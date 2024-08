Rublev et Popyrin s'offrent une finale inédite ++ Les JO terminés

Clap de fin, en attendant les Paralympiques Ces JO furent un feu d'artifice Image: KEYSTONE/EPA Un sans-faute organisationnel, une liesse en continu et des exploits à foison: après deux semaines de victoires, d'émotions, de déceptions aussi parfois, les JO de Paris se sont éteints dimanche. Ils vont laisser la place aux Jeux paralympiques qui débutent dans plus de deux semaines (28 août-8 septembre). Paris avait des airs de fin de vacances dimanche soir. Des vacances réussies, avec d'ores et déjà une pointe de nostalgie. Sous une chaleur de plomb, qui s'est invitée pour les dernières heures de ces JO, le nageur Léon Marchand, quadruple médaillé d'or et l'un des héros français de ces Jeux, a éteint la vasque lors de la cérémonie de clôture au Stade de France. Une cérémonie pleine de poésie, symbole d'un passage de relais avec les futurs JO de Los Angeles en 2028 et des Paralympiques qui vont réinvestir la capitale à la fin du mois. "Sensationnels" Ces JO de Paris ont été "sensationnels du début à la fin", a lancé dimanche soir le président du CIO Thomas Bach. "Les Jeux du match aller" pour le patron du comité d'organisation Tony Estanguet, qui a donné rendez-vous pour les Paralympiques . Les nuits de Tony Estanguet ont toutefois été écourtées par une météo capricieuse pendant la quinzaine, venue troubler les épreuves prévues dans la Seine comme le triathlon ou l'eau libre. Mais toutes les compétitions ont bien eu lieu, et au final, les JO de Paris peuvent se targuer d'une organisation au cordeau. Les peurs étaient pourtant grandes avant l'évènement, notamment autour des questions de sécurité pour la cérémonie d'ouverture. Mais tout s'est déroulé sans accroc majeur, les transports franciliens ont tenu le choc, et les Français, fragmentés par la crise politique il y a près d'un mois, se sont pris aux Jeux. "On a vu une France heureuse et cela n'est pas à minimiser avec l'héritage des JO", a estimé vendredi Tony Estanguet. Sites de carte postale Le monde retiendra sans aucun doute les sites de carte postale de ces JO, comme le beachvolley sous la Tour Eiffel ou encore l'hippisme au Château de Versailles. Il retiendra aussi la liesse et l'engouement des Français pour leurs athlètes, avec une ambiance proche de l'hystérie parfois dans certains sites comme la piscine olympique lors des exploits de Léon Marchand. Les exploits ont été légion pour ces JO, avec des stars au rendez-vous comme la légende Katy Ledecky, titrée une nouvelle fois sur le 1500m en natation, Simone Biles décrochant trois médailles d'or en gymnastique, pour un total de sept, et le perchiste Armand Duplantis, encore sacré à Paris après Tokyo, et toujours plus haut (6m25, nouveau record du monde). Jamais les stades n'avaient jamais autant vibré pendant deux semaines en France, avec une atmosphère incroyable quasiment sur chaque site, et des athlètes poussés comme jamais. Une belle ambiance que les organisateurs espèrent aussi pour les Paralympiques (28 août-8 septembre) qui vont prendre le relais. Un curieux chassé-croisé devrait animer le village olympique lundi: les équipes du Cojo vont en effet commencer à s'affairer pour nettoyer et préparer les chambres pour accueillir plus de 9000 personnes, dont près de 4000 para-athlètes, pendant que les derniers athlètes vont eux quitter les lieux. La mue des sites La carte des sites olympiques va également opérer sa mue, car seuls 16 sites sur les 25 des JO vont être utilisés pour les Jeux paralympiques. Le site de la Concorde qui a accueilli les épreuves de skateboard notamment va par exemple être démonté. Le Stade de France pour le para athlétisme, le pont Alexandre III pour le départ du para triathlon, ou encore le Grand Palais pour l'escrime fauteuil et le para taekwondo, vont eux encore fonctionner. La ferveur qui a traversé la France pour les JO va-t-elle de nouveau frapper les rues de la capitale et des sites? Pour l'instant, 1,2 million de billets ont été vendus selon les organisateurs sur les 2,5 millions prévus. Mais les organiseurs comptent sur l'effet des JO pour faire décoller ces ventes.

Rublev et Popyrin s'offrent une finale inédite Andrey Rublev lorgne un 3e titre dans un Masters 1000 Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Le Masters 1000 de Montréal sera le théâtre d'une finale inédite lundi. Elle opposera le Russe Andrey Rublev et l'Australien Alexei Popyrin. Rublev a totalement dominé l'Italien Matteo Arnaldi (6-4 6-2 en 78') dimanche en demi-finale, .malgré une nouvelle interruption due à la pluie. Popyrin a également battu en deux sets l'Américain Sebastian Korda, 7-6 (7-0) 6-3. Andrey Rublev s'est exprimé concernant son futur adversaire auprès de l'ATP: "Je suis heureux de me qualifier pour la première finale de ma carrière au Canada. Je ne dirais pas que je serai favori lundi, ce sera 50/50. La dernière fois que j'ai affronté Alexei Popyrin, je me suis incliné (6-4 6-4 à Monte Carlo), on verra bien". Rublev (ATP 8) part en quête d'un troisième titre dans un Masters 1000, après Monte-Carlo 2023 et Madrid 2024. Pour Popyrin, 62e mondial, il s'agira de sa première finale dans un tournoi de cette catégorie de jeu. Celui qui sera à minima 30e mondial mardi (son meilleur classement) célébrait son succès, tout sourire, sur le court central de Montréal. "Avec Andrey Rublev, on s'est entraîné ici en début de semaine, je vais tenter de me nourrir de ça pour la finale", a déclaré Popyrin à l'ATP.

Les Jeux de Paris sont officiellement terminés Une délégation suisse était bien présente au Stade de France. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les JO d'été ont pris fin à Paris par un grand spectacle de trois heures. A 23h59, dimanche, le président du CIO Thomas Bach a déclaré les Jeux, clos. Le spectacle de la cérémonie de clôture a répondu aux attentes. Il a de nouveau été mis en scène par Thomas Jolly, qui avait déjà conçu la cérémonie d'ouverture. Tom Cruise, l'acteur hollywoodien est descendu en rappel dans le Stade de France, comme dans "Mission Impossible". Cruise est allé symboliquement chercher le drapeau olympique à Hollywood. A Los Angeles - lieu des futurs Jeux de 2028 -, les Red Hot Chili Peppers, Billy Eilish et le rappeur Snoop Dogg ont offert un concert sur la plage. Le nageur Léon Marchand, star des JO, a, lui, porté la flamme olympique du Jardin des Tuileries au Stade de France. Marchand est le nouveau héros français grâce à ses cinq médailles en natation (dont 4 en or). Aucun sportif n'a eu plus de succès que Léon Marchand pendant ces Jeux. Présences suisses sur scène Le pianiste jurassien domicilié en Valais Alain Roche (51 ans) a présenté son "piano vertical" et a joué sur un piano suspendu l'hymne d'Apollon, composé 130 ans avant J.-C. , considéré comme l'un des plus anciens morceaux de musique. Roche a été accompagné sur scène par le ténor franco-suisse, Benjamin Bernheim. La Zurichoise Julie Derron, médaillée d'argent en triathlon, et le nageur genevois Roman Mityukov, médaillé de bronze sur 200 m dos, ont porté le drapeau suisse au Stade de France. Tous deux ont fait un nouveau voyage à Paris pour la cérémonie de clôture. "Julie (Derron) et Roman (Mityukov) représentent des sports qui nous font toujours plaisir sur la scène mondiale", a déclaré Ralph Stöckli, chef de la délégation suisse, qui a désigné les porte-drapeaux.

Un dimanche bien sombre pour les clubs lémaniques Un dimanche de cauchemar pour la défense servettienne... Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Sombre dimanche pour les clubs lémaniques ! Le rebond espéré pour le Servette FC, qui a été humilié à domicile par le FC Bâle, et le Lausanne-Sport ne s’est pas produit. Au Stade de Genève devant 8327 spectateurs, les Grenat se sont inclinés... 6-0 devant un FC Bâle qui n’aurait jamais imaginé être convié à une pareille fête. Trahis par les largesses d’une défense orpheline de son patron Steve Rouiller suspendu, ils ont cédé sur des réussites de Thierno Barry (37e) ,de Bénie Traoré (46e) d’Albian Ajeti (63e et 75e), de Martin Sorticek (81e) et de Benjamin Kololli (87e). Les buteurs rhénans ont transpercé avec une facilité dérisoire une défense qui avait laissé ses fondamentaux à Braga. Il est vrai que jeudi au Portugal, elle était dirigée par Steve Rouiller qui est devenu ces derniers mois le joueur le plus précieux de l’équipe. Battus pour une deuxième fois de suite en championnat, le Servette FC jouera une grande partie de la saison ce jeudi face à Braga en match retour du troisième tour préliminaire de l’Europa League après le 0-0 au Portugal. Un succès fera oublier les revers contre Lugano et Bâle. Une défaite, en revanche, soulignera le manque d’ambition d’une direction sportive bien trop timorée sur le front du mercato. Une troisième défaite de rang pour Lausanne Au Letzigrund, le Lausanne-Sport a été battu 2-0 par le FC Zurich pour concéder une troisième défaite de rang. Sa défense aura tenu jusqu’à l’autogoal du malheureux Sekou Fofana sur une action où la responsabilité de Raoul Giger est écrasante. Le 2-0 pour un FC Zurich qui a pris la tête du championnat, n’est tombé qu’au bout du temps additionnel par le Zambien Joseph Sabobo. Toujours privés de Simone Pafundi dont le retour au jeu ne résoudra pas tous les problèmes, les Vaudois sont-ils partis pour traverser une saison morose ? Le prochain adversaire en championnat sera le FC Lugano qui a concédé dimanche sa première défaite de la saison. Moins de trois jours après le déplacement fructueux à Belgrade – 1-0 contre le Partizan -, les Tessinois se sont pris les pieds dans le tapis au Cornaredo devant le FC Lucerne. Ils se sont inclinés 3-2 après avoir pourtant mené à deux reprises au score. Pas dans un grand jour, le gardien Amir Saipi a été crucifié par une tête de Thubault Klidje à la 88e. Ce succès du FC Lucerne souligne bien que ce championnat ne cessera de réserver des surprises.

Le dernier titre aux Américaines A'ja Wilson a permis aux Etats-Unis de battre la France en finale olympique Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Le dernier titre décerné aux JO de Paris, la finale du basket féminin, est revenu aux Etats-Unis. Les Américaines ont battu la France 67-66. La 60e victoire de rang aux Jeux fut cependant longue à se dessiner. La "faute" à des Françaises galvanisées devant leur public, à l'instar de leurs compatriotes masculins la veille face aux "Avengers" de LeBron James et Stephen Curry. La France a bien failli forcer une prolongation, mais le tir au buzzer de Gabby Williams n'a valu que deux et non trois points aux Tricolores puisque la Française avait le pied sur la ligne. Mais les stars de la WNBA ont eu très chaud. Heureusement qu'A'ja Wilson a inscrit 21 points et que les Américaines ont été très solides derrière la ligne des lancers francs avec un 27/34 Cette nouvelle médaille d'or, la 40e pour la délégation américaine, permet aux Etats-Unis de rejoindre la Chine tout en haut et de passer devant avec davantage de médailles d'argent.

Lisa Baumann provoque la surprise à Champéry Lisa Baumann: une médaille d'or à Champéry. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Lisa Baumann est la nouvelle Championne d'Europe de descente. La Neuchâteloise a déjoué tous les pronostics sur le parcours de Champéry. Lisa Baumann a damé le pion aux deux favorites, l'Autrichienne Valentina Höll et la Française Marine Cabirou. Tenante du titre, l'Italienne Eleonora Farina a dû se contenter de la 4e place. Médaillée de bronze l'an dernier lors de ces mêmes championnats, la Neuchâteloise de 23 ans s'est imposée avec une marge de 1''85 et de 1''99 sur ses deux rivales. Toujours en phase de reprise après la commotion cérébrale dont elle a été la victime, Camille Balanche a terminé au 12e rang. Il convient de préciser que Champéry organisera également les Championnats du monde l'an prochain. Cette proximité explique pourquoi ce rendez-vous européen a réuni une participation très relevée.

Un penalty bien sévère pour une troisième victoire de rang Tout va bien pour Enrico Maassen et le FC St. Gall. Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Troisième victoire de rang pour le FC St. Gall ! Après leurs succès devant les Young Boys et le Lausanne-Sport, les Saint-Gallois ont battu 1-0 les Grasshoppers. Portés par leur formidable public – 18'810 spectateurs -, les joueurs d’Enrico Maassen ont toutefois dû attendre la 82e minute pour forcer la décision sur un penalty de Javan Milosevic. Ce succès leur permet de rejoindre provisoirement en tête du classement le FC Lugano, le FC Sion et le Servette FC. La sanction suprême avait été ordonnée pour une faute bien inutile d’Ayumu Seko sur Milosevic au grand désespoir de Marco Schällibaum. L’entraîneur n’avait sans doute pas tort de juger cette décision un brin sévère. Les Grasshoppers ne sont toutefois pas passés loin de recoller au score en fin de rencontre. Mais au final, les Zurichois ont concédé une troisième défaite en quatre rencontres. La venue du FC Sion au Letzigrund lors de la prochaine journée s’annonce déjà comme un premier tournant pour les Grasshoppers et leur entraîneur.

Aline Seitz manque le top 10 de l'omnium Aline Seitz a pris la 12e place de l'omnium Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Dernière athlète suisse engagée aux JO de Paris, Aline Seitz n'a pas démérité en omnium. La cycliste sur piste s'est classée à une solide 12e place. A mi-parcours, l'Argovienne de 27 ans pouvait encore imaginer un top 10 sur au Vélodrome National de St-Quentin-en-Yvelines. Neuvième du scratch et onzième du tempo, elle avait pris un bon départ dans la discipline-reine de la piste. Mais lors de la course à éliminatoire qui a suivi, Seitz a été éliminée très tôt. De fait, elle a manqué de précieux points. Elle a fait bonne figure en assurant 21 points dans la course...aux points. Comme en 2021, c'est l'Américaine Jennifer Valente qui a remporté le titre olympique. L'argent est allé à la Polonaise Daria Pikulik et le bronze à la Néo-Zélandaise Ally Wollaston.

Anna Jurt pas loin du top 10 Anna Jurt a terminé 11e de son premier pentathlon moderne olympique Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Anna Jurt n'a pas démérité. L'Obwaldienne de 22 ans a terminé 11e de son premier pentathlon moderne olympique. Grâce à une très belle performance sur la laser run avec 640 points, Anna Jurt a pu remonter quatre places sur cette dernière épreuve. Mais en raison d'un 200 m libre plus compliqué où elle a réussi le moins bon temps en 2'28''96, l'Obwaldienne savait que ce serait dur d'accrocher le top 10 à moins que ses adversaires manquent complètement leurs tirs. Le tir, c'est justement l'une des grandes forces d'Anna Jurt. Elle l'a encore prouvé en réussissant le troisième meilleur temps. Et à la course, elle est même allée plus vite que la championne olympique Michelle Gulyas. La Hongroise a obtenu l'or dans les Jardins de Versailles devant la Française Elodie Clouvel et la Sud-Coréenne Seungmin Seong. Il a manqué 21 secondes à l'ancienne championne d'Europe M19 pour viser le podium. C'est peut-être à l'escrime, lors du tour de bonus que l'Obwaldienne a raté quelques points supplémentaires qui auraient pu être utiles en fin de compétition.

Huit médailles, un bilan "solide" pour Ralph Stöckli Les huit médailles helvétiques: Chiara Leone, Zoé Claessens, Tanja Hüberli et Nina Brunner, Steve Guerdat, Julie Derron, Roman Mityukov, Audrey Gogniat, Roman Röösli et Andrin Gulich. Image: KEYSTONE Swiss Olympic tire forcément un bilan positif des JO de Paris. Avec huit médailles, l'objectif minimal est atteint. Mais les neuf quatrièmes places laissent comme un goût de chocolat amer. Chef de mission, Ralph Stöckli avait prévenu depuis longtemps que les 13 médailles de Tokyo 2021 (3 d'or, 4 d'argent, 6 de bronze) ne pouvaient faire office de valeur-étalon. "Nous avons cumulé neuf médailles lors des derniers championnats du monde dans les disciplines olympiques", a rappelé le St-Gallois. "Nous en sommes plus ou moins là. Ces huit médailles constituent un résultat d'ensemble solide", a poursuivi l'ex-curleur dimanche lors de la conférence de presse bilan de Swiss Olympic. "Tout comme les 32 diplômes (top 8) qui démontrent tout le potentiel du sport suisse" et qui sont l'une des clés de la répartition de la manne financière entre les différentes fédérations affiliées. N'empêche que les quatrièmes places accumulées depuis le 27 juillet laissent à penser qu'il y avait bien moyen de faire mieux. Certes, pour Annik Kälin, 4e de l'heptathlon, le quatre de couple féminin en aviron ou la navigatrice Maud Jayet, 4e en catégorie ILCA 6, ce rang constitue une source de satisfaction. "Très haute valeur" "Annik Kälin a réalisé une performance exceptionnelle", a même tenu à souligner Ralph Stöckli à propos de la Grisonne, qui a amélioré son record de Suisse de l'heptathlon au Stade de France. "Les 4es places d'Angelica Moser, de Simon Ehammer ou de Noè Ponti ont aussi une très haute valeur dans des disciplines universelles comme l’athlétisme et la natation." Difficile toutefois de ne pas nuancer les propos du St-Gallois. Angelica Moser, 4e à la perche, Simon Ehammer, 4e à la longueur, et Noè Ponti, 4e du 100 m papillon, faisaient tous partie des trois meilleurs performeurs mondiaux de l'année à l'heure de débarquer dans la Ville lumière. Comme pour le deux de couple poids léger Ahumada/Schäuble, une 4e place représente un échec, certes relatif. La formule magique Au final, le cavalier de saut d'obstacles Steve Guerdat, en argent en individuel, le nageur Roman Mityukov, en bronze sur 200 m dos, et la spécialiste de BMX Racing Zoé Claessens sont les seuls médaillés à avoir répondu aux attentes. "On a besoin de trois athlètes ayant un potentiel de médaille pour en gagner une", a rappelé Ralph Stöckil, apôtre de cette "formule magique". "Cela montre qu'il est très très difficile d'arriver au top niveau sur la scène olympique. Ce ne sont pas toujours les meilleurs ou les athlètes les plus connus qui gagnent des médailles", a-t-il souligné. "Une 4e place constitue toujours une déception. Mais je suis persuadé que cela constitue aussi une source de motivation pour le futur", a-t-il assuré.

Sifan Hassan championne olympique du marathon Sifan Hassan a remporté une troisième médaille à Paris après celles de bronze sur 5000 et 10'000 m. Image: KEYSTONE/AP/Dar Yasin Sifan Hassan est devenue dimanche championne olympique du marathon à Paris. La Néerlandaise s'est imposée au sprint devant l'Ethiopienne Tigist Assefa et la Kényane Hellen Obiri, en 2h22'55''. Hassan, double championne olympique à Tokyo sur 5000 m et 10'000 m et médaillée de bronze sur ces deux disciplines cette semaine, a réussi son pari fou de coupler piste et route. Elle avait déjà frappé fort en 2023 en remportant son premier marathon à Londres. A Paris, elle a parfaitement géré le final en restant en embuscade derrière les Ethiophiennes Tigist Assefa et Amane Shankule et les Kényanes Sharon Lokedi et Hellen Obiri. Cette dernière a haussé le rythme dans les deux derniers kilomètres, distançant Shankule et Lokedi, avant de céder face à une attaque finale de Sifan Hassan, qui a au passage battu le record olympique pour 12 secondes. La Néerlandaise d'origine éthiopienne était encore sur la piste vendredi soir à l'occasion de la finale du 10'000 m. Avec trois médailles en une semaine dont une d'or, elle restera comme l'une des grandes femmes de ces Jeux olympiques. Médaillé d'or à Tokyo, Peres Jepchirchir n'a quant à elle pas pu se mêler à la course aux médailles. La Kényane a craqué à une dizaine de kilomètres de l'arrivée et n'a terminé que 15e. Schlumpf 16e Un top 15 que les Suissesses ne sont juste pas parvenues à accrocher, en particulier Fabienne Schlumpf. La Zurichoise de 33 ans s'est classée au 16e rang, à 5'15'' de Sifan Hassan. De son côté, Helen Bekele a bouclé son effort à 6'48'' de la tête, à la 22e place finale.

Sinner éliminé par Rublev en quart Sinner a été éliminé en quart de finale à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Epuisé, Jannik Sinner a été éliminé en quart de finale du Masters 1000 de Montréal. Le no 1 mondial s'est incliné 6-3 1-6 6-2 face au Russe Andrey Rublev samedi. Dans la nuit québécoise, après avoir affronté la pluie, après avoir battu le Chilien Alejandro Tabilo plus tôt dans la journée - en deux sets, le corps de Sinner ne parvenait plus à suivre. Pourtant, la deuxième manche a laissé penser que l'Italien avait retrouvé des sensations. Mais, avant d'attaquer l'ultime bataille, le vainqueur de dernier Open d'Australie se palpait, en grimaçant, une zone autour de l'aine. A bout de souffle après les longs échanges, il n'a pas abandonné, mais n'a pas été en mesure de répondre à l'intensité d'Andrey Rublev, qui avait pourtant aussi déjà joué samedi.

Les JO se terminent dimanche, quatre Suissesses en lice Fabienne Schlumpf (à gauche) et Helen Bekele (à droite) ternteront de se mêler aux meilleures lors du marathon Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les JO de Paris se terminent dimanche. Treize titres seront attribués, dont celui du marathon dames. Sauf énorme surprise. la Suisse n'augmentera pas son total de médailles (8 jusqu'ici). Dernière épreuve d'athlétisme programmée dans ces joutes, le marathon féminin se déroule dès 8h. Les deux Suissesses engagées, Fabienne Schlumpf et Helen Bekele, devraient faire mieux que Matthias Kyburz (30e) et Tadesse Abraham (38e) la veille. Mais un podium constituerait un immense exploit. Deux autres Suissesses seront engagées lors de cette dernière journée de compétition, avec des ambitions plus mesurées. En pentathlon moderne, Anna Jurt a rempli son objectif en se hissant en finale. Aline Seitz sera la dernière représentante de Swiss Olympic en lice, dans l'Omnium en cyclisme sur piste. Le dernier des 329 titres sera attribué lors de la finale du basketball féminin. Les Etats-Unis et la France, pays-hôte, s'affronteront à partir de 15h30. La Team USA, invaincue depuis 58 ans aux Jeux olympiques chez les dames, part clairement favorite de cette finale. La cérémonie de clôture démarrera dès 21h au Stade de France, 16 jours après une cérémonie d'ouverture qui avait marqué les esprits. Les organisateurs remettront le drapeau olympique aux représentants de Los Angeles, qui accueillera les Jeux d'été en 2028.

Le LS et Servette veulent retrouver la victoire en championnat Les deux formations lémaniques de Super League sont en lice dimanche après-midi. Lausanne se déplace à Zurich alors que Servette attend le FC Bâle. Le Lausanne-Sport n'est pas parvenu à enchaîner après sa victoire en ouverture de saison face à Bâle. Battus à Sion (4-0) puis par Saint-Gall (4-3), les pensionnaires de la Tuilière doivent resserrer les rangs défensivement, eux qui ont déjà encaissé dix buts en trois matches. La tâche ne s'annonce pas simple pour les Vaudois, neuvièmes du classement, qui se déplacent cet après-midi (16h30) au Letzigrund. Ils défieront un FC Zurich qui n'a pas encore perdu, mais qui a été tenu en échec le week-end dernier par Young Boys (2-2). Avec neuf unités en quatre matches, Servette n'est devancé que par Lugano, club qui l'a battu 3-1 samedi dernier au Cornaredo. Rien de grave, mais les Genevois seraient bien inspirés de réagir cet après-midi (16h30) face à un FC Bâle qui est allé chercher ses trois premiers points samedi dernier sur la pelouse de Grasshopper (3-0). Trois jours après leur solide match nul (0-0) à Braga en qualifications pour l'Europa League, les Grenats vont-ils payer leurs efforts consentis au Portugal? Lugano tentera dans le même temps de poursuivre son sans-faute avec la réception de Lucerne. Auteur d'un début de saison très compliqué, GC entreprend le court déplacement de Saint-Gall (14h15) avec l'espoir de décrocher sa première victoire de l'exercice.