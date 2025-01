Stan Wawrinka a été battu par un coup hallucinant de son adversaire

L'Italien Lorenzo Sonego, vainqueur du Vaudois au 1er tour de l'Open d'Australie mardi, a réussi un point d'anthologie au pire moment pour son adversaire.

Stan Wawrinka (ATP 156) n'a pas réalisé d'exploit, ce mardi à Melbourne. Pour la troisième année consécutive, le Vaudois a été éliminé au 1er tour de l'Open d'Australie. Battu par Alex Molcan et Adrian Mannarino les saisons précédentes, c'est cette fois contre l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 55) que Stan a perdu en quatre manches (6-4 5-7 7-5 7-5), lors d'une rencontre marquée par un point d'anthologie.



On était au 3e set et le score était ultra serré. Sonego avait remporté la première manche, Wawrinka la deuxième et les deux joueurs en étaient à 5-5 dans la troisième. Le Vaudois était mal pris, il devait effacer deux balles de break pour rester en vie dans la partie lorsque l'Italien a sorti ce coup:

Un passing armé le dos tourné au filet, un geste de génie qui a permis à Lorenzo Sonego de filer vers la victoire. Il a en effet remporté le set (7-5) puis la quatrième manche sur le même score (7-5), donc le match après 3h12’ d'effort.

L'agence ats estime toutefois qu'à bientôt 40 ans (il les fêtera le 28 mars prochain), «Stan Wawrinka a démontré, malgré cette défaite, qu’il avait encore toute sa place sur le Circuit». Et d'ajouter: «Sa performance devrait inciter Severin Lüthi à trouver les mots justes pour le convaincre de jouer la rencontre de Coupe Davis contre l’Espagne. Sa titularisation en simple serait parfaitement fondée.»



La rencontre entre les Suisses et les Espagnols se disputera les 1er et 2 février 2025 dans la Swiss Tennis Arena de Bienne.

