Picdump 53 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig!

«Isch das nit fantastisch? Wiär hei scho wider d Hälfti vaner Arbeitswucha uberstannu. Ich hoffu ew ziähts öi hitu wider mit miär zämu d bestu Memes vaner Wucha azlüägu.» («Ist das nicht fantastisch? Wir haben schon wieder die Hälfte der Arbeitswoche überstanden. Ich hoffe, ihr habt auch heute Lust, mit mir die besten Memes der Woche anzuschauen.» auf Walliserdeutsch.)

Und hier ist es:

Das sollte das Titelbild beinhalten:

Schweine im Weltall

Und so soll das Werk heissen:

pigs in space



Die Idee kam von:

spacemaster



Und hier ist es:

bild: watson/ material: shutterstock

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Und für alle anderen:



PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Das Geräusch des PiDis.

«Ich: *sehe ein gutes Meme*»

«Meine Nase:»

Für alle Fans von Grafiken:

«Bankräuber.» «Alle verdammt noch mal die Hände hoch.» «DJs.»

Schickt es euren Eltern. 😁

«Keiner:»

«Alte Leute, die auf ihr Handy schauen:»

Erst so sieht man es wirklich.

«Manche Leute wissen nicht, wie gross Galaxien sind, deshalb habe ich eine Banane als Referenz hinzugefügt.»

Doofes Meme! 😒

«Ich: ‹Ich bin nicht eifersüchtig.›»

«Auch ich:»

Es passt einfach sooo gut.

«Ein neuer Manager, der versucht, seine Dominanz durchzusetzen.»

«Der 50-jährige Arbeitnehmer, der schon seit Jahrzehnten im Unternehmen ist.»



Die Beziehung ist angekratzt.

«Papa, unter meinem Bett ist ein Loser.»

Das muss ich auch mal probieren.

«Ich bin auf Diät. Früher habe ich sechs Stück Pizza gegessen, jetzt esse ich drei.»

«Gesundheit.»

Kann zu Missverständnissen führen.

Auf Englisch bedeutet «gift» «Geschenk».

Danke an die Person, die alle Tiere ausprobiert hat. 🙏

«Ich frage mich, wie viele Tiere wir reiten mussten, bevor wir entdeckten, dass Pferde damit einverstanden sind.»

Ähm, okay ...

«Sorry, falsche Person.»

«Welche Art von Unterhaltungen führt ihr?»



Ich hatte den Film ja ganz anders in Erinnerung.

Was denken die denn, was auf einer Toilette passiert? 😅

«Spült sieben Billardkugeln in einer einzigen Spülung runter.»

«Ich hab Rücken.»

«Carl von ‹Oben› in seinen späten Siebzigern vs. ich in meinen frühen Dreissigern.»

Sicher nicht die Antwort, die er sich erhofft hat.

«Was machst du, wenn diese fünf Typen auf deiner Party auftauchen?»

«Einen Deckel auf mein Getränk legen.»



Nie aufgeben!

«Ich, wie ich versuche, mein Leben zu ändern.»

Da will jemand partout keine Brille.

«Wie schlecht ist deine Sehkraft?»

«Ich:»

Solange alle glücklich sind. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Beziehungsstatus.»

Hörst du die Musik?

«Wenn du versehentlich ‹olay› statt ‹okay› eintippst.»

Ha!

«Plot Twist:

Vielleicht ist Tacos essen nicht bei der Diät schummeln.

Vielleicht ist eine Diät machen beim Tacosessen schummeln.»

Beweisbild A)

«Katzen sassen schon auf unseren Laptops, noch bevor es Laptops waren.»

Da sind wir dann doch kurz erschrocken.

Die Nummer kann man sich immerhin einfach merken.

Sorry, klappt nur auf Englisch.

Die beste Tante ever!

«Wen interessiert's? Geld!!!»

Hihihi ...

Funktioniert auch nur auf Englisch.

Oh je ...

«20 Jahre, wiederholte Versuche und ein paar Teile, die auf dem Weg verloren gingen. Aber schliesslich habe ich das 3D-Puzzle von Manhattan fertiggestellt.»

«Ich habe schlechte Nachrichten für dich.»

Je länger du es anschaust, um so mehr stimmt es.

«Offizielles Porträt von Charles Ill und Camilla.»

«Sie sehen aus wie die Vorderseite einer Verpackung für ein Kostüm.»



So wenig Kontakt wie möglich.

Hauptsache stolz. 🤷‍♀️🤷‍♂️

«Wie mein super fitter Freund die Wanderung beendet und wie ich sie beende.»

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!