«Oh mon Dieu!»: terrible chute d'une pilote de VTT

La Canadienne Gracey Hemstreet a perdu le contrôle de son VTT et foncé droit dans la foule, ce week-end lors de la dernière étape de Coupe du monde de descente de la saison.

Plus de «Sport»

C’est à Mont-Sainte-Anne, au Canada, que se tenait ce week-end la dernière manche de la Coupe du monde de VTT de descente de la saison.

L'étape canadienne a couronné la Française Marine Cabirou chez les dames, et le Canadien Jackson Goldstone chez les hommes, ce dernier remportant du même coup le classement de la Coupe du monde. Vali Höll l’a imité en s’adjugeant le général féminin.

Au-delà des titres, une chute a particulièrement marqué le week-end de compétition: celle de la Canadienne Gracey Hemstreet, tombée dans le dernier secteur de la descente.

La voici ⬇️ «Ohlala, quelle chute terrible! Oh mon Dieu, quelle chute!», a lancé en direct le commentateur de La chaîne L’Equipe.

Vidéo: twitter

En réception d’un saut, Hemstreet a perdu le contrôle de sa machine, a dévié de sa trajectoire puis a été catapultée en direction du public. Une scène qui rappelle inévitablement l’accident survenu le mois dernier en Valais, lors des Championnats du monde de VTT. C’est Antony Ruiz qui avait involontairement quitté sa ligne et terminé sa course dans la foule. Plusieurs blessés avaient été recensés, dont une enfant.

Heureusement, la chute de la jeune Gracey Hemstreet n’a causé aucun dommage, ni pour elle ni pour le public. Si plusieurs spectateurs ont accouru pour lui venir en aide, la pilote a ensuite assuré qu’elle «allait bien», regrettant simplement une «fin malheureuse» après une saison exceptionnelle, marquée par des victoires en Coupe du monde et une deuxième place au classement général.

(roc)