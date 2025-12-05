Ce pongiste sort un coup venu d'ailleurs

Simon Gauzy a réussi un geste de grande classe, jeudi à la Coupe du monde par équipes mixtes de tennis de table.

Plus de «Sport»

Le pongiste tricolore Simon Gauzy est un habitué des points spectaculaires. Mais celui qu’il a réussi jeudi, lors de la Coupe du monde par équipes mixtes de tennis de table, dépasse tout ce qu’il avait montré jusque-là. Preuve en est: sur son site officiel, le Comité international olympique (CIO) estime que le joueur a «peut-être» inscrit «le point de l’année».

Celui-ci a été marqué lors du double d’ouverture de la rencontre France-Croatie, comptant pour le deuxième tour de la compétition. La partie opposait Simon Gauzy et sa partenaire Prithika Pavade à la paire Hana Arapovic / Ivor Ban.

Alors que les Français étaient menés un set à zéro, Gauzy a conclu, en deuxième manche, un échange court et rapide de quatre coups, en contrant l’accélération adverse en coup droit par une balle croisée jouée... dans son dos. Un registre totalement différent des échanges marathons hors norme qu’il est capable de produire grâce à ses qualités défensives.

Attention les yeux! Vidéo: twitter

Ivor Ban n’a rien pu faire sur ce point, qui a provoqué la stupéfaction de Prithika Pavade, la main devant la bouche en signe d’incrédulité. Ce coup a également offert une balle de set à la France, convertie dans la foulée.

Les Bleus ont ensuite remporté le match deux sets à un, puis la rencontre face à la Croatie sur le score de huit à trois, grâce notamment à la victoire d'Alexis Lebrun en simple. Ils ont toutefois été battus plus tard dans la journée par la République populaire de Chine, en tête de la poule commune.

(roc)