espagnol Juan Ayuso et son compatriote Primoz Roglic. Vingegaard a fini cinquième à 37 secondes. Au général, le vainqueur de la Grande Boucle 2020 et 2021 possède désormais 45 secondes d'avance sur Evenepoel. Vingegaard se retrouve à 50 secondes. Mercredi, la 5e étape mènera les coureurs de Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Vulbas sur un tracé sans difficulté de 177,4 km. Ce sera donc une occasion pour les sprinters de s'illustrer.

Euro 2024: Murat Yakin entretient la flamme Murat Yakin et Manuel Akanji: les sourires sont de mise Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Porté aux nues depuis le début de l’Euro, Murat Yakin savoure l’instant présent. A J-4 du quart de finale contre l’Angleterre, le sélectionneur s’est livré avec le désir ardent d’entretenir la flamme. Murat Yakin et... les louanges "Les critiques positives font toujours plaisir. Mais j’ai connu il y a peu le revers de la médaille. Je ne suis pas quelqu’un qui lit tout ce qui est écrit et qui écoute tout ce qui se dit. Maintenant, il faut se tourner vers le quart de finale. L’aventure n’est pas terminée." Murat Yakin et... l’Angleterre "Si on ne regarde que les individualités, l’Angleterre est sans doute le favori de ce quart de finale. Tout le monde a vu ce que Jude Bellingham a fait dimanche. Mais ce quart de finale sera ouvert. Nous serons prêts pour ce grand combat. Ce match sera totalement différent que celui de samedi contre l’Italie. L’Angleterre joue d’une manière plus verticale avec notamment des latéraux qui prennent la profondeur. Il y aura du jeu long, des seconds ballons. Cela peut entraîner des situations hasardeuses. On l’a vu contre l’Ecosse. A nous de nous adapter". Murat Yakin et... la métamorphose de l’équipe de Suisse "Lors du tour préliminaire, nous avons sans doute été trop sûrs de nous. Jouer dans des stades vides ou pratiquement vides en Serbie, en Andorre et en Hongrie nous a également desservis. Mais notre qualification n’a jamais été en danger. Nous avons, surtout, su tirer les leçons de ce tour préliminaire avant de mener des discussions fructueuses et de prendre les bonnes décisions. Et avoir dans l'équipe un champion d'Italie avec Yann Sommer, un champion d'Allemagne avec Granit Xhaka, un champion d'Angleterre avec Manuel Akanji et trois joueurs qui ont amené Bologne en Ligue des Champions avec Michel Aebischer, Remo Freuler et Dan Ndoye n'est pas négligeable. Ils ont su transmettre leur mentalité de gagnants aux autres." Murat Yakin et... l'apport de Giorgio Contini "La venue au sein du staff de Giorgio Contini s’avère également très précieuse. Giorgio et moi, nous nous comprenons les yeux fermés. Je ne le vois pas comme mon assistant, mais plutôt comme un co-entraîneur. L’avoir a mes côtés est une énorme chance." Murat Yakin et... ses choix gagnants "Bien sûr, des choix payants insufflent une certaine confiance. Ils sont dictés par le profil de l’adversaire et par les impressions qui se dégagent lors des entraînements. Je dois avouer qu’il faut faire preuve d’un certain courage pour arrêter certaines décisions. Mais c’est aux joueurs de les valider en quelque sorte le terrain. Les voir y parvenir est gratifiant." Murat Yakin et... les remplaçants "L’un des aspects les plus durs dans mon job est de tenir le bon discours aux joueurs qui ne jouent pas. La situation de l’équipe est sans doute "idéale" avec aucun blessé et aucun suspendu pour le quart de finale, donc ce n’est vraiment pas simple pour eux. Tout ce que je peux faire, c’est d’organiser des entraînements au cours desquels ils se sentent valorisés. A eux d’avoir de la patience et du caractère. Mais ce n’est pas évident d’entrer dans leur tête, de savoir quel est leur ressenti." Murat Yakin et... son avenir "Le moment n’est pas venu d’en parler. Il faut respecter l’instant présent. Nous verrons bien après l’Euro. Je n’ai pas accepté l’offre de l’ASF ce printemps. J’estimais que le timing n’était pas le bon. Je veux préciser deux choses : aucune autre offre n’est venue sur la table et je dois, enfin, reconnaître, que je suis dans une situation plus enviable qu'à l'automne."

Nashville se renforce Steven Stamkos rejoint Roman Josi à Nashville Image: KEYSTONE/AP/Gene J. Puskar Roman Josi peut avoir le sourire après le premier jour de la "free agency" en NHL. Le capitaine bernois des Predators va accueillir Steven Stamkos, Jonathan Marchessault et Brady Skjei. Nashville a frappé fort en enrôlant trois noms ronflants. Auteur de 555 goals et 1137 points en 1082 matches, Steven Stamkos est déjà une légende à 34 ans. La saison passée, il a atteint pour la septième fois de sa carrière le plateau des 40 buts en saison régulière. Il compte deux Coupes Stanley remportées avec Tampa Bay. Il a signé pour 4 ans et 32 millions de dollars. Lui aussi vainqueur de la Coupe Stanley avec Vegas, Jonathan Marchessault a signé pour 4 ans et 22 millions de dollars. L'attaquant québécois a inscrit 42 buts en 82 rencontres l'an dernier. Quant à Brady Skjei, c'est un défenseur tout-terrain qui rejoint le Tennessee pour sept ans et un contrat de 49 millions de dollars. Il a inscrit 47 points dont 13 buts en 80 parties de saison régulière. De la concurrence pour Kurashev A Chicago, Philipp Kurashev va devoir en faire plus alors qu'il entre dans la dernière année de son contrat avec les Blackhawks. Malgré ses 54 points en 75 matches, l'attaquant aux racines russes doit composer avec l'arrivée de Tyler Bertuzzi et le retour de Teuvo Teräväinen. A noter que les deux plus gros contrats ont été signés par des franchises floridiennes. Jake Guentzel a signé un pacte de 7 ans pour 63 millions de dollars avec Tampa Bay, alors que Sam Reinhart, tout frais vainqueur de la Coupe Stanley, a resigné pour 8 ans et 69 millions avec les Florida Panthers.

Raphael Prassl à Lausanne, Sarault à Fribourg Raphael Prassl rejoint Lausanne Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Lausanne annonce la signature de l'attaquant Raphael Prassl. Le joueur de 26 ans arrive de Davos et a paraphé une entente de deux saisons avec les Lions. Attaquant polyvalent, produit de la formation zurichoise, Prassl compte un titre de champion avec Zurich en 2018. Il a rejoint Davos en 2021. Il n'a disputé que 34 matches la saison dernière pour un maigre bilan de 5 points (un but). Mais en 2021/22, il avait inscrit 21 points (8 buts) en 48 matches. Sarault va aider Emond Fribourg annonce de son côté avoir signé pour un an le Canadien Yves Sarault. Le Québécois de 51 ans sera l'un des deux assistants de Patrick Emond avec Pavel Rosa. Après une carrière de joueur dans plusieurs clubs de National League, Yves Sarault avait rejoint Lausanne en 2014 pour s'occuper des juniors élite. Il avait assuré un intérim de quelques mois entre 2017 et 2018 avec la première équipe du LHC. Il a ensuite coaché Viège, puis Langnau et enfin Sierre en Swiss League. Niku à Kloten Kloten se renforce en défense. Le club zurichois a mis sous contrat pour an le défenseur offensif finlandais de 27 ans Sami Niku. Drafté au 7e tour par Winnipeg en 2015, Niku a brillé en AHL en 2018, mais il n'est jamais parvenu à se faire sa place dans la meilleure ligue du monde. Il a terminé son périple nord-américain à Laval dans le club-ferme du Canadien de Montréal en 2022. Revenu en Finlande, il a porté pendant deux saisons les couleurs de JYP, mais il a terminé la saison dernière à Ilves Tampere. Il a marqué 49 points (12 buts) en 53 matches.

Andy Murray renonce au simple à Wimbledon Andy Murray doit renoncer au simple à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth L'Ecossais Andy Murray, opéré la semaine dernière d'un kyste à la colonne vertébrale, ne jouera pas le simple à Wimbledon. Son entourage l'a déclaré mardi dans un communiqué. "Malheureusement, même s'il a travaillé incroyablement dur pour récupérer de son opération, Andy a pris la difficile décision de ne pas jouer le simple cette année", selon un communiqué. Il est extrêmement déçu mais confirme qu'il jouera le double avec son frère Jamie pour ce qui sera son dernier Wimbledon." L'Ecossais de 37 ans, ancien no 1 mondial et l'un des deux seuls joueurs avec Stan Wawrinka à avoir décroché trois titres du Grand Chelem durant la période de domination du Big3 (Federer-Nadal-Djokovic) au point de leur être associé dans un Big4, pensait que son mental de guerrier lui permettrait une nouvelle fois de prendre le dessus sur son corps. Il espérait se lancer dans une ultime campagne en simple dans le tournoi qu'il a remporté deux fois (2013, 2016) et sur les courts où il a conquis la médaille d'or olympique en 2012. Mais il n'a donc pas suffisamment récupéré pour jouer en simple alors qu'il devait débuter son tournoi mardi en soirée sur le Centre Court face au Tchèque Tomas Machac (38e mondial). Jouant déjà depuis 2019 avec une hanche métallique, il devrait prendre sa retraite après les JO de Paris cet été.

L'Anglais Bellingham visé par une enquête disciplinaire Après son but contre la Slovaquie, Jude Bellingham s'est fendu d'un geste bizarre et l'UEFA enquête Image: KEYSTONE/EPA L'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre Jude Bellingham, buteur dimanche contre la Slovaquie (2-1 ap) en 8es de finale de l'Euro. Ceci pour une célébration jugée douteuse. L'organe de gouvernance du football européen, organisatrice du championnat d'Europe en Allemagne, a annoncé une "enquête disciplinaire" sous l'égide d'un "inspecteur d'éthique et de discipline" à propos d'un possible comportement inapproprié de Bellingham. Le communiqué de l'UEFA n'apporte aucune précision sur la nature des faits reprochés. Bellingham a maintenu l'Angleterre en vie à l'Euro en égalisant à la cinquième minute du temps additionnel d'un superbe retourné acrobatique. Il a célébré son but les bras écartés, comme à son habitude. Mais avant la reprise du jeu, il a porté ses mains à hauteur de son entrejambe au moment où il passait devant le banc slovaque, ce qui a été interprété comme un possible geste obscène et une provocation. Le phénomène du Real Madrid, âgé de 21 ans, s'est fendu d'un message sur la plateforme X (ex-Twitter) pour démentir toute mauvaise intention. Ce geste n'était rien d'autre qu'une "blague privée envers des amis proches qui étaient au match", a-t-il assuré, ajoutant n'avoir "rien d'autre que du respect" pour la Slovaquie. L'UEFA a indiqué que la décision le concernant serait communiquée "en temps voulu". L'Angleterre jouera son quart de finale samedi (18h) contre la Suisse. Le défenseur central Marc Guéhi sera suspendu pour la rencontre à Düsseldorf après avoir reçu deux cartons jaunes à l'Euro.

George rejoint les Sixers, Thompson se dirige vers Dallas Paul George (13) quitte les Clippers pour rejoindre Philadelphie Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS L'ailier All-Star Paul George s'est engagé avec les 76ers de Philadelphie en provenance des Los Angeles Clippers. L'arrière Klay Thompson (ex-Warrior) se dirigeait quant à lui vers les Dallas Mavericks, ont annoncé lundi plusieurs médias américains. Paul George, 34 ans, a signé un contrat de quatre ans avec les Sixers pour un montant de 212 millions de dollars, écrivent les mêmes médias. Après cinq ans passés aux Clippers, il est attendu en Pennsylvanie comme le troisième élément d'un nouveau "Big Three", qu'il va former avec le pivot Joel Embiid et l'arrière Tyrese Maxey. En marge de l'arrivée de Paul George, les Sixers ont également prolongé Tyrese Maxey, auteur de de 25,9 points et 6,2 passes décisives la saison dernière. Maxey a droit au contrat maximum de cinq ans pour 204 millions de dollars. Egalement sur le marché, le "sniper" Klay Thompson, dont le départ des Golden State Warriors a été confirmé dimanche, s'est mis d'accord avec Dallas pour un bail de trois ans, dont la troisième en option à son profit. Le contrat serait de 50 millions de dollars, selon ESPN. Le départ de Thompson marque la fin d'une époque aux Warriors, où il évoluait depuis 2011 au côté de Stephen Curry, avec qui il aura remporté quatre titres NBA. Contrat record Jayson Tatum (26 ans), sacré champion NBA avec les Boston Celtics il y a deux semaines, va quant à lui signer un contrat sur cinq ans estimé à 314 millions de dollars, rapportent la chaîne ESPN et The Athletic en pleine "free agency", période officielle pour certaines négociations et transferts. Il s'agirait d'un contrat record pour la NBA.