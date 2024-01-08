Théo Gmür porte-drapeau ++ La Suisse avec Bencic et Masarova

Une belle 7e place pour Lea Meier à Kontiolahti Lea Meier poursuit sur sa lanc閑 des Jeux olympiques (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lea Meier a pris une excellente 7e place lors de l'épreuve individuelle (15 km) de Kontiolahti, mardi en Finlande. La biathlète grisonne signe ainsi son meilleur résultat en Coupe du monde.

Lea Meier est la grande révélation de l'équipe de Suisse de biathlon cet hiver. Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, elle a décroché le seul diplôme dans une course individuelle (7e).

La Grisonne a donc égalé cette performance en Finlande, trois jours après avoir fêté son 25e anniversaire. Son meilleur résultat jusqu'à présent en Coupe du monde était une 12e place.

Et sans la minute de pénalité qu'elle a écopée lors du premier tir debout, Lea Meier aurait même pu se battre pour une place sur le podium. Elle a finalement terminé à 1''50 de la Suédoise Elvira Oeberg.

Les quatre autres Suissesses ont de leur côté déçu en ne réussissant pas à se classer parmi les 40 premières.



Théo Gmür portera le drapeau suisse aux Jeux paralympiques Théo Gmür a été désigné porte-drapeau par Swiss Paralympic. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Théo Gmür portera le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques vendredi. Il ne le fera toutefois pas aux arènes de Vérone, mais à la Maison Suisse à Cortina d'Ampezzo.

"C'est un immense honneur pour moi de porter le drapeau suisse", a déclaré le Valaisan, seul médaillé suisse des deux dernières éditions des Jeux paralympiques. En 2018, il avait remporté trois médailles d'or (en descente, super-G et géant), puis une médaille de bronze en descente en 2022.

"Cela signifie bien plus pour moi qu'une simple distinction sportive", poursuivi le skieur de 29 ans. "En tant que porte-drapeau, je souhaite montrer que le courage, la passion et la confiance en soi peuvent déplacer des montagnes."

La cérémonie d'ouverture se déroulera vendredi dans les arènes de Vérone. Mais comme seuls deux athlètes et deux membres du staff par délégation sont autorisés à se rendre sur place et que tous les athlètes sont en compétition samedi, Swiss Paralympic a décidé de ne pas participer à la cérémonie d'ouverture officielle.

Des absents et des boycotts Lors de cette cérémonie, les drapeaux seront portés dans le stade par des bénévoles et non par les porte-drapeaux désignés par chaque nation. Certains pays, comme la Suisse, ont annulé leur participation pour des raisons logistiques, tandis que d'autres boycottent la cérémonie d'ouverture, en raison de l'autorisation donnée aux athlètes russes et biélorusses de concourir sous leur propre drapeau.

Swiss Paralympic organisera donc sa propre cérémonie d'ouverture à la Maison Suisse à Cortina. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider sera présente.



La Suisse avec Bencic et Masarova face à la Tchéquie Belinda Bencic sera de la partie face aux Tchèques en avril Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Capitaine de l'équipe de Suisse, le capitaine Heinz Günthardt pourra compter sur Belinda Bencic (WTA 12) les 10 et 11 avril à Bienne en qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Tchéquie.

La Bâloise Rebeka Masarova (WTA 110) connaît quant à elle sa première sélection sous le maillot à croix blanche.

Son retour dans la compétition était attendu. Brillante en janvier en United Cup, épreuve par équipe mixte, Belinda Bencic n'a pas évolué en BJK Cup depuis sa pause maternité. En fait, la dernière apparition de la St-Galloise dans cette compétition remonte à la finale de l'édition 2022, remportée par la Suisse.

La St-Galloise sera épaulée par la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 75), qui n'était pas non plus de la partie en play-off en Argentine en février, et par la Bâloise Rebeka Masarova, qui vivra son baptême du feu dans cette compétition. Cette dernière a retrouvé le drapeau suisse il y a un peu plus d'un an après avoir représenté l'Espagne pendant six ans, rappelle Swiss Tennis dans son communiqué.

La sélection suisse est complétée par Céline Naef (WTA 228). La Schwytzoise de 20 ans, brillante en double en Argentine au côté de Simona Waltert, a remporté trois titres en simple sur le circuit ITF depuis le début de l'année.

Le vainqueur de ce Suisse-République tchèque se qualifiera pour la phase finale de la BJK Cup, prévue en septembre en Chine.



Malaisie: Sanction allégée contre sept joueurs par le TAS Le TAS a confirmé une sanction de la FIFA dans une affaire de changement de nationalité Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé jeudi la forte amende infligée par la FIFA à la Malaisie dans une affaire de fraude à la nationalité.

Mais le TAS a allégé les sanctions contre les sept joueurs concernés.

Dans ce dossier qui a fait scandale en Malaisie, la juridiction a autorisé les footballeurs à "reprendre l'entraînement avec leurs clubs respectifs", annulant leur suspension pour 12 mois de "toute activité liée au football", selon un communiqué.

Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui et Hector Alejandro Hevel Serrano demeurent en revanche privés pour un an de matches officiels, en tenant compte de la suspension déjà purgée du 25 septembre au 26 janvier dernier.

Les sept hommes, approchés l'an dernier par la Fédération malaisienne (FAM) pour devenir internationaux, avaient entrepris une procédure de naturalisation "en recourant à des documents falsifiés", alors même qu'ils n'avaient "aucun lien avec la Malaisie", rappelle le TAS.

La FAM, dont les membres du comité exécutif ont démissionné en bloc fin janvier, a reconnu sa responsabilité dans la fraude, expliquant "que le rôle des joueurs s'était limité à fournir" ces documents, qu'ils n'avaient "ni préparés, ni modifiés".

Le TAS a lui jugé les joueurs "complices", tout en maintenant l'amende de 350'000 francs prononcée fin décembre par la FIFA contre la FAM. L'instance avait également infligé à la sélection trois défaites sur tapis vert.



Fatton/Bussard gagnent le relais mixte des Européens Marianne Fatton (ici lors des JO) a cueilli un nouveau titre europ閑n jeudi, en compagnie de Thomas Bussard Image: KEYSTONE/EPA La Suisse continue sa moisson de médailles aux championnats d'Europe de Shahdag en Azerbaïdjan. Le duo Marianne Fatton/Thomas Bussard a cueilli l'or dans le relais mixte jeudi.

La Neuchâteloise, sacrée en sprint la veille, et le Fribourgeois, vice-champion d'Europe chez les messieurs mercredi, ont survolé les débats en l'absence des champions olympiques français Emily Harrop/Thibault Anselmet. Malgré une pénalité de 3'', ils ont devancé de plus de 50 secondes l'Italie, 2e, l'Allemagne se parant pour sa part de bronze.

Marianne Fatton poursuit donc son hiver de rêve, elle qui est devenue la première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme avant de conquérir l'argent du relais mixte aux JO avec Jon Kistler. Elle ajoute un troisième titre continental à un palmarès qui comprend aussi un or mondial en sprint en 2025. Thomas Bussard savoure quant à lui sa revanche après sa non-sélection pour les Jeux de Milan-Cortina.



Les pilotes Aston Martin pourraient ne pas disputer tout le GP Fernando Alonso et son coéquipier Lance Stroll pourraient ne pas pouvoir disputer tout le GP d'Australie Image: KEYSTONE/AP Les pilotes Aston Martin pourraient ne pas disputer tout le Grand Prix d'Australie, manche inaugurale de la saison de Formule 1 prévue dimanche.

Fernando Alonso et Lance Stroll risquent de se blesser aux mains, a indiqué jeudi le directeur technique Adrien Newey.

L'ingénieur britannique a en effet révélé que les vibrations causées par le nouveau moteur Honda qui équipe désormais les monoplaces vertes pourraient provoquer des lésions nerveuses pour les pilotes. "L'unité de puissance (le moteur) est la source des vibrations, c'est elle qui les amplifie", a-t-il souligné.

"Ces vibrations provoquent quelques problèmes de fiabilité que nous devons corriger. Mais le problème bien plus important est que ces vibrations finissent par se transmettre jusqu'aux doigts du pilote", a encore expliqué Newey à la presse.

"Fernando estime qu'il ne peut pas faire plus de 25 tours consécutifs avant de risquer des dommages nerveux permanents aux mains. Lance pense, de son côté, qu'il ne peut pas dépasser 15 tours avant d'atteindre ce seuil", a-t-il ajouté. "Nous devrons donc très fortement limiter le nombre de tours que nous effectuerons en course tant que nous n'aurons pas identifié la source des vibrations et amélioré la situation à la base."

Alonso plus optimiste Le double champion du monde Fernando Alonso s'est toutefois montré bien plus optimiste que Newey devant les journalistes et se veut confiant pour le Grand Prix dimanche: "Ce n'est pas douloureux et ce n'est pas compliqué de contrôler la voiture. L'adrénaline est toujours bien supérieure à une quelconque douleur. Si on se battait pour la victoire, on pourrait rester trois heures dans la voiture."

L'ambitieuse écurie Aston Martin, attendue comme la bonne surprise de 2026 grâce à l'arrivée de Newey qui a grandement contribué notamment aux six titres mondiaux des constructeurs remportés par Red Bull, avait connu des essais de pré-saison catastrophiques à Bahreïn avec notamment des problèmes de batterie et de fiabilité.



Une 3e victoire de rang pour les Clippers Niederhäuser s'est blessé au pied droit mercredi Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Coup dur pour Yanic Konan Niederhäuser. Le "rookie" des Clippers s'est blessé au pied droit mercredi dans un match gagné 130-107 par Los Angeles face aux Indiana Pacers.

Le pivot fribourgeois est retombé lourdement après avoir contré un tir adverse, après moins de quatre minutes de jeu dans le deuxième quart-temps. Il s'est tout de suite tenu la cheville, et a quitté le parquet sans pouvoir s'appuyer sur son pied meurtri.

Niederhäuser, qui avait réussi 6 points, 4 rebonds et 2 contres avant de se blesser, est d'ores et déjà forfait pour les deux matches à l'extérieur que son équipe va disputer vendredi et samedi soir. La nature exacte de sa blessure n'était dans l'immédiat pas connue, ni la durée de son indisponibilité.

Ce coup du sort n'a pas empêché les Clippers de cueillir leur troisième victoire consécutive, et d'infliger aux Pacers un septième revers d'affilée. L.A., qui a une nouvelle fois pu compter sur Kawhi Leonard (29 points et 8 rebonds en 23' de jeu) pour faire la différence, conforte ainsi sa place dans le top 10 à l'Ouest.



Un 3e succès d'affilée pour les Devils Timo Meier (28) vient s'inscrire le 1-1 pour les Devils face à Toronto Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot dans la course aux play-off de NHL. New Jersey a en effet cueilli mercredi sa troisième victoire d'affilée en battant Toronto.

La franchise de Newark s'est imposée 4-3 aux tirs au but face aux Maple Leafs, qui en sont pour leur part à cinq défaites consécutives. Timo Meier a inscrit un but pour les Devils, son capitaine Nico Hischier réussissant quant à lui deux assists.

L'Appenzellois a inscrit le 1-1 à la 8e minute, profitant d'une offrande du Valaisan pour signer sa 17e réussite de la saison et la troisième dans ses cinq derniers matches. Nico Hischier a également été crédité d'un assist sur le 2-2 d'Arseny Gritsyuk à la 27e et affiche désormais 45 points à son compteur personnel.

Les Devils n'ont rien lâché dans cette partie, qu'ils ont largement dominée (47 tirs cadrés à 27). Menés trois fois au score, ils ont égalisé à 3-3 à 2'21 de la fin du temps réglementaire avant de forcer la décision dans le "shootout".

New Jersey, qui alignait également son défenseur zurichois Jonas Siegenthaler mercredi, devra sortir le grand jeu dans ses 20 derniers matches de saison régulière pour disputer les play-off. Les Devils accusent 11 points de retard sur les Islanders, 3es de la Metropolitan Division, et 9 sur Boston, 8e de la Conférence Est.

La tâche des Blues de Pius Suter s'annonce également bien complexe. St. Louis, qui a battu Seattle 3-2 mercredi pour cueillir un troisième succès dans ses quatre dernières sorties, est à 12 points d'une place en play-off. Et les Blues ont cédé leur meilleur défenseur Colton Parayko à Buffalo à deux jours de la fin du mercato.



Thoune peut plier la course au titre en Super League Thoune a l'occasion de plier la course au titre jeudi face à Saint-Gall (20h30). En cas de victoire, les promus bernois compteraient 17 points d'avance en tête de la Super League.

Sur leur nuage, les joueurs de Mauro Lustrinelli ont signé une incroyable dixième victoire consécutive samedi contre Lucerne (2-1). Leur dernière défaite remonte au 13 décembre, contre... Saint-Gall, qui était alors revenu à trois points de la première place.

Mais Thoune a aussitôt relancé la formidable machine pour s'imposer comme le candidat numéro 1 au titre de champion de Suisse. Même une défaite jeudi dans ce match au sommet ne changerait pas la dynamique, puisque les Bernois conserveraient une marge conséquente de 11 points à dix journées de la fin du championnat.

Vainqueur dimanche à Lausanne, le FC Bâle espère pour sa part enchaîner un deuxième succès pour se relancer dans la course au podium. Les Rhénans accueillent un Grasshopper toujours vivant et bien décidé à abandonner sa place de barragiste à un des deux clubs romands qui le précèdent.



Premier League: Arsenal gagne, Manchester City accroché Saka tire malgré l'opposition d'un défenseur Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Arsenal s'est imposé 1-0 à Brighton mercredi en Premier League. Les Gunners ont renforcé leur place en tête puisque Manchester City a concédé le nul 2-2 à domicile contre Nottingham Forest.

Une réussite de Saka dès la 9e a été suffisante pour Arsenal. Les Londoniens comptent 7 points d'avance sur Manchester City, qui a toutefois joué un match de moins. Contre Forest, pour qui Dan Ndoye n'a pas quitté le banc des remplaçants, les Citizens ont pris deux fois l'avantage par Semenyo (31e) et Rodri (62e), mais Nottingham a répliqué par Gibbs-White (56e) et Anderson (76e).



Super League: bonne affaire pour YB, le LS renoue avec le succès La joie de Fassnacht et Males: YB a fait une bonne opération Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La lutte pour figurer dans le top 6 de Super League a sans doute connu un tournant décisif mercredi. Les Young Boys, qui ont gagné 2-1 à Lucerne, ont renforcé leur place du bon côté de la barre.

Ce match de la 28e journée était crucial entre le 6e et le 7e du classement. Les Bernois ont fait la bonne opération de la soirée grâce à des réussites d'Edimilson Fernandes (56e) et de Males (79e). YB a eu l'avantage d'évoluer à onze contre dix dès la 42e en raison de l'expulsion de Ferreira. Un penalty de Karweina (86e) a redonné tardivement espoir aux Lucernois.

Le club de la capitale, qui occupe le 5e rang, possède désormais 9 points d'avance sur Lucerne alors qu'il en reste 15 en jeu jusqu'à la séparation en deux groupes après la 33e journée. Il faudra donc presque un séisme pour que les Young Boys ne fassent pas partie du Championship Group.

Sion s'incline Sion est revenu bredouille de son déplacement au Tessin, où il s'est incliné 2-1 face à Lugano. Les Valaisans ont pourtant ouvert le score dès la 10e grâce à un penalty de Kabacalman, mais les bianconeri ont réagi dans la foulée par Steffen (12e).

Les visiteurs ont ensuite trouvé la barre sur une tête de Nivokazi (43e) avant que Saipi ne sauve devant Berdayes (56e). Quatre minutes après être entré, Behrens a donné la victoire aux Luganais (62e). Sion, qui n'avait jusqu'ici perdu qu'une fois en 2026, se retrouve à la 6e place avec 8 points de réserve sur la barre.

Le LS renoue avec le succès Le Lausanne-Sport a décroché un succès attendu depuis le 17 janvier et sept matches. Au Letzigrund, les Vaudois ont gagné 2-1 contre le FC Zurich. Cela leur permet de revenir à la hauteur de Lucerne et de conserver un mince espoir d'éviter le Relegation Group.

Le LS a pris l'avantage à la 35e par son joyau Janneh, auteur déjà de son sixième but depuis son arrivée lors du mercato. Cavaleiro a égalisé à la 72e mais les visiteurs ont arraché les trois points de manière méritée grâce à une tête de Sow dans les arrêts de jeu (92e).



Ski de fond: fin de carrière pour Nadine Fähndrich Nadine Fähndrich avec sa médaille olympique Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un chapitre glorieux du ski de fond suisse va se fermer. La Lucernoise Nadine Fähndrich (30 ans), médaillée olympique et mondiale, mettra fin à sa carrière au terme de la saison, a annoncé Swiss-Ski.

La Suissesse part avec le sentiment du devoir accompli. "Remporter une médaille olympique a toujours été mon rêve", a-t-elle expliqué dans le communiqué de la Fédération. Ce rêve a été concrétisé récemment lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina, où la Lucernoise a conquis la médaille d'argent en sprint par équipe avec Nadja Kälin.

Nadin Fähndrich a aussi décroché trois médailles mondiales durant sa carrière: argent en sprint par équipe avec Laurien van der Graaf à Oberstdorf en 2021, bronze avec Nadja Kälin dans la même épreuve à Trondheim en 2025 ainsi que le bronze en sprint individuel lors des mêmes Mondiaux en Norvège.

En onze saisons de Coupe du monde, la Suissesse a obtenu six victoires pour un total de 20 places sur le podium. "Avoir pu faire de mon hobby mon métier est un immense privilège. Je suis extrêmement reconnaissante pour toutes ces années pendant lesquelles j'ai pu travailler mes compétences et m'améliorer avec mon équipe", a dit celle qui disputera sa dernière course à la fin du mois lors des championnats de Suisse aux Diablerets.



Ambri-Piotta: trois ans de plus avec Jussi Tapola à la barre Jussi Tapola prolonge son séjour en Léventine Image: Keystone/KEYSTONE/ TI-PRESS Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola (51 ans). Le Finlandais dirige l'équipe tessinoise depuis janvier.

Tapola s'est fait un nom comme entraîneur avec Tappara Tampere, avec qui il a gagné quatre fois le championnat de Finlande ainsi que la Champions Hockey League en 2022/23. Il avait ensuite dirigé le CP Berne depuis l'été 2023 à octobre 2025.

Le club biancoblu a par ailleurs engagé pour deux saisons l'attaquant tchèque Petr Koytek (27 ans), qui évolue actuellement en Finlande avec IFK Helsinki.

