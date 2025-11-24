Messi brille ++ Le Real tenu en échec

Women's Super League: Servette toujours invaincu Les joueuses de Servette survolent le championnat Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

La Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Les filles de YB ont réagi après leur piteuse élimination en Europa Cup contre Sparta Prague. Dans le match des poursuivantes, elles ont battu le FC Zurich 2-0 grâce à deux erreurs défensives. Les Bernoises devancent désormais les Zurichoises de quatre longueurs.

LE BUT DE LA SEMAINE. Il a été inscrit de superbe manière par Magdalena Sobal lors du succès 4-1 de Servette contre Saint-Gall: feinte de corps, contrôle du ballon avec le pied droit suivi d'une volée du gauche dans la lucarne! Les Genevoises ont célébré cette réussite en se livrant à une courte bataille de boules de neige au Bergholz à Wil.

CLASSEMENT. Le trio de tête a gagné, de sorte que la hiérarchie est inchangée. Servette compte quatre points d'avance sur Grasshopper et six sur Youung Boys. Zurich et Bâle accusent déjà dix longueurs de retard sur le leader.

LA SUITE. Le championnat va observer une pause de deux semaines en raison de la fenêtre internationale. Les Suissesses, avec leur nouvel entraîneur Ravel Navarro, disputeront deux matches amicaux en Espagne (Jerez) contre la Belgique vendredi et le Pays de Galles mardi prochain. La Women's Super League reprendra le 6 décembre.

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Irina Fuchs est en forme avec Cologne. La gardienne âgée de 20 ans, qui n'avait encaissé qu'un but lors des trois derniers matches, a arrêté un penalty contre Brême. Mais elle n'a pas pu empêcher l'égalisation du Werder en seconde période. Le match s'est conclu sur un nul 1-1.

Aurélie Csillag (22 ans) a été déterminante dans la victoire 3-0 du SC Fribourg contre Iéna. Entrée en jeu à la 61e pour sa compatriote Leela Egli, elle a donné la passe du 2-0 huit minutes plus tard avant l'inscrire le 3-0 à cinq minutes de la fin, signant son troisième but de la saison, sur un service d'une autre Suissesse, soit Alena Bienz.

ITALIE. Alayah Pilgrim s'est blessée au nez à la 71e lors du succès de l'AS Rome à Côme. Elle est donc forfait pour le rassemblement de l'équipe nationale et sera remplacée par Leela Egli.

NORVÈGE. Valerenga a remporté pour la quatrième fois la Coupe de Norvège après 2020, 2021 et 2024. La Suissesse Naina Inauen a ainsi gagné son premier titre avec le club d'Oslo. En finale contre Rosenborg (2-0), elle est entrée en jeu à la 58e et a contribué à maintenir le score.

PAYS-Bas. Riola Xhemaili a joué 54 minutes lors de la victoire 6-0 du PSV Eindhoven contre Heerenveen. Pour la troisième fois de la saison, elle n'a pas marqué ni donné de passe décisive. Elle reste ainsi à huit buts et un assist.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a elle aussi été muette durant le succès 4-0 de Barcelone contre Levante. Titulaire, la Suissesse a été relayée à un quart d'heure de la fin par Alexia Putellas. Le Barça compte six points d'avance sur la Real Sociedad, avec 55 buts marqués et 2 reçus.

Les chiffres de la semaine 29-4: ce n'est pas aussi impressionnant que le Barça, mais Servette domine le championnat avec 29 buts pour et 4 contre. Le club genevois est le seul à rester invaincu. Il a marqué au moins trois buts pour la huitième fois déjà.



MLS: Lionel Messi encore une fois décisif Encore une grande prestation de Lionel Messi Image: KEYSTONE/AP/Tanner Pearson Lionel Messi continue de briller en MLS avec Inter Miami. L'Argentin a été décisif dans la qualification de son équipe pour les demi-finales des play-off.

Inter Miami s'est imposé 4-0 à Cincinnati. Messi a ouvert le score à la 19e avant de distiller trois assists sur les réussites de ses compatriotes Mateo Silvetti (57e) et Tadeo Allende (62e/74e). Avec déjà six buts et autant de passes décisives, Messi est déjà le meilleur scorer de l'histoire des play-off de MLS.

En demi-finale, le club floridien affrontera le New York City FC. L'autre affiche mettra aux prises les Vancouver Whitecaps et San Diego ou Minnesota.



Le Real à nouveau contraint au nul Kylian Mbappe et le Real freinés par Elche Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Le Real Madrid a concédé le nul 2-2 à Elche lors de la 13e journée de la Liga. Les Madrilènes n'ont plus qu'un point d'avance sur le Barça.

Menés par deux fois au score, les joueurs de Xabi Alonso sont revenus à chaque fois. C'est Huijsen qui a égalisé la première fois et Bellingham la seconde, trois minutes après le 2-1 de Rodriguez. Les Merengue ont même fini la partie avec un homme de plus, puisque Chust s'est fait expulser à la 96e pour un deuxième carton jaune.

Après le 0-0 contre Vallecano, le nouveau résultat moyen fait les affaires des adversaires du Real. A commencer par Barcelone qui revient à une longueur grâce à sa victoire 4-0 sur l'Athletic Bilbao samedi.



Milan bat l'Inter Mike Maignan a été intraitable dans ses buts pour l'AC Milan Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI L'AC Milan a remporté le 245e derby della Madonnina. Les Rossoneri ont dominé l'Inter 1-0 sur un but de Pulisic.

A la 54e, c'est l'Américain qui a pu ouvrir le score et inscrire l'unique but de la rencontre en profitant d'un renvoi de Yann Sommer et en étant le plus prompt pour pousser le ballon au fond des filets.

Les Milanais auraient pu subir l'égalisation à la 74e, mais Mike Maignan a arrêté le penalty de Calhanoglou. Cette victoire permet au club dirigé par Max Allegri de prendre la deuxième place derrière l'AS Roma avec 25 points contre 27 pour les Romains.

L'Inter est pour l'heure 4e avec 24 unités.



L'Italie bat l'Espagne et gagne une troisième Coupe Davis d'affilée Matteo Berrettini et l?ialie encore vainqueurs de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Italie, pourtant privée de Jannik Sinner, a remporté dimanche à Bologne sa troisième Coupe Davis d'affilée, la quatrième de son histoire. Ceci grâce à une victoire 2-0 contre l'Espagne en finale.

Flavio Cobolli (22e mondial) a apporté le point décisif à la sélection italienne en battant en trois sets l'Espagnol Jaume Munar (36e) 1-6 7-6 (7/5) 7-5. Dans l'après-midi, Matteo Berrettini (56e) avait apporté le premier point aux siens en dominant Pablo Carreno (89e) 6-3, 6-4.

Déjà victorieuse 2-0 de l'Autriche mercredi en quart de finale, et de la Belgique sur le même score vendredi en demi-finale, l'Italie n'a pas perdu le moindre match durant la phase finale, disputée pour la première fois sur ses terres après plusieurs éditions à Malaga.

Aucun pays n'avait gagné trois années de suite le Saladier d'argent depuis les Etats-Unis, vainqueurs de cinq éditions consécutives entre 1968 et 1972. Si les Italiens sont encore loin des 32 titres américains en Coupe Davis, ils ont décroché dimanche leur quatrième sacre dans la compétition, après ceux de 1976, 2023 et 2024.

Pour la deuxième année d'affilée, l'Italie a en outre gagné la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) la même saison.

Un succès d'autant plus notable qu'il a été conquis sans le no 2 mondial Jannik Sinner, soucieux de disposer du maximum de temps possible pour préparer la saison 2026, qui s'ouvrira en janvier par la défense de son titre à l'Open d'Australie.

L'autre membre italien du top 10, le 8e mondial Lorenzo Musetti, avait lui aussi déclaré forfait, invoquant sa "condition physique" et l'arrivée imminente de son deuxième enfant.

Le camp espagnol était également déforcé en l'absence du no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, et du 14e Alejandro Davidovich, non retenu par le capitaine David Ferrer.



Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham Eberechi Eze a joué un bien mauvais tour au club qu'il avait failli rejoindre cet été. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Arsenal a croqué Tottenham avec un triplé d'Eberechi Eze dimanche (4-1). Une démonstration de force idéale pour le leader de Premier League avant deux sommets contre le Bayern Munich et Chelsea.

Rien ne pouvait procurer plus de bonheur aux Gunners qu'une victoire face au voisin ennemi, à domicile et avec trois buts d'Eze, l'attaquant qui les a rejoints cet été après avoir failli signer chez les Spurs. Le no 10 a frappé trois fois (41e/46e/76e) dans un "North London Derby" à sens unique, lancé par un but de Leandro Trossard (36e).

Le leader reprend sa marche en avant après avoir été freiné par Sunderland et Granit Xhaka (2-2) avant la trêve internationale, et avant une semaine épicée, contre le Bayern Munich mercredi en Ligue des champions puis à Chelsea dimanche en championnat.

Après 12 journées, l'équipe de Mikel Arteta compte 29 points, six de plus que Chelsea et sept de plus que Manchester City. Aston Villa, vainqueur 2-1 face au Leeds de Noah Okafor (titulaire et remplacé à la 80e), et Crystal Palace complètent le top 5.

Spurs inoffensifs Tottenham n'a fait que subir chez son voisin et ses supporters peuvent être inquiets avant un déplacement chez le champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, mercredi en Ligue des champions (21h00).

Les Spurs, recroquevillés derrière, n'ont affiché absolument aucune ambition offensive, sauf en seconde période où Richarlison a réduit l'écart d'un superbe lob lointain sur leur premier tir tenté (56e, 3-1).

Le portier italien Guglielmo Vicario n'a fait que retarder l'inéluctable sur une volée de Declan Rice (4e) et un coup franc de Bukayo Saka (34e), face à des Gunners déterminés, patients, comme un serpent face à une proie résignée.

Un remarquable triplé La première morsure est venue de Trossard, l'ailier gauche venu contrôler dans la surface une passe lobée de Mikel Merino, du pied droit, avant de frapper du gauche en pivot (36e, 1-0).

La deuxième a également été infligée plein axe. Servi par Declan Rice à l'entrée de la surface, Eze a effacé deux défenseurs et déclenché un tir que Vicario n'a pu qu'effleurer (41e, 2-0).

Il n'a fallu que 35 secondes en début de seconde période au no 10 pour punir une nouvelle fois les Spurs, du gauche (46e, 3-0). Il a récidivé à la 76e pour le 4-1.

Les supporters des Spurs devront encore attendre avant de célébrer une victoire en terre ennemie en championnat. Ils ont l'habitude: la dernière remonte à novembre 2010, il y a quinze ans.



Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall Carlo Boukhalfa a puni le LS en transformant un penalty en fin de match. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Lausanne a raté une belle occasion de se rapprocher du top 6 de Super League. Les Vaudois, qui ont évolué à 11 contre 10 pendant plus d'une mi-temps, ont fini par s'incliner 1-0 à Saint-Gall.

Un penalty concédé en fin de match par Karim Sow et transformé par Carlo Boukhalfa (89e) a gâché le retour de Peter Zeidler en Suisse orientale, là où l'Allemand avait entraîné les Brodeurs entre 2018 et 2024. Ces derniers sont venus à bout de Lausannois bien décevants.

L'expulsion de Lukas Görtler à la 39e pour un deuxième jaune aurait dû leur permettre d'entamer du bon pied leur calendrier infernal - les Vaudois joueront un match tous les trois jours jusqu'à Noël. Il n'en a rien été, car Saint-Gall a finalement bien mérité sa victoire au terme d'un match qui n'a toutefois pas atteint des sommets.

Lausanne trop fragile Le penalty obtenu par Aliou Baldé est venu punir un LS si fragile face aux contre-attaques adverses. L'intervention décisive de Jamie Roche devant Alessandro Vogt (64e) et le léger hors-jeu qui a annulé la réussite d'Aliou Baldé (86e) n'ont fait que retarder l'inéluctable.

A la 88e, sur une énième rupture saint-galloise, ce même Baldé a obtenu le penalty décisif après une main de Sow. Et pour ne rien arranger, le colosse de la défense lausannoise a été expulsé dans le temps additionnel et écopera d'une suspension.

Lausanne devra rapidement oublier ce camouflet, car il se déplace jeudi en Pologne pour y affronter le Lech Poznan. Et après la Conference League, ce sera la réception du leader Thoune qu'il faudra bien mieux négocier.

Bâle tenu en échec Le FC Bâle a aussi réalisé une contre-performance dimanche sur la pelouse de Grasshopper (1-1). Les Rhénans ont été tenus en échec malgré un nouvel assist de Xherdan Shaqiri, son 8e de la saison en championnat, et manquent l'occasion de se rapprocher de Thoune, battu samedi par Lugano.



Super League: Sion gâche une avance de deux buts Sédunois et Zurichois se sont quittés bons amis à Tourbillon. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sion a gâché une avance de deux buts et une belle occasion de distancer le FC Zurich dimanche en Super League. Les Valaisans menaient 2-0 mais ont vu les Zurichois revenir à hauteur à Tourbillon.

Ce sont deux interventions de la VAR qui ont permis au FCZ de rentrer du Valais avec un point. L'arbitre, M. Wolfensberger, n'avait en effet pas vu la main de Kreshnik Hajziri, qui a offert un penalty à Steven Zuber (45e, 2-1). Et il a dans un premier temps refusé le 2-2 de Philippe Keny pour un hors-jeu avant que la VAR ne corrige la décision de l'assistant (50e).

Sion peut regretter d'avoir perdu la main autour de la mi-temps, car ses 40 premières minutes auraient dû lui permettre d'empocher les trois points. Une reprise peu académique mais efficace d'Ilyas Chouaref (12e) et le 7e but de la saison de Rilind Nivokazi, bien lancé par Liam Chipperfield (40e), avaient mis les Sédunois sur orbite.

Racciopi décisif Les deux équipes ont eu des occasions de faire l'ultime différence, mais le portier de Sion Anthony Racciopi a été décisif devant Keny à la 72e, juste avant que l'entrant Josias Lukembila n'envoie sa tête sur la barre du FCZ (74e).

Ce match nul n'aide pas vraiment à y voir plus clair au classement très serré du championnat de Suisse. Sion est 6e, à 11 points du leader Thoune. Zurich est 8e, avec trois longueurs de retard sur les Sédunois.



Slalom de Gurgl: Podium pour Rast (3e), 103e succès pour Shiffrin Camille Rast a terminé 3e dimanche à Gurgl, juste devant Wendy Holdener Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Camille Rast a rapidement effacé sa déception de Levi, où elle avait dû se contenter d'une 15e place.

La championne du monde en titre a pris la 3e place du deuxième slalom de la saison dimanche à Gurgl, où l'inévitable Mikaela Shiffrin a triomphé pour la 103e fois en Coupe du monde. Wendy Holdener a quant à elle terminé 4e.

On prend les mêmes, et on recommence. Comme l'an dernier à Gurgl, Mikaela Shiffrin s'est imposée en devançant dans l'ordre Lara Colturi, Camille Rast et Wendy Holdener. L'Américaine a réussi une énième démonstration sur le second parcours, devançant sa dauphine albanaise de 1''23 pour signer son 66e succès dans la discipline.

Troisièmes ex-aequo à l'issue de la première manche, Camille Rast et Wendy Holdener sont séparées au final par 0''18, soit le même écart qu'entre la Valaisanne et Lara Colturi. La championne du monde a réalisé le 11e temps sur le deuxième tracé pour décrocher son sixième podium en Coupe du monde, le quatrième en slalom.

La vice-championne du monde 2025 de slalom Wendy Holdener devra en revanche patienter avant de monter pour la 53e fois sur la boîte. La Schwytzoise, auteure du 13e chrono seulement dans la manche finale, fait néanmoins elle aussi bien mieux qu'à Levi huit jours plus tôt (8e rang).

Les deux autres Suissesses qualifiées pour la deuxième manche ont tenu le choc l'après-midi. La Grisonne Anuk Brändli (22 ans) a inscrit ses premiers points en Coupe du monde en se classant 21e, alors que l'Uranaise Eliane Christen a terminé pour la quatrième fois de sa carrière dans le top 30 (25e).



1re manche: Shiffrin en tête, Rast et Holdener dans le coup Camille Rast a signé le 3e temps de la première manche à Gurgl, à égalité avec Wendy Holdener Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca La reine Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Gurgl dimanche. Troisièmes à égalité, Camille Rast et Wendy Holdener joueront la gagne sur le second parcours.

La Valaisanne et la Schwytzoise ont concédé 0''48 à Mikaela Shiffrin, qui s'est montrée moins souveraine qu'à Levi huit jours plus tôt. La championne du monde 2025 et sa dauphine des Mondiaux de Saalbach ont surtout perdu du temps sur le bas du parcours.

Quatre skieuses seulement ont néanmoins perdu moins d'une seconde sur Mikaela Shiffrin, qui vise un 103e succès sur le Cirque blanc. L'Albanaise Lara Colturi, 2e après le passage de 29 concurrentes, n'a lâché que 0''31, alors que Lena Dürr (5e) pointe à 0''75 de l'Américaine.

La Valaisanne Camille Rast, modeste 15e à Levi, a signé une manche beaucoup plus convaincante dimanche sur une piste où elle avait obtenu son premier podium en Coupe du monde l'an dernier (3e). La Schwytzoise Wendy Holdener avait quant à elle sauvé les meubles en Finlande avec un 8e rang.

Jamais dans le bon rythme, Mélanie Meillard a en revanche connu l'élimination avant la mi-course. La skieuse d'Hérémence, 8e de la Coupe du monde 2024/25 de la spécialité, avait déjà manqué son affaire à Levi avec un 22e rang. Elle devra se reprendre la semaine prochaine à Copper Mountain.



Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne Yannick Schwaller et Cie ont subi la loi de l'Allemagne dimanche matin Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT L'équipe de Suisse masculine a subi une première défaite dès son deuxième match aux Européens de Lohja. Le "CC3C" du skip Yannick Schwaller s'est incliné 8-6 devant l'Allemagne dimanche matin.

La formation genevoise a pourtant parfaitement su se reprendre après avoir manqué son début de match. Menés 5-1 après le quatrième end, Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-van Berkel ont égalisé à 5-5 à la mi-match grâce à un coup de quatre. Mais ils ont flanché dans le "money time".

Les Helvètes, qui ont encaissé un point au cours de trois manches successives pour se retrouver menés 8-5 avant l'ultime end, auront l'occasion de se reprendre en soirée avec un 3e tour programmé à 19h. Ils se frotteront à la Pologne.



Washington concède une 14e défaite d'affilée Kyshawn George (à droite) et les Wizards ont subi samedi leur 14e défaite d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Melissa Tamez Washington a concédé samedi sa 14e défaite d'affilée en NBA, la 15e en 16 matches joués cette saison.

Les Wizards se sont inclinés 121-120 à Chicago pour se retrouver à deux revers du record de l'histoire de la franchise.

En difficulté vendredi à Toronto (5 points, autant de pertes de balle), Kyshawn George s'en est bien mieux sorti 24 heures plus tard sur le parquet des Bulls. L'ailier valaisan a cumulé 17 points, 12 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions.

Le Chablaisien a notamment réussi son seul panier primé de la soirée pour permettre à son équipe de prendre l'avantage 118-117 à 1'42 du "buzzer". Mais il a flanché dans les derniers instants, perdant le ballon à 1''3 de la fin alors que les Wizards étaient menés 121-120.

Washington a pourtant mené au score pendant une grande partie du match, réussissant notamment un 14-0 au deuxième quart. Mais les Bulls ont pris les commandes en signant un partiel de 10-0 dans le dernier "quarter", Tre Jones marquant les deux lancers-francs de la victoire à 34''2 de la fin.



Une 3e défaite de suite pour les Devils, Josi de retour Nico Hischier (à droite) a brillé en vain face aux Flyers samedi Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell New Jersey a subi samedi sa troisième défaite d'affilée en NHL, malgré un excellent Nico Hischier (2 buts et 1 assist).

Les Devils se sont inclinés 6-3 sur la glace des Philadelphia Flyers. La soirée a aussi été marquée par le retour aux affaires de Roman Josi.

Les Devils, qui ont ouvert la marque à la 8e minute sur une réussite de l'Appenzellois Timo Meier en supériorité numérique, ont pourtant commencé la soirée de manière idéale. Mais New Jersey s'est ensuite effondré, encaissant notamment trois buts en 26 secondes (!) à la 13e minute pour se retrouver subitement mené 4-1.

Les Devils n'ont réagi qu'après avoir concédé le 5-1 à la 32e. Crédité d'un assist sur le 1-0, leur capitaine valaisan Nico Hischier a signé un doublé (37e, 54e) pour ses 15e et 16e points de la saison. Mais Philadelphie a ôté tout espoir de retour à la franchise de Newark en marquant le 6-3 à la 56e.

La soirée fut en revanche belle pour Pius Suter et Janis Moser. Le centre zurichois de St. Louis a inscrit son 6e but de la saison dans un match gagné 2-1 par les Blues sur la glace des New York Islanders. Le défenseur biennois de Tampa Bay a quant à lui réussi son 6e assist dans cet exercice 2025/26 au cours d'une partie remportée 5-3 par le Lightning à Washington.

Retour difficile pour Josi Absent lors des 12 derniers matches en raison d'une blessure au haut du corps, le capitaine des Predators Roman Josi a connu la défaite pour son retour aux affaires. Nashville a subi les foudres de l'Avalanche du Colorado (3-0), qui a cueilli sa huitième victoire consécutive. Aligné pour la première fois depuis le 23 octobre, Josi a terminé avec un bilan de -2. Le Bernois a eu droit à 19'40 de jeu.



Verstappen s'impose à Las Vegas, devant Norris Verstappen (au centre) a signé sa 69e victoire en F1 samedi à Las Vegas Image: KEYSTONE/AP/John Locher Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Las Vegas samedi soir.

Le quadruple tenant du titre a devancé le leader du championnat Lando Norris (McLaren), qui a ainsi fait un pas de plus vers le sacre mondial.

Parti en deuxième position, Verstappen s'est imposé sans trembler avec plus de 20'' d'avance sur Norris. Le podium est complété par un autre Britannique, George Russell (Mercedes), alors que l'Australien Oscar Piastri (McLaren) a terminé 4e.

Lando Norris, qui a manqué son freinage au premier virage après avoir voulu fermer la porte à Verstappen, a donc tout de même réussi à finir deuxième et à creuser l'écart sur Piastri. Il devance désormais son coéquipier de 30 points alors qu'il en reste 58 au maximum à engranger.

"Mad Max", impérial dimanche, reste encore mathématiquement dans la course au titre après avoir décroché sa 69e victoire en Formule 1 sur le Las Vegas Street Circuit où il l'avait déjà emporté en 2023. Mais, avec 42 longueurs de retard sur Norris au championnat, le Néerlandais aura besoin d'un miracle pour conserver sa couronne.

Oscar Piastri, incapable de relever la tête, a été battu par son voisin de garage pour le septième week-end de suite et voit ses rêves de titre s'éloigner encore un peu plus. Il a profité d'une pénalité de cinq secondes infligée à Andrea Kimi Antonelli (Mercedes/5e) pour arracher la 4e place.

Deux points pour Hülkenberg Du côté des Sauber-Ferrari, l'Allemand Nico Hülkenberg a terminé dans les points pour la neuvième fois de la saison en décrochant la 9e place. Son coéquipier Gabriel Bortoleto a quant à lui dû abandonner après seulement trois tours. Le Brésilien avait provoqué une collision avec Lance Stroll lors du départ et avait ainsi endommagé sa propre voiture.

