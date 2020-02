International

Weil wir's gar nicht mehr kennen: 22 skandinavisch-schöne Schneebilder



Wisst ihr noch ... damals ... als im Winter noch Schnee im Schweizer Flachland lag? Ist gar nicht mal so lange her! Wir erinnern uns ...

Die Wucht und Pracht des Schnees in 28 Bildern

In diesem Winter sieht die Sache allerdings ... ach, was faseln wir hier lange rum, du weisst es ja selbst: Es hat keinen Schnee. Einmal mehr. Würden wir hier ein aktuelles Schneebild aus der Schweiz zeigen, würde vermutlich kein Tourist mehr in die Schweiz reisen.

Wir wollten trotzdem mal wieder Schneebilder zeigen. Bevor wir ganz vergessen haben, wie es aussehen könnte. Und wo ist die Trefferquote höher als im hohen Norden? Denn dort gibts gefühlt IMMER Schnee. Und Polarlicht. Und verschneite Bäume! Wo gibt's das sonst noch? Danke, du skandinavischer Winter.

Darum:

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Und dann so: via giphy

Warst du diesen Winter auch irgendwo im Schnee-Traumland? Zeig uns deine Bilder in der Kommentarspalte!

Grosser Schneehaufen widersteht der Sonne im Vallée de Joux Video: srf

(lis/meg)

