Yuliya Efimova sous statut neutre aux JO ++ Doublé de Messi avec l'Argentine

Yuliya Efimova autorisée sous statut neutre Yulia Efimova (ici en 2016 Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Yuliya Efimova est devenue la première nageuse russe à bénéficier du statut d'athlète individuel neutre (AIN) pour les JO de Paris. L'intéressée estime néanmoins qu'elle aura du mal à se qualifier. La brasseuse, sextuple champion du monde et triple médaillée olympique à Londres 2012 (200 m, bronze) et Rio 2016 (100 et 200 m, argent), a reçu le statut de nageuse neutre pour Paris vendredi de la part de l'instance dirigeante de la natation, World Aquatics. Le CIO autorise à titre individuel les sportifs russes et bélarusses à participer sous bannière neutre aux Jeux, aux conditions de ne pas avoir ouvertement soutenu l'offensive lancée en Ukraine par la Russie en février 2022 et de ne pas être membre d'un club lié aux forces de sécurité. Efimova, 32 ans, a toutefois déclaré à la chaîne russe Match TV.Ru qu'elle aurait du mal à respecter la date limite de qualification pour les Jeux olympiques, fixée au 23 juin. N'ayant pas de visa pour l'Europe, elle ne peut pas participer à des épreuves où elle aurait pu se qualifier. "Ils m'ont donné (le statut neutre) aujourd'hui mais c'est un gros problème de ne pas avoir assez de temps pour les qualifications internationales. Les compétitions se terminent toutes le 23 juin - soit elles ont eu lieu, soit elles auront lieu la semaine prochaine", a-t-elle souligné.

Doublé de Messi avec l'Argentine Messi a signé un doublé face au Guatemala Image: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW Lionel Messi a inscrit un doublé lors du succès 4-1 de l'Argentine face au Guatemala vendredi dans le Maryland. Il s'agissait du dernier match de préparation de l'Albiceleste avant la Copa America. Après l'ouverture du score surprise du Guatemala avec un but contre son camp de Lisandro Martinez (4e), Messi a rapidement égalisé (12e) en profitant d'une erreur du gardien adverse, avant de clore la marque à la 77e minute. Entretemps, Lautaro Martinez avait donné l'avantage aux champions du monde 2022 (39e sur penalty, puis 66e). L'Argentine entamera la défense de son titre de champion de la Copa America jeudi prochain contre le Canada à Atlanta. Cette édition disputée aux Etats-Unis a été élargie à l'Amérique du nord, à l'Amérique centrale et aux Caraïbes (Concacaf).

Aberg en tête après le 2e tour, Woods manque le cut Ludvig Aberg pointe en tête de l'US Open après 2 tours Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Ludvig Aberg pointe seul en tête de l'US Open à l'issue du 2e tour. La légende Tiger Woods n'a pour sa part pas franchi le cut vendredi à Pinehurst en Caroline du Nord. Ludvig Aberg confirme son arrivée tonitruante dans le monde professionnel à 24 ans, après sa 2e place au Masters. Une carte de 69 (1 sous le par) lui a permis de capitaliser sur son excellente première journée jeudi (66) pour se retrouver seul à -5 sous le par. "J'ai très bien tapé la balle. C'était évidemment un parcours très difficile. Mais j'ai l'impression d'avoir su rester discipliné, très patient, en essayant de viser les zones que je ciblais", a déclaré le jeune Suédois. McIlroy en embuscade Un coup derrière Aberg, les Américains Bryson DeChambeau et Patrick Cantlay, ainsi que le Belge Thomas Detry partagent la 2e place. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, no 3 mondial vainqueur du tournoi en 2011 et co-leader jeudi soir, reste en embuscade à deux coups, à égalité avec le Français Matthieu Pavon et l'Américain Tony Finau. Bien plus loin au classement, Tiger Woods (carte de 73, +7 total) a de nouveau échoué à passer le cut d'un Majeur, après le PGA Championship en mai et une 60e place au Masters en avril. L'homme aux 15 titres majeurs est revenu en janvier après une opération à une cheville en avril 2023, sans parvenir à retrouver un bon niveau. "Une corvée" Le no 1 mondial Scottie Scheffler, vainqueur du Masters et quasi invincible cette saison, a lui étalé sa frustration lors d'une journée achevée avec une carte de 74, pour un score total de +5 à 10 coups de la tête qui lui permet tout juste de franchir le cut avant les deux derniers tours ce week-end. "Ca a été une corvée. Je suis fier de la façon dont je me suis battu. Je n'arrivais juste pas à faire tomber les putts", a lâché Scheffler, auteur d'une carte sans birdie rarissime pour lui, dans une journée où il a lancé plusieurs fois ses clubs de rage.

Dallas humilie Boston, qui ne mène plus que 3-1 en finale Doncic et les Mavs gardent espoir en finale NBA Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Dallas garde la lumière allumée, et avec la manière! Devant leur public, les Mavericks ont humilié Boston vendredi (122-84) lors du match 4 de la finale NBA, s'offrant un sursis alors que Boston ne mène plus que 3-1 dans la série. Boston, qui avait gagné ses 10 matches précédents, reste à un succès d'un 18e titre record que la franchise au trèfle aura l'occasion de conquérir dès lundi dans son TD Garden. Si elle s'est réveillée de la claque subie dans le Texas, qui peut redonner un peu de confiance aux Mavericks. Grâce à son premier succès de la finale, Dallas garde un mince espoir de conquérir un deuxième trophée après 2011, ce qui serait un immense exploit: aucune franchise NBA n'a jamais renversé une série après avoir été menée 3-0. Vendredi au Texas, Dallas a attaqué très fort son premier match de la dernière chance, menant déjà 34-21 après le premier quart-temps, puis 61-35 à la mi-temps, et n'a plus relâché la pression. L'écart a même atteint 48 points lors du quatrième quart, une première en finale NBA depuis au moins 50 ans d'après ESPN. La réponse de Doncic Critiqué pour une attitude négative et une sortie pour six fautes lors de l'acte III, Luka Doncic a répondu avec 29 points et 5 passes, malgré un 0/8 à 3 points. "On sait qu'on ne peut plus perdre, on va se battre jusqu'au bout. Notre énergie était plus haute, on était tous très concentré en défense", a-t-il indiqué. Méconnaissables, les Boston Celtics ont manqué l'occasion de devenir la première équipe de l'histoire à réussir un "sweep" (4-0) tant en finale de Conférence qu'en finale NBA. Les C's restent néanmoins idéalement placés pour reprendre l'avantage face à leurs éternels rivaux, les Los Angeles Lakers, qui sont passés de 15 à 17 titres NBA depuis le dernier sacre de Boston en 2008.

L'Italie et l'Espagne veulent marquer les esprits Tenante du titre, l'Italie entame son Euro 2024 samedi à 21h à Dortmund. La Squadra Azzurra se frottera à l'Albanie, qui dispute la deuxième phase finale de son histoire dans une grande compétition. Qu'attendre de l'Italie? Non qualifiée pour les Coupes du monde 2018 et 2022, elle a cueilli entre ces deux échecs retentissants son deuxième titre continental en 2021 grâce à deux victoires consécutives obtenues aux tirs au but face à l'Espagne (demi-finale) et l'Angleterre (finale). Successeur de Roberto Mancini, le sélectionneur Luciano Spalletti a dû reconstruire une équipe après la (semi-)retraite de plusieurs cadres. L'Italie a tremblé jusqu'au bout pour assurer sa qualification directe pour le rendez-vous allemand, terminant 2e de son groupe à égalité avec l'Ukraine (3e) derrière l'Angleterre. Emmenée par le capitaine de GC Amir Abrashi, l'Albanie a pour sa part remporté une poule E certes peu relevée, à égalité avec la République tchèque, mais en devançant de 4 points la Pologne de Robert Lewandowski (3e) qui a dû passer par les barrages. L'équipe entraînée par le Brésilien Sylvinho rêve de créer l'exploit en Allemagne dans un "groupe de la mort" qui comprend également l'Espagne et la Croatie. Les Albanais, qui avaient été éliminés en phase de poules pour leur premier Euro en 2016 en France, ont toutefois perdu quatre fois en quatre duels face à l'Italie. Retrouvailles L'Espagne et la Croatie se retrouveront pour leur part dès 18h samedi dans le Stade olympique de Berlin, un an après leur finale de la Ligue des nations remportée aux tirs au but par la Roja à Rotterdam. Malheur au vaincu, s'il y en a un. Sortie par les surprenants Marocains en 8es de finale du Mondial 2022, l'Espagne s'est parfaitement reprise en dominant la dernière Ligue des nations ainsi que son groupe qualificatif pour cet Euro. La troupe de Luis de la Fuente n'a concédé qu'une défaite dans la poule A, face à l'Ecosse en mars 2023, pour sept victoires. Emmenée par les jeunes Rodri et Pedri, la Roja semble capable d'aller chercher un quatrième titre européen, douze ans après le deuxième sacre consécutif de sa génération dorée. La Croatie, qui compte toujours sur Luka Modric (38 ans), espère quant à elle afficher son visage des dernières Coupes du monde (2e en 2018, 3e en 2022). Car elle n'a jamais atteint le dernier carré d'un Euro.

Suisse - Hongrie: le match du grand pardon 557 jours après le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar face au Portugal, la Suisse a la possibilité de regagner le cœur de ses supporters. Un succès ce samedi à Cologne face à la Hongrie pour son premier match de l'Euro 2024 fera oublier le funeste 6-1 du Lusail Stadium. Ce 47e Suisse - Hongrie de l’histoire sera bien le match du grand pardon pour Murat Yakin et pour Granit Xhaka. Le sélectionneur et son capitaine, unis désormais comme les cinq doigts de la main si l’on entend leur discours martelé cette année, peuvent faire oublier samedi après-midi leurs querelles infantiles qui ont alourdi pendant des mois l’ambiance de l’équipe. Les deux hommes savent, surtout, qu’une victoire lors de ce premier match assurera pratiquement la qualification pour les huitièmes de finale avec une formule qui n’éliminera que huit des trente-deux équipes en lice dans cette phase de poules. Il insufflera surtout une confiance énorme aux joueurs avant d’affronter mercredi l’Ecosse, la plus faible équipe de ce groupe A sur le papier, et, bien sûr, l’Allemagne le 23 juin à Francfort dans un choc des voisins qui déchainera les passions dans tout le pays. Rien d'un épouvantail Il n’y a donc plus qu’à battre la Hongrie pour vivre, comme en 2006, un beau songe d’été en Allemagne. La tâche est bien loin d’être insurmontable. Invaincue lors du tour préliminaire dans un groupe qui comprenait la Serbie, le Monténégro, la Lituanie et la Bulgarie, la sélection dirigée depuis 2018 par l’Italien Marco Rossi impose un certain respect. Mais elle n’a rien d’un épouvantail. Son maître à jouer Dominik Szoboszlaj s’est blessé lors du dernier match de préparation après avoir perdu en cette fin de saison sa place de titulaire à Liverpool. Organisée comme l’équipe de Suisse dans un schéma en 3-4-2-1, elle ne possède pas des individualités marquantes. Or la Suisse, faut-il le rappeler, comptera dans ses rangs samedi au coup d’envoi un champion d’Italie - Yann Sommer -, un champion d’Angleterre - Manuel Akanji - et un champion d’Allemagne - Granit Xhaka. S’ils évoluent dans le même registre que dans leur club, les trois hommes offriront à l’équipe de Suisse une assise extraordinaire, dans la mesure où ils n’ont jamais été aussi forts qu’en cette année 2024. Une Suisse qui sait aussi très bien jouer Le seul problème à résoudre pour Murat Yakin est de trouver la bonne animation offensive pour concrétiser une supériorité tant collective qu’individuelle indéniable. Avec Silvan Widmer et Dan Ndoye, le sélectionneur s’estime suffisamment armés dans les couloirs. En attaque, Xherdan Shaqiri et Zeki Amdouni seront très certainement appelés à compenser les absences de Breel Embolo et de Steven Zuber. Le Bâlois et le Genevois ont démontré par le passé qu’ils pouvaient faire la paire. Personne ne peut oublier la passe lumineuse de Shaqiri pour Amdouni qui avait permis l’an dernier à la Suisse de mener 2-0 à Lucerne face à la Roumanie. Jusqu’à la 89e minute, cette rencontre du 19 juin 2023 avait été l’une des plus belles livrées par la Suisse de Murat Yakin avec bien sûr le 1-1 de Rome sept mois plus tôt. Ces souvenirs lumineux rappellent que l’équipe de Suisse est fort capable, elle aussi, de très bien jouer au football. A elle de le démontrer à nouveau ce samedi pour tourner enfin la page du triste épilogue de la dernière Coupe du monde.

Euro 2024: l'Allemagne domine l'Ecosse 5-1 Jamal Musiala félicité par Julian Nagelsmann après son superbe match Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA L'Allemagne est bien partie dans l'Euro 2024. A Munich (groupe A), elle a battu l'Ecosse 5-1. Les buts ont été inscrits par Wirtz (10e), Musiala (19e), Havertz (45e/pen), Füllkrug (68e) et Can (93e). Les Allemands, très dynamiques et nettement meilleurs techniquement, n'ont même pas eu besoin de sortir le tout grand jeu pour l'emporter, tant l'opposition a été d'un niveau presque consternant. Les Ecossais, malgré un dispositif très défensif, ont vite craqué et concédé deux buts en début de rencontre. Le premier est venu d'une transversale de Kroos pour Kimmich, lequel servait Wirtz pour l'ouverture du score. Sur le deuxième, Gündogan était à l'origine avec une percée dans l'axe suivi d'un décalage pour Havertz, qui donnait ensuite en retrait pour Musiala. Les deux jeunes joyaux de Julian Nagelsmann ont ainsi idéalement lancé leur tournoi. Quand rien ne va... L'Allemagne ajoutait le 3-0 juste avant la pause sur un penalty dicté après recours à la VAR et transformé par Havertz. En prime, Porteous, auteur de la faute sur Gündogan, écopait d'un carton rouge. Il y a des soirs où rien ne va... En deuxième mi-temps, Füllkrug a salé l'addition (68e) peu après son entrée en jeu, sur un service de l'excellent Musiala. Julian Nagelsmann a pu se livrer à une revue d'effectif dans le secteur offensif très bien pourvu de sa sélection. Même le vétéran Thomas Müller (34 ans) a foulé la pelouse, prenant le relais de Musiala dont la sortie a été accompagnée par une longue ovation. Constat limpide Mission accomplie donc pour la Mannschaft. Mais on attend quand même de la jauger face à un adversaire plus coriace. Car après ce match d'ouverture, le constat est limpide: comme attendu, l'Ecosse, friable derrière et inoffensive devant, est bel et bien l'équipe la plus faible de ce groupe A. Et le but de l'honneur, tombé à la 87e, résulte d'un autogoal de Rüdiger... La Suisse se devra donc d'empocher les trois points contre les Bravehearts mercredi soir à Cologne. Comme l'a écrit avec humour un journaliste de BBC Scotland, son pays devrait plutôt se concentrer sur le curling...

Murat Yakin ne veut pas sous-estimer la Hongrie Murat Yakin: son équipe est prête à entrer dans l'Euro 2024 Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il a son équipe en tête et mesure la difficulté de la tâche qui attend la Suisse contre un adversaire de valeur. "L’important est d’être prêt", dit Murat Yakin. Le sélectionneur assure que ses joueurs le sont. "Même si Denis Zakaria et Streven Zuber sont encore un peu ménagés, les vingt-six joueurs du cadre sont à ma disposition, se félicite Murat Yakin. Maintenant, il convient surtout de ne pas sous-estimer la Hongrie. Ses derniers résultats parlent pour elle. Mais je veux croire que mon équipe sera capable de jouer sur ses qualités." A ses côtés lors de la traditionnelle conférence de presse à J-1, Granit Xhaka n’est pas tombé dans le piège, celui de crier sur les toits que la Suisse sera sacrée Championne d’Europe le 14 juillet prochain. "Mais on me connait. Tout le monde sait que je vois très large au moment de faire mes valises avant un tournoi, sourit le capitaine. Cela commence enfin demain pour nous. A nous d’annoncer clairement la couleur !" Immense aura Après une saison presque parfaite avec le Bayer Leverkusen - "elle l’aurait été si nous n’avions pas perdu la finale de l’Europa League", dit-il -, le Bâlois aborde cet Euro avec une immense aura. "J’accepte volontiers tous les compliments, poursuit-il. Mais ce n’est pas à moi de dire si je suis aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde. Je suis juste là pour aider l’équipe, pour la pousser vers l’avant." Le capitaine est, à nouveau, revenu sur sa relation avec son sélectionneur. "Je suis heureux de me retrouver sous les ordres d’un entraîneur aussi ouvert, explique-t-il. Entre Murat Yakin et moi, il n’y a jamais eu le moindre problème. Ces derniers mois, il est venu souvent à Düsseldorf. Nous avons partagé de bons repas avec du bon vin. Tout ce qui a pu être écrit sur nous deux est ridicule." Comme si tout le monde avait rêvé...

Euro 2024: la Hongrie est prête pour affronter la Suisse Marco Rossi, le sélectionneur italien de la Hongrie Image: KEYSTONE/AP/Tibor Illyes C’est une équipe de Hongrie qui regorge de confiance que la Suisse défiera samedi à Cologne. "Elle n’a cessé de grandir au fil des mois", affirme son sélectionneur italien Marco Rossi. "Notre premier but est d’apporter de la joie et du bonheur à nos supporters, dit-il. Nous y étions parvenus il y a trois ans même si nous n’étions pas sortis de la phase de poules." A la lutte avec le Portugal, la France et l’Allemagne, les Hongrois avaient échoué sur le fil. Cette année, au sortir d'une série vertueuse de 14 matches sans défaite, ils espèrent un autre destin dans un groupe plus abordable. "Mais la Suisse est une équipe très forte. Très solide en défense. Parfaitement armée en ligne médiane avec Granit Xhaka. Et percutante en attaque, souligne le technicien italien. Nous avons étudié son jeu. Mes joueurs savent ce qu’ils doivent faire demain sur le terrain. La pression sur leurs épaules sera très grande. Mais je veux croire qu’ils sauront comment l’évacuer." Cette confiance presque sans limite, on la retrouve dans les propos de Loïc Nego. Né à Paris il y a 33 ans et international hongrois depuis l’automne 2020, le défenseur du Havre lâche tout simplement qu’il "veut aller au bout dans cet Euro". "La Suisse impose un immense respect en raison de ses résultats depuis dix ans et en raison de la présence dans ses rangs de grands joueurs, dit-il. Mais nous avons également des atouts. Nous avons beaucoup travaillé sur nos forces, sur ce que nous devons faire pour gagner ce premier match."

Borussia Dortmund: Nuri Sahin nommé entraîneur Nuri Sahin célèbre un but avec Dortmund en 2016 Image: KEYSTONE/EPA DPA/BERND THISSEN Borussia Dortmund n'a pas tardé pour trouver son nouvel entraîneur. Au lendemain de l'annonce du départ d'Edin Terzic, le BVB a annoncé que Nuri Sahin reprenait la direction de l'équipe. Sahin (35 ans), ancien joueur du club (223 matches, 21 buts), était depuis le début 2024 assistant de Terzic. Il a signé un contrat jusqu'à fin juin 2027. "C'est un grand honneur pour moi de pouvoir entraîner Borussia Dortmund", a-t-il déclaré dans un communiqué du club.

TdS: Almeida gagne la 6e étape devant le maillot jaune Adam Yates Adam Yates reste en jaune Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Tour de Suisse continue d'être dominé par l'équipe UAE. Le Portugais Joao Almeida a remporté la 6e étape entre Ulrichen et Blatten-Belalp (42,5 km) devant le maillot jaune Adam Yates. Dans cette étape très courte, tout s'est joué dans la montée finale. Les échappés, dont le Suisse Stefan Bissegger, ont été rejoints à un peu plus de 3 km de l'arrivée. Les UAE, avec encore une fois un gros travail de Marc Hirschi et Jan Christen, ont imprimé un rythme élevé qui a fait exploser le peloton. Yates a attaqué à 3,5 km du but, mais il n'a pas réussi à creuser un écart significatif. Dans l'ultime kilomètre, le Britannique a été rejoint puis lâché par son coéquipier portugais, qui a franchi la ligne avec 4 secondes d'avance. Le vainqueur sortant, le Danois Mattias Skjelmose, a fini troisième à 9 secondes. Meilleur Suisse, le Grison Matteo Badilatti a concédé 2'27 au vainqueur. Au classement général, Adam Yates reste en jaune, mais son avance sur Almeida n'est plus que de 27 secondes. Le podium provisoire est complété par le Colombien Egan Bernal, à 1'28. Badilatti est 19e à 7'02. Samedi, la 7e étape se déroulera sur 118 km en boucle à Villars-sur-Ollon, avec deux passages par le col de la Croix et deux fois la montée sur la station vaudoise.

Le Slovène Slavko Vincic au sifflet pour Suisse-Hongrie L'arbitre slovène Slavko Vincic officiera lors de Suisse-Hongrie Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Slavko Vincic sifflera samedi dès 15h à Cologne le premier match de groupe de la Suisse à l'Euro, face à la Hongrie. L'arbitre slovène a dirigé la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund il y a deux semaines. Arbitre FIFA depuis 2010, Vincic (44 ans) arbitre pour la troisième fois dans le cadre d'un grand tournoi. La Suisse a déjà fait deux bonnes expériences avec le Slovène en tant qu'arbitre. Lors de l'Euro 2021, il a dirigé à Bakou le troisième match de groupe de la Suisse contre la Turquie, qui s'est soldé par une victoire 3-1 et une qualification suisse pour les 8es de finale. Vincic et la Suisse se sont retrouvés en octobre 2021 lors de la victoire 2-0 à Genève contre l'Irlande du Nord dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. Lors des deux matches, Vincic n'a sorti qu'un seul carton jaune.

Des bières "légères" au match à risques Serbie-Angleterre Seules des bières légères seront vendues dimanche à Gelsenkirchen pour Serbie-Angleterre Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Pour le match considéré à risques entre l'Angleterre et la Serbie, dimanche au 1er tour de l'Euro, les supporters ne pourront acheter que de la bière à teneur réduite en alcool. Une "bière légère" à 2,5% sera servie dans le stade, les supporters étant limités à deux verres à la fois, a indiqué une porte-parole de la police de Gelsenkirchen. Les bières habituelles, dont le volume d'alcool se situe entre 4 et 5%, ont été bannies de la vente. Cette mesure a été prise pour des "raisons de sécurité", a précisé la porte-parole, ajoutant que les Britanniques "y sont habitués". Les autorités allemandes se sont préparées à faire face à d'éventuels hooligans lors du tournoi. Les organisateurs ont invité les autorités de tous les pays participant au tournoi à surveiller la situation à l'intérieur et autour des terrains. Plus de 1600 supporters anglais et gallois, frappés d'une interdiction de stade en raison d'un comportement violent antérieur, ne pourront pas se rendre en Allemagne pendant l'Euro, d'après le gouvernement britannique. Un violent clash entre les hooligans anglais et russes, en amont d'un match à Marseille, avait marqué l'Euro 2016.

L'ambiance monte avant le match d'ouverture Allemagne-Ecosse La fête s'annonce belle entre supporters écossais et allemands Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI La fièvre de l'Euro 2024 s'est emparée vendredi des rues de Munich à la mi-journée, remplies de nombreux supporters écossais, à quelques heures du match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Ecosse. Dans une ambiance très bon enfant et sous un ciel nuageux, l'imposante Tartan Army, surnom des supporters de l'Ecosse (entre 100 et 200'000 attendus en Allemagne pendant toute la compétition), a pris possession de la Marienplatz au centre de Munich, au pied de l'Hôtel de ville, avec kilts et cornemuses de sortie. Moins d'une semaine après des élections européennes marquées par une poussée des partis populistes dans plusieurs pays, l'Euro 2024 doit rassembler les Européens autour du ballon rond, et ce au moment où la guerre fait toujours rage sur le continent. La sélection ukrainienne fait d'ailleurs partie des 24 qui rêvent de succéder à la Nazionale italienne, lauréate en 2021. "Pour nos valeurs démocratiques et européennes, l'Euro 2024 peut être utilisé à tout moment", a estimé le directeur du tournoi Philipp Lahm, dans un entretien accordé à l'agence allemande SID, reconnaissant qu'une telle compétition est "toujours" une plate-forme pour des thèmes sociaux et politiques. "L'Europe est un pays génial" "L'Europe est un pays génial. Bienvenue pour l'Euro de foot", a lancé de son côté le quotidien populaire allemand Bild dans son édition de vendredi, avec 24 visages de supporters aux couleurs des pays qualifiés, sur une double page centrale dans son premier cahier. "Plus ce sera coloré et mieux ce sera. Ça veut dire qu'à côté du noir-rouge-or (les couleurs allemandes), je me réjouirai aussi pour d'autres couleurs et drapeaux des équipes du tournoi", a glissé le chancelier allemand Olaf Scholz vendredi. Au-delà de l'invasion russe de l'Ukraine, le contexte de la guerre à Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas suscite aussi un "risque élevé diffus", selon la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, même si aucune menace d'attentat n'a été clairement identifiée. Une édition plus classique Trois ans après un Championnat d'Europe décalé d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, dans des stades à jauges réduites et éclaté dans 11 villes différentes du continent, allant de Séville à Bakou, l'édition 2024 revient à du plus classique, en Allemagne, forte de son expérience du Mondial 2006. Privilège du pays-hôte, la Mannschaft de Julian Nagelsmann ouvre le bal devant 66'000 spectateurs à Munich, en espérant fédérer derrière elle tout un pays, sur le modèle du "conte de fées estival" ("Sommermärchen") de 2006, lorsque les Allemands avaient terminé troisièmes d'une Coupe du monde marquée par une incroyable ferveur.