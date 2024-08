Wawrinka disputera l'US Open ++ Thürkauf et Malgin honorés

US Open: une wild card pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka: une année 2024 difficile Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Stan Wawrinka (39 ans) disputera l'US Open (26 août - 8 septembre). Le Vaudois (ATP 141) a en effet reçu une invitation de la part des organisateurs. Il avait gagné le tournoi en 2016. Wawrinka évolue cependant très loin de son meilleur niveau cette année. Il n'a ainsi pas réussi à remporter deux matches de suite depuis... l'édition 2023 de l'US Open à Flushing Meadows.

Swiss Ice Hockey Night: Thürkauf et Malgin honorés Calvin Thürkauf: MVP de la saison régulière Image: KEYSTONE/POSTFINANCE La Swiss Ice Hockey Night a célébré les meilleurs joueurs lors d'un gala à Soleure en présence de 550 invités du monde sportif et politique. Diverses récompenses ont été décernées. Calvin Thürkauf (Lugano) a été désigné MVP de la saison régulière, durant laquelle il a inscrit 29 buts et donné 39 assists en 62 matches. L'attaquant âgé de 27 ans a aussi été aligné lors de chaque match du championnat du monde avec l'équipe de Suisse. Denis Malgin (Zurich Lions/27 ans) a pour sa part été nommé MVP des play-off. Il a marqué 6 buts et comptabilisé 8 assists en 15 matches, contribuant notablement au titre de champion conquis par son équipe. D'autres prix ont récompensé Vinzenz Rohner (Zurich Lions/19 ans), meilleur jeune de l'année, et Simon Hrubec (Zurich Lions/33 ans), désigné meilleur gardien avec notamment cinq blanchissages lors des play-off et un taux d'arrêts de 93,9%. L'équipe nationale suisse, médaillée d'argent aux Mondiaux, a reçu un "Hockey Award". C'est la troisième fois en onze ans que la Suisse finit vice-championne du monde. Désormais à la retraite, le défenseur Beat Forster (41 ans) a été fêté avec un "Special Award" pour l'ensemble de sa longue carrière conclue sous le maillot de Bienne. Il a notamment gagné six titres de champion et a disputé 1171 matches de National League et honoré 109 sélections. Le vétéran Andres Ambühl (Davos/40 ans) a lui été élu joueur le plus populaire.

MLS: contrat rompu entre Shaqiri et Chicago Fire Xherdan Shaqiri: il doit se chercher un nouveau club Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Xherdan Shaqiri (32 ans) peut se chercher un nouveau club. Chicago Fire a annoncé avoir trouvé un accord pour mettre un terme au contrat du désormais ancien international suisse. Cette séparation anticipée - le contrat de Shaqiri courait encore sur une saison - est dans l'intérêt des deux parties, a expliqué le directeur sportif du Fire, Georg Heitz, dans un communiqué. La future destination du joueur n'est pas encore connue. Shaqiri était parti dans le club de MLS en 2022, après une brève et décevante expérience à Lyon. Il était le transfert le plus onéreux de l'histoire de Chicago et l'un des joueurs les mieux payés du championnat. En 75 matches, il a marqué 16 buts et donné 20 passes décisives. Pour le Suisse, le timing est idéal "pour évaluer de nouvelles opportunités", est-il cité dans le communiqué. Cette séparation ne constitue pas une surprise. Durant l'Euro en Allemagne, Shaqiri avait plusieurs fois dit ne pas être content de sa situation à Chicago, avec qui il a nettement manqué les play-off tant en 2022 qu'en 2023. Le Fire se trouve aussi cette saison dans le bas du classement.

TdF dames: Pieterse remporte la 4e étape, Vollering reste en jaune Un nouveau maillot jaune pour Demi Vollering Image: KEYSTONE/EPA/BAS CZERWINSKI Les Néerlandaises continuent de dominer le Tour de France féminin. Puck Pieterse a remporté la 4e étape entre Valkenburg et Liège devant Demi Vollering, qui a conservé le maillot jaune. Cette étape au goût de Liège - Bastogne - Liège s'est déroulée sous la pluie. Pieterse, spécialiste du VTT, a devancé au sprint ses compagnes d'échappée Vollering et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. La lauréate du jour a pris une belle revanche sur le sort en signant son premier succès professionnel sur route, quelques jours après avoir perdu une médaille olympique en raison d'une crevaison lors de l'épreuve de VTT. La Suissesse Noemi Rüegg a pris une belle 5e place à 29 secondes. Sa compatriote Elise Chabbey n'a pas pris le départ. Victime d'une chute lors de la 1re étape lundi, la Genevoise a serré les dents mardi avant de jeter l'éponge mercredi. Au général, Demi Vollering compte 22 secondes d'avance sur Pieterse et 34 sur Niewiadoma. Rüegg occupe le 14e rang à 1'23. Jeudi, le peloton retrouvera les routes françaises. La 5e étape mènera les coureuses de Bastogne à Amnéville sur 152,5 km.

Deux victoires de suite pour Dominic Stricker Le bout du tunnel pour Dominic Stricker ? Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 190) redonne des signes de vie. Pour la première fois depuis son retour aux affaires en juin dernier, le Bernois a gagné deux matches de suite. Il s’est hissé en quart de finale du Challenger de Grodzisk Mazowiecki, une ville de Pologne située à 30 km de Varsovie. Sur un revêtement en dur, Dominic Stricker a successivement battu 5-7 6-3 6-4 l’Indien Ramkumar Ramanathan (ATP 324) et 6-4 6-0 l’Estonien Mark Lajal (ATP 255). En quart de finale, il aura droit à un derby contre Marc-Andrea Hüsler (ATP 205). Le Bernois et le Zurichois se retrouveront opposés pour la première fois depuis un 1er tour épique à Gstaad en 2022 remporté par Dominic Striccker. Blessé au dos pendant de longs mois, Dominic Stricker n’avait gagné qu’un seul des sept matches qu’il a disputés avant de s’aligner en Pologne. Grâce à son classement protégé, il entrera dans le tableau principal de l’US Open qui débute le 26 août. Huitième de finaliste l’an dernier à Flushing Meadows après être sorti des qualifications, le gaucher remettra lors de cette quinzaine 205 des 320 points ATP qu’il possède à ce jour...

Une deuxième victoire pour les deux paires helvétiques Esmée Böbner (à gauche) et Zoé Vergé-Dépré bien parties à La Haye. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les Suissesses rendent toujours une copie parfaite aux Championnats d’Europe de La Haye. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder ont cueilli une deuxième victoire. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré se sont imposées 15-21 21-18 15-8 face aux Autrichiennes Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer, Quant à Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder, elles ont également dû aller à la limite des trois sets pour vaincre 21-17 16-21 15-10 les Espagnoles Maria Belen Carro/Sofia Gonzalez. Si elles s’imposent ce soir lors de leur troisième match de poules, les deux paires suisses seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale.

Un défenseur de Bundesliga rejoint les Young Boys Patric Pfeiffer (à droite) lorsqu'il apprenait en mai 2023 la promotion de Damrstadt qu'il devait quitter pour Augsbourg. Image: KEYSTONE/DPA/DANIEL L�B Face à leurs lacunes défensives, les Young Boys ont réagi sur le front du mercato. Le club bernois annonce le prêt pour une saison de Patric Pfeiffer qui appartient à Augsbourg. A bientôt 25 ans – il les aura le 20 août – cet Allemand au bénéfice également d’un passeport ghanéen est apparu à 11 reprises la saison dernière en Bundesliga avec le club de Ruben Vargas. Ce prêt ne comporte aucune option d’achat. Patric Pfeiffer est sous contrat avec Augsbourg jusqu’au 30 juin 2027. Avec son 1m96, Patric Pfeiffer sera un renfort bienvenu pour une défense qui a concédé 13 buts lors des cinq premières journées de championnat. Le retour trop précipité d’Ali Camara samedi dernier à Yverdon dans une rencontre où il a vu rouge a sans doute conduit les dirigeants des Young Boys à solliciter le prêt de Patric Pfeiffer.

La quête débute pour Mbappé au Real Madrid Kylian Mbappé, la recrue star du Real Madrid, aura une première occasion de briller mercredi à Varsovie, lors de la Supercoupe d'Europe. Il vise un premier trophée face à l'Atalanta Bergame. Le capitaine de l'équipe de France est en quête de titres et de gloire avec le géant espagnol, vainqueur début juin de sa quinzième Ligue des champions. La presse espagnole l'annonce comme titulaire en attaque aux côtés de Vinicius pour cette rencontre qui sera arbitrée par le Suisse Sandro Schärer. Largement favori pour ce match avec son armada de stars et son nouveau joyau, le "Roi d'Europe" devra néanmoins se méfier de l'Atalanta de l'immuable Gianpiero Gasperini. Le club italien avait mis fin à l'impressionnante série d'invincibilité du Bayer Leverkusen pour s'imposer en finale de la C3 le 22 mai (3-0). En cas de succès, le Real Madrid deviendrait la première équipe à remporter six fois la Supercoupe d'Europe, réaffirmant déjà son statut européen avec l'apport de sa nouvelle vedette, prêt à relancer la "Mbappémania".

Ligue des champions: un doublé inutile pour Duah Kwadwo Duah: deux buts qui n'ont servi à rien Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Kwadwo Duah s'est fait l'auteur d'un doublé inutile au 3e tour qualificatif retour de la Ligue des champions. L'attaquant suisse du Ludogorets Razgrad n'a pas évité l'élimination de son équipe. Les Bulgares, qui avaient gagné 2-1 à l'aller en Azerbaïdjan contre Qarabag FK, ont été surpris chez eux au retour. Pourtant, ils ont rapidement mené 2-1 après les deux buts de Duah (13e/23e pen), mais ont encaissé deux buts avant même la pause. Ludogorets s'est écroulé durant les prolongations pour s'incliner finalement... 7-2! Tombeur de Lugano au tour précédent, le Fenerbahce de José Mourinho ne verra pas la phase de groupes. Le club stambouliote a échoué contre Lille (1-1 ap), après avoir été battu 2-1 à l'aller en France.

Leandro Riedi se blesse et abandonne Leandro Riedi, ici lors du Swiss Open de Gstaad en juillet, espère être remis à temps pour les qualifications de l'US Open. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La tuile pour Leandro Riedi, à une semaine des qualifications pour l'US Open. Le meilleur Suisse à l'ATP (117e) a été contraint à l'abandon lundi au tournoi Challenger de Cary, en Caroline du Nord. Engagé au premier tour de ce tournoi face au Serbe Hamad Medjedovic (ATP 139), Riedi a abandonné après avoir perdu le premier set au tie-break. Le Zurichois a indiqué sur son compte Instagram qu'il s'était blessé à un genou, mais qu'il ferait tout pour être opérationnel pour les qualifications du Grand Chelem new-yorkais.

Une deuxième victoire pour Charlotte Kool Charlotte Kool a pu lever les bras une deuxième fois en moins de 24 heures. Image: Keystone/AP/PETER DEJONG Et de deux pour Charlotte Kool! La Néerlandaise, déjà victorieuse la veille, a remporté au sprint la 2e étape du Tour de France femmes mardi matin à Rotterdam et conforte son maillot jaune. La sprinteuse de 25 ans de l'équipe DSM a devancé d'une demi-roue sa compatriote Lorena Wiebes sur la ligne. Marianne Vos a pris la troisième place pour empocher elle aussi quelques secondes de bonifications. Les deux Suissesses engagées dans cette troisième édition de la Grande Boucle féminine n'ont pas terminé dans le peloton de tête. Noemi Rüegg a franchi la ligne à 27'' de Kool, et Elise Chabbey à 50''. Cette courte étape de plat (67,9 km) entre Dordrecht et Rotterdam sera suivie d'un contre-la-montre individuel (6,3 km) cet après-midi dans les rues de Rotterdam. Mercredi, les coureuses quitteront les Pays-Bas depuis Valkenburg pour rallier Liège et la Belgique.

"Insatiable", Teddy Riner vise Los Angeles 2028 Teddy Riner a remporté à Paris une cinquième médaille consécutive en individuel, la troisième en or. Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Le judoka français Teddy Riner, qui a remporté à 35 ans un troisième titre olympique des poids lourds lors des JO de Paris, souhaite poursuivre sa carrière. Il vise les Jeux olympiques de LA 2028. "On repart sur quatre ans pour Los Angeles. Je sais que c'est possible. Je sais que j'ai envie", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L'Equipe mardi. Le Guadeloupéen, qui a allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture en compagnie de Marie-José Pérec, se dit "insatiable". A Los Angeles, il pourrait vivre ses sixièmes Jeux olympiques.

Sol: l'appel de la fédération américaine rejeté par le TAS Jordan Chiles ne récupère pas le bronze au sol Image: KEYSTONE/AP/Charlie Riedel Le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne reviendra pas sur sa décision d'attribuer à Ana Barbosu la médaille de bronze de l'épreuve au sol des Jeux de Paris au détriment de l'Américaine Jordan Chiles. La Fédération américaine, qui a annoncé la nouvelle lundi, entend explorer d'autres voies de recours. Le 5 août, au 9e jour des compétitions, Chiles état montée sur la troisième marche du podium au sol derrière la Brésilienne Rebeca Andrade, sacrée championne olympique, et la superstar de la gym Simone Biles, médaillée d'argent. Ana Barbosu avait semblé obtenir une meilleure note, mais à la suite d'une réclamation, la note de Chiles a été réévaluée à la hausse, lui permettant de terminer 3e. Le TAS a cependant considéré que le recours du camp américain auprès des juges avait été déposé hors délais, quatre secondes au-delà de la minute réglementaire. Dans ces conditions, la réévaluation de la note de Chiles a été annulée et le CIO a réattribué le bronze à la Roumaine. 47 secondes selon USA Gymnastics "USA Gymnastics a été informée lundi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) que son règlement n'autorise pas qu'une sentence arbitrale soit réexaminée même si de nouveaux éléments probants sont présentés", écrit la Fédération américaine. "Nous sommes profondément déçus par cette notification et continuerons d'explorer toutes les voies et processus d'appel possibles, y compris devant le Tribunal fédéral suisse, pour obtenir la bonne note, le bon classement et la médaille pour Jordan", ajoute USA Gymnastics, qui assure que le recours a été formé par Cécile Landi, l'entraîneure de Biles et Jordan, 47 secondes après l'affichage du score de la gymnaste.

Jessica Pegula garde son titre au Canada Jessica Pegula s'est imposée à Toronto après avoir triomphé à Montréal l'an dernier Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Jessica Pegula a remporté lundi le tournoi WTA 1000 de Toronto, conservant ainsi le titre conquis à Montréal l'an dernier. L'Américaine a battu en finale sa compatriote Amanda Anisimova en trois manches (6-3 2-6 6-1) en 1h28 pour cueillir à 30 ans son troisième trophée sur le circuit principal. "Ce n'était pas facile de quitter la terre battue de Roland Garros et d'arriver immédiatement ici sur cette surface différente, mais je m'en suis sortie", a lâché Pegula, en référence à sa participation aux JO de Paris. "C'est une fierté de remporter un tournoi féminin organisé d'aussi belle manière ici", a poursuivi l'Américaine, le trophée dans les mains. Celle-ci a livré une performance solide à deux semaines du dernier Grand Chelem de la saison, l'US Open (26 août-8 septembre), qui se jouera sur cette même surface dure.