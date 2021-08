Sport

Tokyo 2020

Tokyo 2020: Bencic ne double pas la mise avec Golubic



Image: KEYSTONE

L'argent fait le bonheur de Bencic et Golubic

La paire suisse a perdu sèchement en finale face aux Tchèques Krejcikova et Strycova, intouchables (7-5 6-1). Mais sa médaille d'argent est déjà un petit miracle.

team watson/ats

Belinda Bencic n'a pas couronné son chef-d'oeuvre en simple avec un titre en double aux côtés de Viktorija Golubic. En ce 1er août, les Suissesses se sont inclinées 7-5 6-1 devant les Tchèques Barbora Krejckikova et Katerina Siniakova, les têtes de série no 1 du tableau qui «pèsent» tout de même trois titres du Grand Chelem.

Belinda Bencic et Viktorija Golubic ont tenu le score jusqu'à 5-5 avant de perdre huit des neuf derniers jeux de cette finale. Plus incisives au service et plus tranchantes au filet, les Tchèques méritent amplement leur succès.

Le résumé du match en image Vidéo: RTS

Lors de cette finale, elles ont également su faire parler leur expérience face à une paire qui n'avait pratiquement aucun passé commun: avant ce tournoi olympique, Belinda Bencic et Viktorija Golubic n'avaient été associées que pour une seule rencontre, un premier tour sur le gazon de Bois-le-Duc en 2016.

Après plusieurs matches acharnés et un sacre en simple, Belinda Bencic semblait également à bout de force.

Le tennis suisse et les JO 😍

Cinq ans après celle remportée par Timea Bacsinszky et Martina Hingis à Rio, cette médaille d'argent, qui n'a tenu qu'à un fil avec une balle de match écartée en huitième de finale, est déjà la sixième pour le tennis suisse aux Jeux olympiques.

Cette réussite n'est pas le fruit du hasard. Elle est due à implication sans faille de la part de ses joueurs et joueuses helvétiques dans un tournoi olympique qui a souvent été moqué, ou snobé. Comme si le parcours mémorable réalisé par Marc Rosset, le «pionnier», aux Jeux de Barcelone en 1992, constitue une inépuisable source d'inspiration pour ses héritiers.