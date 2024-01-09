Buemi prolonge ++ Yakin fait confiance à ses cadres

Formule E: un nouveau contrat pour Sébastien Buemi Sébastien Buemi va continuer à piloter pour Envision Racing Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ Sébastien Buemi (36 ans) va poursuivre sa carrière en formule E avec Envision Racing. Le Vaudois a signé un nouveau contrat de plusieurs années avec l'équipe dans laquelle il pilote depuis trois ans.

Vainqueur cette année de l'e-Prix de Monaco, le Suisse compte 14 succès en formule E, ce qui constitue un record. Il a été champion lors de la saison 2 et trois fois vice-champion.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat avec Envision Racing. Nous avons connu plein de grands moments et de résultats durant ces trois dernières saisons. Je suis très excité et motivé d'en ajouter d'autres", a déclaré Buemi sur le site de la formule E.



Equipe de Suisse: Yakin fait confiance à ses cadres Murat Yakin a expliqué ses choix Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Murat Yakin fait confiance à ses cadres dans l'optique du début de la qualification pour la Coupe du monde 2026. La seule vraie surprise est la convocation de Cédric Itten, absent depuis deux ans.

La Suisse jouera ses deux premiers matches de qualification au Parc Saint-Jacques de Bâle. Elle recevra le Kosovo le vendredi 5 septembre, puis la Slovénie le lundi 8. "Je suis content que cela commence enfin", a déclaré le sélectionneur lors d'une conférence de presse à Berne.

La sélection est en grande majorité similaire à celle qui avait disputé deux matches amicaux cet été face aux Etats-Unis et au Mexique. La plus grande surprise, c'est le rappel de Cédric Itten (28 ans). L'attaquant (12 sélections, 5 buts) avait été sélectionné pour la dernière fois il y a deux ans.

Solution de rechange Itten a quitté Young Boys cet été pour Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. Il s'est illustré en marquant trois buts en quatre rencontres. Murat Yakin l'a appelé comme solution de rechange en pointe derrière Breel Embolo.

Par rapport au groupe présent aux Etats-Unis cet été, les autres retours sont ceux de Joël Monteiro, Simon Sohm, Ruben Vargas et Denis Zakaria. Lucas Blondel, Stefan Gartenmann, Ulisses Garcia, Cédric Zesiger ne sont plus là, de même que les blessés Djibil Sow et Zeki Amdouni.

Plusieurs éléments figurent dans la sélection alors qu'ils ne jouent pas depuis le début de la saison, comme Embolo ou Manuel Akanji. Yvan Mvogo, gardien numéro 3, a été convoqué alors même qu'il est encore sans club.



Leagues Cup: un doublé de Messi propulse Miami en finale Messi marque sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Lionel Messi a inscrit un doublé en fin de match pour offrir à l'Inter Miami une victoire 3-1 face à Orlando City. Cela a propulsé le club en finale de la Leagues Cup.

De retour après deux matches d'absence en raison d'une blessure à la cuisse droite, l'Argentin a égalisé sur penalty à la 77e (1-1), avant de combiner avec Jordi Alba pour donner l'avantage aux Floridiens à la 88e. Dans le temps additionnel, Telasco Segovia a ajouté un troisième but, scellant la qualification de Miami, déjà sacré lors de l'édition 2023 durant la première saison de Messi aux Etats-Unis.

Miami jouera en finale contre les Seattle Sounders, qui ont écarté le LA Galaxy. Quatre équipes des Etats-Unis (MLS) étaient qualifiées pour les demi-finales dans cette compétition qui est conjointement organisée par la ligue mexicaine (Liga MX).



Alcaraz passe le 2e tour à New York en 1h36' Carlos Alcaraz n'a mis que 1h36 pour gagne son 2e tour à New York Image: KEYSTONE/EPA Carlos Alcaraz n'a pas fait de quartier mercredi à l'US Open. L'Espagnol s'est qualifié pour le 3e tour en écrasant l'Italien Mattia Bellucci (ATP 65) 6-1 6-0 6-3 en 1h36 seulement.

Déjà vainqueur en trois sets au 1er tour face au grand serveur Reilly Opelka (2m11), le numéro 2 mondial a été encore plus rapide face à Mattia Bellucci. Bien que sur une trajectoire ascendante, illustrée notamment par un 3e tour à Wimbledon, ce gabarit modeste (1m75) n'a pas existé mercredi.

L'Italien n'a réussi que 11 coups gagnants, contre 32 pour un Carlos Alcaraz qui s'est régalé à la relance (44 points gagnés sur le service adverse, sur 83 disputés au total). "Le moins de temps je passe sur le court, le mieux c'est pour moi", a déclaré le lauréat de Roland-Garros à l'issue de son match.

"J'ai très bien joué, pour être franc. Il y a quelques points à améliorer, mais globalement, je suis satisfait", a estimé Carlos Alcaraz, qui se frottera à un autre Italien, le 34e mondial Luciano Darderi, en 16e de finale.

Si l'Espagnol remporte ce tournoi pour la deuxième fois après 2022 ou fait au moins aussi bien que Jannik Sinner, il reprendra à l'Italien la couronne de numéro 1 mondial. En quête d'un sixième titre en Grand Chelem, l'Espagnol de 22 ans a en tout cas déjà fait mieux qu'en 2024 (élimination au 2e tour).

Sabalenka passe en deux sets Tenante du titre à New York, Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est quant à elle imposée en deux sets mercredi au 2e tour. Bousculée dans le premier set, la Bélarusse a battu la Russe Polina Kudermetova (WTA 67) 7-6 (7/4) 6-2.

Aryna Sabalenka subira un test intéressant en 16e de finale. La Bélarusse sera opposée à la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 30), finaliste à Flushing Meadows en 2021 et lauréate fin juillet du WTA 500 de Washington.



Bencic battue 6-3 6-3 par Ann Li au 2e tour à New York Belinda Bencic a pris la porte dès le 2e tour à New York Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Belinda Bencic a connu une défaite sans appel mercredi au 2e tour de l'US Open. La demi-finaliste du dernier Wimbledon s'est inclinée 6-3 6-3 devant l'Américaine Ann Li (WTA 58).

Tête de série no 16 du tableau, Belinda Bencic n'a jamais trouvé la parade face au jeu agressif d'Ann Li, s'inclinant pour la deuxième fois seulement avant le stade des 16es de finale à Flushing Meadows en neuf participations. Cette partie à sens unique n'a duré que 74 minutes.

Les statistiques sont éloquentes. Alors qu'Ann Li a réussi 23 coups gagnants pour 15 fautes directes, Belinda Bencic affiche un ratio largement négatif (10 "winners", 20 erreurs non provoquées). La championne olympique 2021 a perdu quatre fois son service, ne signant pour sa part qu'un break.

Cette défaite prématurée dans le tournoi majeur qui lui a le mieux réussi (demi-finale en 2019, quarts en 2014 et 2021) met fin à une difficile tournée nord-américaine pour Belinda Bencic. Elle n'a gagné que deux matches en trois tournois sur dur (Montréal, Cincinnati et US Open) dans la foulée de Wimbledon.

Ses chances de qualification pour les WTA Finals de Ryad (1er-8 novembre) semblent désormais bien minces. La St-Galloise pointe au 14e rang du classement 2025, dont les huit premières décrocheront un ticket pour le Masters, avec plus de 1300 longueurs de retard sur le no 8 de l'année Jessica Pegula.



Conference League: Lausanne et Servette jouent leur avenir européen Le Lausanne-Sport et le Servette FC jouent leur avenir européen jeudi en barrages de la Conference League. Les deux clubs romands doivent gagner pour disputer la phase de ligue de la C4.

A Istanbul face au Besiktas (19h00), le LS devra signer un véritable exploit pour vivre un premier automne européen depuis 2011 (Europa League). Le match aller (1-1 à la Tuilière) a toutefois montré que les joueurs de Peter Zeidler avaient les armes pour rivaliser avec le club turc.

Servette aussi doit à tout prix s'imposer après avoir obtenu le nul à l'aller face au Shakthar Donetsk (1-1). Si la tâche peut sembler de prime abord un peu plus simple, vu que ce match retour se déroulera à Genève (21h00), la domination exercée par les Ukrainiens à Cracovie (23 tirs à 2) n'incite guère à l'optimisme.

En Europa League, Young Boys est lui en position de force après son succès 1-0 sur la pelouse du Slovan Bratislava. Les Bernois ont toutes les cartes en main au moment de recevoir les Slovaques au Wankdorf (20h00).



Ligue de diamant: neuf Suisses en lice jeudi soir au Letzigrund Pas moins de neuf Suisses, dont cinq femmes, tenteront de faire vibrer le public du Letzigrund jeudi soir à l'occasion de la deuxième partie de la finale de la Ligue de diamant.

Mais la pluie pourrait jouer les trouble-fête.

La Fribourgeoise Audrey Werro sera particulièrement attendue sur 800 m, elle qui a explosé son record de Suisse à Frauenfeld dimanche en signant la 2e meilleure performance mondiale de l'année (1'56''29). En l'absence de Keely Hodgkinson, victorieuse devant elle jeudi dernier sous un déluge à Lausanne, elle rêve d'un nouvel exploit.

Ditaji Kambundji (100 m haies) et Jason Joseph (110 m haies) viseront quant à eux le podium, tout comme Annik Kälin à la longueur. La concurrence sera rude sur les haies hautes, avec Nadine Visser, Tobi Amusan ou Kendra Harrison en lice chez les dames, et Cordell Tinch en favori chez les messieurs.

Joceline Wind (1500 m), Simon Wieland (javelot), Salomé Kora (100 m), le Valaisan Julien Bonvin (400 m haies) et Jonas Raess (3000 m) seront également de la partie au Letzigrund dans les épreuves estampillées Ligue de diamant. Mais avec des ambitions plus mesurées.

Salomé Kora (11''10 samedi aux championnats de Suisse) se frottera notamment à la championne olympique Julien Alfred ou la Jamaïcaine Tia Clayton (10''82 en 2025) sur la ligne droite. Le Valaisan Julien Bonvin s'alignera quant à lui au côté du recordman du monde norvégien Karsten Warholm.

Parmi les temps forts de la soirée figureront également le 200 m masculin, avec un duel entre Noah Lyles et le champion olympique Letsile Tebogo, et le 800 m messieurs, dans lequel Emmanuel Wanyonyi cherchera à prendre sa revanche sur sa "défaite" d'Athletissima où il a été devancé par l'Américain Josh Hoey.



Ligue des champions: ce sera sans le FC Bâle Moukoko assure le succès du FC Copenhague Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle ne disputera pas la phase de ligue de la Ligue des champions. En play-off retour, les Rhénans ont été battus 2-0 par le FC Copenhague. Le match aller s'était conclu sur un nul 1-1.

Les Danois ont fait la décision sur une tête de Cornelius après 39 secondes en seconde période. L'attaquant a été idéalement servi par Achouri et il n'a pas été marqué d'assez près par Vouilloz. Moukoko a ensuite assuré la qualification des siens sur un penalty (84e) concédé par Barisic.

Longtemps timide offensivement, le FCB a esquissé une brève réaction après avoir concédé l'ouverture du score. Shaqiri (56e) et Broschinski (57e) ont testé les excellents réflexes de Kotarski. Mais après, malgré tous leurs efforts, les champions de Suisse ne sont pas parvenus à aller inquiéter la défense danoise.

Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas su se sublimer pour franchir le dernier obstacle avant d'atteindre le Graal de la Ligue des champions et ses millions. Ils joueront quand même sur la scène européenne cet automne, mais au deuxième échelon, soit en Europa League. C'est un échec pour les Rhénans, qui espéraient tant retrouver les sommets de la C1.



US Open: Jérôme Kym se hisse au 3e tour Très belle victoire pour Jérôme Kym Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Jérôme Kym (ATP 175) s'est qualifié pour le 3e tour de l'US Open. Le jeune Suisse de 22 ans a battu l'Américain Brandon Nakashima (ATP 31) en cinq sets, 4-6 7-6 (7/2) 7-5 3-6 7-6 (10/8), et 4h23.

Pour le premier match en cinq sets de sa carrière, Kym a démontré de grandes qualités nerveuses et morales. Il n'a pas été impressionné par l'importance de l'enjeu tout au long d'un match à rebondissements.

Dans le cinquième set, il lui a manqué deux points à 5-4 sur service de Nakashima. Il a négocié le jeu décisif un peu mieux que son adversaire, faisant toujours la course en tête.

Souvent stoppé par des blessures, Jérôme Kym va effectuer un bond dans la hiérarchie après ce deuxième succès dans le tableau principal. Son compte en banque va pour sa part s'enrichir d'au moins 237'000 dollars, ce qui est toujours bon à prendre.

Au prochain tour, Kym sera opposé à l'Américain Taylor Fritz (ATP 4) ou au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 353).



Tour d'Espagne: Jonas Vingegaard reprend les commandes David Gaudu a perdu son maillot rouge Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Team UAE a remporté la 5e étape du Tour d'Espagne, un chrono par équipes de 24 km à Figueres. Deuxième avec Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard a repris le maillot rouge de leader.

Pour ce retour sur sol espagnol, l'équipe UAE s'est montrée la meilleure dans cet exercice particulier. Elle a devancé les Visma de 8 secondes et les Lidl-Trek de 9 secondes.

Au général, Vingegaard a récupéré la tunique et il possède 8 secondes d'avance sur l'Espagnol Juan Ayuso, le Portugais Joao Almeida et un autre Espagnol, Marc Soler. L'Italien Giulio Ciccone suit à 9 secondes devant l'ancien leader, le Français David Gaudu, désormais relégué à 16 secondes.

Des manifestants pro-palestiniens ont tenté de bloquer les coureurs de l'équipe Israel-Premier Tech en plein effort. Plusieurs individus portant banderoles et drapeaux palestiniens ont fait irruption en début de parcours pour barrer la route des cyclistes de l'équipe israélienne, créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Sur une vidéo de la scène circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir trois personnes tenir une banderole avec l'inscription "La neutralité est une complicité, Boycott Israel" en Catalan, avant d'être écartés de la chaussée par des membres de l'organisation à moto. Certains coureurs ont été contraints de ralentir pour éviter un accident, mais aucune chute n'a été signalée.



Weltklasse Zurich: Angelica Moser quatrième à la perche Pas d'exploit mercredi pour Angelica Moser Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Angelica Moser a pris la quatrième place du concours de la perche au Weltklasse de Zurich. Devant son public, la championne d'Europe a franchi une barre à 4m65, avant d'échouer trois fois à 4m75.

La Zurichoise âgée de 27 ans était peut-être un peu fatiguée après une séance intense d'entraînement lundi. Elle a été surprise quand elle a appris que le concours était avancé à mercredi sur la place Sechseläuten, en raison des mauvaises prévisions météo pour jeudi.

Angelica Moser n'a pas évolué au top de son potentiel. Pourtant, trois jours plus tôt, elle avait signé sa meilleure performance de la saison avec 4m80 aux championnats de Suisse à Frauenfeld.

La victoire est revenue à l'Américaine Katie Moon avec 4m82. La championne olympique 2021 et double championne du monde a justifié son rôle de favorite. Elle a devancé ses compatriotes Sandy Morris et Emily Grove, qui ont toutes deux passé 4m75.



Weltklasse: Lyles vise un gros chrono sur 200 m malgré la pluie Noah Lyles estime qu'il peut Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Malgré la pluie annoncée, Noah Lyles vise un gros chrono jeudi sur 200 m au Weltklasse de Zurich. Il y retrouvera Letsile Tebogo pour une ultime confrontation avant les Mondiaux de Tokyo.

"Quelqu'un connaît le chrono le plus rapide réalisé sur 200 m sous la pluie?", a interrogé le sprinteur américain lors d'une conférence de presse mercredi, alors que de fortes précipitations sont annoncées à Zurich jeudi soir pendant la finale de la Ligue de diamant.

"Usain Bolt a couru en 19''50, 19''60 (réd: 19''59 précisément) à Lausanne, sous la pluie" en 2009, lui a indiqué un journaliste. "Ca tombe bien, c'est à peu près ce que je vise demain", a assuré l'Américain, meilleur performeur mondial de l'année sur la distance avec 19''63.

"La pluie n'est pas vraiment un inconvénient ou un avantage. En restant bien concentré, ça va", a estimé Lyles, qui a déjà couru sous une pluie battante à Athletissima la semaine dernière (2e du 100 m en 10''02). A Lausanne, "j'ai eu un très mauvais départ, avec un mauvais temps de réaction, c'est uniquement pour ça que j'ai raté la course et la pluie n'a pas changé grand-chose", a-t-il ajouté.

Gros duel en approche Jeudi à Zurich, Lyles, médaillé de bronze olympique sur 200 m, sera face au champion olympique de la distance Letsile Tebogo, pour une confrontation très attendue à moins de trois semaines des championnats du monde à Tokyo, où les deux hommes font office de favoris pour décrocher l'or.

"Dès que Noah est là, ça devient d'un coup beaucoup plus stressant, je sais que je dois donner le meilleur de moi-même alors qu'avec les autres, je donne moins afin que Noah ne voie pas où j'en suis", a souri Tebogo. "Mais les Mondiaux approchent, on est bien obligés de s'affronter!"



Cyprien Sarrazin: "J'ai une vie normale et c'est déjà un miracle" Cyprien Sarrazin vise les JO 2030 plutôt que ceux de 2026 (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Victime d'une grave chute à Bormio en décembre 2024, Cyprien Sarrazin va prendre son temps avant de revenir sur le Cirque blanc. Le Français ne va pas reprendre la compétition avant la saison 2026/27.

"J'ai une vie normale et c'est déjà un miracle", a déclaré le skieur des Hautes-Alpes lundi à l'Equipe, dans le cadre d'une rencontre avec les médias dans sa station du Dévoluy. Le Français de 30 ans, opéré d'un important hématome au cerveau après sa chute à Bormio, ne veut pas précipiter son retour à la compétition, même avec les Jeux olympiques de Milan-Cortina en ligne de mire.

A part quelques petits soucis aux genoux, celui qui s'était affirmé comme l'un des principaux contradicteurs de Marco Odermatt dans les épreuves de vitesse ces deux dernières saisons assure aller bien. "Tout va bien, notamment sur le plan neurologique. Je fais du vélo de route, mais j'aimerais maintenant pouvoir refaire du VTT et bien sûr remonter sur des skis", a-t-il dit.

Le descendeur tricolore a également expliqué vouloir skier jusqu'en 2030, afin de participer aux Jeux olympiques qui auront lieu dans les Alpes françaises.



US Open: Zverev rallie le 2e tour sans perdre de set Alexander Zverev n'a pas tremblé pour rallier le 2e tour de l'US Open. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Alexander Zverev s'est qualifié en trois sets pour le 2e tour de l'US Open dans la nuit de mardi à mercredi. Le numéro 3 mondial a battu le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 122) 6-2 7-6 (7/4) 6-4.

Dans le dernier match de la soirée sur le Central, le finaliste de l'US Open en 2020 n'a pas tremblé face à l'ex-19e mondial. Toujours en quête d'un premier titre du Grand Chelem, l'Allemand de 28 ans affrontera jeudi au deuxième tour le Britannique Jacob Fearnley (ATP 60).

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner s'était qualifié plus tôt dans la journée en ne laissant échapper que quatre jeux contre le Tchèque Vit Kopriva (ATP 89). Le quadruple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (ATP 7) et Carlos Alcaraz (ATP 2) ont également rallié le deuxième tour en trois sets.

