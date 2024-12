Fracture des sinus pour Joel Embiid Joel Embiid, qui se tient le visage, souffre d'une fracture des sinus Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Joel Embiid joue décidément de malchance. Le pivot des Philadelphia 76ers a été victime vendredi face à Indiana d'une fracture des sinus, ont annoncé plusieurs médias américains dont ESPN. Alors que Philadelphie semblait avoir retrouvé de l'allant ces derniers temps, les Sixers déplorent donc à nouveau une blessure de leur meilleur joueur. Joel Embiid n'a en effet joué que 6 des 23 matches disputés par son équipe cette saison. Le pivot MVP 2023, qui a souffert du genou gauche - et a purgé trois matches de suspension après une altercation avec un journaliste, a été touché au visage en bataillant pour un rebond face à Bennedict Mathurin lors du deuxième quart-temps. Sans Embiid (12 points, 5 assists et 4 rebonds en 17' de jeu vendredi), Philadelphie a souffert face à un Tyrese Haliburton (32 points, 11 rebonds) enfin en jambes. Les Sixers affichent désormais 16 défaites à leur compteur 2024/25, pour 7 victoires seulement.

Washington battu 115-105 à Cleveland Darius Garland (Cleveland/à gauche) a brillé vendredi face à Washington Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Washington a essuyé vendredi sa 20e défaite de la saison en NBA en 23 matches. Toujours privés de Kyshawn George, les Wizards ont été battus 115-105 par la meilleure équipe de la Ligue, Cleveland. Ce revers, le deuxième d'affilée depuis que Washington a mis fin à une série de 16 défaites samedi dernier face à Denver, s'est dessiné entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième. Cleveland a alors réussi un partiel de 7-0 qui lui a permis de se donner de l'air (89-80). Les Cavaliers (22 victoires-4 défaites), qui restent sur 11 victoires consécutives face à Washington, ont pu compter sur Darius Garland (24 points, 8 assists, 5 rebonds) pour faire la différence. Cleveland a dû composer sans son ailier-fort Evan Mobley, touché à la cheville lors d'un match perdu face à Miami dimanche passé. Ce duel était déjà le troisième de la saison entre Washington et Cleveland. Blessé à une cheville dix jours plus tôt lors du précédent face-à-face avec les Cavaliers, Kyshawn George a manqué vendredi un quatrième match consécutif. Il a fêté jeudi son 21e anniversaire.

Stéphane Charlin pas content de lui Titulaire face à la Suède jeudi avec la Suisse, Stéphane Charlin n'a pas pu se montrer aussi décisif qu'en club. Mais le portier des Langnau Tigers est déjà passé à autre chose. Patrick Fischer et Lars Weibel, respectivement sélectionneur et directeur des équipes nationales, avouaient dernièrement que la situation des gardiens les préoccupait moins qu'il y a deux ans. Car oui, la succession de Leonardo Genoni et Reto Berra est un sujet d'importance. Seulement aujourd'hui avec des garçons tels qu'Akira Schmid ou Connor Hughes en Amérique du Nord, mais aussi Sandro Aeschlimann, Ludovic Waeber ou Stéphane Charlin en National League, la Suisse ne va pas se retrouver "à poil" au moment où les légendes vont se retirer. Pour la partie inaugurale de l'Euro Hockey Tour en Suisse, Patrick Fischer avait confié le filet à Stéphane Charlin. Dans l'Emmental, on raconte d'ailleurs que le mot infranchissable se dit désormais Stéphane Charlin. Et c'est on ne peut plus logique si l'on s'attache aux statistiques du gardien des Langnau Tigers cette saison. En 18 matches, le portier genevois, qui retournera chez les Aigles dès la saison 2025/26, affiche un pourcentage d'arrêts de 95,21% et 1,61 goal encaissé par rencontre. Jusqu'ici, Charlin n'a capitulé qu'à 29 reprises. Fou. Onze minutes de flou Jeudi soir face à la Suède, le dernier rempart des Tigers a commencé la partie sur les mêmes bases. Solide devant sa cage, parfois chanceux avec un tir sur les montants, Charlin a réussi un premier tiers à la hauteur de sa réputation. Puis il y a eu ce tiers médian où la Suisse a encaissé quatre goals en 11 minutes. Alors au moment de discuter avec le portier de 24 ans après le match, il y avait un peu d'ironie à l'analyse de cette séquence où il a presque pris plus de buts en quelques minutes que durant la saison. "Je l'avoue, j'ai eu une période un peu creuse, c'est un autre niveau, constate-t-il. Il y a de meilleurs joueurs et c'est vrai que je n'ai pas été à mon meilleur durant ces onze minutes." Très sévère avec lui-même, le gardien de l'équipe de Suisse n'a pourtant pas énormément de choses à se reprocher sur cette rencontre, même s'il est évident qu'il aurait pu garder son équipe dans le match selon les circonstances. "En enlevant ces onze minutes, on fait une très bonne performance face à une très bonne équipe, analyse-t-il. Il n'y a pas que des choses à jeter. Dans le troisième tiers, on a dominé." Alors qu'elle avait réussi à juguler les assauts suédois pendant deux minutes en double infériorité numérique, la Suisse n'a pas su construire là-dessus. "On a perdu le momentum, regrette Charlin. Ils ont eu des power plays et on n'a pas su marquer en supériorité numérique. C'était à contre-courant de ce que l'on voulait bâtir après s'être sorti sans mal de deux minutes à 3 contre 5." Une question de résilience Comme tout bon gardien, le Genevois a rapidement mis de côté ce match pour se concentrer sur le prochain. Avec trois postes disponibles pour le mois de mai et le Mondial à Herning, il faut aussi penser plus loin. "Chaque joueur a envie de marquer les esprits à chaque match, et des fois on n'y arrive pas, estime-t-il. Avant le match, je me motive afin de faire une bonne performance, mais après le match, j'essaie de ne pas trop y penser. Je suis déjà en train de me demander sur quoi je peux m'améliorer. On doit avoir cette résilience." Gageons que s'il revient devant le filet durant ce tournoi, Charlin aura à coeur de redevenir le mur qu'il est dans l'Emmental.

Yverdon - Sion: un tournant pour les deux équipes La dernière journée de l’année propose un derby romand. Ce samedi à 18.00, Yverdon reçoit le FC Sion avec l’espoir de renouer avec la victoire. Après six journées sans victoire, Yverdon entend conclure l’année sur un coup d’éclat face au néo-promu. Après un nul jugé encourageant arraché au Letzigrund devant les Grasshoppers (1-1), la formation d’Alessandro Mangiarratti parviendra-t-elle enfin à lâcher les chevaux ? Pour le FC Sion, une victoire est capitale pour demeurer dans la course au top-6. Septièmes du classement à 3 points de la barre, les Sédunois ont les moyens de réussir la passe de trois après leur succès à Winterthour et contre les Young Boys, C’est en tout cas le message délivré par Didier Tholot qui mesure pleinement l’importance de ce derby. L’entraîneur sédunois veut croire son équipe capable de prendre le match à son compte. A ses yeux, elle a vraiment franchi un cap important ces dernières semaines. A vérifier ce samedi.

Odermatt et LBG doivent et veulent briller Leaders de l'équipe de Suisse et détenteurs des gros Globes de cristal, Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami seront en quête de rachat et de repères ce week-end en Coupe du monde. Le Nidwaldien aborde le géant de samedi à Val d'Isère sans avoir cueilli le moindre point dans sa discipline fétiche cette saison. Il a été éliminé tant à Sölden qu'à Beaver Creek, et avait d'ailleurs connu le même sort lors de la finale de la Coupe du monde 2023/24 en mars dernier à Saalbach. La Tessinoise, forfait à Sölden, a quant à elle obtenu une modeste 13e place en géant le week-end dernier à Killington pour sa première course de l'hiver. Mais elle semble à l'aise à Beaver Creek, où les dames s'alignent pour la première fois et où une descente et un super-G figurent au menu samedi et dimanche. Les messieurs disputeront quant à eux un slalom dimanche à Val d'Isère, le troisième de l'hiver également pour les adeptes du virage court. Vainqueur à Levi et à Gurgl, le Français Clément Noël sera-t-il prophète en son pays ? Loïc Meillard, Daniel Yule ou encore Tanguy Nef espèrent certainement que non.

CHI de Genève: Fuchs gagne la Finale du Top 10, Guerdat 9e Martin Fuchs a remporté pour la 1re fois la Finale du Top 10 Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Martin Fuchs tient enfin son premier succès dans la prestigieuse Finale du Top 10, disputée vendredi dans le cadre du CHI de Genève. Le Zurichois de 32 ans, invité de dernière minute pour cette épreuve, a triomphé en selle de Leone Jei. Steve Guerdat se classe quant à lui 9e. Jamais mieux classé que 5e dans cette Finale du Top 10, Martin Fuchs avait plus que jamais envie d'ajouter cette ligne à son palmarès. "C'est mon épreuve préférée", a-t-il rappelé après son deuxième parcours mais avant de connaître le dénouement. "Cette année, j'ai tout tenté en montant Leone Jei", a-t-il ajouté. Quatrième à l'issue de la première manche, Martin Fuchs a sorti le grand jeu sur le second parcours pour signer son deuxième sans-faute de la soirée, en 47''02. Ses trois derniers rivaux n'ont pu que s'avouer vaincus, le favori Henri von Eckermann (1er après une manche) ayant même été victime d'un refus de son cheval King Edward. Vice-champion du monde 2018 et champion d'Europe 2019 en individuel, Martin Fuchs signe ainsi un nouveau succès de prestige à Palexpo où il a déjà gagné à deux reprises le Grand Prix dominical (2019, 2021). Il avait pris confiance jeudi soir en s'adjugeant le Trophée de Genève, sur Conner Jei cette fois-ci. Guerdat manque le coche Vainqueur à trois reprises de cette épreuve (2010 avec Jalisca Solier, 2018 sur Alamo et 2023 avec Venard de Cerisy), Steve Guerdat n'a donc pas signé la passe de quatre. Le Jurassien, qui avait décidé de monter Iashin au lieu de Venard vendredi, a commis une faute rédhibitoire en première manche, sur l'ultime obstacle. Le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2024 a pris tous les risques sur un second parcours plus court que le premier. Mais il a fait tomber une nouvelle perche et doit se contenter du 9e rang. Il aura l'occasion de se rattraper dimanche, avec Dynamix de Belheme, dans un Grand Prix qu'il a déjà remporté trois fois.

La Suisse entamera sa campagne qualificative en septembre Le Kosovo sera le premier et le dernier adversaire de la Suisse sur la route menant au Mondial 2026 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La FIFA a dévoilé le calendrier des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 vendredi soir déjà. La Suisse entamera sa campagne le vendredi 5 septembre, à domicile, face au Kosovo. La sélection helvétique devra donc disputer ses six matches prévus dans le cadre du groupe B en à peine plus de deux mois, au cours de trois fenêtres distinctes. Sa dernière partie est programmée le mardi 18 novembre, au Kosovo. Les deux rencontres face à la Suède sont prévues le vendredi 10 octobre à l'extérieur (3e journée) puis le samedi 15 novembre (5e journée). Les deux duels face à la Slovénie auront lieu le lundi 8 septembre (2e journée, en Suisse) et le lundi 13 octobre.

Pas de décision avant 2025 dans l'affaire Sinner, selon l'AMA Affaire Sinner: le TAS rendra sa décision en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) ne sera pas rendue avant la fin de l'année dans l'affaire de dopage visant le no 1 mondial Jannik Sinner. "Il n'y aura rien d'ici la fin de l'année", a affirmé dans un entretien accordé à l'AFP le Suisse Olivier Niggli, le directeur général de l'AMA. L'Agence avait interjeté appel auprès du TAS en septembre, un mois après une décision de première instance qui avait largement blanchi le joueur italien. Testé positif au clostébol (un anabolisant) à deux reprises en mars 2024, le vainqueur de l'Open d'Australie et de l'US Open 2024 "n'a commis aucune faute ou négligence", a tranché fin août un tribunal indépendant sollicité par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia). Jannik Sinner soutient qu'il a été contaminé par un membre de son staff médical, qui aurait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostébol avant de masser le joueur italien et de faire pénétrer la substance interdite par accident dans l'organisme du joueur. Responsabilité Une explication acceptée par l'Itia et le tribunal indépendant, mais qui n'a pas totalement convaincu l'AMA. L'autorité antidopage a requis un à deux ans de suspension à l'encontre du no 1 mondial. "Il a été considéré dans la décision qu'il n'y avait pas de faute de Sinner. Notre position, c'est qu'il y a quand même une responsabilité de l'athlète par rapport à son entourage", a expliqué Olivier Niggli. "Donc c'est ce point juridique qui va être débattu" devant le TAS. "On ne conteste pas le fait que ça a pu être une contamination. Mais on estime que l'application des règles ne correspond pas à la jurisprudence", a déclaré le directeur général de l'AMA. Protection Alors qu'on a reproché à l'Itia d'avoir révélé tardivement les contrôles positifs de Sinner mais également d'Iga Swiatek (contrôle positif à la trimétazidine en août, annonce en novembre), Olivier Niggli juge qu'"il faut protéger les sportifs". "Personnellement, je trouve que la protection de la réputation d'un athlète devrait être notre première préoccupation. On vit dans un monde où les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont et font qu'une réputation peut partir en fumée en très, très peu de temps", tranche le responsable de l'AMA.

Un deuxième titre pour Ponti, sacré sur 100 m 4 nages Noè Ponti a conquis son 2e titre mondial dans le petit bassin de Budapest Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a décroché son deuxième titre mondial en petit bassin vendredi soir à Budapest. Sacré deux jours plus tôt sur 50 m papillon, le Tessinois a cueilli l'or sur 100 m 4 nages. Auteur d'un nouveau record du monde en finale du 50 pap' (21''32), Noè Ponti se contentera cette fois-ci d'un record des championnats du monde. Il a réalisé 50''33, améliorant aussi de 0''06 son record national établi le 31 octobre en Coupe du monde à Singapour. Le médaillé de bronze olympique 2021 du 100 m papillon a survolé les débats dans cette finale pour signer le 9e chrono de l'histoire sur 100 m 4 nages, à 0''41 tout de même du record d'Europe de Léon Marchand. Il a devancé de 78 centièmes son dauphin, l'Autrichien Bernhard Reitshammer. Sa moisson n'est sans doute pas terminée. Ponti avait décroché 20 minutes plus tôt son ticket pour la finale du 100 m papillon, dont il sera le favori samedi. Le Tessinois - qui tentera aussi sa chance sur 50 m libre samedi - a signé le meilleur temps des demi-finales (48''89) en produisant son effort sur la dernière longueur. Bollin 8e Thierry Bollin n'avait en revanche pas signé d'exploit en finale du 50 m dos dans les Mondiaux en petit bassin de Budapest. Le Bernois de 24 ans a pris la 8e et dernière place, en 22''97. Il est resté à 0''26 de son record national, établi en demi-finale jeudi. Médaillé de bronze dans la discipline lors des Européens 2023 en petit bain, Thierry Bollin n'a aucun regret à l'issue de sa première finale intercontinentale. Il aurait dû nager en 22''56 ou mieux pour se hisser sur le podium.

Davos: Deux podiums suisses en sprint par équipe La joie de Janik Riebli (à gauche) et de Valerio Grond, 2es du sprint par équipe de Davos Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les fondeurs suisses ont brillé en ouverture de l'étape de Coupe du monde de fond de Davos. Janik Riebli et Valerio Grond ont terminé au 2e rang du sprint par équipe chez les messieurs, Anja Weber et Nadine Fähndrich se classant quant à elles 3es chez les dames. Auteur du meilleur temps combiné à l'occasion de la qualification, Janik Riebli et Valerio Grond ont réalisé la course quasi parfaite en finale. Ils n'ont cependant rien pu faire face aux favoris, les Norvégiens Paal Golberg et Johannes Hösflot Klaebo, vainqueurs de cette course disputée en skating avec 1''75 d'avance. Pour le duo Riebli/Grond, il s'agit du deuxième podium commun à ce niveau dans un sprint par équipe. Les deux compères avaient obtenu une 3e place à Livigno en janvier 2023. A noter que le Fribourgeois Antonin Savary s'est classé 9e de ce sprint par équipe davosien, associé à Noe Naeff. Anja Weber et Nadine Fähndrich ont quant à elles arraché la 3e place de l'épreuve féminine, remportée par le duo suédois Emma Ribom/Jonna Sundling qui a survolé les débats en finale. Fähndrich a livré un dernier relais remarquable pour conserver 0''4 d'avance sur l'Allemagne (4e). Ce podium est le cinquième pour la Suisse en sprint par équipe chez les dames. Nadine Fähndrich était déjà impliquée lors des quatre premiers, à chaque fois au côté de la retraitée Laurien van der Graaff, notamment lors des Mondiaux 2021 où la paire helvétique avait conquis l'argent.

Lindsey Vonn confirme son retour à Saint-Moritz Lindsey Vonn fera bien son retour en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Lindsey Vonn a confirmé vendredi qu'elle ferait son retour en Coupe du monde lors de l'étape de Saint-Moritz les 21 et 22 décembre. L'Américaine avait pris sa retraite il y a près de six ans. "Elle est de retour", a écrit sur Instagram Redbull, le sponsor de la skieuse de 40 ans, en publiant une vidéo où on voit l'ancienne "Speed Queen" dire en souriant: "il paraît que Saint-Moritz est un endroit sympa à cette période de l'année". Ancienne détentrice du record féminin de victoires en Coupe du monde avec 82 succès, Lindsey Vonn s'est lancé le défi fou de revenir au plus haut niveau, près de six ans après avoir pris sa retraite lors des Mondiaux d'Are en février 2019. Victime de nombreuses blessures pendant sa carrière, l'Américaine a été opérée au printemps pour faire remplacer une partie de son genou droit, victime de dégénérescence tricompartimentale, par une prothèse en titane. Avant de pouvoir retrouver le circuit mondial - grâce à une nouvelle règlementation qui permet aux anciennes gloires du ski de retrouver la Coupe du monde dans des conditions avantageuses -, Vonn a dû s'aligner début décembre sur des courses du circuit secondaire. "Ca a été un succès. Certains disent que j'étais lente mais je trouve que c'était génial", avait-elle dit sur Instagram mercredi. Avant de retrouver la compétition en Suisse, Lindsey Vonn va être ouvreuse ce week-end lors de l'étape de la Coupe du monde à Beaver Creek, où ont lieu une descente et un super-G.

Alex Fiva gagne à nouveau à Val Thoren Alex Fiva: un 14e succès en Coupe du monde. Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Après un long tunnel de trois ans, Alex Fiva a renoué avec la victoire sur le front de la Coupe du monde. Le Grison s'est imposé à Val Thorens pour cueillir un 14e succès. Sur une piste où il s'était imposé en 2021 pour sa dernière victoire avant ce magnifique vendredi, Alex Fiva a partagé les lauriers avec l'Autrichien Adam Kappacher. Les deux hommes ont été classés à la première place à la photofinish. En finale, le Grison a été distancé dans un premier temps avant de bénéficier d'un accrochage entre Kappacher et le Canadien Kevin Dury pour revenir dans le jeu. Deuxième jeudi, Fanny Smith n'est, pour sa part, pas parvenue à se hisser en finale. Classée finalement au sixième rang, la Vaudoise a suivi en spectatrice le succès de la Canadienne India Sherret. Victime d'une chute jeudi, la Suédoise et grandissime favorite Sandra Näslund a renoncé à concourir.

La Suède, la Slovénie et le Kosovo contre la Suisse Murat Yakin: une tâche très relevée l'attend... Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Cette fois, la Suisse n’a pas été vernie. Effectué à Zurich, le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du monde 2026 lui propose un voyage bien tourmenté. La sélection de Murat Yakin figure dans un groupe de quatre équipes avec la Suède, la Slovénie et le Kosovo. Seul le vainqueur de ce groupe sera qualifié directement pour la phase finale aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique de cette première Coupe du monde à 48 équipes. Le deuxième aura encore une chance de se qualifier avec les barrages, deux matches à gagner contre un autre deuxième de groupe ou contre l’une des quatre équipes repêchées par le truchement de la Ligue des Nations. Isak et Gyökeres en fers de lance Tête de série lors de ce tirage au sort, la Suisse devra se qualifier directement pour justifier son rang. Mais sa tâche semble bien ardue. Avec la Suède, son "bourreau" lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2018 à St. Petersbourg, Murat Yakin et ses joueurs seront opposés à deux attaquants de classe mondiale, Alexander Isak et Viktor Gyökeres. Dignes héritiers de Zlatan Ibrahimovic, les joueurs de Newcastle et du Sporting risquent bien d’affoler une défense qui fut en souffrance et automne lors de la Ligue des Nations. Absente de la Coupe du monde 2022 et de l’Euro 2024, la Suède brûle vraiment de renouer avec un passé glorieux. La Slovénie présente également des arguments. Cet été à l’Euro, elle a partagé l’enjeu devant le Danemark, la Serbie et l’Angleterre avant de ne s’incliner qu'aux tirs au but face au Portugal en huitième de finale. Avec le gardien Jan Oblak (Atlético Madrid) et l’attaquant Benjamin Sesko (Leipzig), elle possède dans ses rangs deux individualités qui peuvent également faire la différence. Retrouvailles avec le Kosovo Enfin, la Suisse n’a pas oublié qu’elle a été incapable de battre le Kosovo lors du tour préliminaire de l’Euro 2024. Dirigé désormais par l’éphémère entraîneur du FC Zurich Franco Foda, le Kosovo peut vraiment brouiller les cartes dans ce groupe. Surtout si Edon Zhergrova évolue enfin en sélection dans le registre qui est le sien à Lille. L’ancien joueur du FC Bâle est, comme Isak et Gyökeres, un attaquant capable de forcer la différence à tout moment, le type de joueur que Murat Yakin ne possède plus vraiment dans ses rangs... On ignore encore le calendrier des matches. Mais Murat Yakin a sans doute apprécié le fait de figurer dans un groupe de quatre, et non dans un groupe de cinq. Il pourra ainsi bénéficier de deux matches amicaux lors du rassemblement de mars pour peaufiner sa préparation.

Un 19e Open d'Australie pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka et Melbourne: une relation particulière. Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Stan Wawrinka (ATP 161) aura droit à un 19e Open d’Australie. Le Vaudois a logiquement obtenu une wild card de la part des organisateurs d’un Open qu’il a remporté en 2014. "Melbourne aura toujours une place particulière dans mon cœur, souligne le Vaudois dans un communiqué diffusé par l’Open d’Australie. C’est dans cette ville que j’ai remporté mon premier titre du Grand Chelem. Son atmosphère a toujours été particulière. Je remercie les organisateurs pour leur geste." Il y aura donc deux Suisses admis dans le tableau principal du simple messieurs de l’Open d’Âustralie dont les trois coups seront donnés le dimanche 12 janvier. Au bénéfice d’un classement protégé, Dominic Stricker (ATP 301) sera également de la partie.