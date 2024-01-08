Une menace pèse sur la santé des pilotes Aston Martin

Les pilotes Aston Martin pourraient ne pas disputer tout le GP Fernando Alonso et son coéquipier Lance Stroll pourraient ne pas pouvoir disputer tout le GP d'Australie Image: KEYSTONE/AP Les pilotes Aston Martin pourraient ne pas disputer tout le Grand Prix d'Australie, manche inaugurale de la saison de Formule 1 prévue dimanche.

Fernando Alonso et Lance Stroll risquent de se blesser aux mains, a indiqué jeudi le directeur technique Adrien Newey.

L'ingénieur britannique a en effet révélé que les vibrations causées par le nouveau moteur Honda qui équipe désormais les monoplaces vertes pourraient provoquer des lésions nerveuses pour les pilotes. "L'unité de puissance (le moteur) est la source des vibrations, c'est elle qui les amplifie", a-t-il souligné.

"Ces vibrations provoquent quelques problèmes de fiabilité que nous devons corriger. Mais le problème bien plus important est que ces vibrations finissent par se transmettre jusqu'aux doigts du pilote", a encore expliqué Newey à la presse.

"Fernando estime qu'il ne peut pas faire plus de 25 tours consécutifs avant de risquer des dommages nerveux permanents aux mains. Lance pense, de son côté, qu'il ne peut pas dépasser 15 tours avant d'atteindre ce seuil", a-t-il ajouté. "Nous devrons donc très fortement limiter le nombre de tours que nous effectuerons en course tant que nous n'aurons pas identifié la source des vibrations et amélioré la situation à la base."

Alonso plus optimiste Le double champion du monde Fernando Alonso s'est toutefois montré bien plus optimiste que Newey devant les journalistes et se veut confiant pour le Grand Prix dimanche: "Ce n'est pas douloureux et ce n'est pas compliqué de contrôler la voiture. L'adrénaline est toujours bien supérieure à une quelconque douleur. Si on se battait pour la victoire, on pourrait rester trois heures dans la voiture."

L'ambitieuse écurie Aston Martin, attendue comme la bonne surprise de 2026 grâce à l'arrivée de Newey qui a grandement contribué notamment aux six titres mondiaux des constructeurs remportés par Red Bull, avait connu des essais de pré-saison catastrophiques à Bahreïn avec notamment des problèmes de batterie et de fiabilité.



Une 3e victoire de rang pour les Clippers Niederhäuser s'est blessé au pied droit mercredi Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Coup dur pour Yanic Konan Niederhäuser. Le "rookie" des Clippers s'est blessé au pied droit mercredi dans un match gagné 130-107 par Los Angeles face aux Indiana Pacers.

Le pivot fribourgeois est retombé lourdement après avoir contré un tir adverse, après moins de quatre minutes de jeu dans le deuxième quart-temps. Il s'est tout de suite tenu la cheville, et a quitté le parquet sans pouvoir s'appuyer sur son pied meurtri.

Niederhäuser, qui avait réussi 6 points, 4 rebonds et 2 contres avant de se blesser, est d'ores et déjà forfait pour les deux matches à l'extérieur que son équipe va disputer vendredi et samedi soir. La nature exacte de sa blessure n'était dans l'immédiat pas connue, ni la durée de son indisponibilité.

Ce coup du sort n'a pas empêché les Clippers de cueillir leur troisième victoire consécutive, et d'infliger aux Pacers un septième revers d'affilée. L.A., qui a une nouvelle fois pu compter sur Kawhi Leonard (29 points et 8 rebonds en 23' de jeu) pour faire la différence, conforte ainsi sa place dans le top 10 à l'Ouest.



Un 3e succès d'affilée pour les Devils Timo Meier (28) vient s'inscrire le 1-1 pour les Devils face à Toronto Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot dans la course aux play-off de NHL. New Jersey a en effet cueilli mercredi sa troisième victoire d'affilée en battant Toronto.

La franchise de Newark s'est imposée 4-3 aux tirs au but face aux Maple Leafs, qui en sont pour leur part à cinq défaites consécutives. Timo Meier a inscrit un but pour les Devils, son capitaine Nico Hischier réussissant quant à lui deux assists.

L'Appenzellois a inscrit le 1-1 à la 8e minute, profitant d'une offrande du Valaisan pour signer sa 17e réussite de la saison et la troisième dans ses cinq derniers matches. Nico Hischier a également été crédité d'un assist sur le 2-2 d'Arseny Gritsyuk à la 27e et affiche désormais 45 points à son compteur personnel.

Les Devils n'ont rien lâché dans cette partie, qu'ils ont largement dominée (47 tirs cadrés à 27). Menés trois fois au score, ils ont égalisé à 3-3 à 2'21 de la fin du temps réglementaire avant de forcer la décision dans le "shootout".

New Jersey, qui alignait également son défenseur zurichois Jonas Siegenthaler mercredi, devra sortir le grand jeu dans ses 20 derniers matches de saison régulière pour disputer les play-off. Les Devils accusent 11 points de retard sur les Islanders, 3es de la Metropolitan Division, et 9 sur Boston, 8e de la Conférence Est.

La tâche des Blues de Pius Suter s'annonce également bien complexe. St. Louis, qui a battu Seattle 3-2 mercredi pour cueillir un troisième succès dans ses quatre dernières sorties, est à 12 points d'une place en play-off. Et les Blues ont cédé leur meilleur défenseur Colton Parayko à Buffalo à deux jours de la fin du mercato.



Thoune peut plier la course au titre en Super League Thoune a l'occasion de plier la course au titre jeudi face à Saint-Gall (20h30). En cas de victoire, les promus bernois compteraient 17 points d'avance en tête de la Super League.

Sur leur nuage, les joueurs de Mauro Lustrinelli ont signé une incroyable dixième victoire consécutive samedi contre Lucerne (2-1). Leur dernière défaite remonte au 13 décembre, contre... Saint-Gall, qui était alors revenu à trois points de la première place.

Mais Thoune a aussitôt relancé la formidable machine pour s'imposer comme le candidat numéro 1 au titre de champion de Suisse. Même une défaite jeudi dans ce match au sommet ne changerait pas la dynamique, puisque les Bernois conserveraient une marge conséquente de 11 points à dix journées de la fin du championnat.

Vainqueur dimanche à Lausanne, le FC Bâle espère pour sa part enchaîner un deuxième succès pour se relancer dans la course au podium. Les Rhénans accueillent un Grasshopper toujours vivant et bien décidé à abandonner sa place de barragiste à un des deux clubs romands qui le précèdent.



Premier League: Arsenal gagne, Manchester City accroché Saka tire malgré l'opposition d'un défenseur Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Arsenal s'est imposé 1-0 à Brighton mercredi en Premier League. Les Gunners ont renforcé leur place en tête puisque Manchester City a concédé le nul 2-2 à domicile contre Nottingham Forest.

Une réussite de Saka dès la 9e a été suffisante pour Arsenal. Les Londoniens comptent 7 points d'avance sur Manchester City, qui a toutefois joué un match de moins. Contre Forest, pour qui Dan Ndoye n'a pas quitté le banc des remplaçants, les Citizens ont pris deux fois l'avantage par Semenyo (31e) et Rodri (62e), mais Nottingham a répliqué par Gibbs-White (56e) et Anderson (76e).



Super League: bonne affaire pour YB, le LS renoue avec le succès La joie de Fassnacht et Males: YB a fait une bonne opération Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La lutte pour figurer dans le top 6 de Super League a sans doute connu un tournant décisif mercredi. Les Young Boys, qui ont gagné 2-1 à Lucerne, ont renforcé leur place du bon côté de la barre.

Ce match de la 28e journée était crucial entre le 6e et le 7e du classement. Les Bernois ont fait la bonne opération de la soirée grâce à des réussites d'Edimilson Fernandes (56e) et de Males (79e). YB a eu l'avantage d'évoluer à onze contre dix dès la 42e en raison de l'expulsion de Ferreira. Un penalty de Karweina (86e) a redonné tardivement espoir aux Lucernois.

Le club de la capitale, qui occupe le 5e rang, possède désormais 9 points d'avance sur Lucerne alors qu'il en reste 15 en jeu jusqu'à la séparation en deux groupes après la 33e journée. Il faudra donc presque un séisme pour que les Young Boys ne fassent pas partie du Championship Group.

Sion s'incline Sion est revenu bredouille de son déplacement au Tessin, où il s'est incliné 2-1 face à Lugano. Les Valaisans ont pourtant ouvert le score dès la 10e grâce à un penalty de Kabacalman, mais les bianconeri ont réagi dans la foulée par Steffen (12e).

Les visiteurs ont ensuite trouvé la barre sur une tête de Nivokazi (43e) avant que Saipi ne sauve devant Berdayes (56e). Quatre minutes après être entré, Behrens a donné la victoire aux Luganais (62e). Sion, qui n'avait jusqu'ici perdu qu'une fois en 2026, se retrouve à la 6e place avec 8 points de réserve sur la barre.

Le LS renoue avec le succès Le Lausanne-Sport a décroché un succès attendu depuis le 17 janvier et sept matches. Au Letzigrund, les Vaudois ont gagné 2-1 contre le FC Zurich. Cela leur permet de revenir à la hauteur de Lucerne et de conserver un mince espoir d'éviter le Relegation Group.

Le LS a pris l'avantage à la 35e par son joyau Janneh, auteur déjà de son sixième but depuis son arrivée lors du mercato. Cavaleiro a égalisé à la 72e mais les visiteurs ont arraché les trois points de manière méritée grâce à une tête de Sow dans les arrêts de jeu (92e).



Ski de fond: fin de carrière pour Nadine Fähndrich Nadine Fähndrich avec sa médaille olympique Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un chapitre glorieux du ski de fond suisse va se fermer. La Lucernoise Nadine Fähndrich (30 ans), médaillée olympique et mondiale, mettra fin à sa carrière au terme de la saison, a annoncé Swiss-Ski.

La Suissesse part avec le sentiment du devoir accompli. "Remporter une médaille olympique a toujours été mon rêve", a-t-elle expliqué dans le communiqué de la Fédération. Ce rêve a été concrétisé récemment lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina, où la Lucernoise a conquis la médaille d'argent en sprint par équipe avec Nadja Kälin.

Nadin Fähndrich a aussi décroché trois médailles mondiales durant sa carrière: argent en sprint par équipe avec Laurien van der Graaf à Oberstdorf en 2021, bronze avec Nadja Kälin dans la même épreuve à Trondheim en 2025 ainsi que le bronze en sprint individuel lors des mêmes Mondiaux en Norvège.

En onze saisons de Coupe du monde, la Suissesse a obtenu six victoires pour un total de 20 places sur le podium. "Avoir pu faire de mon hobby mon métier est un immense privilège. Je suis extrêmement reconnaissante pour toutes ces années pendant lesquelles j'ai pu travailler mes compétences et m'améliorer avec mon équipe", a dit celle qui disputera sa dernière course à la fin du mois lors des championnats de Suisse aux Diablerets.



Ambri-Piotta: trois ans de plus avec Jussi Tapola à la barre Jussi Tapola prolonge son séjour en Léventine Image: Keystone/KEYSTONE/ TI-PRESS Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola (51 ans). Le Finlandais dirige l'équipe tessinoise depuis janvier.

Tapola s'est fait un nom comme entraîneur avec Tappara Tampere, avec qui il a gagné quatre fois le championnat de Finlande ainsi que la Champions Hockey League en 2022/23. Il avait ensuite dirigé le CP Berne depuis l'été 2023 à octobre 2025.

Le club biancoblu a par ailleurs engagé pour deux saisons l'attaquant tchèque Petr Koytek (27 ans), qui évolue actuellement en Finlande avec IFK Helsinki.



Marianne Fatton sacrée championne d'Europe du sprint Marianne Fatton, ici lors du sprint des JO, est restée sur son nuage en Azerbaïdjan. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Deux semaines après son titre olympique, Marianne Fatton a remporté mercredi le sprint des Championnats d'Europe de Shahdag, en Azerbaïdjan. La Neuchâteloise avait déjà remporté l'or en 2024.

La première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme s'est imposée devant l'Italienne Giulia Morada et l'Allemande Tatjana Paller, alors que la Vaudoise Caroline Ulrich a échoué au pied du podium. Marianne Fatton ajoute une nouvelle ligne à son riche palmarès, après son précédent sacre continental à Flaine (France) et son titre mondial en 2025, aussi en sprint.

Chez les hommes, Thomas Bussard a pris une belle deuxième place derrière le Russe Nikita Filippov. Le Fribourgeois, qui n'avait pas été sélectionné pour les Jeux olympiques, a fait mieux que son compatriote Jon Kistler (4e), médaillé d'argent à Bormio avec Marianne Fatton en relais mixte.



Philipp Kurashev décisif pour les Sharks Philipp Kurashev (au centre, no 96) a délivré sa 12e passe décisive de l'exercice mardi. Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Philipp Kurashev a délivré un assist décisif mardi en NHL avec les San José Sharks face aux Canadiens de Montréal (7-5). L'attaquant zurichois a offert le but de la victoire à Kiefer Sherwood.

Alors qu'ils menaient tranquillement 5-2 à l'entame du troisième tiers-temps grâce notamment à un but et deux assists de leur jeune vedette Macklin Celebrini, les Sharks ont vu le "CH" marquer trois fois pour revenir à 5-5. Mais les Californiens ont profité d'un power-play lors duquel Kurashev a servi Sherwood sur un plateau, avant qu'Adam Gaudette ne classe l'affaire dans la cage vide.

Ce 12e assist de la saison pour le Suisse a permis à San José de signer une 30e victoire, en 59 matches. Les Sharks sont actuellement au cinquième rang de la Division Pacifiques, à trois points d'une place qualificative pour les play-off.

Lian Bichsel a aussi fêté une victoire avec Dallas lors de cette ronde du championnat nord-américain. Auteur d'un doublé la veille à Vancouver, le défenseur soleurois est cette fois resté "muet" à Calgary, mais les Stars ont tout de même signé un dixième succès de rang de l'autre côté des Rocheuses (6-1).

Pas de point non plus pour Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler mais les trois Suisses des New Jersey Devils sauront se satisfaire de la belle victoire des Devils face aux Florida Panthers, doubles champions en titre (5-1).

Akira Schmid titulaire Titulaire devant le filet de Las Vegas contre les Buffalo Sabres, Akira Schmid a été solide sans être génial et n'a pas pu empêcher la défaite des Golden Knights (3-2). Le portier bernois a détourné 25 des 28 tirs qui lui ont été adressés.

Enfin, Roman Josi et Nashville n'ont pas été en réussite sur la glace de Columbus. Les Predators se sont inclinés 3-2 pour concéder une troisième défaite de rang qui réduit toujours plus leurs chances de participer aux séries éliminatoires.



Super League: Sion et le Lausanne-Sport en déplacement ce soir Trois matches de la 28e journée de Super League figurent au programme ce soir dès 20h30. Deux clubs romands sont concernés, à savoir Sion et le Lausanne-Sport.

Tous deux évolueront à l'extérieur. Sion (5e/41 points) se déplacera au Tessin pour y affronter un Lugano (3e/46 pts) en perte de vitesse ces derniers temps. Les Valaisans, qui disposent de la deuxième meilleure défense du championnat, sont bien placés pour finir au-dessus de la barre.

Pour le Lausanne-Sport (9e/30 pts), s'imposer sur la pelouse du FC Zurich (8e/31 pts) sera impératif pour garder l'espoir de terminer dans le top 6. Mais les Vaudois sont actuellement en panne de résultats.

Enfin, Lucerne (7e/33 pts) accueillera les Young Boys (6e/39 pts) avec là aussi l'obligation de s'assurer la totalité de l'enjeu pour continuer à y croire.



Un cinquième nul d'affilée pour Servette Le gardien de Winterthour Stefanos Kapino est impuissant sur le but servettien, marqué par Florian Ayé Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Servette n'est pas parvenu à renouer avec la victoire en Super League mardi soir.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont dû se contententer d'un match nul, leur cinquième consécutif, sur la pelouse de Winterthour (1-1).

Ce score n'arrange évidemment aucune des deux équipes. Privé de victoire depuis sept matches en championnat (six nuls, une défaite), le Servette FC reste loin du top 6: les Grenat accusent 9 longueurs de retard sur Young Boys (6e), qui se déplace à Lucerne mercredi.

Déjà assurée de prendre part au "Relegation Group", la lanterne rouge Winterthour se retrouve pour sa part à 9 points du 11e Grasshopper. Maigre consolation, les banlieusards zurichois ont évité une cinquième défaite d'affilée.

Mais "Winti" aurait très bien pu s'imposer mardi soir. La troupe de Patrick Rahmen a ouvert la marque à la 54e, Roman Buess profitant d'une mésentente entre Yoan Séverin et Steve Rouiller pour récupérer le ballon avant d'armer une frappe imparable des 16 mètres.

Le Servette FC s'est longtemps cassé les dents sur la défense zurichoise, même à onze contre dix après l'expulsion de Kryeziu (63e). Le salut est venu du pied droit de Florian Ayé, auteur d'une subtile déviation sur un centre de Junior Kadile pour le 1-1 (79e).



Ronaldo blessé, sa participation au Mondial pas compromise Cristiano Ronaldo est au repos forcé pour 2-4 semaines Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca La star portugaise Cristiano Ronaldo souffre d'une blessure au tendon des ischio-jambiers, a annoncé ce mardi son club Al-Nassr. Mais sa présence au Mondial 2026 ne semble pas compromise.

Selon certains médias, le capitaine de la sélection portugaise, âgé de 41 ans, serait éloigné des terrains entre deux et quatre semaines, de sorte que sa participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada ne serait pas menacée.

S'il dispute la Coupe du monde, Ronaldo deviendra le joueur comptant le plus grand nombre de participations en phase finale, avec six, chiffre que pourrait égaler son grand rival argentin Lionel Messi. L'ancien joueur du Real Madrid "a entamé un programme de rééducation et son état sera évalué jour après jour", a précisé Al-Nassr.



La Suisse domine l'Irlande du Nord 2-0 La joie des Suissesses après le 2-0 de Fölmli (de face) Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse dames a entamé de manière idéale les qualifications du Mondial 2027.

Les joueuses du sélectionneur Rafel Navarro ont battu l'Irlande du Nord 2-0 mardi à Lausanne dans la 1re journée du groupe B2.

Le score ne reflète pas la très nette domination des quarts de finaliste de l'Euro 2025. Avec un peu plus de justesse technique et de réussite, l'équipe de Suisse aurait cueilli un succès plus large. Mais les Nord-Irlandaises n'ont rien montré: un seul tir cadré - à la 93e, et sans danger pour Livia Peng - et aucun corner.

Supérieures à leurs adversaires dans tous les domaines, les Suissesses ont su faire rapidement la différence pour s'éviter des doutes inutiles. La solution est venue d'une balle arrêtée, alors que l'on pouvait légitimement craindre le jeu de tête des Nord-Irlandaises.

C'est Riola Xhemaili qui a montré la voie à suivre à la 22e minute. L'attaquante du PSV Eindhoven a récupéré le cuir à hauteur du point de penalty sur un corner botté en cloche par la capitaine Lia Wälti, avant d'armer en première intention un tir du pied droit qui a laissé sans réaction la gardienne Jacquelines Burns.

Les Suissesses ont monopolisé le ballon, déroulant le jeu offensif prôné par leur nouveau coach. Les actions intéressantes ont été très nombreuses, mais pas les véritables occasion de but. Et c'est finalement dans les arrêts de jeu que Svenja Fölmli a inscrit le 2-0 de la sécurité, d'un tir précis du gauche (91e).

A Malte samedi Le prochain rendez-vous des Suissesses est prévu samedi soir à Ta'Qali face à Malte, qui s'est incliné 3-0 en Turquie mardi. Le premier duel face aux Turques est programmé le 14 avril au Letzigrund lors de la 3e journée de ce groupe B2.

