Mort d'un grand maître des échecs à 29 ans
Le jeune prodige américain des échecs et grand maître Daniel Naroditsky, est mort subitement à l'âge de 29 ans, selon un communiqué de sa famille publié lundi par son club d'échecs à Charlotte, en Caroline du Nord (est des Etats-Unis).
«Daniel était un joueur d'échecs talentueux, un commentateur et un pédagogue, et un membre précieux de la communauté des échecs, admiré et respecté par les fans et les joueurs du monde entier», indique le Charlotte Chess Center dans son communiqué.
Les causes du décès n'ont pas été communiquées.
Grand maître à 18 ans
«Je suis bouleversé», a écrit sur les réseaux sociaux le grand maître américain et numéro deux mondial, Hikaru Nakamura.
L'ancien champion du monde Garry Kasparov a également rendu hommage au jeune prodige, et publié sur son compte X une photo où il se tient près de Daniel Naroditsky encore enfant.
It is with great sadness that the Kasparov Chess Foundation mourns the passing of GM Daniel Naroditsky, one of the brightest stars to emerge from our programs.— Kasparov Chess (@Kasparov_Chess) October 20, 2025
Danya’s talent, creativity, and love for chess inspired everyone who knew him, from students to fellow competitors. pic.twitter.com/AuPr0uZx4u
Né en Californie, Daniel Naroditsky, connu aussi sous le nom de Danya, avait obtenu le titre de grand maître d'échecs en 2013 à l'âge de 18 ans. Il a écrit plusieurs livres sur les échecs, était très présent sur les réseaux sociaux et animait une chaîne YouTube suivie par plus de 490.000 personnes. (jzs/afp)