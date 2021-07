La tenniswoman vaudoise a annoncé vendredi matin sur les réseaux sociaux sa retraite sportive.

Timea Bacsinszky (32 ans) a décidé de prendre sa retraite. La Vaudoise de 32 ans l'a annoncé vendredi matin sur les réseaux sociaux.

Elle a remporté 4 titres WTA (Luxembourg 2009, Acapulco et Monterrey 2015 et Rabat 2016). Son meilleur classement a été un 9e rang mondial en mai 2016. La même année, la Lausannoise a remporté la médaille d'argent des Jeux olympiques de Rio 2016 en double avec Martina Hingis.