Grâce à cette technologie, vous regarderez le tennis différemment

L'Open d'Australie propose de suivre les matchs en direct, sur sa chaîne Youtube, mais d'une manière révolutionnaire.

Premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie est toujours l'occasion de découvrir des nouveautés en tennis. Et cette semaine, les organisateurs ont réservé une sacrée surprise aux téléspectateurs.

Ces derniers peuvent désormais suivre les matchs en direct – gratuitement – sur la chaîne Youtube officielle de l'événement, mais d'une manière très particulière. Le terrain, le stade et les joueurs sont modélisés en images de synthèse, à tel point qu'on a l'impression de regarder un jeu vidéo. Les rencontres rappellent celles jouées sur la console Wii.

Les tennismen et tenniswomen sont ainsi transformés en avatars (censés leur ressembler, ce qui est le cas pour la plupart d'entre eux). La prouesse?

Tous leurs gestes, tennistiques ou autres, sont fidèlement reproduits en temps réel.

Un exemple: mardi, le craquage de Daniil Medvedev – de rage, il a explosé une caméra placée sur le filet en la frappant plusieurs fois avec sa raquette – lors de son 1er tour contre Kasidit Samrej a été parfaitement reproduit en images de synthèse. Un moment d'autant plus cocasse. Les bruits sur le court et l'ambiance dans les tribunes sont aussi diffusés en temps réel.

Le craquage de Medvedev en dessins animés 📺 Vidéo: twitter

La «vraie» version 📺 Vidéo: twitter

Cette nouvelle manière de regarder des matchs de tennis est particulièrement ludique et vaut le détour, même si les puristes préféreront toujours la vraie version. L'Open d'Australie a opté pour cette alternative insolite car c'est le seul moyen, pour lui, de diffuser les matchs en direct en contournant les droits TV (ils appartiennent à des télévisions), précise RMC Sport.

Dans le sport, il ne s'agit pas d'une première: le 25 décembre dernier, le match de NBA entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks a aussi été retransmis via des dessins animés, avec des joueurs représentés par des personnages de Disney.

Reste désormais à savoir si les trois autres tournois du Grand Chelem – Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open – opteront pour le même système que l'Open d'Australie. S'il doit encore être perfectionné (il y a de légers bugs), il a le mérite de faire parler du tournoi et de lui offrir ainsi une belle publicité. (yog)