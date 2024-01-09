L'European Masters troublé ++ Schmidt évoluera en Bundesliga

Armin Gigovic: un doublé riche de promesses Armin Gigovic: une très belle soirée au Wankdorf. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Young Boys disputeront la phase de ligue de l’Europa League. Les Bernois ont logiquement éliminé le Slovan Bratislava dans un barrage – presque – sans histoire.

Victorieux 1-0 en Slovaquie la semaine dernière malgré trois poteaux adverses, les Young Boys se sont imposés 3-2 dans leur antre du Wankdorf. Auteur d’un doublé, la nouvelle recrue Armin Gigovic a été le grand homme de la rencontre. Aligné aux côtés de Chris Bedia, également buteur, en attaque, le Bosnien peut-il s’avancer comme l’atout no 1 d’une équipe qui n’a pas entamé sa saison "domestique" avec le panache espéré ?

Auteur d'arrêts décisifs en début de rencontre, Marvin Keller fut l'autre artisan de cette victoire. Le portier a fermé la porte aux Slovaques pour leur signifier qu'ils ne pouvaient nourrir aucun espoir dans ce barrage retour.

Après le zéro pointé l'an dernier en Ligue des Champions, les Bernois espèrent signer en Europa League des résultats plus conformes à leur rang. Ils connaîtront ce vendredi le sort que leur réserve leur... douzième campagne européenne depuis 2010.





Victoire et record de Suisse pour Audrey Werro à Zurich Audrey Werro a résisté au retour de la Britannique Georgia Hunter Bell pour signer sa première victoire en Ligue de diamant. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Fantastique Audrey Werro! La Fribourgeoise a encore battu son record de Suisse en remportant le 800 m du Weltklasse jeudi à Zurich avec un chrono canon (1'55''91).

La coureuse de Belfaux a su profiter de l'absence de la Britannique Keely Hodgkinson, meilleure performeuse de l'année, pour décrocher sa première victoire en Ligue de diamant, qui plus est lors de la finale du circuit. Cette victoire vient couronner une semaine de rêve après sa 2e place à Athletissima (derrière Hodgkinson) et son temps canon réussi dimanche lors des championnats de Suisse (1'56''29).

A Zurich, dans des conditions optimales, Werro a couru en patronne suivant son objectif d'améliorer encore un peu sa marque établie à Frauenfeld. Elle a su résister au retour de la Britannique Georgia Hunter Bell en fin de course pour faire rugir le Letzigrund.

Objectif médaille à Tokyo? "J'ai regardé le panneau d'affichage pour voir si je n'étais pas en train de rêver. Il m'a fallu un petit moment pour réaliser", a réagi la Fribourgeoise au micro de la RTS. "Il y avait tellement de bruit dans le stade. Cela m'a donné beaucoup d'énergie dans les 200 derniers mètres. C'était magique."

Alors qu'elle visait surtout une première finale lors des prochains Mondiaux (13-21 septembre), Audrey Werro semble désormais en vouloir encore plus. "Cela va peut-être redéfinir mes objectifs. Je ne me permettais pas de rêver d'une médaille mais là, j'ai vraiment envie de faire des belles choses à Tokyo", a-t-elle déclaré.



Le LS signe un immense exploit à Istanbul Nathan Butler-Oyedeji; le héros d'Istanbul pour le LS. Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Ils l’ont fait ! Peter Zeidler et ses joueurs ont battu le Besiktas 1-0 pour se hisser en phase de ligue de la Conference League. Ils ont écrit à Istanbul une page dorée de l’histoire du LS.

Après avoir arraché un nul 1-1 mille fois mérité à La Tuilière lors du match aller sur à une réussite tardive de Bryan Okoh, les Vaudois ont forcé la décision juste avant la pause grâce à Nathan Butler-Oyedeji. Aligné à la pointe de l’attaque à la place de Kaly Sène qui s’apprête à rejoindre Middlesbrough, l’Anglais a exploité à merveille le mauvais alignement de la défense adverse sur une longue ouverture de Karim Sow pour ouvrir la marque.

A la reprise, l’expulsion pleinement justifiée de Felix Udokhai pour un foul aussi horrible qu’inutile sur Brandon Soppy plaçait Lausanne dans une position encore plus avantageuse. Avec un but d’avance et un homme de plus, les Vaudois pouvaient voguer vers une fin de rencontre presque paisible dans un stade où leur était pourtant promis l’enfer. Ils sont parvenus à gérer leur acquis avec une certaine maîtrise même si les Turcs ont bénéficié d'une ou deux situations qui auraient pu leur permettre de sortir la tête de l’eau.

Avec cette qualification qui récompense un parcours remarquable malgré la défaite initiale à Skopje, Lausanne s’est inventé un automne européen. Au directeur sportif Stéphane Henchoz de jouer désormais pour étoffer un cadre qui a perdu ces derniers jours le patron de sa défense en la personne de Noë Dussenne et son buteur Kaly Sène. Le transfert de ce dernier et la manne offerte par l’UEFA pour cette participation à phase de Ligue offriront au Fribourgeois une certaine marge de manœuvre.





Le brouillard trouble l'European Masters à Crans-Montana Le brouillard a partiellement gâché la fête à Crans-Montana jeudi. Image: KEYSTONE/EPA/Valentin Flauraud Le brouillard a partiellement gâché la fête jeudi à Crans-Montana lors du premier tour de l'European Masters. Cela n'a pas empêché le Zurichois Ronan Kleu de terminer la journée proche des meilleurs.

Le golfeur de 25 ans, qui joue habituellement sur le Challenger Tour, a réalisé une belle performance sur le Haut-Plateau. Comme de nombreux autres participants, il n'a pas pu boucler le parcours de 18 trous avant la tombée de la nuit, mais il figure à la 3e place provisoire avec une carte de -4 en 13 trous.

Les chances de Joel Girrbach de passer le cut sont aussi intactes. Le Thurgovien de 32 ans pointe à deux coups sous le par après 17 trous. L'Anglais Richard Mansell et l'Espagnol Ivan Cantero, qui ont tous deux terminé le parcours, se partagent la tête avec leur carte de -5.



Isaac Schmidt prêté par Leeds au Werder Brême Isaac Schmidt va découvrir un nouveau championnat avec le Werder Brême (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Isaac Schmidt évoluera en Bundesliga cette saison. Le Vaudois a été prêté par Leeds au Werder Brême, a annoncé jeudi le club allemand, qui a précisé que le prêt était assorti d'une option d'achat.

Le défenseur de 25 ans formé au Lausanne-Sport quitte donc l'Angleterre un an après son arrivée à Leeds, avec qui il a fêté une promotion en Premier League. Peu aligné la saison dernière, ses perspectives de jouer dans l'élite du football anglais étaient plus que réduites cette année.

Latéral gauche de métier, Schmidt peut aussi évoluer sur le flanc droit de la défense, comme il l'a fait lors de ses récentes sorties avec l'équipe de Suisse. L'ancien joueur de Saint-Gall a d'ailleurs été rappelé par Murat Yakin jeudi pour les premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2026. Il devrait se battre pour le poste de titulaire avec Silvan Widmer.



PSG-Barça, Real Madrid-City et Arsenal-Bayern en C1 Olivier Custodio (à gauche) et le LS visent l'exploit à Istanbul. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT PSG-Barça, Real Madrid-Manchester City, Inter Milan-Liverpool et Arsenal-Bayern Munich: le tirage au sort de la phase de ligue, qui s'est tenu jeudi à Monaco a réservé plusieurs grosses affiches.

Trente-six équipes vont disputer huit matches de ligue chacune pour espérer se hisser parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale ou, à défaut, pour les barrages (top 24). Le Real Madrid affrontera aussi Liverpool et le Bayern affrontera Chelsea et le PSG, entre autres gros rendez-vous d'ici la fin janvier.

Dans le camp suisse, le duel prévu entre l'Inter Milan de Yann Sommer et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel sera intéressant à suivre.

Finale à 18h00 Les matches de la phase de ligue auront lieu entre le 16 septembre et le 28 janvier. Les dates exactes des matches seront connues au plus tard samedi.

L'UEFA a également annoncé jeudi que la finale, qui aura lieu le 30 mai à Budapest se tiendra trois heures plus tôt que d'habitude. Le coup d'envoi sera donné à 18h00, contre 21h00 précédemment.



100 m haies: Ditaji Kambundji égale son record de Suisse à Zurich Ditaji Kambundji a r Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Ditaji Kambundji a égalé son record de Suisse au Weltklasse de Zurich jeudi. La hurdleuse bernoise (12''40) a fini 2e de la finale de la Ligue de diamant derrière la Jamaïcaine Ackera Nugent (12''30).

La championne d'Europe du 60 m haies en salle a signé sa meilleure performance de la saison en battant six athlètes ayant couru plus vite qu'elle cette année. Kambundji a ainsi égalé le record de Suisse qui lui avait permis de décrocher l'argent aux Européens de Rome en juin 2024.

"J'en avais encore plus dans les jambes. C'était une très bonne course jusqu'à la 9e haie, mais j'ai tapé la 10e et j'ai dû me battre sur la fin", a commenté l'athlète de 23 ans au micro de la RTS.

Après sa 3e place à Athletissima, ce nouveau podium dans une course très relevée va lui permettre d'aborder les championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre) le moral gonflé à bloc. "Cela me donne beaucoup de confiance de battre des filles aussi fortes juste avant les Mondiaux", s'est-elle réjouie.



US Open: rien à faire pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic n'a pas eu voix au chapitre face à Beatriz Haddad Maia. Image: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura Le parcours de Viktorija Golubic à l'US Open a pris fin jeudi au 2e tour. La Zurichoise s'est inclinée en deux sets, 6-1 6-4, face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, tête de série numéro 18.

Golubic (WTA 72) n'a pas vraiment eu voix au chapitre face à Haddad Maia, quart de finaliste à Flushing Meadows en 2024. Elle a attendu le moment où son adversaire a servi pour le match pour se procurer ses deux premières balles de break, ce qui n'a pas empêché la Brésilienne de conclure l'affaire en deux manches.

La Zurichoise au revers à une main a très mal négocié la première manche, lors de laquelle Haddad Maia a aligné cinq jeux consécutifs. Sa révolte esquissée en fin de match s'est avérée bien trop tardive pour réussir l'exploit de rallier le 3e tour.

US Open réussi Cet US Open peut malgré tout être qualifié de réussi pour Golubic, qui a battu au premier tour la Française Loïs Boisson, demi-finaliste du dernier Roland-Garros. La Suissesse a ainsi atteint le 2e tour du Grand Chelem new-yorkais pour la première fois de sa carrière, après sept éliminations d'entrée.



Vuelta: Jay Vine s'impose, Vingegaard laisse le maillot rouge Jay Vine a réussi un joli coup en Andorre. Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON Jay Vine a remporté jeudi la 6e étape du Tour d'Espagne en solitaire en Andorre. L'Australien s'est imposé devant son compagnon d'échappée, le Norvégien Torstein Traeen, qui prend le maillot rouge.

Vine faisait partie d'un groupe de dix coureurs ayant attaqué avant même la première difficulté du jour et a roulé plus de 160 kilomètres en tête de course. Opportuniste, le coureur de l'équipe UAE a distancé ses concurrents dans l'avant-dernier col de cette première étape de montagne avant de s'imposer à Pal, au terme d'une ultime ascension de 9,6 km à 6,5% de moyenne.

Deuxième de l'étape, Traeen, coureur le mieux placé au classement général parmi les échappés, dérobe le maillot rouge de leader au Danois Jonas Vingegaard. Ce dernier a franchi la ligne avec 4'19 de retard au sein d'un groupe de 12 coureurs, dont le Portugais Joao Almeida (UAE) et l'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ses principaux adversaires pour la victoire finale. L'Espagnol Juan Ayuso (UAE) est déjà distancé.

Au général, Traeen compte 31 secondes d'avance sur son dauphin français Bruno Armirail, également présent dans l'échappée du jour. Vingegaard est 5e, à 2'33 du nouveau leader, et juste devant Almeida (+2'41) et Ciccone (+2'42).



Coup dur pour la Suisse: Jashari se blesse à l'entraînement Ardon Jashari devrait manquer les prochains matches de l'équipe de Suisse (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Coup dur pour l'équipe de Suisse! Ardon Jashari s'est blessé jeudi à l'entraînement avec le Milan AC et devrait être absent au moins deux mois, selon plusieurs médias italiens.

La blessure de Jashari, qui venait d'être convoqué par Murat Yakin pour le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026, a été confirmée par son entraîneur Massimiliano Allegri lors d'une conférence de presse jeudi. Le technicien italien n'a toutefois pas précisé la nature de la blessure.

Selon les médias italiens, le Zougois de 23 ans serait victime d'une fracture du péroné droit. Si ce diagnostic devait se confirmer, Jashari pourrait bien manquer l'ensemble des qualifications pour le Mondial, qui se déroulent de septembre à novembre.



Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement Chris Froome remontera-t-il sur un v閘o pour des courses professionnelles? (archives) Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Britannique Christopher Froome a été hospitalisé mercredi. Le quadruple vainqueur du Tour de France a lourdement chuté lors d'un entraînement en France, annoncé jeudi son équipe.

"Chris Froome a été héliporté vers l'hôpital de Toulon après un grave accident à l'entraînement. Heureusement, son état est stable et aucune blessure à la tête n'a été constaté, mais les examens ont confirmé un pneumothorax, cinq côtes cassées et une fracture d'une vertèbre lombaire, qui sera opérée" ce jeudi, a expliqué son équipe dans un communiqué, également publié sur les réseaux sociaux du coureur de 40 ans.

L'équipe a précisé qu'"aucun autre cycliste ni véhicule" n'était impliqué dans l'accident. Dans l'équipe Israel-Premier Tech depuis 2021, le "Kényan blanc" avait pris part au Tour de Pologne au début du mois d'août et avait terminé 68e du classement général.

Dernière victoire en 2018 Depuis sa lourde chute survenue au Critérium du Dauphiné en 2019, qui lui avait valu une fracture d'un fémur, le double vainqueur du Tour d'Espagne, qui a connu ses plus belles heures au sein de la formation Sky n'a jamais réussi à retrouver son niveau au sein du peloton. Sa dernière victoire remonte à 2018 lorsqu'il s'était imposé lors du Tour d'Italie, où il avait notamment remporté deux étapes.



Formule E: un nouveau contrat pour Sébastien Buemi Sébastien Buemi va continuer à piloter pour Envision Racing Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ Sébastien Buemi (36 ans) va poursuivre sa carrière en formule E avec Envision Racing. Le Vaudois a signé un nouveau contrat de plusieurs années avec l'équipe dans laquelle il pilote depuis trois ans.

Vainqueur cette année de l'e-Prix de Monaco, le Suisse compte 14 succès en formule E, ce qui constitue un record. Il a été champion lors de la saison 2 et trois fois vice-champion.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat avec Envision Racing. Nous avons connu plein de grands moments et de résultats durant ces trois dernières saisons. Je suis très excité et motivé d'en ajouter d'autres", a déclaré Buemi sur le site de la formule E.



Equipe de Suisse: Yakin fait confiance à ses cadres Murat Yakin a expliqué ses choix Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Murat Yakin fait confiance à ses cadres dans l'optique du début de la qualification pour la Coupe du monde 2026. La seule vraie surprise est la convocation de Cédric Itten, absent depuis deux ans.

La Suisse jouera ses deux premiers matches de qualification au Parc Saint-Jacques de Bâle. Elle recevra le Kosovo le vendredi 5 septembre, puis la Slovénie le lundi 8. "Je suis content que cela commence enfin", a déclaré le sélectionneur lors d'une conférence de presse à Berne.

La sélection est en grande majorité similaire à celle qui avait disputé deux matches amicaux cet été face aux Etats-Unis et au Mexique. La plus grande surprise, c'est le rappel de Cédric Itten (28 ans). L'attaquant (12 sélections, 5 buts) avait été sélectionné pour la dernière fois il y a deux ans.

Solution de rechange Itten a quitté Young Boys cet été pour Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. Il s'est illustré en marquant trois buts en quatre rencontres. Murat Yakin l'a appelé comme solution de rechange en pointe derrière Breel Embolo.

Par rapport au groupe présent aux Etats-Unis cet été, les autres retours sont ceux de Joël Monteiro, Simon Sohm, Ruben Vargas et Denis Zakaria. Lucas Blondel, Stefan Gartenmann, Ulisses Garcia, Cédric Zesiger ne sont plus là, de même que les blessés Djibil Sow et Zeki Amdouni.

Plusieurs éléments figurent dans la sélection alors qu'ils ne jouent pas depuis le début de la saison, comme Embolo ou Manuel Akanji. Yvan Mvogo, gardien numéro 3, a été convoqué alors même qu'il est encore sans club.



Leagues Cup: un doublé de Messi propulse Miami en finale Messi marque sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Lionel Messi a inscrit un doublé en fin de match pour offrir à l'Inter Miami une victoire 3-1 face à Orlando City. Cela a propulsé le club en finale de la Leagues Cup.

De retour après deux matches d'absence en raison d'une blessure à la cuisse droite, l'Argentin a égalisé sur penalty à la 77e (1-1), avant de combiner avec Jordi Alba pour donner l'avantage aux Floridiens à la 88e. Dans le temps additionnel, Telasco Segovia a ajouté un troisième but, scellant la qualification de Miami, déjà sacré lors de l'édition 2023 durant la première saison de Messi aux Etats-Unis.

Miami jouera en finale contre les Seattle Sounders, qui ont écarté le LA Galaxy. Quatre équipes des Etats-Unis (MLS) étaient qualifiées pour les demi-finales dans cette compétition qui est conjointement organisée par la ligue mexicaine (Liga MX).

