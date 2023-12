«Das würzige Aroma eines Gummistiefels» – ist das der stinkigste Käse der Welt? Bild: hf-cheeses.com

Ein schottischer Käser hat den vielleicht am stärksten riechenden Käse der Welt geschaffen – und einen Verkaufserfolg noch dazu.

The Minger – so der offizielle Produktename – ist ein Weichkäse mit gewaschener Rinde, der von Highland Fine Cheeses in Schottland hergestellt wird. Käser Rory Stone bezeichnet dessen Geruch als «brutal», den Geschmack aber als «erstaunlich sanft».

«Minger»? Das Wort «ming» stammt aus dem alten schottischen Englisch und bedeutete so viel wie «stinkend». Im heutigen britischen Slang wird es gewöhnlich für «hässlich» oder «eklig» verwendet. Beispielsatz: «OMG don't tell me you slept with him? He's minging!»

Stones Familie stellt seit mehr als 50 Jahren in ihrem Betrieb in den schottischen Highlands Käse her. The Minger, der als einer der Anwärter für den am schlechtesten riechende Käse der Welt gilt, gibt es bereits seit 2017. Bisher gab es ihn nur in kleinen Spezialgeschäften, doch seit er landesweit von der Supermarktkette Asda vertrieben wird, hat The Minger sich zum Verkaufsrenner entwickelt.

Für Käseliebhaber ein Traum: The Minger. Bild: hf-cheeses.com

«Alle fragen danach; es hört nicht auf», so Rory Stone gegenüber der Times. «Ich finde es ziemlich bizarr. Ja, er hat einen wunderbaren Geschmack, aber er ist trotzdem ein richtig-richtig stinkender Käse. Und mein Problem ist nun: Mir geht nun der Käse aus.»

Wohl ist ein Teil des neuen Erfolges auf den Namen zurückzuführen – doch die Supermarktkette wollte ursprünglich, dass dieser geändert wird. «Wir sagten, ‹Nö, der ist nun mal ein richtiger Minger›».

Dabei war es nie Stones Absicht, einen speziell stark stinkenden Käse zu entwickeln. Vielmehr sei ein solch starker Geruch Standard bei Käse mit gewaschener Rinde. Trotzdem glaubt Stone, dass der Minger sicherlich zur obersten Stink-Liga gehört. «Wenn du ihn zu Hause in den Kühlschrank tust, wird der Geruch innerhalb einer halben Stunde den ganzen Raum einnehmen.»

Highland Brie, Blue Murder, Minger und Co. – die Produktepalette von Highland Fine Cheeses. Bild: hf-cheeses.com

Und wonach genau riecht The Minger?

«Nach dem würzigen Aroma eines Gummistiefels», so Stone. Genauer: «Nach dem Geruch von den Gummistiefeln eines Bauern, die einen Sommer lang getragen wurden». Dies, weil die Bakterien, die zur Herstellung des Käses verwendet werden, heisse, trockene Orte mögen würden. «Ja, für manche Leute ist es einfach zu viel.»

