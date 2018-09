Leben

Film

Die 10 besten Filme bei Regenwetter



Das sind unsere Lieblingsfilme und -serien, wenn es draussen richtig grusig ist

Weil wir uns bei diesem Wetter sowieso nur unter der Bettdecke verkriechen und nicht wissen, was wir gucken sollen, folgen hier neun Film- und Serientipps aus der Redaktion.

Filme

«Sunshine»

bild: 20th Century Fox

Die Sonne ist im Begriff, zu erlöschen. Eine Gruppe von Raumfahrern begibt sich auf ein Himmelfahrtskommando, um die Sonne wieder zum Strahlen zu bringen und das Fortbestehen der Menschheit zu sichern.

Empfehlung Lucas Schmidli: «Nichts passt an einem regnerischen Tag besser als ein Film, in dem die Sonne gerettet werden soll. Danach verziehen sich die Wolken garantiert wieder.»

Hier kannst du den Trailer gucken: Video: YouTube/JoBlo Movie Trailers

«Mr. Nobody»

bild: Concorde

Nemo Nobody ist der letzte Sterbliche einer Gesellschaft, die durch Zellerneuerung quasi unsterblich geworden ist. Nemo entscheidet sich gegen das ewige Leben. Mit einem Journalist blickt er auf seine Vergangenheit und wirft einen Blick darauf, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er andere Entscheidungen getroffen hätte.

Auch von Lucas Schmidli: «Ein grossartiger Film, um die melancholische Stimmung zu vertreiben, die der Regen aufkommen lässt.»

Hier kannst du den Trailer gucken: Video: YouTube/Movieclips Coming Soon

«Baby Driver»

bild: sony

Ein junger Mann, den alle nur «Baby» nennen, arbeitet als Fluchtwagenfahrer. Als Baby das Mädchen seiner Träume trifft, will er mit ihr durchbrennen, doch sein Gangsterboss hat ganz anderes mit ihm vor.

Empfehlung von Yannik Tschan: «Der Film startet gut gelaunt bis er in Regen und Trauer übergeht. Passt perfekt zu einem Regentag.»

Hier kannst du den Trailer gucken: Video: YouTube/Sony Pictures Entertainment

«Ein ausgekochtes Schlitzohr»

bild: CIC

Für insgesamt 80'000 Doller müssen Bandit und sein Kumpel Cledus 400 Kisten Bier innerhalb von 48 Stunden illegal nach Texas schmuggeln. Doch der Plan scheint zu scheitern, als Bandit die Anhalterin Carrie mitnimmt.

Empfehlung Oliver Baroni: «Wegen diesem Film wurden Regentage erfunden.»

Hier kannst du den Trailer gucken: Video: YouTube/jimmyredproductions

«Public Enemy No. 1»

bild: Senator/Central

Jacques Mesrine ist durch seine zahlreichen Straftaten in Frankreich und Kanada zum Staatsfeind Nummer Eins geworden. Niemand ist vor ihm sicher. Weder Handschellen im Gerichtssaal, noch ein Hochsicherheitstrack können ihn langfristig ausser Gefecht setzen.

Empfehlung von Jodok Meier: «Dieser zweiteilige Film hat alles, was du an einem verregneten Tag willst: Drama, Witz, Action, Plot-Twists und ein wenig französischer Charme. Wetten, du liest nach dem Film den ganzen Wikipedia-Artikel zu Jacques Mesrines?»

Hier kannst du den Trailer gucken: Video: YouTube/Wild Bunch Germany

«Tremors – Im Land der Raketenwürmer»

bild: United International Pictures

«Perfection» ist ein kleines Kaff in der Wüste Nevadas, das von blutrünstigen Untergrundwesen angegriffen wird. Abgeschnitten von der Umwelt, versuchen die Bewohner zu überleben. Höchste Zeit, dass Val McKee und sein Freund Earl Basset beginnen, das Dort zu retten.

Empfehlung von Marius Egger: «Ein Horrorfilm von 1990, der vermutlich zum Kultfilm aufstieg, weil er so schlecht-absurd ist. Mit Kevin Bacon mit langen Haaren. Und Monstern, die aus der Tiefe kommen.»

Hier kannst du den Trailer gucken: Video: YouTube/Pro Movie Kino

«Millennium-Trilogie –Verblendung, Verdammnis, Vergebung»

bild: NFP/Warner

Der Journalist Mikael Blomkvist recherchiert in einem besonders brisanten Fall von Mädchenhandel. Bei seiner Arbeit lernt er die Hackerin Lisbeth Salander kennen, die ihn bei seinen Ermittlungen unterstützt. Zusammen kommen sie einem Menschenhändlerring auf die Spur, in den höchste Regierungskreise verstrickt sind.

Empfehlung von Chantal Stäubli:

«Weil einem schon der erste Teil so fest packt, dass man sich gleich alle drei Teile reinziehen möchte. Und wann ist der beste Zeitpunkt für 526 Minuten Binge Watching? Genau, an einem verregneten Tag!»

Hier kannst du den Trailer des ersten Teils gucken: Video: YouTube/milleniumtrilogie

Serien

«Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI»

bild: FOX

Die FBI-Agenten Dana Scully und Fox Mulder untersuchen mysteriöse Fälle. Gemeinsam kommen sie im Laufe der Serie einer vielschichtigen Verschwörung auf die Spur.

Empfehlung von Lina Selmani: «Weil es nichts Besseres gibt, als dem armen Mulder dabei zuzusehen, wie ihn alle für verrückt halten, wenn es draussen regnet und grusig ist. Und am Schluss hat er halt doch immer recht und es waren ganz bestimmt Aliens! Vielleicht.»

Hier kannst du den Trailer gucken: Video: YouTube/FOX Heimkino

«Türkisch für Anfänger»

bild: Universum Film

Lena wohnt mit ihrer Mutter Doris und ihrem Bruder Nils zusammen. Als sich Doris in den türkisch-stämmigen Komissar Metin verliebt, müssen sich die Kinder von Doris an ihre neuen Geschwister Cem, ein klischeehafter Macho und Yagmur, eine strenggläubigen Muslima, gewöhnen. Das birgt hohes Konfliktpotential.

Empfehlung von Viktoria Weber: «Ich kenne mindestens drei Gründe, die dafür sprechen: Elyas M’Barek, Elyas M’Barek und Elyas M’Barek. Reicht das? Gut!»

Hier kannst du den Trailer gucken: Video: YouTube/StarsImUniversum

«Peaky Blinders»

bild: BBC Two

«Peaky Blinders» spielt im Jahr 1919 in Birmingham: Tommy Shelby, der Anführer einer gefürchteten Gang, verdient sein Geld auf dem Schwarzmarkt und mit illegalen Wetten. Doch als Tommy eine Waffenlieferung für Libyen in die Hände bekommen, will er noch höher hinaus.

Empfehlung von Corsin Manser: «Hast du das noch nicht gesehen? Wirklich? Dann los! Das beste seit es Netflix gibt: Gangs, Alkohol, Drogen, Sex und unerwartete Wendungen. Und regnen tut's in Birmingham, wo die Serie spielt, auch die ganze Zeit.»

Hier kannst du den Trailer gucken: Video: YouTube/M24 Trailers

Und, welche Film- und Serien empfiehlst du?

Und jetzt noch ein Bilderrätsel für dich: Erkennst du alle Filme an nur einem Bild?

Das ist übrigens Corsin. Er ärgert sich über Leute, die gerne Lüften: Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare