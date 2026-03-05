Vidéo: extern / rest

«Pas possible»: ce biathlète s'est pris pour Lucky Luke

Léo Carlier a marqué les esprits lors du sprint hommes des Championnats du monde juniors, disputé mardi en Allemagne.

Léo Carlier a pris la 8e place du sprint mardi à Arber (Allemagne) lors des Championnats du monde juniors. Le Franc-Comtois a surtout été pénalisé sur les skis, avec le 17e temps. Car face à la cible en position debout, il a tout simplement été exceptionnel.



La séquence circule sur les réseaux sociaux et fait le buzz. On y voit le licencié au Ski Club Val de Morteau abattre les cibles méthodiquement et en très peu de temps. «Il a tout lâché», s'est exclamé le commentateur de la chaîne L'Equipe, sur laquelle la compétition a été retransmise en direct. Il était «en mode Lucky Luke, en mode sniper», a ajouté le journaliste, bluffé par la rapidité et la précision du jeune athlète.

«Je suis ébahie. 15 secondes 4, ce n'est pas possible, il y a eu une erreur, le tir qu'il a fait est énorme», a enchaîné la commentatrice. Le duo au micro a ensuite fait référence à Émilien Jacquelin, qui avait lui aussi été très rapide au tir lors des derniers JO.

«Ça doit être le 3e tir debout à 5/5 de tous les temps en terme de rapidité, a suggéré un internaute. Les seuls tirs qui ont été plus rapides: Uldal (relais mixte simple Pokljuka 2025) en 12 secondes 5 et Uldal (poursuite Lenzerheide 2025) en 14 secondes 7.»



La France a de quoi se réjouir: elle tient une nouvelle pépite dans une discipline qu'elle a marquée de son empreinte lors des Jeux de Milan-Cortina, avec 13 médailles dont 6 en or (record pulvérisé).

Le pays s'est imposé comme la référence mondiale du biathlon grâce à la culture de la gagne transmise par ses pionniers, à la densité de son collectif, au travail des techniciens mais aussi, à en croire la vidéo de Léo Carlier (19 ans), à son système de formation.

(jcz)