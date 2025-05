Di Maria rentre en Argentine ++ Tamburlini dans le coup

Di Maria de retour au pays pour la fin de sa carrière Angel Di Maria est de retour à Rosario Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Le champion du monde argentin Angel Di Maria revient à 37 ans dans son club formateur de Rosario Central, a officialisé jeudi le club de 1re division argentine.

Ce transfert avait avorté l'année dernière sur fond de menaces de racket.

"Notre histoire ensemble a encore des pages à écrire", s'est enthousiasmé Rosario Central sur ses réseaux sociaux, accompagnant l'annonce d'une vidéo du gaucher argentin sous ses nouvelles couleurs. "Pour voler, nous aurons besoin de tes ailes. Bienvenue Angel, nous t'attendions", est-il ajouté.

Né en février 1988 à Rosario, Di Maria a été couronné champion du monde au Qatar en 2022 avec l'Albiceleste. Il a également remporté deux Copa América ainsi qu'une médaille d'or olympique à Pékin 2008. Passé par le Real Madrid, Manchester United ou le PSG, il évoluait depuis deux ans au Benfica.

"El Fideo" retourne là où avait débuté sa carrière en 2005, avant deux saisons plus tard d'entamer une odyssée de 18 ans en Europe, au Benfica déjà. Il a simplement publié sur Instagram l'annonce de son arrivée par Rosario Central avec des emojis de coeurs bleu et jaune, les couleurs de l'équipe.

Di Maria renonce à des propositions dans le championnat d'Arabie Saoudite et a fait des adieux chargés de larmes à Benfica après la finale de la Coupe du Portugal perdue contre le Sporting de Lisbonne la semaine dernière. En club, l'ailier a remporté cinq titres avec Benfica, six avec le Real Madrid, dont une Ligue des champions 2014, et 19 trophées avec le PSG.



Tamburlini 7e après 1 tour, six joueuses en tête Chiara Tamburlini pointait à 1 coup de la tête après le 1er tour de l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Chiara Tamburlini était parfaitement dans le coup à l'issue du 1er tour de l'US Open, à Erin dans le Wisconsin.

Septième après avoir rendu une carte de 69 (-3), la St-Galloise n'accusait qu'un coup de retard sur les six co-leaders du deuxième Majeur féminin de la saison.

Tamburlini, qui n'était pas parvenue à passer le cut lors du premier Majeur de l'année (le Chevron Championship) à la fin avril, aurait même pu se retrouver également en tête si elle n'avait pas commis un bogey - son seul de la journée - sur le trou no 15. Elle venait pourtant d'enchaîner trois birdies sur ses quatre précédents trous.

Cela s'est moins bien passé pour les deux autres Suissesses en lice. La Genevoise Albane Valenzuela pointait au 78e rang, certes à six coups seulement de la 1re place. La Vaudoise Kim Métraux ne devrait sauf exploit pas passer le cut: auteure d'une carte de 81 (+9, avec un triple bogey dès le trou no 3), elle figurait en 153e position.

Six joueuses, dont la championne 2020 Kim A-lim, se partageaient donc la tête à l'issue de la première journée. La Sud-Coréenne a rendu une carte de 68, comme sa compatriote Im Jin-hee, la Japonaise Rio Takeda, l'Espagnole Julia Lopez Ramirez et les Américaines Yealimi Noh et Angel Yin.



Les Knicks ne sont plus menés que 3-2 par les Pacers Karl-Anthony Towns et les Knicks ne sont plus menés que 3-2 par les Pacers en finale à l'Est Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Face à des Pacers méconnaissables, les Knicks ont entretenu l'espoir avec un succès 111-94 au Madison Square Garden jeudi.

La franchise new-yorkaise n'est plus menée que 3-2 par Indiana en finale de la Conférence Est de NBA.

Après la perte du match 4 mardi, les Knicks étaient menés 3-1 et n'avaient plus le droit à l'erreur pour espérer disputer leur première finale NBA depuis 1999. Ils devront s'imposer à Indianapolis samedi s'ils veulent revenir dans le Madison Square Garden pour un éventuel 7e match électrique lundi.

Se qualifier en finale serait un exploit, alors que seules 13 équipes ont remporté une série après avoir été menées 3-1 dans l'histoire de la NBA. Les Knicks ont redonné jeudi un peu d'espoir à leurs supporters après avoir déjà perdu cinq rencontres à domicile depuis le début des play-off, dont les deux premières de cette série.

Dans l'écrin magique et plein à craquer du "MSG", les fans ont savouré la hargne défensive de leurs joueurs, qui se sont battus pour préserver l'espoir d'un dernier match dans leur antre. Jalen Brunson a mené la charge 32 points (dont 14 marqués au premier quart), 5 rebonds et 5 passes décisives.

Des Pacers méconnaissables Le meneur a été bien secondé par l'intérieur Karl-Anthony Towns, qui a compilé 24 points et 13 rebonds. En face, Pascal Siakam (15 points) fut le seul joueur du cinq de base d'Indiana à dépasser les 10 points. Les Pacers ont été méconnaissables, à l'image de leur meneur Tyrese Haliburton (8 points, 6 passes).

Seul le remplaçant Bennedict Mathurin (23 points) a gardé dans le coup des visiteurs qui n'ont jamais pu prétendre à une remontée aussi folle que celle réussie lors du premier match sur ce même parquet, dans un "MSG" qui ne demande qu'à s'enflammer pour continuer à rêver à un premier titre depuis 1973.



Edmonton-Florida en finale de la Coupe Stanley La saison de Lian Bichsel (6) est termin閑, celle de Connor McDavid (97) se poursuit Image: KEYSTONE/AP/Gareth Patterson La finale de la Coupe Stanley opposera comme l'an dernier Edmonton à Florida.

Battus 4-3 par les Panthers en 2024 au stade ultime, les Oilers ont vaincu les Dallas Stars de Lian Bichsel en cinq matches en finale de la Conférence Ouest de NHL. Ils auront l'avantage de la glace face à Florida.

La franchise de l'Alberta est allée s'imposer 6-3 jeudi à Dallas pour décrocher un quatrième succès consécutif dans la série. Les Oilers n'ont perdu que quatre matches dans les trois premiers tours des séries finales, dont les deux premiers de leur 1re ronde sur la glace des Los Angeles Kings de Kevin Fiala.

Edmonton, qui n'a plus remporté la Coupe Stanley depuis 1990, a maîtrisé son sujet jeudi au Texas. Les Oilers menaient ainsi 3-0 après 8'07 de jeu. Le gardien de Dallas Jake Oettinger avait été remplacé 58 secondes plus tôt, après avoir capitulé sur les deux premiers tirs cadrés par Edmonton.

Les Stars sont certes revenus à 3-2 à la 33e, puis à 4-3 après 38'' de jeu au troisième tiers. Mais les Oilers ont à chaque fois repris très rapidement le large grâce à des réussites de Connor McDavid (35e, 4-2) et d'Evander Kane (44e, 5-3). Et leur gardien Stuart Skinner a fait face à 17 tirs cadrés seulement.

La saison est donc terminée pour le "rookie" Lian Bichsel (21 ans), aligné durant 10'53 jeudi pour un bilan de -1. Le solide défenseur soleurois peut néanmoins avoir le sourire, lui qui a disputé au total 56 matches dont 18 en play-off après avoir fait ses débuts e NHL à la mi-décembre seulement.



Aarau espère un miracle au Brügglifeld Le FC Aarau a besoin d'un miracle pour arracher la promotion en Super League lors du barrage contre les Grasshoppers.

Les dégâts subis mardi à l'aller (4-0) semblent irrémédiables avant le match retour de vendredi au Brügglifeld (20h30).

Le coach de GC Tomas Oral n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé ce qui pouvait encore faire perdre son équipe: "Nous-mêmes", a répondu l'Allemand à l'issue d'un premier match parfaitement maîtrisé par des Sauterelles en exil à Lugano.

Les Zurichois devront conserver toute leur concentration jusqu'au bout vendredi soir s'ils entendent conserver leur place dans l'élite du football suisse. Il s'agira d'aborder ce match retour le couteau entre les dents, espère tout du moins leur coach.

Grasshopper veut aborder cette rencontre comme si le score était de 0-0. "Ce n'est pas encore fini, nous devons terminer le travail", a ainsi déclaré Niklas Muci au micro de SRF au nom de tous les joueurs de GC, lesquels ont accompli leur tâche ingrate avec une solidarité impressionnante et une volonté sans faille mardi.

"Ce n'est que la mi-temps" Pour l'entraîneur d'Aarau Brunello Iacopetta, l'intensité a été la plus grande différence lors de la première confrontation. Mais il croit que le soutien de ses fans permettra à son équipe de renverser cette montagne. "Ce 0-4 paraît brutal, mais ce n'est que la mi-temps", affirme-t-il.

A ses joueurs de croire désormais en eux et en leurs capacités. Les Argoviens devront de toute manière afficher vendredi soir un tout autre visage que lors du match aller s'ils entendent renverser la table et retrouver l'élite après dix saisons passées en Challenge League.

Brunello Iacopetta peut s'appuyer sur un douloureux précédent pour donner du courage à son équipe. En 2019, le FC Aarau avait en effet échoué en barrage après avoir pourtant gagné 4-0 à l'aller sur la pelouse de Neuchâtel Xamax. Ce drame peut finalement servir de petite lueur d'espoir pour Aarau.



Naples: Antonio Conte restera entraîneur la saison prochaine Antonio Conte va rester à Naples Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia L'entraîneur de Naples Antonio Conte continuera d'entraîner la saison prochaine le champion d'Italie en titre, ont annoncé le club et son président. Le technicien était convoité par la Juventus.

"En avant toute, plus forts qu'avant", a écrit sur son compte X le président et propriétaire du Napoli, Aurelio De Laurentiis, en légende d'une photo le montrant aux côtés de Conte lors de la parade dans les rues de Naples pour fêter le titre de champion d'Italie.

Le club a ensuite publié, sur ses réseaux sociaux, une vidéo retraçant les moments forts de la saison 2024-25, avec le titre sous la forme d'un jeu de mots sur le nom de leur entraîneur "Con te AGAIN" (littéralement "Avec toi ENCORE").

Désaccords Ces annonces mettent fin à une période d'incertitude pour Naples, dont les bouillants tifosi redoutaient un départ de Conte après une seule saison aux commandes de leur club. L'ancien sélectionneur de l'Italie, arrivé en juillet dernier, a conduit vendredi lors de la 38e et dernière journée de la Serie A le Napoli au quatrième sacre de son histoire après 1987, 1990 et 2023.

Mais il avait laissé entendre qu'il pourrait faire rapidement ses valises, en raison de désaccords avec ses dirigeants. Il n'a notamment pas digéré le départ en janvier de Khvicha Kvaratskhelia pour le PSG et l'absence d'un remplaçant du même calibre.

Conte n'était pas non plus insensible aux appels du pied de la Juventus, club où il a fait l'essentiel de sa carrière de joueur et qu'il a déjà entraîné. Mais De Laurentiis a trouvé lors de longues discussions mercredi et jeudi les arguments pour le convaincre de rester.

Il lui aurait ainsi promis une enveloppe de 150 millions d'euros pour renforcer son équipe, avec une première recrue de choix, Kevin De Bruyne, en fin de contrat à Manchester City.



Servette: Alain Geiger de retour dans l'encadrement Alain Geiger: retour au Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette a annoncé les retours dans l'encadrement de deux anciennes figures du club. Alain Geiger et Gérard Bonneau seront conseillers du président et responsables de la stratégie sportive.

Le club genevois avait récemment enregistré le départ de son directeur sportif René Weiler. Les nominations de jeudi doivent permettre aux Grenat de franchir un cap dans la professionnalisation de la structure, selon le communiqué du Servette.

Ancien joueur et entraîneur du club, Alain Geiger apportera son regard d'expert du football suisse et international. Il travaillera au plus près de la première équipe, en lien direct avec la présidence.

Ancien responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais, Gérard Bonneau avait contribué à construire l'effectif du Servette entre 2018 et 2021. Il mettra son expérience au service du club pour la politique et la stratégie sportive.



Roland-Garros: Djokovic passe en trois sets Un succès assez aisé pour Djokovic jeudi Image: KEYSTONE/EPA Novak Djokovic (ATP 6) a dominé le Français Corentin Moutet (ATP 73) au 2e tour de Roland-Garros. Le Serbe est devenu le premier joueur a atteindre le 3e tour du tournoi parisien pour la 20e fois.

Le vétéran serbe âgé de 38 ans s'est imposé 6-3 6-2 7-6 (7/1) en 3h05. Il affrontera au tour suivant le vainqueur de la rencontre entre le Canadien Denis Shapovalov (ATP 31) et l'Autrichien Filip Misolic (ATP 153).

Battu lors de ses deux premiers duels face à Novak Djokovic, Corentin Moutet, huitième de finaliste à Paris l'an passé, n'a pas démérité lors de cette troisième opposition, très accrochée. Mais il a trop souvent été poussé dans ses retranchements sur ses jeux de service.

Après avoir empoché les deux premières manches sans trembler, Djokovic a résisté au sursaut d'orgueil de Moutet dans le dernier set. Il a rapidement effacé un break du Français sur un jeu blanc, avant de sauver une balle de set à 6-5 et de l'emporter au tie-break.



Tour d'Italie: Denz gagne en solitaire la 18e étape La joie de Nico Denz à l'arrivée Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone L'Allemand Nico Denz a remporté en solitaire la 18e étape du Tour d'Italie à Cesano Maderno. Le Mexicain Isaac del Toro a conservé le maillot rose de leader au terme de cette étape de transition.

Le vainqueur, qui appartient à la formation Red Bull Bora, faisait partie d'une longue échappée qui a compté jusqu'à 36 coureurs. Il s'est détaché seul à 18 km de l'arrivée pour décrocher sa troisième victoire dans le Giro après ses deux succès d'étape en 2023.

Denz (31 ans) s'est imposé avec 1'01 d'avance sur un premier groupe de poursuivants réglé au sprint par l'Italien Mirco Maestri devant le Belge Edward Planckaert. Le peloton ne s'est pas inquiété de cette échappée. Les favoris, dont le maillot rose Isaac Del Toro, ont franchi la ligne avec 14 minutes de retard sur le vainqueur.

Au général, avant les deux étapes de montagne prévues vendredi et samedi, Del Toro conserve 41 secondes d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz et 51 sur le Britannique Simon Yates.



Roland-Garros: Sinner expédie Gasquet à la retraite Les larmes de Richard Gasquet après sa défaite Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le no 1 mondial Jannik Sinner a mis fin à la carrière de Richard Gasquet. Il a battu le Français 6-3 6-0 6-4 au deuxième tour de Roland-Garros.

Gasquet (38 ans), qui avait disputé son premier match sur le circuit ATP en 2002, avait annoncé que le tournoi parisien, dans lequel il figurait pour la 22e fois, serait son dernier. Sinner (23 ans) affrontera au prochain tour le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 34).

Dès la balle de match achevée, le tout jeune retraité a été salué par une ovation debout de la foule, tandis qu'il s'asseyait sur son banc, les yeux rougis par les larmes en attendant la cérémonie prévue pour honorer sa carrière. "Bien sûr, nous appartenons à des générations différentes", a souligné Sinner sur le Central dans son interview d'après-match.

Carrière exceptionnelle "Tu as joué pendant une ère incroyable pour le tennis", celle des Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, a rappelé l'Italien. "Bravo pour ta carrière exceptionnelle, pour tout ce que tu as fait. C'est ton moment", a lancé Sinner à Gasquet avant le début de la cérémonie d'hommage.

Alexander Zverev (ATP 3) s'est quant à lui qualifié pour le troisième tour en dominant le Néerlandais Jesper de Jong (ATP 88), malgré la perte du premier set. Toujours à la poursuite d'un premier titre en Grand Chelem, l'Allemand de 28 ans s'est imposé 3-6 6-1 6-2 6-3 en 2h58 de jeu.



Bologne prolonge son entraîneur jusqu'en 2027 Vincenzo Italiano a prolongé son bail avec Bologne Image: KEYSTONE/EPA/SERENA CAMPANINI Bologne a prolongé le contrat de son entraîneur Vincenzo Italiano jusqu'en juin 2027, a-t-il annoncé jeudi.

Le club des internationaux suisses Remo Freuler, Dan Ndoye et Michel Aebischer a remporté la Coupe d'Italie ce printemps.

"Nous sommes très heureux de prolonger notre relation avec Vincenzo Italiano. Comme nous l'avions dit à plusieurs reprises, cela a toujours été notre intention et nous sommes ravis de relever de nouveaux défis la saison prochaine", a expliqué Claudio Fenici, le directeur général du club.

Italiano a rejoint Bologne l'été dernier en provenance de la Fiorentina où il avait passé trois saisons (2021-24). Sous sa conduite, les Rossoblu ont remporté la Coupe d'Italie, premier trophée du club depuis 1974, en battant en finale l'AC Milan (1-0), et ont terminé à la 9e place du Championnat d'Italie.

Si Bologne a fait le choix de la stabilité, les autres cadors de la Serie A devraient vivre une intersaison tourmentée avec des changements d'entraîneurs attendus pour l'AC Milan, la Juventus, l'AS Rome ou la Lazio. Même le champion en titre Naples pourrait être concerné: son coach Antonio Conte est convoité par la Juve.



Abandon de Juan Ayuso Juan Ayuso a abandonné le Giro jeudi Image: KEYSTONE/EPA/ANSA / LUCA ZENNARO L'Espagnol Juan Ayuso a quitté le Tour d'Italie lors de la 18e étape jeudi. Son abandon est survenu deux jours après celui de Primoz Roglic, l'autre grand favori au départ de ce Giro.

Ayuso était le leader désigné de l'équipe UAE mais n'était que 26e au général à plus de 49 minutes du maillot rose Isaac Del Toro, son coéquipier. Il a mis pied à terre à environ 110 km de l'arrivée jeudi.

L'Espagnol de 22 ans souffre d'une blessure à un genou depuis une chute lors de la 9e étape qui avait nécessité la pose de trois points de suture. Jeudi, il avait en plus l'oeil droit complètement fermé après avoir été piqué par une abeille la veille.

Juan Ayuso avait perdu toutes ses chances d'accéder au podium mardi en concédant plus de douze minutes sur ses principaux rivaux au général lors de la première grande étape de montagne. Et il a encore fini très loin mercredi.

Révélation de la Vuelta 2022 qu'il avait terminée 3e à seulement 19 ans, Ayuso avait de très fortes ambitions avant son premier Giro. Il a gagné la 7e étape à Tagliacozzo mais a chuté deux jours plus tard. Il quitte le Giro par la petite porte, un an après avoir déjà abandonné le Tour de France, positif au Covid.



Jorge Martin entend quitter Aprilia à la fin de la saison Jorge Martin souhaite quitter Aprilia en fin de saison d Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL L'Espagnol Jorge Martin a fait part jeudi de son intention de quitter Aprilia à la fin de la saison.

Le champion du monde en titre de MotoGP n'a encore disputé aucune course complète avec cette écurie en 2025 en raison d'une succession de blessures.

"Compte tenu de la nécessité de prendre une décision concernant une date fixée par mon contrat, j'ai décidé d'exercer mon droit de me libérer pour la saison 2026. Je l'ai toujours fait avec respect, clarté et dans le seul but de prendre en main mon avenir d'athlète professionnel", a annoncé Martin, 27 ans, dans un communiqué.

Les rumeurs couraient depuis une semaine sur une rupture entre le champion du monde et Aprilia, écurie pour laquelle il avait signé l'année dernière après avoir remporté le titre sur une Ducati-Pramac. Par cette décision, il affirme ne pas avoir violé son contrat qui couvrait en principe plusieurs saisons, et regrette implicitement un manque de flexibilité de la part de son employeur.

"Lorsque nous l'avons signé, j'ai convenu avec Aprilia que, si certaines circonstances ne se présentaient pas, je me réservais le droit de décider de mon avenir pour 2026. C'était une condition essentielle pour accepter la proposition de contrat qui m'a été proposée à ce moment-là", souligne Jorge Martin.

"Ouvert au dialogue" "Malheureusement, les circonstances liées aux chutes, bien qu'elles n'affectent pas ce que nous avions convenu, ont affecté cette phase", poursuit l'Espagnol, assurant avoir "toujours été ouvert au dialogue avec Aprilia afin d'étendre cette période à un certain nombre de Grands Prix après (son) retour à la compétition".

Tout cela aurait permis "aux deux parties de se donner une seconde chance et de se sentir à l'aise avant de prendre une décision pour 2026", conclut Martin, qui s'est blessé à l'intersaison et avait manqué les trois premières courses. Il a été à nouveau blessé lors du Grand Prix du Qatar en avril lorsqu'il a été percuté par un autre concurrent après avoir chuté.



Jonathan Tah quitte Leverkusen et s'engage avec le Bayern Jonathan Tah a signé pour 4 ans au Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka perd le pilier de sa défense.

L'international allemand Jonathan Tah (29 ans) s'est engagé pour quatre saisons soit jusqu'à l'été 2029 avec le Bayern, a annoncé le club munichois jeudi dans un communiqué.

"Je me réjouis de rejoindre le Bayern Munich. Je souhaite prendre ici des responsabilités et travailler dur chaque jour pour que nous connaissions le succès en équipe et que l'on remporte ensemble beaucoup de titres", a souligné Jonathan Tah après avoir passé sa visite médicale mercredi, cité dans le communiqué du Bayern.

"Ce n'est pas un secret que l'on a Jonathan Tah depuis longtemps dans le radar. On apprécie sa classe: c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités", a estimé le directeur sportif Max Eberl.

Le Bayern réalise son premier transfert de l'été - Tah est la deuxième recrue estivale, car Tom Bischof a signé fin janvier pour un début de contrat au 1er juillet -, mais ne précise pas si son nouveau joueur disputera le Mondial 2025 des clubs (15 juin-13 juillet) aux Etats-Unis.

Le défenseur aux 35 sélections avec la "Mannschaft" était engagé jusqu'au 30 juin avec Leverkusen, avec qui Tah avait signé le doublé Bundesliga/Coupe d'Allemagne en 2023/24. Selon la presse allemande, le Bayer réclamait une somme d'argent pour le libérer avant cette date.