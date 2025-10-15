assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Vidéo

DH: Terrible chute de Gracey Hemstreet, qui fonce dans la foule

«Oh mon Dieu!»: terrible chute d'une pilote de VTT

La Canadienne Gracey Hemstreet a perdu le contrôle de son VTT et foncé droit dans la foule, ce week-end lors de la dernière étape de Coupe du monde de descente de la saison.
15.10.2025, 09:3415.10.2025, 09:34

C’est à Mont-Sainte-Anne, au Canada, que se tenait ce week-end la dernière manche de la Coupe du monde de VTT de descente de la saison.

L'étape canadienne a couronné la Française Marine Cabirou chez les dames, et le Canadien Jackson Goldstone chez les hommes, ce dernier remportant du même coup le classement de la Coupe du monde. Vali Höll l’a imité en s’adjugeant le général féminin.

Au-delà des titres, une chute a particulièrement marqué le week-end de compétition: celle de la Canadienne Gracey Hemstreet, tombée dans le dernier secteur de la descente.

La voici ⬇️

«Ohlala, quelle chute terrible! Oh mon Dieu, quelle chute!», a lancé en direct le commentateur de La chaîne L’Equipe.
Vidéo: twitter

En réception d’un saut, Hemstreet a perdu le contrôle de sa machine, a dévié de sa trajectoire puis a été catapultée en direction du public. Une scène qui rappelle inévitablement l’accident survenu le mois dernier en Valais, lors des Championnats du monde de VTT. C’est Antony Ruiz qui avait involontairement quitté sa ligne et terminé sa course dans la foule. Plusieurs blessés avaient été recensés, dont une enfant.

Heureusement, la chute de la jeune Gracey Hemstreet n’a causé aucun dommage, ni pour elle ni pour le public. Si plusieurs spectateurs ont accouru pour lui venir en aide, la pilote a ensuite assuré qu’elle «allait bien», regrettant simplement une «fin malheureuse» après une saison exceptionnelle, marquée par des victoires en Coupe du monde et une deuxième place au classement général.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
de Julien Caloz
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
de Soraya Sägesser
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Ce sont les gâteaux du moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
La reine du ski alpin prend une décision radicale
3
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
L'équipe de Suisse de football s'est imposée en Scandinavie (2-0), vendredi soir, et a fait un grand pas vers le Mondial 2026. Grâce à une rareté qui concerne son capitaine, Granit Xhaka.
L'équipe de Suisse de football a fait un très grand pas vers la Coupe du monde 2026, qui aura lieu l'été prochain en Amérique du Nord. Vendredi soir, elle a remporté un match crucial en Suède (2-0).
L’article