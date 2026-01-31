Podium pour Saskja Lack ++ Les Wizards battus

Saskja Lack 2e à Val di Fassa Saskja Lack a pris une belle 2e place à Val di Fassa samedi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Saskja Lack a fêté son 3e podium de Coupe du monde de skicross. A Val di Fassa, la Zurichoise de 25 ans n'a été battue que par l'Allemande Daniala Maier.

Sixième la veille, Saskja Lack a plutôt bien réussi sa mise en jambes pour les JO, même si la course ne se tient que le vendredi 20 février à Livigno. Lack a fait oublier l'absence de Fanny Smith qui se remet de son dos bloqué. La Vaudoise avait subi cette blessure à Veysonnaz le week-end dernier.

La Zurichoise a égalé son meilleur résultat qui datait de février 2024 à Alleghe en Italie. Elle avait aussi pris la 3e place à Idre Fjäll lors des finales la même année.

Pas partie de façon optimale, Lack a remonté ses adversaires, dont Sandra Näslund, pour n'être battue que par Daniela Maier. Sixtine Cousin a pris la 8e place.

Chez les messieurs, Alex Fiva s'est classée 5e, alors que Ryan Regez a pris la 8e place. Victoire de l'Italien Deromedis devant l'Allemand Wilmsmann et le Canadien Reece Howden.



Rybakina poursuit son ascension à Melbourne Elena Rybakina avec le trophée de l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Trois ans et demi après son premier grand sacre à Wimbledon, Elena Rybakina a remporté un 2e titre en Grand Chelem. A l'Open d'Australie, elle a battu la tenante du titre Aryna Sabalenka 6-4 4-6 6-4.

Mais cette finale semblait tourner en faveur de son adversaire. Aryna Sabalenka (27 ans), no 1 mondiale, avait trouvé la solution pour contrer le service de Rybakina. En enlevant cinq jeux consécutifs, le score est passé de Sabalenka 4-6 4-4 à 4-6 6-4 3-0. Sauf que Rybakina a immédiatement riposté en remportant également cinq jeux d'affilée. La Kazakhstanaise de 26 ans a ensuite converti sa première balle de match.

La Russe Rybakina, née à Moscou, qui représente le Kazakhstan depuis 2018, poursuit son ascension avec son deuxième titre majeur. Rybakina a remporté Wimbledon en 2022 et a terminé l'année à la 22e place mondiale. Elle s'est ensuite hissée à la 4e place, mais a rechuté à la 13e place la saison dernière. Mais récemment, Rybakina n'a fait que gagner. Elle a remporté le tournoi de Ningbo, s'est imposée au Masters WTA et a remporté 20 de ses 21 derniers matches.

La finale a sans aucun doute opposé les deux meilleures joueuses. Sabalenka, bien qu'elle ait perdu trois de ses quatre dernières finales de Grand Chelem, est en tête du classement mondial. Rybakina est de son côté la révélation du moment. Et toutes deux ont atteint la finale sans perdre un seul set. La dernière fois que cela s'est produit dans un tournoi majeur, c'était en 1998, lorsque Serena et Venus Williams avaient atteint la finale à Wimbledon.



Super-G de Crans-Montana: Malorie Blanc s'impose! La joie de Malorie Blanc en voyant du vert à Crans-Montana Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Magnifique Malorie Blanc. La Valaisanne a remporté le Super-G de Coupe du monde à Crans-Montana et signé sa première victoire à ce niveau.

Des cris de joie, un public qui gronde, des drapeaux qui s'agitent et une Malorie Blanc les bras au ciel. Devant son public, dont plus de 200 membres de son fans club, la skieuse d'Ayent s'est sentie pousser des ailes. Très rapide sur le haut, Malorie Blanc n'a pas fait tout tout juste, mais cela a suffi. "Je fonctionne à l'instinct, a réagi la Valaisanne au micro de la RTS. Je savais que sur cette piste, il n'y aurait pas besoin de faire la course parfaite pour gagner."

Brillante deuxième de la descente de St-Anton, la Valaisanne a devancé Sofia Goggia de 0''18 et Breezy Johnson de 0''36. Elle a eu quelques chaleurs, notamment lorsque Laura Pirovano est descendue avec un meilleur temps intermédiaire dans le dernier mur. Mais l'Italienne a manqué l'avant-dernière porte.

Les autres Suissesses sont bien plus loin. Jasmina Suter a pris la 15e place. Pour Corinne Suter, cette course était l'occasion d'accumuler des kilomètres après avoir manqué un mois de compétition en raison d'une blessure. Sans une faute sur le bas qui lui a fait perdre de la vitesse, la Schwytzoise aurait certainement fait mieux que son 21e rang.

Victime d'une grosse chute vendredi lors de la descente finalement annulée après son passage dans les filets, Lindsey Vonn n'a logiquement pas pris le départ à une semaine de la descente olympique, son principal objectif.



Kyshawn George et les Wiazrds battus par les Lakers Kyshawn George en train d'essayer de défendre sur Luka Doncic Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Retour à la case défaite pour Washington en NBA. Malgré les 15 points de Kyshawn George, les Wizards se sont inclinés 142-111 face aux Los Angeles Lakers.

Après deux victoires contre Milwaukee et Portland, c'est un dur retour à la réalité pour le club de la capitale. En 27 minutes, George a réalisé 15 pts, 3 rebonds, 6 assists, une interception et 2 contres. Joli, mais insuffisant face à des Lakers qui ont shooté à 61% sur le match. Luka Doncic s'est offert un nouveau triple-double avec 37 pts, 11 rebonds et 13 assists.

Coup d'arrêt également pour les Clippers, battus 122-109 par les Denver Nuggets de Nikola Jokic. L'équipe de Yanic Konan Niederhäuser, qui n'a joué que deux minutes pour une seule tentative ratée, est pourtant en train d'inverser la tendance. Après un début de saison catastrophique avec 6 succès pour 21 défaites, James Harden et ses coéquipiers en sont à 16 victoires pour 4 revers sur leurs 20 derniers matches.



Sabalenka-Rybakina, retour vers le futur en finale Il y a quatre ans, Elena Rybakina s'annonçait comme la grande rivale à venir d'Aryna Sabalenka. Mais la Kazakhe a connu un long trou d'air, repoussant ce duel attendu.

La finale de l'Open d'Australie samedi constitue une occasion de rattraper le temps perdu.

En remportant Wimbledon en 2022 à l'âge de 23 ans, Elena Rybakina avait frappé la première. Aryna Sabalenka avait répliqué en battant la Kazakhe en finale à Melbourne l'année suivante. Mais depuis, il n'y a plus eu de duels entre elles en Grand Chelem et, tandis que Sabalenka s'établissait fermement au sommet de la hiérarchie mondiale, Rybakina perdait pied.

Depuis sa finale australienne, elle n'a plus disputé qu'une demi-finale en Majeur, à Wimbledon en 2024 et a reculé de la 3e place mondiale à la 13e. L'attention publique attirée sur elle par une enquête de la WTA concernant ses relations jugées nocives avec son entraîneur Stefano Vukov, ne l'ont pas aidée. Elle n'a jamais dénoncé ces relations mais le coach a été suspendu en janvier 2025.

Durant ce temps, Sabalenka s'imposait de nouveau à l'Open d'Australie l'année suivante, puis atteignait la finale en 2025, et remportait les US Open 2024 et 2025.

Le plus de victoires Mais depuis le dernier Wimbledon, Rybakina a retrouvé son tennis, son service, sa puissance et la voie du succès. Comme par hasard, Vukov est de retour dans son box depuis six mois et la joueuse s'en félicite.

"Il m'aide énormément parce que, évidemment, c'est lui qui me connaît le mieux. Ses conseils sur le court durant les matchs font sans aucun doute a différence", affirmait encore Rybakina juste après la fin très tendue de sa demie à Melbourne contre Jessica Pegula.

Depuis Wimbledon en juillet, c'est elle qui a remporté le plus de matchs sur le circuit (36 avant la finale de samedi) en s'imposant au passage à Ningbo et surtout au Masters WTA de fin d'année avec une victoire finale en deux sets contre Sabalenka.

Côté jeu, ce sera du lourd samedi. Des frappes et des cris. Aucune des deux n'a concédé le moindre set en six matchs pour se hisser en finale. Comme souvent, la clé pour Rybakina (26 ans) sera son service. Elle détient le record d'aces sur l'ensemble de la saison 2025 (516 soit 143 de plus que la deuxième, Linda Noskova) et sur l'Open d'Australie cette année (41 avant la finale, soit 19 de plus que Sabalenka).

Coups gagnants Mais la Kazakhe, qui reste adepte d'une filière la plus courte possible, a néanmoins su donner de l'ampleur à son jeu ces derniers mois. Elle a démontré en quarts de finale contre Iga Swiatek et en demi-finales face à Jessica Pegula qu'elle ne rechignait plus à jouer de longs échanges ni même, à l'occasion, à monter à la volée.

Ce qui lui donne un peu de confiance supplémentaire en vue de la finale: "j'espère que mon service va m'aider, mais même s'il ne le fait pas, je ferai de mon mieux pour trouver la solution", affirme-t-elle.

Aryna Sabalenka (27 ans) n'est pas en reste côté puissance, comme l'ont démontré ses 29 coups gagnants en demi-finale contre Elina Svitolina ou ses 172 sur l'ensemble du tournoi. "Mon tennis va bien, je sens que tout ce que j'ai travaillé à l'inter-saisons fonctionne", souligne le no 1 mondial.

Et elle a tiré "beaucoup de leçons" des finales perdues l'an dernier en Australie et à Roland-Garros. "Ce qui est sûr, c'est que ça ne se reproduira pas cette saison", lance-t-elle en évoquant une "frustration" qui, assure-t-elle, ne la paralysera plus.

Côté mental, les deux ont énormément progressé à une différence près: Sabalenka respire la joie de vivre quand Rybakina, plus fade sur le terrain, n'exprime que très peu de choses. "Je peux être amusante en dehors des courts", assure-t-elle toutefois.

Victoire ou défaite, la Kazakhe remontera au 3e rang de la WTA lundi. Cela vaut bien déjà un petit sourire.



Un super-G dames au programme à Crans-Montana Après l'annulation de la descente vendredi, les dames devraient en découdre en super-G samedi en Coupe du monde à Crans-Montana. Il s'agit de la dernière épreuve féminine prévue avant les JO 2026.

Les dames disputeront dès 11h leur quatrième super-G de la saison, sur les huit prévus durant cette Coupe du monde 2025/26. Brillante 6e à la mi-décembre à St-Moritz dans la discipline, la Valaisanne Malorie Blanc rêve de signer un nouvel exploit devant son public.

Ce super-G se disputera sans Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute vendredi dans une descente où elle fut la dernière à s'élancer. L'Américaine pointe au 2e rang de la Coupe du monde de super-G, à 10 longueurs de la leader provisoire Sofia Goggia.

Victorieuse à Val d'Isère et 3e à St-Moritz, Sofia Goggia fait forcément partie des favorites samedi. L'Italienne a déjà gagné à quatre reprises à Crans-Montana, même si c'était à chaque fois en descente. Troisième du classement de la discipline à 20 longueurs, Alice Robinson sera aussi à suivre de près.



SBL Cup: Les clubs fribourgeois en reconquête Les clubs fribourgeois sont en reconquête à l’occasion du Final Four de la SBL.

Détrônés respectivement par Genève et Nyon en finale du championnat en 2025, Olympic et Elfic espèrent décrocher dimanche le premier trophée attribué cette saison.

Les hommes de Thibaut Petit et les joueuses de Romain Gaspoz ont tous deux un titre à défendre dans cette Coupe de la Ligue, dont le tournoi final se déroule comme de coutume à la salle du Pierrier de Montreux/Clarens. Les demi-finales messieurs sont programmées samedi après-midi, les finales dimanche (dames à 13h, messieurs à 16h).

Double tenant du trophée, Olympic aura donc un premier obstacle à franchir samedi, tout comme Genève. Les Fribourgeois retrouveront dès 14h Union Neuchâtel, seule équipe à les avoir battus sur la scène nationale cette saison (à Neuchâtel le 13 décembre en SBL). Ils ne commettront donc par l’erreur de sous-estimer cet adversaire.

Battu par Olympic en finale de la SBL Cup un an plus tôt, Genève se mesurera pour sa part à partir de 17h aux Starwings, étonnants 4es du championnat à égalité de points avec Pully Lausanne. Les Lions ont battu les Rhénans à deux reprises en deux duels livrés dans le championnat 2025/26, avec notamment un cinglant 120-66 en octobre.

Chez les dames, la finale opposera les deux meilleures équipes du pays. Quintuples tenantes du trophée, les Elfes pointent en tête du classement de SBL avec une seule défaite en 14 matches (subie face à Genève LPLO). Elles ont remporté les deux confrontations directes avec le BBC Nyon, qui pourrait déposséder les Fribourgeoises du dernier titre qu’elles détiennent encore.



SL: Un derby du Rhône à la Praille dès 18h Un derby du Rhône figure au menu de la 22e journée de Super League samedi.

Actuellement 9e du classement à 5 points du Top 6, qualificatif pour le Championship Group, le Servette FC accueille le FC Sion dès 18h à la Praille.

Invaincus face à Sion depuis octobre 2021, les Grenat restent sur une victoire (4-2) à St-Gall dimanche dernier. Mais cette victoire constitue à peine une lueur d'espoir pour une équipe qui n'avait gagné qu'un seul de ses neuf derniers matches en championnat (quatre défaites et quatre nuls).

Les Sédunois, 5es du classement, ont quant à eux dû se contenter d'un point dans chacune de leurs deux dernières sorties, après une série de trois succès en quatre matches. Anthony Racioppi et ses coéquipiers ont une revanche à prendre sur la défaite subie à Tourbillon à la mi-septembre lors du premier duel face au SFC.

Septième à 1 point du 6e YB, Lausanne affrontera la lanterne rouge Winterthour en terre zurichoise dans le même temps. Les hommes de Peter Zeidler n'ont connu qu'une seule défaite dans leurs sept dernières rencontres de Super League, mais restent sur un nul décevant face à Grasshopper. Le troisième match de la soirée opposera GC et Lugano, à 20h30.



Lausanne signe un important succès à Zoug en vue du top 6 Les Lions vaudois ont remporté trois points importants en Suisse centrale. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lausanne a fait un pas important vers la qualification directe pour les play-off de National League en s'imposant 4-1 vendredi à Zoug. Côté romand, Bienne et Ajoie sont rentrés dans le rang.

Les Lions aiment décidément affronter les Taureaux, qu'ils avaient écrasés 7-0 pour leur première sortie de l'année 2026. Depuis, le LHC s'est enfoncé dans une mini-crise, enchaînant les défaites et se montrant incapables de remporter un match dans le temps réglementaire.

Cette victoire en Suisse centrale, acquise grâce à des buts d'Oksanen (2e), Douay (30e), Czarnik (58e) et Brännström (59e), a donc non seulement le mérite de remettre le LHC sur les rails, mais également d'accentuer l'écart avec les prétendants au top 6. Le LHC compte neuf points d'avance sur le 7e Rapperswil, alors que chaque équipe a encore six ou sept matches à jouer.

Bienne stoppé par le "Z" Double champion en titre, Zurich a poursuivi sa montée en puissance à l'approche des séries finales en s'imposant 5-1 à Bienne. C'est un coup d'arrêt pour les Seelandais et leur nouvel entraîneur Christian Dubé, vainqueurs lors de leurs deux dernières sorties.

Bienne a pourtant commencé sur les chapeaux de roue en ouvrant la marque après seulement 51 secondes, via Petr Cajka. Le "Z" a égalisé juste avant la première pause et deux jeux de puissance lui ont permis de s'échapper dans le tiers médian, avant qu'il n'ajoute deux autres buts en fin de match.

Onzième avec 58 points, le vice-champion de 2023 est encore dans la course pour le top 10, synonyme de play-in, d'autant plus que Berne (9e, 62 pts) s'est incliné face au leader Davos (2-1) et que Langnau (10e, 61 pts) n'a pas joué vendredi. Mais les Biennois devront impérativement engranger des points dimanche à Kloten.

Le HC Ajoie est de son côté rentré dans le rang. La lanterne rouge, qui avait remporté quatre matches sur cinq avant de s'incliner devant Bienne mardi, a cédé à domicile contre Rapperswil. Menés 3-0, les Jurassiens ont réagi trop tardivement dans le troisième tiers-temps et ont fini battus 5-2.



Les premiers participants arrivent au village olympique de Milan Les premières délégations sont arrivées au village olympique de Milan vendredi. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO Le village olympique de Milan a ouvert officiellement ses portes vendredi à une semaine du coup d'envoi des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février). Les premiers participants ont pris leurs quartiers.

"L'Italie a été la première à emménager, suivie par de larges délégations allemande, tchèque et japonaise", a annoncé dans un communiqué le comité d'organisation. "D'autres arrivées sont prévues dans la soirée (de vendredi), avec entre autres des délégations des Pays-Bas et de l'Australie", a ajouté Milano Cortina 2026.

Si la cérémonie d'ouverture des JO 2026 est prévue le 6 février, les compétitions débuteront dès le 4 février avec notamment du curling, à Cortina d'Ampezzo.

Le village olympique de Milan doit héberger 1700 sportifs et encadrants durant les épreuves milanaises des Jeux, la capitale économique de l'Italie accueillant la plupart des disciplines de glace comme le patinage artistique et le hockey sur glace. Construit par un promoteur privé, il sera reconverti à l'issue des Jeux paralympiques (6-15 mars) en résidences étudiantes.

Un autre village olympique, provisoire celui-là sous la forme de 377 mobile-homes, a été construit à Cortina d'Ampezzo, où auront lieu les épreuves de ski alpin féminin et de curling, ainsi que le bobsleigh, la luge et le skeleton.

Les JO 2026, les troisièmes Jeux d'hiver organisés par l'Italie, présentent une carte "éclatée" sur 22'000 km2, car les organisateurs ont privilégié des installations sportives déjà existantes et des sites habitués à accueillir des grands événements comme Anterselva pour le biathlon, Bormio et Cortina pour le ski alpin ou le Val di Fiemme pour le ski nordique.



Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale Novak Djokovic peut toujours rêver d'un 25e titre du Grand Chelem. Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Novak Djokovic défiera Carlos Alcaraz (ATP 1) dimanche en finale de l'Open d'Australie. Le Serbe a sorti le no 2 mondial Jannik Sinner 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 vendredi dans la deuxième demi-finale.

En quête d'un 25e titre du Grand Chelem, "Nole" a réalisé un véritable exploit en écartant l'Italien, double tenant du titre à Melbourne, qui avait remporté leurs cinq derniers affrontements. Barré par la montée en puissance du nouveau "Big Two", le Serbe de 38 ans n'avait plus atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon 2024.

Djokovic a su garder les nerfs solides lors d'une cinquième manche de très haut niveau pour s'imposer au bout de la nuit, à passé 1h30 du matin "Down Under". Alors qu'il avait réalisé un break décisif à 3-3, il a dû effacer trois balles de break sur le jeu suivant pour s'octroyer le droit de servir pour le match.

Et alors qu'il menait 40/15 dans cet ultime jeu, l'homme aux 24 titres du Grand Chelem a galvaudé deux balles de match, avant de finalement conclure la partie à son troisième essai. Après ce combat de plus de 4 heures, il aura besoin d'un exploit du même acabit pour venir à bout de Carlos Alcaraz dimanche en finale.



Goretzka annonce son départ du Bayern à l'été Leon Goretzka quittera le Bayern cet été Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader L'international allemand Leon Goretzka quittera le Bayern Munich à l'été, a annoncé le milieu défensif vendredi, mettant fin aux rumeurs de départ dès cet hiver. Son contrat se termine au 30 juin.

"Aussi honoré que je sois par l'intérêt de grands clubs internationaux, j'ai clairement décidé, pour moi-même, que je souhaitais rester au Bayern jusqu'à la fin de la saison", a posté Leon Goretzka (30 ans) sur son compte Instagram vendredi en fin de matinée.

"Dans le même temps, le club et moi avons convenu, au terme de discussions bonnes et constructives, que notre période commune à succès s'achèvera cet été. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, c'est aussi pour moi le bon moment d'ouvrir un nouveau chapitre: en tant que footballeur et en tant qu'homme", a ajouté Goretzka.

Formé dans la Ruhr à Bochum où il est passé professionnel à l'été 2012, puis transféré à Schalke un an plus tard, Leon Goretzka a rejoint le Bayern en juillet 2018, remportant notamment la Ligue des champions en 2020 ainsi que six titres de champion d'Allemagne.



Le PSG face à Monaco en barrages de C1 Le PSG de Luis Enrique affrontera Monaco en barrages de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Un choc entre clubs de Ligue 1 figure au menu des 16es de finale de la Ligue des champions.

Le PSG, tenant du titre, affrontera l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria en barrages d'accession aux 8e de finale, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon. Paris aura l'avantage de recevoir au match retour.

Ces barrages seront marqués par d'autres retrouvailles. le Real Madrid va affronter le Benfica Lisbonne en février, l'occasion d'une revanche après la défaite 4-2 de l'équipe de Kylian Mbappé mercredi lors de la dernière soirée de la phase de ligue.

Le scénario fou de cette rencontre, avec un but dans les derniers instants du gardien benfiquiste Anatolii Troubine, a participé à éliminer Marseille de la Ligue des champions, tout en menaçant de plonger le Real dans une nouvelle crise.

Les autres affiches de ces barrages sont: Newcastle United - Qarabag Agdam, Inter Milan - Bodö/Glimt, Atalanta Bergame - Borussia Dortmund, Juventus Turin - Galatasaray Istanbul, Atlético Madrid - Bruges et Bayer Leverkusen - Olympiacos Le Pirée. Les matches aller auront lieu le mardi 17 ou le mercredi 18 février, les matches retour une semaine plus tard.



La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes La descente a été annulée peu après la chute de Lindsey Vonn Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La descente prévue vendredi à Crans-Montana a été annulée après le passage de six skieuses seulement, ont annoncé les organisateurs une heure après le départ de la porteuse du dossard 1 Nina Ortlieb.

Sixième à s'élancer, la star Lindsey Vonn, leader de la Coupe du monde de la discipline, a chuté lourdement. Trois des six premières concurrentes sont même parties à la faute.

La course a été interrompue une première fois pendant une demi-heure après la chute de Nina Ortlieb. Lindsey Vonn est tombée dans le même passage, restant assise dans les filets de protection pendant de longues minutes. Mais l'Américaine est descendue sur ses kis.

Après une nouvelle interruption, les chutes de neige ont redoublé, rendant la visibilité nettement moins bonne. La décision d'annuler la première des trois courses programmées à Crans-Montana a finalement été prise peu avant 11h.

