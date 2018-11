Leben

Diese Früchte kannst du im Herbst und Winter kaufen – und so wirken sie auf deinen Körper

Im Herbst und Winter scheint die Sonne weniger und wir verbringen mehr Zeit drinnen. Das macht unserem Immunsystem zu schaffen. Zeit also, unseren Vitaminhaushalt mit Winterobst etwas zu pimpen.

Starten wir mit den Früchten, die im Herbst und Winter in der Schweiz Saison haben:

Der Alleskönner

Das Sprichwort «An apple a day keeps the doctor away» kommt nicht von ungefähr. Der Apfel enthält viele wichtige Vitamine. Zudem ist er sehr kalorienarm, weil er zu 85 Prozent aus Wasser besteht. Da sich die wertvollen Antioxidantien unter der Schale befinden, verzehrt man den Apfel am besten ungeschält.

Vitamine und Mineralstoffe

Vitamine B1, B2, B6, C, E

Natrium

Kalium

Kalzium

Phosphor

Magnesium

Wirkung auf den Körper

Fördert die Konzentration

Senkt den Blutdruck

Kräftigt das Immunsystem

Reinigt den Darm

Regt den Stoffwechsel an

Hilft gegen Gelenkschmerzen

Der Durstlöscher

Auch die Birne besteht aus viel Wasser und versorgt uns daher mit viel Flüssigkeit. Aber die Frucht ist nicht nur der ideale Durstlöscher, sondern bringt viele gesundheitliche Vorteile mit sich.

Vitamine und Mineralstoffe

Vitamine B1, B2, C, E

Natrium

Kalium

Kalzium

Phosphor

Magnesium

Wirkung auf den Körper

Fördert die Verdauung

Stärkt das Immunsystem

Senkt den Blutdruck

Regt den Stoffwechsel an

Hilft gegen Entzündungen

Gleich geht's weiter mit dem Winterobst, vorher ein kurzer Hinweis:

Der Gesundmacher

bild: shutterstock

Die Quitte hat von Oktober bis November in der Schweiz Saison. Sie punktet nicht nur mit Vitaminen, sondern auch mit ihren Kernen, die gegen Husten helfen. Dazu weicht man die Kerne in etwas Wasser ein und kocht sie auf. So bildet sich sogenannter Quittenschleim, den man dann wie Hustensaft zu sich nimmt.

Vitamine und Mineralstoffe

Vitamine B1, B2, B6, C, E

Natrium

Kalium

Kalzium

Phosphor

Magnesium

Wirkung auf den Körper

Fördert die Verdauung

Hilft gegen Husten

Senkt den Cholesterinspiegel

Der Stresskiller

Ab Dezember hat auch die Kiwi in der Schweiz Saison. Aufgrund ihres hohen Vitamin-C-Gehalts wirkt sie gegen Ängste und Nervosität und kann helfen, Stress abzubauen.

Vitamine und Mineralstoffe

Vitamine B2, B6, C, E, Niacin

Natrium

Kalium

Kalzium

Phosphor

Magnesium

Wirkung auf den Körper

Schützt vor Stress und Nervosität

Beschleunigt den Stoffwechsel

Fördert die Verdauung

Kommen wir zu den Früchten aus dem nahen Ausland:

Die Energielieferanten

Egal ob Orangen, Mandarinen oder Grapefruits: Zitrusfrüchte sind eine besonders gute Vitamin-C-Quelle. Sie stärken unser Immunsystem und schützen so vor Grippe und Erkältungen.

Vitamine und Mineralstoffe

Vitamine B1, B2, B6, C, E

Natrium

Kalium

Kalzium

Phosphor

Wirkung auf den Körper

Kräftigt das Immunsystem

Hilft bei der Wundheilung

Das Schönheitsmittel

bild: shutterstock

Die Kaki ist besonders beliebt aufgrund ihres hohen Vitamin-A-Gehalts, welcher den Sehvorgang, die Haut und das Immunsystem unterstützt.

Vitamine und Mineralstoffe

Vitamine A, B6, C, E, Folat

Natrium

Kalium

Kalzium

Phosphor

Magnesium

Wirkung auf den Körper

Fördert die Verdauung

Stärkt die Sehkraft

Schützt die Haut und beugt Faltenbildung vor

Kräftigt das Immunsystem

