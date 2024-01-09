Gauthier reste à Ajoie ++ Kyshawn George malheureux

Cristiano Ronaldo affirme que le Mondial 2026 sera son dernier Cristiano Ronaldo a déclaré que le Mondial 2026 serait son dernier Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Cristiano Ronaldo a déclaré mardi que la Coupe du Monde 2026 serait la dernière de sa carrière. Ceci alors qu'il entame la fin de l'un des parcours les plus exceptionnels de l'histoire du football.

Interrogé par visio-conférence lors d'un forum sur le tourisme à Ryad pour savoir si le Mondial 2026, qui aura lieu cet été aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, serait son dernier, le quintuple ballon d'or a répondu: "Oui, à coup sûr, j'aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment".

Ronaldo a également évoqué sa retraite, réaffirmant qu'il raccrocherait bientôt les crampons "Soyons honnêtes, quand je dis bientôt, cela signifie probablement encore un ou deux ans", a-t-il affirmé.

Le Portugal n'est pas encore qualifié pour la prochaine Coupe du monde, mais pourrait l'être en battant l'Irlande jeudi.

Ronaldo a rejoint le club saoudien d'Al-Nassr en 2023 après son deuxième passage à Manchester United.

Depuis son arrivée en grande pompe en Arabie saoudite, d'autres joueurs de renom l'ont rejoint dans la Saudi Pro League, à l'image de son ancien coéquipier au Real Madrid Karim Benzema, et le royaume s'est vu attribuer l'organisation de la Coupe du monde 2034.

Sous l'impulsion du prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohammed ben Salmane, le plan de réformes Vision 2030 ambitionne d'ouvrir le pays et diversifier son économie largement dépendante du pétrole. Le sport tient une place prépondérante dans cette stratégie.

Malgré une carrière exceptionnelle, Ronaldo, capitaine des Lusitaniens, n'a pas encore réussi à mener le Portugal à la victoire en Coupe du monde. Il s'était toutefois approché du trophée en 2006, lorsque le Portugal s'était incliné face à la France en demi-finale. Il a en revanche remporté l'Euro 2016 avec son pays.



Gauthier reste à Ajoie, Schmutz prolonge à Langnau Frédérik Gauthier reste à Porrentruy jusqu'à la fin de la saison Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Au bénéfice d'un contrat jusqu'à mi-novembre avec Ajoie, Frédérik Gauthier va prolonger son séjour. Le club jurassien et l'attaquant québécois ont prolongé le bail jusqu'à la fin de la saison.

L'attaquant de 30 ans a disputé 18 matchs avec les Ajoulots. Il a inscrit 6 points, dont 3 buts.

Schmutz reste à Langnau A Langnau, c'est Julian Schmutz qui va rester. L'attaquant bernois, dont le contrat arrivait à échéance en 2026, a prolongé son bail de trois ans.

Celui qui a 31 ans va donc griffer la glace de l'Ilfis jusqu'en 2029. Schmutz est l'un des bons attaquants suisses de Langnau. Il a inscrit 11 points (5 buts) en 21 parties cette saison. L'an dernier il avait mis 23 points et la saison d'avant 38 points dont 21 buts.



Kyshawn George malheureux Kyshawn George, ici face à Cunningham, a été malheureux en fin de match contre les Pistons Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Les Washington Wizards ont dû s'incliner 137-135 ap face aux Detroit Pistons. Auteur de 14 points, Kyshawn George a malheureusement manqué un lancer franc décisif.

Alors qu'il ne restait que 2,2 secondes à jouer et que Washington menait de deux points, George a eu droit à deux lancers francs pour une faute de Cade Cunningham. Le Chablaisien a inscrit le premier, mais a raté le second qui a permis aux Pistons de récupérer la balle et de tenter un dernier tir à distance pour égaliser. C'est ce qu'a réussi Daniss Jenkins à 1,3 seconde de la fin du quatrième quart.

Detroit a finalement remporté la prolongation. Washington a essuyé un neuvième revers de rang, tandis que Detroit a composté une septième victoire consécutive.

Omniprésent pour les Pistons, Cade Cunningham a sorti un triple double (46 pts, 12 rebonds, 11 assists). Kyshawn George a lui inscrit 14 points, pris 4 rebonds, délivré 6 assists et bloqué un tir.

Placé en G League aux San Diego Clippers, le club-ferme de LA, Yanic Konan Niederhäuser n'a pas participé à la défaite 105-102 des Los Angeles Clippers contre les Atlanta Hawks. Et pour cause, le rookie fribourgeois était engagé à Stockton au sud de Sacramento face aux Kings. Il a joué 32 minutes pour une fiche de 20 pts, 8 rebonds et 4 contres, mais son équipe s'est inclinée 117-108.



Les Devils battus à domicile Timo Meier buteur face aux Islanders Image: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura Première défaite à domicile en huit matches pour New Jersey. Les Devils se sont inclinés 3-2 ap malgré deux points de Timo Meier.

Dès la 3e minute, l'Appenzellois a ouvert le score en power-play pour son 5e but de la saison. Menés 2-1, les Devils ont dû attendre la toute fin de la troisième période pour égaliser par Simon Nemec. Meier a offert un deuxième assist sur cette réussite tombée à cinq secondes de la sirène.

Il n'a fallu que 77 secondes de prolongation pour que Mathew Barzal ne trouve l'ouverture. Avec près de 25 minutes de glace, Nico Hischier a été l'attaquant le plus utilisé. Il termine toutefois sans point, comme Jonas Siegenthaler qui a même eu droit à 16 secondes d'avantage numérique.

Nashville ne parvient toujours pas à trouver son rythme. Sans leur capitaine Roman Josi, toujours blessé, l'équipe du Tennessee a subi sa cinquième défaite consécutive, s'inclinant 6-3 face aux New York Rangers.



Mondial 2026: la Suisse a toutes les cartes en main L'équipe de Suisse s'est rassemblée lundi à Lausanne avec la Coupe du monde en ligne de mire. La sélection de Murat Yakin a une semaine pour préparer au mieux le duel contre la Suède samedi à Genève.

"Nous sommes dans une situation pour laquelle nous aurions certainement signé avant le début des éliminatoires", a déclaré Murat Yakin mercredi dernier, au moment de révéler la liste des 25 joueurs sélectionnés pour ce dernier rassemblement de l'année. Avec 10 points en quatre matches, la Suisse a en effet toutes les cartes en main pour valider sa qualification.

Une victoire face aux Scandinaves samedi au Stade de Genève (20h45) offrirait pratiquement à la Suisse son billet pour l'Amérique du Nord, même si le Kosovo venait à s'imposer dans le même temps en Slovénie. Seule une improbable déroute mardi prochain à Pristina pourrait alors entraver une septième participation consécutive à un grand tournoi.

En revanche, le scénario catastrophe verrait la Suisse empocher moins de points que les Kosovars samedi. Il faudrait alors à tout prix éviter la défaite trois jours plus tard lors de ce qui s'apparenterait à un véritable "match de la peur" à Pristina.

Un statut de favori Mais Murat Yakin, comme tous les responsables de l'Association suisse de football, préfère ne pas y penser. A Lausanne, la délégation helvétique dispose d'une semaine entière pour se préparer au mieux. Elle s'entraînera chaque jour à Vidy, au Stade Juan-Antonio-Samaranch, avant de se rendre vendredi au bout du Léman.

La Suisse a d'ailleurs prouvé qu'elle était largement supérieure à ses adversaires de l'automne. Sa victoire en Suède le 10 octobre (2-0) doit lui permettre d'aborder la rencontre de samedi dans la peau du favori, tout comme le récital contre le Kosovo lors du premier match à Bâle (4-0).

La quasi-totalité des hommes forts de Murat Yakin affichent en outre une excellente forme. Les leaders Manuel Akanji et Granit Xhaka brillent tant avec l'Inter Milan (co-leader de Serie A) qu'avec Sunderland (surprenant 4e de Premier League). Au niveau offensif, Breel Embolo, Ruben Vargas et Fabian Rieder ont tous marqué ce week-end avec leurs clubs respectifs.

Qui pour remplacer Freuler ? La seule ombre au tableau, c'est bien l'absence de Remo Freuler, si précieux à côté de Granit Xhaka depuis le début des qualifications. Toujours privé de Denis Zakaria (adducteurs) et d'Ardon Jashari (péroné droit), Murat Yakin va à nouveau devoir expérimenter, alors qu'il avait trouvé son onze type ces derniers temps.

Vincent Sierro, qui n'a plus joué avec la Suisse depuis son transfert en Arabie saoudite, ne sera pas la solution. Il est blessé à un mollet et manquera les deux matches. Djibril Sow, guère convaincant à Ljubljana (0-0) ou Michel Aebischer, de retour après avoir manqué la dernière trêve en raison d'une blessure, sont en pole position. Johan Manzambi évolue aussi comme no 6 avec le SC Fribourg, mais Murat Yakin semble plutôt considérer le Genevois comme une solution offensive.



Masters ATP: Sinner réussit son entrée Un succès aisé pour Sinner Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Jannik Sinner (ATP 2) a réussi son entrée au Masters ATP à Turin. L'Italien, tenant du titre, a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8) 7-5 6-1.

Sinner, très solide sur son service, a réussi le break à 6-5 dans la manche initiale. Il a converti sa troisième balle de set contre un adversaire qui a semblé touché physiquement.

Le Canadien a rapidement cédé son service au deuxième set et s'est retrouvé mené 3-0 après avoir perdu cinq jeux consécutifs. Il a fait alors appel au physio et demandé un temps mort médical pour se faire masser le mollet gauche.

Cela n'a pas modifié le scénario d'une rencontre devenue à sens unique. Sinner a réussi un nouveau break pour mener 5-1 avant de conclure.



Tami sur Okafor: "Pas bon de faire cette déclaration maintenant" Noah Okafor a estimé que Noah Okafor devait faire preuve "d'humilité et de patience". Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Pierluigi Tami regrette la prise de parole de Noah Okafor, qui s'est plaint de ne pas être sélectionné par Murat Yakin. "Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant", a-t-il déclaré.

L'attaquant bâlois, qui n'a plus été appelé en équipe de Suisse depuis novembre 2024, a choisi de faire part de son malaise par voie de presse vendredi. "Je n'ai plus parlé à l'entraîneur depuis, ni avec Pierluigi Tami. Cela n'a aucun sens, et je peux dire que ça me rend triste", a-t-il lâché dans un entretien accordé à The Athletic.

"Je suis toujours à l'heure. Je ne suis jamais en retard. Peut-être que lorsque je ne suis pas titularisé ou que je ne joue pas, je suis un peu en colère, mais c'est la soif de réussite que ressentent tous les jeunes joueurs", a encore dit Okafor, qui a marqué deux buts depuis son arrivée à Leeds cet été.

"Humilité et patience" La conférence de presse de Pierluigi Tami à Lausanne, où la Suisse s'est rassemblée en vue des deux derniers matches des qualifications pour la Coupe du monde, a logiquement tourné autour du "cas Okafor", au grand regret du directeur des équipes nationales. "C'est bête que nous devions gaspiller de l'énergie et de la positivité avant deux matches très importants", a-t-il déclaré.

"Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant. Cela m'a dérangé de voir un article comme ça. Qu'est-ce que ça apporte à l'équipe ? Rien. S'il a un problème, qu'il téléphone avec l'entraîneur", a martelé le dirigeant tessinois. Et d'ajouter: "Noah doit faire preuve d'humilité et de patience."

Pierluigi Tami avait déclaré lors du précédent rassemblement que la "porte était toujours ouverte" pour Okafor, qui figure toujours sur la liste de piquet de Murat Yakin. "Cela signifie que je dois être disponible, mais pourquoi ne m'appelle-t-il pas pour me dire ce que je dois améliorer ?", a de son côté estimé l'ailier de 25 ans, qui dénonce une situation "incohérente".

"Tout le monde doit connaître son rôle et être satisfait de son rôle", a répliqué Pierluigi Tami, rappelant au passage qu'il y avait déjà eu "quelques problèmes avec Noah par le passé." Il fait notamment référence à l'Euro 2024, lors duquel le Bâlois estimait mériter davantage de temps de jeu.

"Le problème est ailleurs" "Deux critères sont retenus pour qu'un joueur soit convoqué en équipe nationale: les performances en club et l'identification aux besoins de l'entraîneur. Dans le cas de Noah, ces deux critères ne sont pas remplis", a souligné Tami.

"Murat veut les meilleurs joueurs dans son équipe et je soutiens ses décisions à 100%. Mais il faut définir ce que sont les meilleurs joueurs. Est-ce que c'est la seule qualité footballistique ? Le problème est ailleurs", a encore dit le Tessinois.

Le directeur des équipes nationales a toutefois assuré qu'il tâcherait de résoudre le problème à l'issue de ce rassemblement. "Le futur immédiat, ce sont les deux matches contre la Suède et le Kosovo. Ensuite, je mettrai dans l'énergie pour essayer de créer un dialogue entre Murat et Noah", a-t-il conclu.



Masters ATP: Taylor Fritz sans problème pour son entrée en lice Taylor Fritz a joué avec conviction Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Taylor Fritz (ATP 6) n'a pas connu de problème lors de son entrée en lice au Masters ATP à Turin. L'Américain a battu l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9) en deux sets, 6-3 6-4.

Musetti a vite paru dépassé physiquement par son adversaire. L'Italien avait bataillé samedi pendant près de trois avec le Serbe Novak Djokovic pour finalement s'incliner en finale du tournoi d'Athènes (4-6 6-3 7-5).

Neuvième au classement annuel, Musetti ne devait initialement pas prendre part au "tournoi des maîtres" qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année. Le forfait de Djokovic, annoncé blessé, lui a offert son billet pour Turin.

Dans la première rencontre du groupe Jimmy Connors, dimanche, l'Espagnol Carlos Alcaraz, redevenu no 1 mondial lundi, avait dominé l'Australien Alex De Minaur (7e) 7-6 (7/5) 6-2.



Lionel Messi "espère revenir" au Camp Nou Lionel Messi a foulé la pelouse du nouveau Camp Nou (archives). Image: KEYSTONE/EPA La légende du FC Barcelone Lionel Messi, qui joue actuellement à l'Inter Miami, a dévoilé une visite secrète au nouveau Camp Nou sur Instagram. Il a exprimé son désir de revenir un jour dans ce stade.

"Hier soir, je suis retourné dans un endroit qui me manque profondément. Un endroit où j'ai été immensément heureux, où vous m'avez fait me sentir mille fois comme l'homme le plus heureux du monde", a écrit Messi dans son message accompagné de cinq photos de lui et d'une vidéo.

"J'espère qu'un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme je n'ai jamais pu le faire...", a ajouté l'attaquant de 38 ans, qui a permis à son équipe de se qualifier pour les demi-finales de la conférence Est de MLS grâce à son doublé samedi contre Nashville (4-0).

Malgré sa volonté affichée de rester au Barça, Messi a quitté en août 2021 en fin de contrat son club formateur, dont les finances ne pouvaient plus assurer son salaire de 60 millions d'euros par saison, pour le Paris Saint-Germain où il a joué jusqu'en 2023.

Le message du champion du monde 2022 avec l'Argentine intervient trois jours après un entraînement ouvert au public de l'équipe catalane au Camp Nou, dont le chantier de rénovation lancé en juin 2023 a accumulé de nombreux retards.



Lisa Mamié met un terme à sa carrière Lisa Mamié a décroché au total quatre médailles lors de différents Championnats d'Europe. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Lisa Mamié, l'une des meilleures nageuses suisses de ces dernières années, en a assez du sport de haut niveau. Elle met un terme à sa carrière, a annoncé lundi Swiss Aquatics.

La Zurichoise de 27 ans explique sa décision par une blessure à l'épaule qui l'empêche actuellement de s'entraîner au niveau requis. "La natation me tient et me tiendra toujours à coeur, mais au vu des circonstances, je pense que cette décision est la bonne", a-t-elle déclaré dans un communiqué de Swiss Aquatics.

Lisa Mamié a fêté son plus grand succès à Rome en 2022 avec le titre de championne d'Europe du 200 m brasse. L'année précédente, elle avait remporté la médaille d'argent sur la même distance aux Européens de Budapest. En 2024 à Belgrade, elle a ajouté deux autres médailles continentales à sa collection (argent sur 100 m brasse, bronze sur 200 m brasse).

La Zurichoise a également représenté la Suisse à deux reprises aux Jeux olympiques de Tokyo et de Paris, atteignant à chaque fois les demi-finales. Au niveau national, Lisa Mamié détient le record de toutes les distances à la brasse, tant en petit qu'en grand bassin.



L'actu du foot féminin: Iman Beney brille encore avec City Iman Beney a encore brillé avec Manchester City (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Coupe de Suisse LES FAVORIS AU RENDEZ-VOUS. La Women's Super League a laissé place à la Coupe de Suisse ce week-end et les 8es de finale n'ont réservé aucune surprise. Huit des dix équipes de première division, Young Boys, Servette-Chênois, Rapperswil-Jona, Thoune, Saint-Gall, Lucerne, Zurich et Bâle, seront au rendez-vous des quarts de finale.

YB a remporté l'affiche la plus intéressante face à Grasshopper, un remake de la dernière finale des play-off. Malaurie Granges (86e) et Lisa Josten (91e) ont permis à l'équipe d'Imke Wübbenhorst de renverser la table alors que Noémie Potier (59e) avait donné l'avantage aux Zurichoises dans un Wankdorf embrumé.

L'autre duel entre deux équipes de Super League opposait les deux cancres du championnat, Aarau et Thoune. Les joueuses de l'Oberland bernois ont forcé la décision en prolongations, grâce à un but décisif de Céline Schmid (2-1, 116e).

Yverdon (LNB) a donné du fil à retordre à Saint-Gall mais a fini par s'incliner aux tirs au but. Le score était de 2-2 après 120 minutes. Servette a de son côté facilement passé l'obstacle Wil (5-0). Les quarts de finale auront lieu les 13 et 14 décembre.

LES DEBATS REPRENNENT. Samedi prochain, toutes les équipes de Super League seront en action. Le leader Servette accueille Lucerne tandis que son poursuivant GC se rend à Rapperswil-Jona. Young Boys, troisième, reçoit Saint-Gall au Wankdorf. Zurich, opposé à Thoune, et Bâle, qui se déplace à Aarau, ont sur le papier les tâches les plus faciles du week-end.

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Noemi Ivelj a fêté samedi une deuxième titularisation depuis son arrivée à l'Eintracht Francfort. La Zurichoise de 19 ans a été alignée contre Wolfsburg dans une position inhabituelle en défense centrale et était ainsi l'une des trois Suissesses alignées par l'Eintracht, avec Géraldine Reuteler et Nadine Riesen. Aucune d'entre elles n'a été directement impliquée dans un but, mais Francfort s'est tout de même imposé 3-2 face aux Louves de la Genevoise Smilla Vallotto.

ALLEMAGNE II. Nadine Böhi a quitté Saint-Gall cet été pour Union Berlin dans l'espoir de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Vendredi, la gardienne no 3 de l'équipe de Suisse derrière Livia Peng et Elvira Herzog, a fait ses premiers pas en Bundesliga. Union a certes perdu 4-0 contre le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, mais Böhi, qui a réalisé six arrêts, devrait garder un souvenir particulier de ce match.

ANGLETERRE. Manchester City a pris la tête de la Women's Super League à la faveur du match nul entre Arsenal et Chelsea (avec Livia Peng sur le banc). Les Skyblues sont passées devant grâce à leur victoire 2-1 contre Everton, lors de laquelle Iman Beney s'est une nouvelle fois montrée décisive. Déjà élue joueuse du mois d'octobre avec les Cityzens, la jeune Valaisanne a offert l'ouverture du score à l'attaquante néerlandaise Vivianne Miedema d'une magistrale passe en profondeur.

FRANCE. Depuis son transfert de l'AS Rome à Strasbourg l'été dernier, Eseosa Aigbogun s'est fait une place de titulaire en Alsace. Samedi, la Zurichoise a cependant vécu une soirée à oublier. Contre Saint-Étienne, l'arrière gauche de 32 ans a été avertie deux fois en douze minutes et a dû quitter le terrain après seulement une demi-heure de jeu, alors que son équipe menait 1-0. L'action d'Aigbogun pourrait toutefois rester sans grandes conséquences, car le match a été interrompu peu après en raison d'un fort brouillard. La ligue française n'a pas encore fixé la date à laquelle il sera rejoué.

PAYS-BAS. Le PSV Eindhoven se rendait samedi chez le leader Ajax Amsterdam et avait l'occasion de se hisser en tête de l'Eredivisie, mais l'équipe emmenée par la Soleuroise Riola Xhemaili a subi une défaite fâcheuse (2-1). Xhemaili, meilleure buteuse du championnat avec huit buts, a joué toute la rencontre.

ESPAGNE. Barcelone a réagi de manière impressionnante à sa première défaite de la saison la semaine dernière. Face au Deportivo La Corogne, les Catalanes ont fêté une victoire 8-0. Le résultat était déjà connu à la mi-temps. Sydney Schertenleib a joué pour Barcelone et a manqué de peu son premier but de la saison. Elle pensait avoir fait trembler les filets sur le 7-0, mais il a ensuite été identifié comme un but contre son camp d'une défenseuse.

Le chiffre de la semaine 745. Plus de 10'000 personnes avaient suivi en mai la finale des play-off entre Young Boys et Grasshopper. Vendredi, dans le cadre des 8es de finale de la Coupe, 745 personnes ont assisté au "remake" lors d'une soirée brumeuse.



Alcaraz repasse no 1 devant Sinner avant l'explication finale Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont entraînés ensemble vendredi à Turin, avant l'explication finale. Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Carlos Alcaraz a repris à Jannik Sinner la place de no 1 mondial lundi au lendemain du début du Masters. Le tournoi de Turin déterminera qui terminera l'année au sommet de la hiérarchie ATP.

Ni Sinner ni Alcaraz n'ont joué la semaine passée, mais à la même époque l'an dernier, Sinner avait survolé le Masters ATP. Les 1500 points alors engrangés ont été déduits lundi ce qui l'a fait reculer derrière Alcaraz qui n'avait que peu de points à défendre puisqu'il avait perdu en phase de poules l'an dernier à Turin.

Victorieux samedi à Athènes de son 101e titre sur le circuit, son 72e (record) sur dur, Novak Djokovic gagne un place (ATP 4) pour se retrouver au pied du podium derrière Alexander Zverev (ATP 3).

Ben Shelton (ATP 5) gagne lui aussi une place pour atteindre son meilleur classement, mais sans avoir joué la semaine dernière. Il dépasse également Taylor Fritz (-2, ATP 6), victime lui aussi de la déduction de ses points des Finales ATP de l'an dernier.

Tien dans le top 30 Alexander Bublik, pourtant battu dès son entrée en lice au deuxième tour à Metz, gagne encore une place pour atteindre le 11e rang, le meilleur classement de sa carrière à l'issue d'une fin de saison en trombe. L'Américain Learner Tien bondit lui aussi à son meilleur classement: grâce à son premier titre ATP samedi à Metz, il gagne 10 places pour se hisser à 19 ans au 28e rang mondial.



Les Rockets de Clint Capela rebondissent vite Clint Capela (à droite) est sorti du banc pour aider les Rockets à contrecarrer les plans de "Giannis" (avec le ballon). Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Les Houston Rockets de Clint Capela ont rapidement renoué avec la victoire en NBA. Battus par les Spurs vendredi, les Texans se sont imposés dimanche sur le parquet des Milwaukee Bucks (122-115).

Kevin Durant et ses coéquipiers n'ont ainsi pas traîné après ce revers qui avait mis fin à leur belle série de cinq victoires consécutives. Ils ont décroché leur 6e succès de la saison contre l'équipe menée par le Grec Giannis Antetokounmpo.

Longtemps menés, les Rockets ont compté jusqu'à 14 points de retard au cours du deuxième quart-temps, avant de renverser la vapeur à 102 secondes de la fin. Le pivot genevois Clint Capela a foulé le parquet pendant près de sept minutes, marquant 4 points et captant 4 rebonds.



Le Dallas de Lian Bichsel, bête noire du Kraken Lian Bichsel (deuxième depuis la droite) et Dallas ont encore gagné contre Vancouver. Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Le Kraken de Seattle s'est encore incliné face à sa bête noire en NHL, le Dallas du Soleurois Lian Bichsel. Les Stars ont gagné 2-1 au Texas dimanche.

Dallas a ainsi signé un huitième succès de rang face à la franchise du nord-ouest des Etats-Unis. Celui-ci s'est décidé juste avant la première sirène, lorsque le Canadien Tyler Seguin a marqué le 2-1 décisif pour les Stars. Lian Bichsel a patiné plus de 15 minutes pour un bilan neutre.

Les Jets de Winnipeg et leur attaquant grison Nino Niederreiter ont de leur côté subi la loi des Ducks d'Anaheim (4-1). En Californie, les joueurs du Manitoba sont tombés sur l'une des meilleures équipes du moment en NHL, laquelle a signé une 7e victoire consécutive.

