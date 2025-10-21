faible pluie15°
Daniel Naroditsky est mort, le monde des échecs en deuil

This undated photo released by Charlotte Chess Center shows Daniel Naroditsky playing chess on the board. (Kelly Centrelli/Charlotte Chess Center via AP Obit Daniel Naroditsky
Daniel Naroditsky est décédé à l'âge de 29 ans.Keystone

Mort d'un grand maître des échecs à 29 ans

L'Américain Daniel Naroditsky est décédé subitement à 29 ans. De grands noms des échecs ont tenu à lui rendre hommage.
21.10.2025, 17:2421.10.2025, 17:54

Le jeune prodige américain des échecs et grand maître Daniel Naroditsky, est mort subitement à l'âge de 29 ans, selon un communiqué de sa famille publié lundi par son club d'échecs à Charlotte, en Caroline du Nord (est des Etats-Unis).

«Daniel était un joueur d'échecs talentueux, un commentateur et un pédagogue, et un membre précieux de la communauté des échecs, admiré et respecté par les fans et les joueurs du monde entier», indique le Charlotte Chess Center dans son communiqué.

«Nous vous demandons de respecter la vie privée de la famille pendant cette période extrêmement difficile. Souvenons-nous de lui pour sa passion et son amour pour le jeu d'échecs, et pour la joie et l'inspiration qu'il nous a amenées chaque jour»

Les causes du décès n'ont pas été communiquées.

Grand maître à 18 ans

«Je suis bouleversé», a écrit sur les réseaux sociaux le grand maître américain et numéro deux mondial, Hikaru Nakamura.

«C'est une perte immense pour le monde des échecs»
Hikaru Nakamura

L'ancien champion du monde Garry Kasparov a également rendu hommage au jeune prodige, et publié sur son compte X une photo où il se tient près de Daniel Naroditsky encore enfant.

Né en Californie, Daniel Naroditsky, connu aussi sous le nom de Danya, avait obtenu le titre de grand maître d'échecs en 2013 à l'âge de 18 ans. Il a écrit plusieurs livres sur les échecs, était très présent sur les réseaux sociaux et animait une chaîne YouTube suivie par plus de 490.000 personnes. (jzs/afp)

