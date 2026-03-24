Le globe de géant pour Pinheiro Braathen ++ Duplantis à Athletissima

Stan Wawrinka battu par le 348e mondial Stan Wawrinka: une d馭aite que personne n'a vue venir... Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Stan Wawrinka (ATP 94) a entamé sa saison sur terre battue du mauvais pied. Le Vaudois a été sorti d’entrée au Challenger de Naples par le... 348e mondial.

Stan Wawrinka s’est, en effet, incliné 2-6 6-4 7-6 (7/2) devant le Français Matteo Martineau pour accuser sa première contre-performance de l’année. Malgré les cinq balles de match sauvées dont trois consécutives au douzième jeu de la dernière manche et le bruyant soutien des tifosi, il n’a pas été en mesure de prendre la main dans le jeu décisif. A 27 ans, Matteo Martineau pouvait fêter la plus belle victoire de sa carrière.

Stan Wawrinka peut mettre désormais le cap sur le Maroc. Il est inscrit au tournoi ATP 250 de Marrakech qui aura lieu la semaine prochaine.



Un 110e succès pour Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin: la reine du slalom. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Il n’y a pas grand-chose à faire contre Mikaela Shiffrin en cette fin d’hiver. L’Américaine a délivré un nouveau récital à Hafjell lors du dernier slalom de la saison.

Elle s’est imposée devant Wendy Holdener sur une marge conséquente de 1’’32 pour cueillir un 110e succès sur le front de la Coupe du monde. Plus forte que jamais, elle aura gagné cet hiver neuf des dix slaloms au calendrier. Et six avec plus d'une seconde d'avance sur sa dauphine.

Le seul bémol pour l’Américaine est venu de la troisième place d’Emma Aicher. L’Allemande peut, en effet, encore lui ravir la première place du classement général de la Coupe du monde lors du géant de mercredi. Elle a toutefois porté son avance à 85 points.

Deuxième déjà après la première manche, Wendy Holdener a pleinement rempli son contrat pour son troisième podium de l’hiver. Ce résultat lui permet de prendre la troisième place de la Coupe du monde de slalom derrière Mikaela Shiffrin et Camille Rast.

Une Camille Rast qui a dû se contenter de la 13e place, juste derrière Mélanie Meillard. Sur un parcours trop plat et sans doute loin d’être en pleine possession de ses moyens, la Valaisanne ne pouvait pas nourrir de très grandes ambitions.



Lucas Pinheiro Braathen: un coup double aux dépens des Suisses Lucas Pinheiro Braathen: le "bourreau" des Suisses. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Coup double pour Lucas Pinheiro Braathen ! Le Brésilien a remporté le géant de Hafjell, un succès qui lui permet d’enlever la Coupe du monde de la spécialité.

Le Champion olympique du géant gagne un globe qui était promis à Marco Odermatt. Leader avant cette dernière course avec un avantage de 48 points sur Pinheiro Braathen, le Nidwaldien a été éliminé lors de la première manche. Porteur du dossard no 1, il a sans doute pris trop de risques dans des conditions rendues difficiles par la pluie et le vent. Marco Odermatt était le quadruple tenant du titre de cette Coupe du monde de géant...

Lucas Pnheiro Braathen décroche à 25 ans son deuxième globe trois ans après celui qu'il avait remporté en slalom en 2023, alors sous les couleurs de la Norvège, le pays de son père. Il offre au Brésil, le pays de sa mère dont il porte les couleurs depuis deux ans, un premier globe de cristal.

Le camp suisse se consolera avec la deuxième place de Loïc Meillard. Troisième sur le premier tracé, le skieur de Hérémance a sorti le grand jeu dans la seconde manche. Sa "malchance" fut de tomber sur un Lucas Pinheiro Braathen sublimé par l’enjeu. Loïc Meillard a concédé 58 centièmes au vainqueur du jour. Une victoire conjuguée à un classement au-delà de la troisième place de Pinheiro Braathen lui aurait permis de remporter cette Coupe du monde de géant. Il aura eu l'immense mérite de se battre pour ce globe jusqu'au dernier mètre.



Armand Duplantis présent au City Event du 20 août Armand Duplantis: le maître de la perche de retour à Lausanne. Image: KEYSTONE/AP/Beata Zawrzel Armand Duplantis est de retour à Athletissima. Le double champion olympique du saut à la perche sera la tête d’affiche du City Event qui se déroulera le 20 août.

Il s’agira de la huitième participation du Suédois à Athletissima. Depuis ses débuts à Lausanne en 2017, Armand Duplantis a placé la barre infiniment haut, à 6,31 m, son actuel record du monde. Il compte trois succès dans la capitale vaudoise, en 2020 (6,07 m), en 2022 (6,10 m) et en 2024 (6,15 m).



Mikaela Shiffrin en route vers sa 110e victoire Une nouvelle démonstration de Mikaela Shiffrin. Image: KEYSTONE/EPA Mikaela Shiffrin a survolé son sujet lors de la première manche du slalom de Hafjell. L'Américaine devance Wendy Holdener de 1''10.

Rien ne s'oppose vraiment à un 110e succès en Coupe du monde de Mikaela Shiffrin, à son neuvième de l'hiver, ce qui correspondrait à un record. Elle évolue vraiment dans un monde à part.

Wendy Holdener précède de 0''02 l'Américaine Paula Moltzan et de 0''28 l'Allemande Emma Aucher qui peut encore inquiéter Mikaela Shifgfrin pour la victoire au classement général de la Coupe du monde.

Sur un tracé trop plat pour lui convenir vraiment, Camille Rast occupe la 9e place. Mélanie Meillard et Eliane Christen sont respectivement 15e et 17e.



Alvyn Sanches: "Dans ma tête je voulais revenir plus fort" Alvyn Sanches: il a très vite métamorphosé le jeu des Young Boys. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Alvyn Sanches sera-t-il le facteur X de Murat Yakin lors de la prochaine Coupe du monde ? Le retour au premier plan du Vaudois suscite bien des espoirs

Artisan de la récente embellie des Young Boys en Super League avec ses 9 buts et ses 5 assists, le transfuge du Lausanne-Sport retrouve l’équipe nationale une année après s’être déchiré les ligaments du genou droit lors de sa première sélection à Belfast lors du match amical contre l’Irlande du Nord. Depuis son retour au jeu, le 26 octobre dernier, ses performances parlent pour lui. Il monte en puissance pour que le débat sur le bien-fondé de sa présence dans les cadres de l’équipe de Suisse ne se pose pas une seule seconde.

"Le mental a beaucoup compté" "Je suis bien sûr très heureux de me retrouver avec l’équipe de Suisse, lâchait Alvyn Sanches lors du point presse de la sélection tenu mardi en Forêt-Noire . Le mental a beaucoup compté dans mon retour. Dans ma tête, je voulais revenir plus fort." Il a entamé sa rééducation avec le Lausanne-Sport avant de la poursuivre à Berne avec les Young Boys. Son transfert l’été dernier alors qu’il était blessé pouvait interpeller. "Je n’ai aucun regret. Ce départ à Berne était la meilleure décision à prendre. Les choses se sont passées ainsi avec cette blessure. C’est la vie."

Cette blessure a repoussé son départ annoncé vers un championnat étranger. Mais il semble inévitable devant les prouesses répétées du joueur de 23 ans dont la valeur selon le site Transfermark s’élève à 9 millions d’euros. "Je sais que cela parle un peu. Mais je reste calme, tranquille", glisse Alvyn Sanches dont le contrat avec les Young Boys court jusqu’au 30 juin 2029.

Encore une marge de progression Mais dans l’immédiat, Alvyn Sanches espère briller lors de ce premier rassemblement de l’année avec les rencontres de vendredi contre l’Allemagne et de mardi contre la Norvège à Oslo. "Je vais me livrer à 100 % à l’entraînement et essayer de donner le meilleur de moi-même si j’ai la chance de jouer", dit-il. Homme de peu de mots, Alvyn Sanchez sait que sa marge de progression se situe dans tous les domaines. "Améliorer mon jeu sans ballon et perfectionner les choses que je fais bien", précise-t-il. Murat Yakin veut croire que son joyau ne connait pas de limites.



Marco Odermatt a sans doute perdu gros à Hafjell Marco Odermatt dépité après son élimination. Image: KEYSTONE/EPA Marco Odermatt a été éliminé lors de la première manche du géant de Hafjell. L'erreur fatale du Nidwaldien fait l'affaire de Lucas Pinheiro Braathen, qui mène le bal.

Dossard no 1, Marco Odermatt a sans doute pris trop de risques dans le vent de Norvège. Après une première grosse frayeur, il a commis une faute avec l'intérieur pour sa deuxième élimination de l'hiver dans la discipline.

Champion olympique du géant, Lucas Pinheiro Braathen a maintenant toutes les cartes en main pour remporter la Coupe du monde de la discipline. Une quatrième place dans cette ultime course suffira pour qu'il devance Marco Odermatt à moins que Loïc Meillard ne s'impose. Dans ce cas, Pinheiro Braathen devra terminer au troisième rang.

Loïc Meillard a signé le troisième chrono de cette première manche à 0''63 du Brésilien. L'Autrichien Stefan Brennsteiner est deuxième à 0''21. La seconde manche débutera à 12h30.



Bublik jouera le prochain Geneva Open Alexander Bublik disputera le prochain Geneva Open (16-23 mai), ont annoncé mardi les organisateurs de l'ATP 250 genevois.

Vainqueur du dernier Open de Gstaad, le Kazakhe pointe actuellement au 11e rang mondial.

Le "showman" rejoint ainsi Stan Wawrinka et Casper Ruud dans la liste des joueurs ayant déjà annoncé leur participation à ce tournoi qui se dispute la semaine précédant les trois coups de Roland-Garros. Il avait déjà évolué sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives en 2022 et en 2023.

Vainqueur de quatre tournois ATP l'an dernier et titré cette année à Hong Kong, Alexander Bublik a franchi un camp majeur depuis le printemps 2025. Il a enfin su exploiter son immense potentiel, s'illustrant sur toutes les surfaces comme en témoignent son quart de finale à Roland-Garros et son sacre sur le gazon de Halle où il avait battu notamment Jannik Sinner et Daniil Medvedev.



Houston tombe à Chicago Une soirée difficile pour Clint Capela à Chicago. Image: KEYSTONE/FR172172AP/KAREN WARREN Clint Capela ne gardera pas un souvenir impérissable de sa soirée de lundi à Chicago. Le pivot de Houston a connu la défaite après n’avoir joué que 4 minutes pour un différentiel de -8...

Malgré les 40 points de Kevin Durant et une belle remontada en cours de match après avoir été mené de 22 points (43-21), Houston a cédé dans les dernières secondes sur un layup de Matas Buzelis. Malgré cette défaite, la 28e de la saison en 71 matches, Houston demeure dans le bon wagon de la Conférence Ouest avec une sixième place synonyme de qualification directe pour les play-off.

A Detroit, les Lakers n’ont pas cueilli une dixième victoire de rang. Ils se sont inclinés 113-110 devant les Pistons. Auteur de 30 points dont 6 dans les 34 dernières secondes de la rencontre, Deniss Jenkis a été le match-winner de Detroit. Dans les rangs des Lakers, Luka Doncic a inscrit 32 points.



Belinda Bencic donne la leçon à Amanda Anisimova Belinda Bencic: une copie parfaite devant Amanda Anisimova. Image: KEYSTONE/EPA Belinda Bencic (WTA 12) livre vraiment la marchandise à Miami. Elle s’est qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Floride à la faveur de son succès 6-2 6-2 devant Amanda Anisimova (WTA 6).

Victorieuse en 69 minutes de la finaliste des derniers Wimbledon et US Open après n’avoir dû défendre qu’une seule balle de break, Belinda Bencic a survolé les débats. La Champione olympique de Tokyo a évolué dans le même registre que lors de ses deux premiers tours contre la Turque Zeynep Sönmez et la Russe Diana Shnaider également remportés en deux sets.

Ce mardi, Belinda Bencic aura l’honneur de la night session pour le 150e match de sa carrière dans un WTA 1000. Elle sera opposée à la Championne de Roland-Garros Coco Gauff (WTA 4) devant laquelle elle compte deux victoires contre quatre défaites. "Je suis prête pour ce défi, lance Belinda Bencic. Nous avons livré de beaux combats par le passé."

Le dernier il y a cinq mois à Pékin avait souri à l’Américaine après 2h31’ d’un match qui avait vu la Saint-Galloise passer à trois points de la victoire. Si elle avait le bonheur de s’imposer ce mardi, Belinda Bencic se hisserait pour la deuxième fois de sa carrière dans le dernier carré à Miami, quatre ans après un brillant parcours qui s’était arrêté devant Naomi Osaka





Odermatt a la conquête de son 5e globe de géant Marco Odermatt va devoir s'employer mardi à Hafjell pour le géant des finales de la Coupe du monde. Leader de la discipline, il compte 48 points d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen.

Le patron de la Coupe du monde va s'élancer une dernière fois cette saison en Norvège avant de pouvoir respirer un peu après cette longue saison. Et pas question de la jouer en dilettante puisque le Nidwaldien a sur ses basques Lucas Pinheiro Braathen, contrairement au Super-G et à la descente où il avait gagné le globe avant la dernière épreuve.

Le Brésilien, champion olympique, ne compte que 48 points de retard sur le patron de la Coupe du monde. Cela signifie que si Braathen s'impose, Odermatt devra terminer au pire 3e pour conserver son bien et réaliser pour la troisième année d'affilée un quadruplé général-descente-Super-G-géant.

En cas de victoire, ce serait son cinquième globe en géant consécutif et son 17e au total. Il se rapprocherait des 20 de Marcel Hirscher et égalerait Ted Ligety dans la discipline. Ne resteraient devant le duo que Hirscher avec six et Ingemar Stenmark avec 7 boules de cristal.

Mathématiquement, "Odi" peut encore être également devancé par Loïc Meillard. Le champion olympique de slalom possède 89 points de retard. Il faudrait donc qu'Odermatt ne rallie pas l'arrivée et que Meillard l'emporte pour rafler le globe, tout en tenant compte du résultat de Braathen.



Dans un match musclé, Lausanne égalise face à Genève Austin Czarnik fête le 2-0 des Lausannois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne est parvenu à égaliser à 1-1 dans son quart de finale des play-off de National League. A Malley, les Vaudois ont dominé Genève 5-1.

Les situations spéciales, voilà ce qui a permis aux Vaudois de revenir à un partout dans la série. Le power-play, bien évidemment, mais aussi le box-play. Car la première étincelle dans cette partie côté lausannois est bien venue du jeu en infériorité numérique. A la 9e, les Lions ont résisté pendant 1'52 à 3 contre 5!

Galvanisés par cette image du roseau qui plie, mais ne rompt pas, les joueurs de Geoff Ward ont débloqué la situation sur leur deuxième power-play avec un très bon jeu entre Caggiula et Rochette. Le numéro 90 du LHC a pu battre Charlin côté rapproché.

Lausanne a encore dû passer un moment difficile en fin de premier tiers. Les Vaudois se sont retrouvés en infériorité numérique pendant cinq minutes à la suite d'une charge à retardement de Marti sur Karrer. La tête du joueur du GSHC a frappé la bande, mais heureusement plus de peur que de mal pour l'ancien junior des Zurich Lions. On était bien en play-off au niveau des émotions.

Le LHC a été opportuniste à la 25e lorsque Suomela a pu délivrer une passe parfaite à Kahun pour le 2-0. A noter la bévue avant cela de Saarijärvi qui a offert cette action au LHC. Les Lausannois ont eux aussi fait un cadeau à la 27e à la suite d'une pénalité inutile de Douay à la suite de laquelle Josh Jooris a pu réduire le score.

Les Lions ont pris deux longueurs d'avance à la 39e sur un jeu de puissance conclu par Caggiula. Puis trois à la 50e sur un but de Riat et un changement raté des Genevois. La fin de match a vu Noah Rod être expulsé de la rencontre pour une charge dans le dos de Damien Riat. Kahun a profité d'une cage vide pour inscrire le 5-1 et s'offrir un doublé.

Zurich fait le break Zurich a pris une belle option dans sa série contre Lugano. Au Tessin, les Lions se sont imposés 5-4 et mènent 2-0. Et pourtant ce sont les Luganais qui ont ouvert le score à la 6e par Emanuelsson. Seulement le double champion en titre n'a pas paniqué et a pu compter sur un Jesper Fröden concerné. Le Suédois a inscrit un doublé avant que Kukan n'ajoute une troisième réussite juste avant la première pause.

A la réduction du score de Morini (31e), Zurich a répondu par deux fois grâce à Baechler et Andrighetto. Jesper Peltonen (42e) et Fazzini (58e) ont marqué pour que Lugano puisse y croire encore, mais ce même Fazzini a certainement coûté la fin de match à son équipe en se rendant coupable d'un coup de crosse pour donner un dernier power-play aux Zurichois.



Equipe de Suisse: retour de Noah Okafor Noah Okafor à son arrivée à Horben pour le camp de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Noah Okafor (25 ans) est de retour en équipe de Suisse. L'attaquant de Leeds a été appelé par Murat Yakin pour compenser le forfait sur blessure de Filip Ugrinic (Valence).

La dernière convocation d'Okafor remonte à l'automne 2024. Ensuite, il avait été ignoré par le sélectionneur, qui lui reprochait un certain manque d'implication. Mais les deux hommes ont renoué le dialogue.

Okafor a retrouvé les terrains samedi soir, après une blessure à une cuisse. Il a été aligné durant 21 minutes lors du nul 0-0 entre Leeds et Brentford.



Mathilde Gremaud renonce aux finales de Coupe du monde Mathilde Gremaud après sa chute à Livigno Image: KEYSTONE/AP/GREGORY BULL Mathilde Gremaud (26 ans) met fin à sa saison. La double championne olympique de slopestyle (2022, 2026) renonce ainsi aux finales de Coupe du monde à Silvaplana, a indiqué Swiss-Ski.

La Fribourgeoise souffre encore des suites d'une chute survenue avant le Big Air aux JO de Milan - Cortina. Elle avait notamment été touchée au dos. La décision a été prise de ne rien risquer et de se concentrer sur une totale guérison.

L'an dernier en Engadine, Mathilde Gremaud avait décroché son deuxième titre mondial en slopestyle.

