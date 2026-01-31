Longue suspension pour Paul George ++ Wawrinka est fixé

Bertola bat Hüsler et file en finale à Quimper Remy Bertola disputera dimanche la finale du Challenger de Quimper Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Remy Bertola (ATP 254) disputera dimanche la finale du relevé Challenger 125 de Quimper, une épreuve dotée de plus de 200'000 euros.

Le Tessinois s'est imposé 6-4 6-1 samedi dans la demi-finale 100% suisse qui l'opposait à Marc-Andrea Hüsler (ATP 253).

Tombeur du 69e mondial Adrian Mannarino au 1er tour en Bretagne, Remy Bertola n'a pas perdu le moindre set depuis le début de la semaine. Il a mis moins d'une heure à se débarrasser du gaucher zurichois Marc-Andrea Hüsler samedi.

Le Tessinois de 27 ans affrontera le Français Luca van Assche (ATP 165) dimanche en finale. Assuré de grimper jusqu'à la 212e place mondiale (ce qui constituera son meilleur classement), il disputera sa première finale en simple sur le circuit Challenger. Il se retrouvera aux alentours de la 185e place s'il triomphe.



Un derby du Rhône fou mais sans vainqueur à Genève A l'image de Rilind Nivokazi et Lilian Njoh (de face), Servette et Sion ont fini dos à dos à Genève. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le derby du Rhône a accouché d'un match fou samedi à Genève. Le Servette FC et Sion se sont séparés sur le score de 3-3 après une égalisation valaisanne au bout du temps additionnel.

Entré en jeu à la 83e, Winsley Boteli a refroidi le Stade de Genève dix minutes plus tard en coupant un centre de Numa Lavanchy, grand bonhomme de la rencontre côté sédunois. Les Grenat pensaient avoir fait le plus dur quelques minutes plus tôt lorsqu'Ablie Jallow, remplaçant lui aussi, a marqué le 3-2 (85e). Ce point arrange davantage Sion (5e), qui conserve sa marge de 8 longueurs sur Servette (8e) au classement.

Guillemenot marque encore Comme à Saint-Gall dimanche dernier (victoire 4-2), Servette a encaissé une ouverture du score précoce, sur la première offensive sédunoise. Lavanchy a été à l'origine et à la conclusion d'une jolie triangulation, et a bénéficié du concours de Steve Rouiller. Le défenseur servettien a dévié malencontreusement le centre tir de Lavanchy dans son propre but (5e).

Mais Servette a bien réagi après ce coup du sort, prenant petit à petit le jeu à son compte et profitant aussi du jeu conservateur des hommes de Didier Tholot. Après avoir buté deux fois sur le portier genevois du FC Sion Anthony Racioppi, les Grenat ont égalisé sur une belle frappe de Micha Stevanovic, bien servi à l'entrée de la surface par Lilian Njoh (25e).

Boosté par cette réussite, le SFC a concrétisé sa domination en prenant les devants à la 35e. Jérémy Guillemenot, "placardisé" par les prédécesseurs de Jocelyn Gourvennec, a confirmé son retour sur le devant de la scène après son doublé à Saint-Gall. Profitant d'un centre mal renvoyé par la défense sédunoise, l'attaquant genevois a crucifié Racioppi, son pote de longue date, d'une frappe à ras de terre.

La volée de Lavanchy Le FC Sion, poussé par une cohorte de supporters qui n'a pas lésiné sur les fumigènes, a pris le jeu a son compte après le thé. La domination valaisanne a rapidement payé, Lavanchy, encore lui, marquant le 2-2 d'une remarquable reprise de volée dans la surface.

Lors d'une fin de match enlevée, Joël Mall a d'abord sauvé les meubles côté grenat grâce à deux parades décisives devant Théo Berdayes (74e) et Rilind Nivokazi (77e), avant que Jallow ne reprenne victorieusement un long centre de Bradley Mazikou au point de penalty (85e). Ce but aurait pu permettre à Servette de revenir à portée du top 6, mais Lavanchy et Boteli en ont décidé autrement.



Super League: Lausanne-Sport battu chez la lanterne rouge Mauvaise opération pour Peter Zeidler et le LS Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Winterthour a battu le Lausanne-Sport 2-1 lors de la 22e journée de Super League. Les Vaudois ont ainsi égaré trois points très précieux dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre.

La lanterne rouge a pris les devants dès la 4e par Jankewitz et aurait pu creuser l'écart en plusieurs circonstances avant la pause. Amorphe, le LS a balbutié son jeu au point que Peter Zeidler, visiblement agacé, a effectué trois changements à la reprise.

Le LS a toutefois égalisé par Mollet à la 55e, sur sa première frappe cadrée. Mais faute de pouvoir prendre l'avantage, les visiteurs ont été surpris par une réussite de Golliard (74e). Après avoir entamé 2026 avec deux succès en déplacement, les Lausannois viennent de prendre un point seulement en affrontant l'avant-dernier (Grasshopper) et le dernier du classement. Cela pourrait leur coûter cher à l'heure du décompte final au terme de la 33e journée.

Avec ce succès, son troisième de la saison, Winterthour s'est offert une lueur d'espoir.



Paul George suspendu 25 matches par la NBA Paul George a été suspendu 25 matches par la NBA Image: KEYSTONE/FR170982 AP L'ailier vedette des Philadelphia Sixers Paul George a été suspendu 25 matches. Il est sanctionné pour avoir violé le règlement antidrogue, a annoncé samedi la NBA.

La suspension "sans salaire" du joueur neuf fois All-Star prend effet dès le prochain match des Sixers, samedi face aux New Orleans Pelicans samedi, a indiqué l'instance. La NBA n'a pas précisé le nom de la substance incriminée.

Paul George (35 ans) a admis son "erreur", dans des propos relayés par ESPN. "Au cours des dernières années, j'ai parlé de l'importance de la santé mentale, et alors que je cherchais récemment un traitement pour un problème personnel, j'ai commis l'erreur de prendre un médicament inapproprié", a-t-il expliqué.

"J'assume l'entière responsabilité de mes actes et je présente mes excuses à l'organisation des Sixers, à mes coéquipiers et aux fans de Philadelphie pour les mauvaises décisions que j'ai prises", a-t-il poursuivi.

La franchise de Pennsylvanie ayant disputé 47 des 82 matches au calendrier, George pourra retrouver la compétition juste avant la fin de la saison régulière, en prévision des play-off au printemps.

Une suspension qui tombe mal "PG13", médaillé d'or des Jeux 2016 avec les États-Unis, s'est imposé dans les années 2010 comme l'un des meilleurs à son poste, mais son étoile a pâli récemment en raison de blessures à répétition. Il a raté près de la moitié des matches de son équipe depuis qu'il a rejoint les Sixers à l'été 2024.

George (16 points de moyenne) a enchaîné les matches en janvier, avec une performance à 32 points contre les Bucks le 28 janvier. Cela a coïncidé avec le regain de forme des Sixers, actuellement sixièmes de la Conférence Est. Son salaire annuel s'élève à environ 52 millions de dollars cette saison.



Wawrinka - Medjedovic au 1er tour à Montpellier Stan Wawrinka sera en lice à Montpellier la semaine prochaine Image: KEYSTONE/AP Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka affrontera le Serbe Hamad Medjedovic au 1er tour de l'ATP 250 de Montpellier.

En cas de succès, le Vaudois affrontera en 8e de finale la tête de série no 1 du tableau, le Canadien Félix Auger-Aliassime.

Le triple vainqueur de Grand Chelem, qui passera du 139e au 110e rang mondial lundi, espère confirmer à Montpellier son excellent début de saison marqué par ce 3e tour à Melbourne. Il affrontera pour la première fois Hamad Medjedovic (22 ans), qui avait remporté les NextGen Finals (le Masters des moins de 21 ans) en 2023.

Belinda Bencic sera quant à elle en lice dans le WTA 500 d'Abou Dhabi, où elle a un titre - et 500 points - à défendre. Exemptée de 1er tour en tant que tête de série no 1, la St-Galloise voudra tout faire pour rapidement effacer son décevant Open d'Australie (défaite au 2e tour).



Olympic bat Union en demi-finale de SBL Cup Le Fribourg Olympic de Thibaut Petit est en finale de SBL Cup Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Olympic jouera dimanche à Montreux/Clarens sa troisième finale consécutive de SBL Cup. Le double tenant du titre a battu Union Neuchâtel 89-82 samedi dans la première demi-finale.

Les Fribourgeois, qui se frotteront aux Lions de Genève ou aux Starwings dimanche dès 16h en finale, partiront en quête d'un 10e sacre dans cette Coupe de la Ligue. Ils avaient vaincu leurs grands rivaux genevois l'an dernier au stade ultime.

Mené de 7 points après 3'20 (6-13), Olympic a forcé la décision en fin de première mi-temps face à l'équipe qui lui a infligé sa seule défaite de la saison sur la scène nationale (le 13 décembre en championnat), concluant le deuxième quart sur un sec 8-0.

Les hommes de Thibaut Petit, qui menaient 51-40 après 20' de jeu, ont enfoncé le clou après la pause pour prendre jusqu'à 18 longueurs (76-58 à la 32e). Union n'a rien lâché, revenant même à 4 points à 2'37 de la fin (80-76), mais deux paniers consécutifs de Natan Jurkovic ont douché les espoirs neuchâtelois.



Jan Christen fait coup double en Arabie saoudite Jan Christen a enlevé le Tour d'Arabie saoudite Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jan Christen (UAE) a remporté la 5e et dernière étape du Tour d'Arabie saoudite. Avec sa sixième victoire professionnelle, le jeune Argovien de 21 ans s'est également assuré la victoire au général.

Christen a franchi la ligne d'arrivée en solo après 164 km et a distancé le Sud-Africain Byron Munton de 11'' et un groupe composé notamment de son coéquipier espagnol Igor Arrieta d'un peu plus de 30'' dans la dernière partie du tour d'Arabie saoudite.

Au général, Christen a fait un bond de la 14e à la première place. Au final, il devance le Colombien Sergio Higuita de 15'' et a remporté pour la première fois de sa carrière le général d'une course à étapes. L'autre Helvète, Yannis Voisard, s'est classé 6e au final. Avant la dernière étape, le coureur de 27 ans était encore en tête du général.



Saskja Lack 2e à Val di Fassa Saskja Lack a pris une belle 2e place à Val di Fassa samedi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Saskja Lack a fêté son 3e podium de Coupe du monde de skicross. A Val di Fassa, la Zurichoise de 25 ans n'a été battue que par l'Allemande Daniala Maier.

Sixième la veille, Saskja Lack a plutôt bien réussi sa mise en jambes pour les JO, même si la course ne se tient que le vendredi 20 février à Livigno. Lack a fait oublier l'absence de Fanny Smith qui se remet de son dos bloqué. La Vaudoise avait subi cette blessure à Veysonnaz le week-end dernier.

La Zurichoise a égalé son meilleur résultat qui datait de février 2024 à Alleghe en Italie. Elle avait aussi pris la 3e place à Idre Fjäll lors des finales la même année.

Pas partie de façon optimale, Lack a remonté ses adversaires, dont Sandra Näslund, pour n'être battue que par Daniela Maier. Sixtine Cousin a pris la 8e place.

Chez les messieurs, Alex Fiva s'est classée 5e, alors que Ryan Regez a pris la 8e place. Victoire de l'Italien Deromedis devant l'Allemand Wilmsmann et le Canadien Reece Howden.



Rybakina poursuit son ascension à Melbourne Elena Rybakina avec le trophée de l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Trois ans et demi après son premier grand sacre à Wimbledon, Elena Rybakina a remporté un 2e titre en Grand Chelem. A l'Open d'Australie, elle a battu la tenante du titre Aryna Sabalenka 6-4 4-6 6-4.

Mais cette finale semblait tourner en faveur de son adversaire. Aryna Sabalenka (27 ans), no 1 mondiale, avait trouvé la solution pour contrer le service de Rybakina. En enlevant cinq jeux consécutifs, le score est passé de Sabalenka 4-6 4-4 à 4-6 6-4 3-0. Sauf que Rybakina a immédiatement riposté en remportant également cinq jeux d'affilée. La Kazakhstanaise de 26 ans a ensuite converti sa première balle de match.

La Russe Rybakina, née à Moscou, qui représente le Kazakhstan depuis 2018, poursuit son ascension avec son deuxième titre majeur. Rybakina a remporté Wimbledon en 2022 et a terminé l'année à la 22e place mondiale. Elle s'est ensuite hissée à la 4e place, mais a rechuté à la 13e place la saison dernière. Mais récemment, Rybakina n'a fait que gagner. Elle a remporté le tournoi de Ningbo, s'est imposée au Masters WTA et a remporté 20 de ses 21 derniers matches.

La finale a sans aucun doute opposé les deux meilleures joueuses. Sabalenka, bien qu'elle ait perdu trois de ses quatre dernières finales de Grand Chelem, est en tête du classement mondial. Rybakina est de son côté la révélation du moment. Et toutes deux ont atteint la finale sans perdre un seul set. La dernière fois que cela s'est produit dans un tournoi majeur, c'était en 1998, lorsque Serena et Venus Williams avaient atteint la finale à Wimbledon.



Super-G de Crans-Montana: Malorie Blanc s'impose! La joie de Malorie Blanc en voyant du vert à Crans-Montana Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Magnifique Malorie Blanc. La Valaisanne a remporté le Super-G de Coupe du monde à Crans-Montana et signé sa première victoire à ce niveau.

Des cris de joie, un public qui gronde, des drapeaux qui s'agitent et une Malorie Blanc les bras au ciel. Devant son public, dont plus de 200 membres de son fans club, la skieuse d'Ayent s'est sentie pousser des ailes. Très rapide sur le haut, Malorie Blanc n'a pas fait tout tout juste, mais cela a suffi. "Je fonctionne à l'instinct, a réagi la Valaisanne au micro de la RTS. Je savais que sur cette piste, il n'y aurait pas besoin de faire la course parfaite pour gagner."

Brillante deuxième de la descente de St-Anton, la Valaisanne a devancé Sofia Goggia de 0''18 et Breezy Johnson de 0''36. Elle a eu quelques chaleurs, notamment lorsque Laura Pirovano est descendue avec un meilleur temps intermédiaire dans le dernier mur. Mais l'Italienne a manqué l'avant-dernière porte.

Les autres Suissesses sont bien plus loin. Jasmina Suter a pris la 15e place. Pour Corinne Suter, cette course était l'occasion d'accumuler des kilomètres après avoir manqué un mois de compétition en raison d'une blessure. Sans une faute sur le bas qui lui a fait perdre de la vitesse, la Schwytzoise aurait certainement fait mieux que son 21e rang.

Victime d'une grosse chute vendredi lors de la descente finalement annulée après son passage dans les filets, Lindsey Vonn n'a logiquement pas pris le départ à une semaine de la descente olympique, son principal objectif.



Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers Kyshawn George en train d'essayer de défendre sur Luka Doncic Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Retour à la case défaite pour Washington en NBA. Malgré les 15 points de Kyshawn George, les Wizards se sont inclinés 142-111 face aux Los Angeles Lakers.

Après deux victoires contre Milwaukee et Portland, c'est un dur retour à la réalité pour le club de la capitale. En 27 minutes, George a réalisé 15 pts, 3 rebonds, 6 assists, une interception et 2 contres. Joli, mais insuffisant face à des Lakers qui ont shooté à 61% sur le match. Luka Doncic s'est offert un nouveau triple-double avec 37 pts, 11 rebonds et 13 assists.

Coup d'arrêt également pour les Clippers, battus 122-109 par les Denver Nuggets de Nikola Jokic. L'équipe de Yanic Konan Niederhäuser, qui n'a joué que deux minutes pour une seule tentative ratée, est pourtant en train d'inverser la tendance. Après un début de saison catastrophique avec 6 succès pour 21 défaites, James Harden et ses coéquipiers en sont à 16 victoires pour 4 revers sur leurs 20 derniers matches.



Sabalenka-Rybakina, retour vers le futur en finale Il y a quatre ans, Elena Rybakina s'annonçait comme la grande rivale à venir d'Aryna Sabalenka. Mais la Kazakhe a connu un long trou d'air, repoussant ce duel attendu.

La finale de l'Open d'Australie samedi constitue une occasion de rattraper le temps perdu.

En remportant Wimbledon en 2022 à l'âge de 23 ans, Elena Rybakina avait frappé la première. Aryna Sabalenka avait répliqué en battant la Kazakhe en finale à Melbourne l'année suivante. Mais depuis, il n'y a plus eu de duels entre elles en Grand Chelem et, tandis que Sabalenka s'établissait fermement au sommet de la hiérarchie mondiale, Rybakina perdait pied.

Depuis sa finale australienne, elle n'a plus disputé qu'une demi-finale en Majeur, à Wimbledon en 2024 et a reculé de la 3e place mondiale à la 13e. L'attention publique attirée sur elle par une enquête de la WTA concernant ses relations jugées nocives avec son entraîneur Stefano Vukov, ne l'ont pas aidée. Elle n'a jamais dénoncé ces relations mais le coach a été suspendu en janvier 2025.

Durant ce temps, Sabalenka s'imposait de nouveau à l'Open d'Australie l'année suivante, puis atteignait la finale en 2025, et remportait les US Open 2024 et 2025.

Le plus de victoires Mais depuis le dernier Wimbledon, Rybakina a retrouvé son tennis, son service, sa puissance et la voie du succès. Comme par hasard, Vukov est de retour dans son box depuis six mois et la joueuse s'en félicite.

"Il m'aide énormément parce que, évidemment, c'est lui qui me connaît le mieux. Ses conseils sur le court durant les matchs font sans aucun doute a différence", affirmait encore Rybakina juste après la fin très tendue de sa demie à Melbourne contre Jessica Pegula.

Depuis Wimbledon en juillet, c'est elle qui a remporté le plus de matchs sur le circuit (36 avant la finale de samedi) en s'imposant au passage à Ningbo et surtout au Masters WTA de fin d'année avec une victoire finale en deux sets contre Sabalenka.

Côté jeu, ce sera du lourd samedi. Des frappes et des cris. Aucune des deux n'a concédé le moindre set en six matchs pour se hisser en finale. Comme souvent, la clé pour Rybakina (26 ans) sera son service. Elle détient le record d'aces sur l'ensemble de la saison 2025 (516 soit 143 de plus que la deuxième, Linda Noskova) et sur l'Open d'Australie cette année (41 avant la finale, soit 19 de plus que Sabalenka).

Coups gagnants Mais la Kazakhe, qui reste adepte d'une filière la plus courte possible, a néanmoins su donner de l'ampleur à son jeu ces derniers mois. Elle a démontré en quarts de finale contre Iga Swiatek et en demi-finales face à Jessica Pegula qu'elle ne rechignait plus à jouer de longs échanges ni même, à l'occasion, à monter à la volée.

Ce qui lui donne un peu de confiance supplémentaire en vue de la finale: "j'espère que mon service va m'aider, mais même s'il ne le fait pas, je ferai de mon mieux pour trouver la solution", affirme-t-elle.

Aryna Sabalenka (27 ans) n'est pas en reste côté puissance, comme l'ont démontré ses 29 coups gagnants en demi-finale contre Elina Svitolina ou ses 172 sur l'ensemble du tournoi. "Mon tennis va bien, je sens que tout ce que j'ai travaillé à l'inter-saisons fonctionne", souligne le no 1 mondial.

Et elle a tiré "beaucoup de leçons" des finales perdues l'an dernier en Australie et à Roland-Garros. "Ce qui est sûr, c'est que ça ne se reproduira pas cette saison", lance-t-elle en évoquant une "frustration" qui, assure-t-elle, ne la paralysera plus.

Côté mental, les deux ont énormément progressé à une différence près: Sabalenka respire la joie de vivre quand Rybakina, plus fade sur le terrain, n'exprime que très peu de choses. "Je peux être amusante en dehors des courts", assure-t-elle toutefois.

Victoire ou défaite, la Kazakhe remontera au 3e rang de la WTA lundi. Cela vaut bien déjà un petit sourire.



Un super-G dames au programme à Crans-Montana Après l'annulation de la descente vendredi, les dames devraient en découdre en super-G samedi en Coupe du monde à Crans-Montana. Il s'agit de la dernière épreuve féminine prévue avant les JO 2026.

Les dames disputeront dès 11h leur quatrième super-G de la saison, sur les huit prévus durant cette Coupe du monde 2025/26. Brillante 6e à la mi-décembre à St-Moritz dans la discipline, la Valaisanne Malorie Blanc rêve de signer un nouvel exploit devant son public.

Ce super-G se disputera sans Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute vendredi dans une descente où elle fut la dernière à s'élancer. L'Américaine pointe au 2e rang de la Coupe du monde de super-G, à 10 longueurs de la leader provisoire Sofia Goggia.

Victorieuse à Val d'Isère et 3e à St-Moritz, Sofia Goggia fait forcément partie des favorites samedi. L'Italienne a déjà gagné à quatre reprises à Crans-Montana, même si c'était à chaque fois en descente. Troisième du classement de la discipline à 20 longueurs, Alice Robinson sera aussi à suivre de près.



SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête Les clubs fribourgeois sont en reconquête à l’occasion du Final Four de la SBL.

Détrônés respectivement par Genève et Nyon en finale du championnat en 2025, Olympic et Elfic espèrent décrocher dimanche le premier trophée attribué cette saison.

Les hommes de Thibaut Petit et les joueuses de Romain Gaspoz ont tous deux un titre à défendre dans cette Coupe de la Ligue, dont le tournoi final se déroule comme de coutume à la salle du Pierrier de Montreux/Clarens. Les demi-finales messieurs sont programmées samedi après-midi, les finales dimanche (dames à 13h, messieurs à 16h).

Double tenant du trophée, Olympic aura donc un premier obstacle à franchir samedi, tout comme Genève. Les Fribourgeois retrouveront dès 14h Union Neuchâtel, seule équipe à les avoir battus sur la scène nationale cette saison (à Neuchâtel le 13 décembre en SBL). Ils ne commettront donc par l’erreur de sous-estimer cet adversaire.

Battu par Olympic en finale de la SBL Cup un an plus tôt, Genève se mesurera pour sa part à partir de 17h aux Starwings, étonnants 4es du championnat à égalité de points avec Pully Lausanne. Les Lions ont battu les Rhénans à deux reprises en deux duels livrés dans le championnat 2025/26, avec notamment un cinglant 120-66 en octobre.

Chez les dames, la finale opposera les deux meilleures équipes du pays. Quintuples tenantes du trophée, les Elfes pointent en tête du classement de SBL avec une seule défaite en 14 matches (subie face à Genève LPLO). Elles ont remporté les deux confrontations directes avec le BBC Nyon, qui pourrait déposséder les Fribourgeoises du dernier titre qu’elles détiennent encore.

