Audrey Werro honorée par European Athletics ++ Naples stoppe l'Inter Milan

Ligue 1: Marseille redonne les commandes au PSG Les Marseillais ont chuté dans le chaudron de Bollaert. Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Marseille n'est déjà plus leader de Ligue 1. Les Olympiens ont concédé une défaite 2-1 à Lens samedi, laissant le Paris Saint-Germain, vainqueur 3-0 à Brest, reprendre la tête.

Battu sur le même score par le Sporting Portugal mercredi en Ligue des champions, l'OM retombe de son nuage après cinq victoires consécutives en championnat. Les Phocéens avaient pourtant ouvert le score via Mason Greenwood (17e), mais Odsonne Edouard (23e) sur penalty et un but contre son camp de Benjamin Pavard (53e) ont permis à Lens, désormais 2e, de les dépasser également.

Marseille abandonne donc le fauteuil de leader au PSG, qui s'est remis en ordre de marche en championnat quatre jours après le carton infligé à Leverkusen en C1 (7-2). Un doublé d'Hakimi (29e/39e) et un but de Désiré Doué (96e) ont permis au PSG de renouer avec la victoire, après deux matches nuls en Ligue 1.

Monaco regagne aussi Autre équipe du haut du tableau, Monaco (4e) a remporté sa première victoire de l'ère Sébastien Pocognoli, l'entraîneur belge appelé après le renvoi d'Adi Hütter. Après un match plutôt terne à Angers (1-1), les Monégasques, qui évoluaient avec Philipp Köhn dans le but mais toujours sans Denis Zakaria, blessé, ont battu Toulouse par le plus petit écart (1-0).



National League: Genève-Servette relève la tête avec la manière Les joueurs genevois laissent éclater leur joie, lors du match de National League entre Genève-Servette et Bienne. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a largement surclassé Bienne 6-0 samedi en National League. Lausanne s'est facilement imposé à Ambri 5-1, tandis que Fribourg-Gottéron s'est incliné face au CP Berne 2-1 tab.

Au lendemain d'une défaite à Ambri où les Genevois ont pris 5 buts en 20 minutes, la réaction des hommes de Ville Peltonen a été spectaculaire. À la patinoire des Vernets, Genève-Servette a tué le match dès le 1er tiers, durant lequel tant Granlund que Praplan ont scoré à deux reprises. Chanton et Ignavicius sont venus se joindre à la fête pour sceller le score en 3e période. Côté seelandais, les joueurs de Martin Filander ont concédé une 4e défaite en 5 matches.

5 goals, 5 buteurs pour Lausanne Lausanne s'est facilement défait d'Ambri à la Vaudoise Arena 5-1. Jäger (15e) puis le capitaine Riat à peine une minute plus tard ont mis les Lions sur orbite. Brännström (39e), Caggiula (44e) puis Rochette, à 5 contre 4 (44e), ont ensuite assuré le succès vaudois, tandis que Virtanen a sauvé l'honneur des Léventins à la 43e. S'il s'agit de la troisième victoire d'affilée du LHC, c'est la première de la série à se concrétiser durant le temps réglementaire.

Dans le derby des Zähringen, Fribourg-Gottéron s'est incliné 2-1 aux tirs au but, sa deuxième défaite à domicile de la saison. A St-Léonard, ce sont le Bernois qui ont frappé en premier avec Müller, qui a réussi à tromper le portier Berra en fin de 2e période (39e). Sandro Schmid, dont la prolongation de contrat jusqu'en 2030 a été annoncé juste avant le coup d'envoi, a égalisé à 22'' de la sirène finale. Lors du "shootout", Häman a marqué à deux reprises pour les Bernois, ne laissant qu'un point aux Dragons.

Les ZSC Lions gagnent après 6 défaites Davos a peiné à faire sauter le verrou de Langnau, que les Lions vaudois avaient également difficilement battu la veille. Contrairement aux Lausannois, le club grison a gagné dans le temps réglementaire (5-3), sa 15e victoire de la saison en 60 minutes. Le leader de National League a été tenu en échec jusqu'à la 53e, où son top scorer Stransky a inscrit le 3-2 en supériorité, rapidement imité par Frehner (55e) et Knak dans la cage vide (59e).

Dauphin de Davos, Rapperswil a fait une bien mauvaise opération à Lugano. Les Tessinois ont fait mordre la poussière à "Rappi" (3-0) pour remporter leur 4e succès d'affilée et remonter à la 8e place du classement. Enfin, Zurich, champion de Suisse en titre, s'est imposé 4-1 sur la glace de Kloten, après 6 défaites consécutives en National League.



Super League: Winterthour ne sait toujours pas gagner Le pari de Patrick Rahmen a presque fonctionné sous la pluie zurichoise. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'électrochoc a presque fonctionné. Quelques jours après le limogeage d'Uli Forte et le retour de Patrick Rahmen, Winterthour a cru battre Lucerne, mais s'est fait rejoindre in extremis samedi (2-2).

Un but contre son camp de Souleymane Diaby (91e) a crucifié les Zurichois, qui ont longtemps cru tenir leur premier succès de la saison en Super League. Andrin Hunziker (13e) et Nishan Burkart (23e) ont mis les Zurichois sur orbite en première mi-temps face à des Lucernois aux abonnés absents.

Adrian Grbic a redonné espoir aux hommes de Mario Frick en transformant un penalty peu après l'heure de jeu (65e). Et à force de reculer, "Winti" a fini par craquer dans le temps additionnel.

Patrick Rahmen devra donc attendre un peu avant de mener à nouveau le petit club de Super League vers la victoire. L'entraîneur bâlois a fait son retour cette semaine, un an et demi après avoir mené Winterthour à la 6e place de Super League.



Audrey Werro honorée par European Athletics Audrey Werro est la r Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Audrey Werro est la révélation de l'année de l'athlétisme européen, selon European Athletics. La fédération continentale a honoré la Fribourgeoise, 6e du 800 m des derniers Championnats du monde.

European Athletics a décerné à Audrey Werro le titre de "rising star" (étoile montante) de l'année 2025 samedi. L'organisation récompense ainsi la fin de saison exceptionnelle de l'athlète de Belfaux, qui a battu deux fois le record de Suisse du double tour de piste.

Championne nationale du 800 m le 24 août (1'56''29), la Fribourgeoise a remporté la finale de la Ligue de diamant quatre jours plus tard à Zurich (1'55''91). Elle est toutefois tombée sur plus forte qu'elle lors des Mondiaux de Tokyo fin septembre.



Serie A: Naples stoppe l'Inter Milan et repasse en tête Yann Sommer (à gauche) et Manuel Akanji (deuxième en partant de la gauche) ont coulé sur la pelouse du Napoli. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples est repassé en tête du Championnat d'Italie grâce à son succès (3-1) face à l'Inter Milan de Manuel Akanji et Yann Sommer samedi. Ces derniers restaient sur sept victoires de suite.

Humilié 6-2 par le PSV Eindhoven en Ligue des champions mardi et en plein doute après deux défaites sur ses trois derniers matches de championnat, le Napoli a réagi avec brio devant son public.

Les champions d'Italie en titre ont ainsi repris les commandes de la Serie A avec leurs 18 points, soit un de plus que l'AC Milan (2e), tenu la veille en échec à domicile par Pise (2-2). L'Inter a de son côté rétrogradé à la 4e place (15 pts).

De Bruyne marque et se blesse Kevin de Bruyne, sur penalty (33e) en se blessant au passage à la cuisse droite, Scott McTominay d'une superbe reprise (54e), et André-Frank Anguissa (66e) au terme d'un exploit personnel, ont coulé l'Inter.

Les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025, toujours privés de Marcus Thuram, sont revenus à 2-1 grâce à un pénalty de Hakan Calhanoglu (59e). Mais les Nerazzurri ont manqué de réussite, notamment en fin de première période où ils ont frappé les poteaux napolitains à deux reprises, et ont fait preuve d'une inhabituelle fébrilité défensive.



National League: Sandro Schmid quatre ans de plus à Fribourg Sandro Schmid porte le maillot de top-scorer en l'absence de Marcus Sörensen. Image: KEYSTONE/PostFinance Les supporters de Fribourg-Gottéron peuvent se réjouir: Sandro Schmid patinera quelques saisons de plus pour les Dragons. L'attaquant suisse a signé un contrat jusqu'en 2030.

Sandro Schmid, deuxième meilleur compteur de Fribourg cette saison (4 buts, 12 assists en 18 matches), était l'un des joueurs helvétiques les plus courtisés de National League. Son entente actuelle expirait à la fin du présent exercice.

Le club fribourgeois a annoncé la nouvelle samedi avant le début du derby des Zähringen contre le CP Berne. "C'est une immense fierté de prolonger mon contrat avec mon club formateur", a déclaré Schmid dans un communiqué publié en même temps par l'organisation.



Super League: Sion s'incline face à l'improbable leader Thoune Lucien Dähler (à droite) et Thoune ont fait chuter une nouvelle équipe: le FC Sion de Josias Lukembila (à gauche). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion a raté une belle occasion de se rapprocher du podium de Super League samedi. Les Valaisans se sont inclinés 1-0 à domicile face au FC Thoune, assuré de terminer la 10e journée comme leader.

Les Bernois, qui font leur retour dans l'élite du football suisse cette saison, ont marqué l'unique but de cette partie en première mi-temps. Il est venu d'un coup de pied magique de Kastriot Imeri, qui a envoyé un coup-franc direct hors de portée d'Anthony Racciopi, le gardien du FC Sion (12e).

Ce dernier, une nouvelle fois très bon dans le but sédunois, a multiplié les parades pour garder son équipe dans le match. Il a renvoyé du pied un essai de Valmir Matoshi (42e), s'est envolé pour détourner sur sa barre une belle frappe de Michael Heule (53e), avant de sortir avec autorité dans les pieds de Brighton Labeau (63e).

Mais tous ces exploits se sont avérés inutiles, le FC Sion se montrant incapable de marquer sous la pluie qui n'a jamais cessé de tomber sur Tourbillon. Après cette 3e défaite de la saison, les hommes de Didier Tholot comptent 7 points de retard sur Thoune.

Saint-Gall suit de près Le leader qui ne finit plus de surprendre voit toutefois Saint-Gall lui coller à la semelle. Le club de Suisse orientale a foudroyé Grasshopper 5-0, bien aidé par un doublé rapide de son jeune attaquant Alessandro Vogt.

Ce dernier a marqué ses 6e et 7e buts de la saison entre la 10e et la 15e minute de jeu, avant que Jozo Stanic (29e), Shkelqim Vladi (72e) et Carlo Boukhalfa (92e) ne corsent l'addition. Au classement, Saint-Gall, deuxième, ne compte qu'une longueur de retard sur Thoune et pourrait être rejoint par Bâle, qui se déplace à Lausanne dimanche.



Elite16 au Cap: les soeurs Vergé-Dépré éliminées en quarts Anouk (à gauche) et Zoé Vergé-Dépré tiennent la forme à deux semaines des Mondiaux de beachvolley (archives). Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER Journée contrastée pour Anouk et Zoé Vergé-Dépré au tournoi Elite16 du Cap, en Afrique du Sud. Les Bernoises se sont qualifiées pour les quarts samedi matin avant de connaître l'élimination en soirée.

Quelques heures après avoir dominé avec brio les Norvégiennes Nina Pavlova/Sunniva Helland-Hansen 21-15 21-14, les soeurs Bernoises se sont inclinées face au duo allemand Svenja Müller/Cinja Tillmann, 21-16 22-20.

Les tournois Elites16 sont les plus relevés du circuit mondial de beachvolley. Il y a un mois, Anouk et Zoé Vergé-Depré avaient déjà rallié les quarts du tournoi de Rio, au Brésil. Elles attaqueront donc avec ambition les Championnats du monde d'Adelaide qui débutent dans deux semaines en Australie.



Premier League: Granit Xhaka et Sunderland sur le podium Granit Xhaka (à gauche) et Sunderland ont créé la surprise à Stamford Bridge. Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Le promu Sunderland, mené dès la 4e minute, a arraché la victoire sur la pelouse de Chelsea samedi (2-1). L'équipe de Granit Xhaka est provisoirement deuxième du classement de Premier League.

Les Black Cats ont cédé rapidement devant Alejandro Garnacho (4e) mais ils ont égalisé grâce au Français Wilson Isidor (22e) puis arraché la victoire sur un but d'un entrant, Chemsdine Talbi (90e+3). Titulaire dans l'entrejeu, Xhaka a une nouvelle fois livré un match plein avec son nouveau club.

Au classement, Sunderland occupe la deuxième place avec 17 points, du moins temporairement et avant les matches d'Arsenal (1er, 19 pts) et Manchester City (3e, 16 pts), opposés dimanche à Crystal Palace et Aston Villa respectivement.

A l'inverse, c'est une très mauvaise opération pour Chelsea (7e, 14 pts) qui restait sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, en comptant notamment celle contre Liverpool (2-1) et les cartons face à Nottingham Forest (3-0) et l'Ajax Amsterdam (5-1).

Newcastle aussi in extremis Le Newcastle de Fabian Schär, entré à jeu à la 61e, s'est pour sa part imposé à domicile contre Fulham (2-1), grâce à un but décisif de Bruno Guimaraes à la 90e. Les Magpies sont 11es avec un bilan de trois victoires, trois nuls et trois défaites.



Bundesliga: le grand huit du Bayern Munich Nicolas Jackson (à droite) et le Bayern ont fini par avoir raison du Borussia Mönchengladbach de Nico Elvedi (à gauche). Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayern Munich poursuit son cavalier seul en Bundesliga. Vainqueur 3-0 samedi sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, le "Rekordmeister" a signé une huitième victoire en huit matches.

Les Bavarois ont dû attendre la 64e minute et un but de Joshua Kimmich pour faire la différence, alors qu'ils évoluaient avec un homme de plus sur le pré après l'expulsion de Jens Castrop (19e). Raphaël Guerrero (70e) et Lennart Karl (81e) ont encore marqué pour enfoncer Nico Elvedi et Gladbach, derniers du classement et toujours privés de victoire cette saison (3 nuls, 5 défaites).

Fabian Rieder et Cédric Zesiger ont aussi connu un samedi difficile contre le RB Leipzig. Battu 6-0 devant son public, le FC Augsbourg, où évoluent les deux Suisses - seul Rieder était titulaire samedi -, a également concédé sa 5e défaite de l'exercice face au dauphin du Bayern.

Augsbourg compte un point de moins que le SV Hambourg, promu en Bundesliga cette saison. Le club de Miro Muheim a aussi connu la défaite à domicile contre Wolfsbourg (1-0).



Swiss Indoors: Fonseca en finale au terme d'une rencontre serrée Finaliste pour sa première participation à Bâle, Joao Fonseca aura l'occasion de remporter un 2e titre en 2025. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Joao Fonseca (ATP 46) s'est hissé en finale des Swiss Indoors de Bâle en battant l'Espagnol Jaume Munar (ATP 42) 7-6 (7/4) 7-5. Le Brésilien a su gérer les moments clés d'une rencontre équilibrée.

Après les 12 premiers jeux de la première manche, les deux joueurs n'ont pas été en mesure de se procurer la moindre balle de break. Munar a été le premier à céder au tie-break. Au deuxième set, le droitier brésilien de 19 ans a su conclure à sa première balle de match.

Il s'agit de la première participation de Fonseca à Bâle, et sa deuxième finale de l'année sur le circuit ATP après celle de Buenos Aires, où il avait remporté le titre en février. Il jouera le vainqueur de la demie entre le Français Ugo Humbert et l'Espagnol Alejandro Davidovitch Fokina dimanche à 15h30.



Lara Gut-Behrami fière d'inspirer la nouvelle génération Lara Gut-Behrami espère que des jeunes Suissesses seront inspirées par ses exploits. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a égalé samedi Vreni Schneider avec un 101e podium en Coupe du monde. A 34 ans, alors qu'elle entame sa dernière saison, la Tessinoise est fière d'inspirer de nouvelles générations.

"Quand j'étais petite, les skieuses suisses étaient une inspiration pour moi. Imaginer que tous ces podiums puissent motiver d'autres enfants à poursuivre ce chemin, poursuivre la tradition suisse... Je n'en étais pas vraiment consciente il y a quelques années, mais maintenant, j'en suis fière", a déclaré "LGB" au micro de la RTS.

La skieuse de Comano avait le sourire aux lèvres après avoir pris la 3e place du géant d'ouverture de la saison de Sölden, en Autriche. Trois fois victorieuse sur le glacier du Rettenbach (2013, 2016, 2023), elle se satisfaisait pleinement de ce 101e podium à l'heure de l'interview.

"Je suis très contente de commencer la saison avec un podium, ça fait du bien", a-t-elle lâché, contente d'avoir pu livrer la marchandise sur le second tracé. "J'ai réussi à enchaîner les virages, j'étais nettement plus directe sur les portes que le matin, tout simplement plus rapide."

"Jamais dire non à un podium" Seules l'Autrichienne Julia Scheib - imbattable samedi devant son public - et l'Américaine Paula Moltzan (2e) ont fait mieux que la Suissesse à Sölden. Mais pour la championne de Swiss-Ski, l'important était de bien se sentir sur les skis, surtout après une première manche qu'elle a qualifiée de "décevante".

"Je suis fière d'avoir réussi à me libérer, d'avoir pu attaquer. Mais évidemment, je ne vais jamais dire non à un podium", a encore glissé la Tessinoise, qui devrait avoir de nombreuses occasions de dépasser Vreni Schneider lors de son ultime saison sur le Cirque blanc.



Gut-Behrami égale Vreni Schneider avec un 101e podium Troisième du géant de Sölden, Lara Gut-Behrami a décroché son 101e podium en Coupe du monde Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a entamé de manière quasi parfaite sa dernière saison en Coupe du monde.

La Tessinoise, 3e du géant de Sölden, a décroché son 101e podium à ce niveau. La victoire est revenue à l'Autrichienne Julia Scheib.

Victorieuse à trois reprises sur le glacier du Rettenbach (2013, 2016, 2023), Lara Gut-Behrami ne pouvait guère espérer mieux samedi. Elle a concédé 1''11 sur Julia Scheib, qui a tenu le choc après avoir survolé la première manche, et 0''53 sur l'Américaine Paula Moltzan (2e), qui aurait pu mettre la pression sur l'Autrichienne sans une grosse faute en seconde manche.

Cinquième après le premier parcours, la Tessinoise de 34 ans s'est montrée plus percutante l'après-midi pour s'offrir un 29e podium dans la discipline. Avec désormais 101 podiums au total, "LGB" égale ainsi le record helvétique en la matière, détenu par la légende Vreni Schneider depuis les années 90.

Julia Scheib (27 ans) a, elle, mis fin à une interminable disette en s'offrant son premier succès sur le Cirque blanc. Elle a offert à l'Autriche son premier succès dans un géant de Coupe du monde dames depuis le 7 mars 2016 (Eva-Maria Brem à Jasna)! La victoire avait échappé aux Autrichiennes lors des 79 derniers géant...

Deuxième meilleure Suissesse, Camille Rast a montré de bonnes choses. La Valaisanne, 12e l'an dernier sur une piste qu'elle n'affectionne pas vraiment, a néanmoins commis quelques imprécisions tant sur la première manche (13e chrono) que sur la seconde. La championne du monde de slalom se contentera du 15e rang.

Kasper devant Holdener Deux autres Suissesses ont pris place dans le top 30. Vanessa Kasper s'est montrée trop prudente sur le second tracé pour faire mieux qu'un 29e rang. La Grisonne de 28 ans a néanmoins inscrit des points pour la huitième fois en Coupe du monde.

Elle a laissé la 30e et dernière place à Wendy Holdener. La Schwytzoise, 16e à l'issue du premier parcours, a complètement manqué son affaire dans une seconde manche dont elle a réalisé le moins bon temps. Elle tentera de se refaire le 15 novembre à Levi, théâtre du premier slalom de l'hiver.

Sue Piller, qui s'est classée 35e de la 1re manche à 0''65 du top 30, doit quant à elle encore patienter avant de débloquer son compteur à ce niveau. La jeune Fribourgeoise de 20 ans disputait sa troisième course sur le Cirque blanc.



1re manche du géant: Gut-Behrami 5e, Scheib en démonstration Julia Scheib a réussi une démonstration en 1re manche à Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a signé le 5e temps de la 1re manche du géant d'ouverture de la saison samedi à Sölden. La Tessinoise a concédé 1''54 à la leader provisoire, l'Autrichienne Julia Scheib.

Partie avec le dossard 6, Lara Gut-Behrami s'est montrée à l'aise sur la première moitié du tracé. La Tessinoise affiche d'ailleurs le meilleur chrono après 30'' de course, avec 0''12 de mieux que Julia Scheib. Mais celle-ci a réalisé une démonstration sur le bas.

Julia Scheib, qui pourrait mettre fin à une série de... 79 géants féminins sans victoire autrichienne, devance ainsi Paula Moltzan (2e) de 1''28. Lara Gut-Behrami n'accuse que 0''26 de retard sur l'Américaine, et 0''22 sur la Croate Zrinka Ljutic (3e). Sixième, Mikaela Shiffrin suit à 0''15 de "LGB".

Les autres Suissesses ont terminé plus loin. La Valaisanne Camille Rast a lâché 2''23 et occupe le 13e rang après le passage de 30 concurrentes, Wendy Holdener étant quant à elle 16e à 2''74.

